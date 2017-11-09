17:54 09 ноября

Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ

Российские военные корабли и подводная лодка приблизились сегодня к границам Латвии, заявили Национальные вооруженные силы республики.

Военно-морские силы 9 ноября идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России
— говорится в сообщении латвийских ВС в Twitter.

Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ



При этом, как отмечается в сообщении латвийских ВС, российские суда госграницу Латвии не пересекали.

В Минобороны Латвии отмечают, что корабли и российская боевая авиация регулярно появляются у границ республики. Согласно подсчетам латвийского военного ведомства, в 2016 году было 209 таких случаев, в 2015-м — 270.

В российском военном ведомстве не раз говорили, что все полеты самолетов и походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.

Использованы фотографии: https://yandex.ru/images
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Комментарии 42

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  1. NIKNN Сегодня, 16:06
    При этом, как отмечается в сообщении латвийских ВС, российские суда госграницу Латвии не пересекали.
    Да боимся мы , чего не понятно.
    Недавно с ПЛ обнаружили Латвию... belay
    NIKNN
    1. 210окв Сегодня, 16:11
      Странно что шведы молчат.А ведь они "знают наверняка" и на собственной шкуре что такое Российский флот..
      Цитата: NIKNN
      При этом, как отмечается в сообщении латвийских ВС, российские суда госграницу Латвии не пересекали.
      Да боимся мы , чего не понятно.
      Недавно с ПЛ обнаружили Латвию... belay
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 16:18
        Латвия о России по действиям НАТО и в интересах США судит! Поэтому смысл беспокойства Латвии понятен.
        Действительно, если корабли и самолёты США болтаются постоянно вдоль всех морских российских границ, то командование ВС Латвии прекрасно знают, зачем США это делают! Отсюда и упрёки в том же самом в адрес России.
        Вот только насколько их подозрения совпадают с действительностью? Вот в чём вопрос!
        Хорошо было бы, чтобы военная разведка Россия в этом смысле действия НАТОвцев и Пентагона в Латвии тоже бы "не прошляпила"!
        Поэтому я всякой российской разведке желаю только удачи!
        Татьяна
      2. Варяг_0711 Сегодня, 16:19
        Военно-морские силы 9 ноября идентифицировали
        А что есть и такие ВМС? Ну про украинский флот, где на каждый катер по два адмирала я предположим слышал, а вот про ВМС Латвии впервые. request
        Айяяяй, вспомнил, есть такие ВМС, это те где на параде две надувные лодки на квадроциклах по улице прокатили. laughing laughing laughing

        П.С. Латыши, мой вас совет. Пусть при приближении нашей субмарины весь ваш "могучий" флот разом выйдет в море, зуб даю, что на нашей АПЛ все помрут... belay со смеху! laughing laughing laughing
        Варяг_0711
        1. фигвам Сегодня, 16:45
          Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ

          Смотрите чтоб Шойгу не пожаловался на Латвию у своих границ.
          фигвам
      3. Банщик-М Сегодня, 16:19
        Цитата: 210окв
        Странно что шведы молчат.А ведь они "знают наверняка" и на собственной шкуре что такое Российский флот..

        Ну шведы нация серьезная все же ..А прибалты не зря боятся, претензий у нас к ним очень много!
        А НАТО не вечно..Я в этом уверен!
        Банщик-М
        1. Esoteric Сегодня, 16:44
          Цитата: Банщик-М
          А прибалты не зря боятся, претензий у нас к ним очень много!

          Ваши претензии - вы и воюйте...только диван не забудьте заправить... lol
          Esoteric
          1. Банщик-М Сегодня, 17:22
            Цитата: Esoteric
            Цитата: Банщик-М
            А прибалты не зря боятся, претензий у нас к ним очень много!

            Ваши претензии - вы и воюйте...только диван не забудьте заправить... lol

            Судя по вашим данным и ответам истеричным , вам с нами не по пути.. soldier
            Злобы в вас много "уважаемый" , есть такой тип пенсионеров(а вы у нас дважды пенсионер))))..хе хе
            Отдыхайте и поменьше пишите (лучше внуками занимайтесь или на сайтах с девочками..)))
            Банщик-М
    2. Partyzan Сегодня, 16:12
      Цитата: NIKNN
      Недавно с ПЛ обнаружили Латвию...

      а еще Литву и Эстонию laughing
      Partyzan
      1. sabakina Сегодня, 16:31
        Bob, hi Латвия с удивлением обнаружила своё существование! А вы ПЛ, границы...
        sabakina
        1. Partyzan Сегодня, 16:38
          Вячеслав hi наверное правильнее - Латвия обнаружила ещё своё существование laughing
          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 17:00
            Цитата: Partyzan
            Вячеслав hi наверное правильнее - Латвия обнаружила ещё своё существование laughing

            Джентльмены, мое почтение!!! hi hi А прибалты пукают (это я нежно выражаюсь!), "оно" не железное! laughing
            Подрезчик
            1. Partyzan Сегодня, 17:51
              Цитата: Подрезчик
              А прибалты пукают (это я нежно выражаюсь!), "оно" не железное!

              ну да -целых 2 корабля и подлодка - могут и захватить
              Partyzan
    3. товарищ ШУХЕР Сегодня, 16:16
      идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне

      и тут следом
      российские суда госграницу Латвии не пересекали.

      Так что это за зона такая, и что в ней прям такого эксклюзивного-то?
      товарищ ШУХЕР
      1. Pirogov Сегодня, 16:31
        Цитата: товарищ ШУХЕР
        Так что это за зона такая, и что в ней прям такого эксклюзивного-то?

        Зона под названием КЛОПОВНИК ,которые сами не живут и другим пятки кусают при этом ещё и сутса от страха и натуги .
        Pirogov
    4. 79807420129 Сегодня, 16:43
      Цитата: NIKNN
      Недавно с ПЛ обнаружили Латвию...

      Цитата: Partyzan
      а еще Литву и Эстонию

      Друзья,все просто,открываешь...... fellow
      79807420129
  2. dedBoroded Сегодня, 16:07
    Двести с лишним раз по готовности памперсы надевать- так это не каждый натовец выдержит!
    dedBoroded
    1. Шура пермский Сегодня, 16:12
      Только жаловаться да сраться под себя и могут…
      Шура пермский
  3. Vladimir71 Сегодня, 16:07
    Кто то ещё обращает внимание на скулёж этого тупого и тормазнутого племени "Лабусов"???
    Vladimir71
  4. Какой-то Компот Сегодня, 16:08
    Над городом третьи сутки висели эстонские парашютисты
    laughing
    Какой-то Компот
  5. Serg Koma Сегодня, 16:08
    Предложение Латвии - отодвиньте СВОИ граница от территории РФ, подлодки и корабли не увидите.
    Serg Koma
  6. изя топ Сегодня, 16:12
    а что не жалуются,что Россия вообще у их границ?
    изя топ
  7. Комментарий был удален.
  8. pvv113 Сегодня, 16:20
    Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку

    Что такое - шпроты тырят? lol
    pvv113
  9. мичман Сегодня, 16:21
    Все ЛА ВКС России так и тянет на аэродромы в этих трех странах, созданных специалистами СССР. А вы знаете сколько их? Если нет сообщаю 18 и все готовы принимать ЛА. Честь имею.
    мичман
  10. Sergei75 Сегодня, 16:24
    Ну а Латвия возле наших границ отирается и нечего, молчим.
    Sergei75
  11. Bosch Сегодня, 16:25
    Латвия такая маленькая, а как сильно воняет!
    Bosch
  12. штольц Сегодня, 16:25
    Опасаются, что какой-нибудь российский буксир случайно зацепит Латвию и утащит всю, целиком в Россию.
    штольц
  13. Dzafdet Сегодня, 16:29
    А Латвия это где? drinks
    Dzafdet
    1. DEZINTO Сегодня, 16:44
      Латвия это где?


      Это между Литвой и Эстонией. Там эта могучая кучка вечно обиженных собралась. lol
      DEZINTO
    2. Esoteric Сегодня, 16:46
      Цитата: Dzafdet
      А Латвия это где? drinks

      А как правильно пишется: Латвия или Литва? belay
      Esoteric
  14. gromoboj Сегодня, 16:43
    Цитата: pvv113
    Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку

    Что такое - шпроты тырят? lol

    Почему тырят. Сами ловят и в банки закатывают. =)
    gromoboj
  15. Masya Masya Сегодня, 16:53
    Господя, сколько у нас ПЛ, целое море- окиян... все обнаруживают, даже сетями ловят, а на деле пшик получается... recourse
    Masya Masya
  16. Идущий Сегодня, 17:06
    Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ


    А кому они пожаловались , кто у них главный по приему жалоб?
    Идущий
    1. Керенский Сегодня, 17:26
      Они в Твиттер пожаловались! laughing
      Скоро лайки собирать начнут... "Поставь лайк Латвийским ВС!"
      Керенский
      1. Идущий Сегодня, 17:28
        Я думаю Трамп поставит. lol
        Идущий
        1. Керенский Сегодня, 17:42
          Я сам поставлю, если они ответят зеркально. Как увидим Латвийскую ПЛ у наших границ, - так и поставлю.
          Керенский
          1. Идущий Сегодня, 17:48
            belay Вы меня пугаете , если Латвия выполнит Ваши условия , России придется сдаваться. laughing
            Идущий
  17. AID.S Сегодня, 17:09
    Военно-морские силы 9 ноября идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России
    — говорится в сообщении латвийских ВС в Twitter.

    Всех шпрот распугали.
    AID.S
  18. Банщик-М Сегодня, 17:25
    Там наши правильно ,что дежурят..Эти с испугу ,еще и ЯО на свою территорию притащат ! Падлы продажные...
    Банщик-М
  19. Mavrikiy Сегодня, 17:29
    Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ
    Ну, не суетитесь. Купите у союзника, Руины ПЛ (грозна, плавала уже) прецепите к танкеру СПГ, допрет. Потом приварите на маячке (в Руине всегда так делали, значит косынки е, экономия! и пусть маячит.)
    А Путин долго будет ворочиться, и думать, и мечтать.... а тут вы заснете здоровым и крепким сном (впервые в жизни).
    Проснетесь. А жизнь другая. США нет. ЕС нет. Китай у Путина спрашивает дорогу как в Европу проехать? А на дороге Латвии и не оказалось. Кто виноват? Понимаю, латыши, 3 мало, хорошо из 10 раз.......
    Mavrikiy
  20. Монархист Сегодня, 17:40
    У меня соседка малоадекватная и то терпит если мимо хожу,а тут вроде кулюторные люди и начинают веиещать если мимо ходим.
    Камрады, они возмущены:" Согласно подсчётам Латвийского военного ведомства,в 2016 было 209 случаев"проходили МИМО,а надо зайти пососедски и спросить:" тебе не страшно спать"? Так,что ли?
    Монархист
  21. Монархист Сегодня, 17:43
    Цитата: AID.S
    Военно-морские силы 9 ноября идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России
    — говорится в сообщении латвийских ВС в Twitter.

    Всех шпрот распугали.

    А может типа"Акула" и корабль класса"Орлан"? Им с испугу привидется
    Монархист
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