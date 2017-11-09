Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ
Российские военные корабли и подводная лодка приблизились сегодня к границам Латвии, заявили Национальные вооруженные силы республики.
При этом, как отмечается в сообщении латвийских ВС, российские суда госграницу Латвии не пересекали.
В Минобороны Латвии отмечают, что корабли и российская боевая авиация регулярно появляются у границ республики. Согласно подсчетам латвийского военного ведомства, в 2016 году было 209 таких случаев, в 2015-м — 270.
В российском военном ведомстве не раз говорили, что все полеты самолетов и походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.
Военно-морские силы 9 ноября идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России— говорится в сообщении латвийских ВС в Twitter.
При этом, как отмечается в сообщении латвийских ВС, российские суда госграницу Латвии не пересекали.
В Минобороны Латвии отмечают, что корабли и российская боевая авиация регулярно появляются у границ республики. Согласно подсчетам латвийского военного ведомства, в 2016 году было 209 таких случаев, в 2015-м — 270.
В российском военном ведомстве не раз говорили, что все полеты самолетов и походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.
Использованы фотографии: https://yandex.ru/images
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