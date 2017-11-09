17:57 09 ноября

Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории

Польша готова принять новый центр командования НАТО, заявил министр обороны республики Антони Мачеревич на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает польское агентство PAP.

Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО
— заявил Мачеревич. Он уточнил, что решение о конкретном месте расположения центра будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.

Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории



В настоящее время в польском Эльблонге недалеко от российской границы ведется создание командного центра, который будет руководить подразделениями НАТО в Восточной Европе. Сообщалось, что его передадут в распоряжение НАТО в 2017 году. Глава МО Польши ранее сообщал, что штаб в Эльблонге "будет координировать общие действия всех боевых батальонных групп НАТО, размещенных в Польше".

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 48

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  1. Logall Сегодня, 16:16
    Офигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США! Таких Патриотов даже самих Штатах нет...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 16:18
      Настоящий чепушило..А вообще им следует принять побольше успокоительного..или слабительного..
      Цитата: Logall
      Офигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США! Таких Патриотов даже самих Штатах нет...
      210окв
      1. Logall Сегодня, 16:21
        Цитата: 210окв
        А вообще им следует принять побольше успокоительного..или слабительного..

        Ага, принять слабительного и успокоиться!
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 16:35
          Цитата: Logall
          Ага, принять слабительного и успокоиться!

          им другое надо
          Partyzan
          1. Татьяна Сегодня, 17:30
            Да в принципе, Мацеревич может уже не объявлять, что проамериканскоя администрация Польши уже давно - за кредиты США - поставила Польшу "раком" перед Пентагоном и готова хоть сейчас и всегда впредь отдаваться Пентагону к её военному и не военному "употреблению" против России!
            Самого Мацеревича в Польше во время войны с Россией точно не будет!
            Татьяна
            1. Partyzan Сегодня, 17:53
              Цитата: Татьяна
              Самого Мацеревича в Польше во время войны с Россией точно не будет!

              а хто ж приказ о начале войны, бравым солдатам, отдавать то будет recourse
              Partyzan
      2. Злодей Сегодня, 17:42
        Цитата: 210окв
        А вообще им следует принять побольше успокоительного..или слабительного..

        Если слабительного, то только с ударной дозой снотворнрго, так веселее будет wassat fellow wassat
        Злодей
    2. Шура пермский Сегодня, 16:20
      Стоять начетвереньках его любимая поза…
      Шура пермский
      1. Монос Сегодня, 16:50
        Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО

        Конечно готовы. Поляки всегда были готовы подмахивать тем, кто платил за русофобию.
        Монос
    3. Primoos Сегодня, 16:22
      Цитата: Logall
      Офигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США! Таких Патриотов даже самих Штатах нет...

      Ага, готов в себя любую хрень принять, лишь бы пин.достанскую. Маньячило.
      Primoos
      1. Logall Сегодня, 16:24
        Цитата: Primoos
        готов в себя любую хрень принять,

        Дружище, по-моему он на чём-то подобном сидит! В прямом Или в переносном смысле...
        Logall
        1. Primoos Сегодня, 16:35
          Привет. Все они там стали альтернативными на почве русофобии. Мачеревич вообще уникальный ушлепок.
          Primoos
        2. Соломон Кейн Сегодня, 16:48
          А сколько летит Р-500 Искандера от Калининграда до Эльблонге?
          или
          Пан Мачеревич !!!! К Вам и Вашим друзьям "Курьер" из России!!!!!
          Соломон Кейн
          1. LiSiCyn Сегодня, 16:57
            Да не надо Р-500... Там 40 км от границы... Мсту-Б и Гиацинты на парадах в Кениге , постоянно показывают, а так же Ураганы... Опять же , Флот и ВКС.
            LiSiCyn
        3. ПалБор Сегодня, 17:24
          Цитата: Logall
          Цитата: Primoos
          готов в себя любую хрень принять,

          Дружище, по-моему он на чём-то подобном сидит! В прямом Или в переносном смысле...

          В том то и дело!Это он ещё на транквилизаторах сидит.А когда курс закончится,ух его понесёт belay
          ПалБор
    4. Банщик-М Сегодня, 16:25
      Да уж , зря мы Варшаву спасали от уничижения немцами в ВОВ (100 тыс. погибло, как минимум)..
      И вот она благодарность..Эх пшеки , сами себе смертный приговор подписали!
      Ну нам теперь проще будет и совесть мучить не будет ..В этот раз солдат будем беречь уже.!
      Не дай Бог если война опять, а мы ее чувствуем генами (а уже в принципе и каждый ребенок знает )
      Банщик-М
      1. п-к Опарышев Сегодня, 16:43
        Поляки кстати подходят со своим побережьем для небольшого Статут6
        п-к Опарышев
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:06
          Так точно, Алексей! Польша достойна только "Статута", но ни как не "Статуса", а вот статут от мозгового простатита - в самый раз! wink hi
          Соломон Кейн
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:03
        Да уж , зря мы Варшаву спасали от уничижения

        Ля! Виталь читаю..." зря мы Варшаву не спалили..от унижения"
        Дочитался блин! recourse
        Соломон Кейн
        1. Банщик-М Сегодня, 17:30
          Цитата: Соломон Кейн
          Да уж , зря мы Варшаву спасали от уничижения

          Ля! Виталь читаю..." зря мы Варшаву не спалили..от унижения"
          Дочитался блин! recourse

          Не у тебя одного такая реакция подсознания Константин!
          Сам сколько раз , ловил себя на этом.. soldier
          Банщик-М
    5. 79807420129 Сегодня, 16:27
      Цитата: Logall
      фигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США!

      Саня ну это чудо в перьях уж не знает как угодить своему хозяину и так повернется и этак.Так и вспоминается нетленное. drinks hi
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 16:43
        Если бы ему разрешили, то он и на факел Статуи Свободы ''голой правдой'' залез бы!
        Logall
        1. 79807420129 Сегодня, 16:46
          Цитата: Logall
          Если бы ему разрешили, то он и на факел Статуи Свободы ''голой правдой'' залез бы!

          Ох и не завидую тогда его "голой правде" laughing
          79807420129
      2. Соломон Кейн Сегодня, 16:59
        Роль пшеков и лаббусов в НАТО реально кадр из фильма напомнила.....
        Соломон Кейн
    6. Николай Грек Сегодня, 17:28
      Цитата: Logall
      Офигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США! Таких Патриотов даже самих Штатах нет...

      он же из дурки, ему все можно!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. Евродав Сегодня, 16:24
    Цитата: Logall
    Офигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США! Таких Патриотов даже самих Штатах нет...

    Действует, как приказано... Чем больше, тем труднее потом выгнать, да и приход к власти "других" поляков можно втихушку пресечь...чужими руками...
    Евродав
    1. Pirogov Сегодня, 16:39
      Цитата: Евродав
      Действует, как приказано... Чем больше, тем труднее потом выгнать, да и приход к власти "других" поляков можно втихушку пресечь...чужими руками

      Другим полякам просто не светит ,прийти к власти Вы уважаемый забыли ,что в Польше ,,,,демократия,,, ,а она как мы уже все убедились ,инакомыслия не терпит.
      Pirogov
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:25
    Дураками мир множется...
    ВЕРЕСК
  4. Sergei75 Сегодня, 16:28
    Пусть пшеки в очередь встанут, тут по записи, Украина уже несколько лет стоит.
    А так посмотришь на готовых - никаких центров не напасёшься.
    NATO надо увеличивать квоты на центры, а то желающих слишком много.
    Sergei75
  5. BerBer Сегодня, 16:29
    Идёт ползучее наступление на Россию. Хуже холодной войны. Но я уверен , "исключительные" и их шавки - поплатятся. Их партия игры слишком затянулась. Схлопывание гегемонии будет быстрым и болезненным.
    BerBer
    1. Идущий Сегодня, 17:00
      Все века они зубы об Россию обламывали , обломают и в этот раз.
      Идущий
  6. Denis Batura Сегодня, 16:34
    Поляки хотят привлечь к себе внимание за счёт обороны от "агрессивной" России.Это что-то вроде пиара.Вдобавок на содержание баз и штабов НАТО выплачивает определённую сумму полякам.Однако я сомневаюсь что все деньги полученные для содержания военных объектов Североатлантического альянса растрачиваются по назначению.
    Denis Batura
  7. LiSiCyn Сегодня, 16:36
    Ну , до Эльблонга на машине 40 км с копейками... С учетом кривизны дорог, дольнобойная арта и РСЗО, прекрасно достанут. Можно даже без ОТРК, обойтись.. Даю наводку laughing несколько авто мостов, через город проходит судоходный канал с выходом в Гданьский залив.. К стати , поляки, сейчас Балтийскую косу копают, что бы выход в море был... Еще одна цель soldier
    LiSiCyn
  8. п-к Опарышев Сегодня, 16:41
    Понятно.Польша воспряла петухом,как же теперь стала центром военной силы,в замен обделавшейся Юкрены.Гляди и танками погонит бенровцев из Львова.Ну и американские лично там кубаторят.
    п-к Опарышев
  9. VadimSt Сегодня, 16:42
    Ага, до первого выстрела, в третьей мировой, у Польши еще есть возможность распевать - "Ешче Польска не сгинэла".
    VadimSt
  10. Громобой Сегодня, 16:43
    Если штаб размещают близко от нашей границы,то значит готовятся к нападению,а не обороне.
    Громобой
    1. Громобой Сегодня, 17:01
      Усиливая армию на востоке, главное командование сухопутных войск на основании указаний ОКБ осуществляло оперативную маскировку. Под видом замены частей оно к 20 сентября перебросило из Франции в Польшу штаб группы армий «Б» и штабы 4-й и 12-й армий, четыре корпусных штаба, одну танковую и девять пехотных дивизий. Из Германии туда же были направлены штаб корпуса, две танковые, одна моторизованная и одна пехотная дивизии. В итоге на востоке в подчинение группы армий «Б» (позднее переименованной в группу армий «Центр») [328] вошли (с севера на юг) 18, 4, 12-я армии {1004}, насчитывавшие до 30 дивизий (около 500 тыс. человек) {1005}. Прибывшие сюда войска якобы должны были «отразить в районе границы любое наступление противника и тем самым создать предпосылки для наших наступательных действий» {1006}. Эта задача носила дезинформационный характер и вместе с тем преследовала цель внушить немецкому солдату мысль об «агрессивности» Советского государства. Фашистская секретная служба в это время распространяла лживую версию о возможном переходе Советской Армии в наступление против Германии. Эта версия была затем превращена фашистской пропагандой в миф о превентивном характере нападения Германии на СССР и: использована гитлеровцами для оправдания агрессии.
      Чтобы обеспечить размещение новых войск, запасные части 1-го корпусного округа (Восточная Пруссия) были передислоцированы в так называемый «протекторат Богемия и Моравия», а части 8-го корпусного округа — из Силезии в Эльзас. Вслед за тем с запада в Германию на переформирование было переброшено девять пехотных дивизий. С 25 октября для войск, находившихся во Франции и в Германии, вводился новый порядок подчинения. Начал функционировать вновь сформированный штаб группы армий «Д». Командующий группой армий «А» одновременно стал и командующим немецкими войсками на западе. Штаб группы армий «Ц» был переведен в Германию {1007}.
      30 октября главное командование сухопутных войск передислоцировалось из Фонтенбло в Цоссен (южнее Берлина), где оно и находилось до апреля 1945 г.
      На территории самой Германии кроме управления армии резерва были сосредоточены штабы 2-й армии, прибывшей с запада, и вновь сформированной 11-й армии. Эти штабы и новые соединения, входившие в армию резерва, перешли в подчинение штаба группы армий «Ц», позднее переименованного в штаб группы армий «Юг».
      Проведенные летом и осенью 1940 г. мероприятия по передислокации войск и штабов составляли только начальный этап стратегического развертывания вермахта. Гитлеровское командование не собиралось преждевременно раскрывать свои карты и слишком рано сосредоточивать крупные массы войск в восточных районах.

      Переброска основных сил из Германии и оккупированных стран к советской границе в соответствии с приложением Л° 2 к директиве по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск (план «Барбаросса») осуществлялась с февраля по июнь 1941 г. последовательно пятью эшелонами.

      В первых четырех эшелонах переправлялись войска, предназначенные для участия в наступлении с первого дня войны. Пятым эшелоном выдвигался резерв главного командования сухопутных сил.
      Первый оперативный эшелон (7 пехотных и 1 моторизованная дивизии) с 4 февраля по 12 марта был сосредоточен на линии Данциг, Катовице. Второй эшелон (18 пехотных дивизий) выдвинулся с 16 марта по 8 апреля на линию Кенигсберг, Варшава, Тарнув. Третий (16 дивизий) — перебрасывался с 10 апреля по 10 мая на линию Аленштайн, Радом. Сосредоточение четвертого эшелона (47 соединений, в том числе 28 танковых и моторизованных дивизий) началось 25 мая и завершилось к середине июня. [329]
      С 10 июня предназначенные для прорыва войска выводились в исходные районы, расположенные в 7 — 30 км от границы. Переброска их проходила по ночам с соблюдением строжайших мер маскировки. К исходу 21 июня развертывание сухопутных войск, авиации и военно-морского флота, выделенных для нанесения первых ударов, было завершено. Немецко-фашистские вооруженные силы заняли исходное положение, как это было предусмотрено планом «Барбаросса».http://www.protown.ru/information/hi
      de/4993.html
      Громобой
    2. Идущий Сегодня, 17:02
      Это только Россия так поступает , а они штабами обороняются. lol
      Идущий
  11. MoJloT Сегодня, 16:45
    Принимают или по другому берут у матрасников без устали.
    MoJloT
  12. Евродав Сегодня, 16:56
    Прочитал недавно:
    Климковский Ежи
    «ГНУСНЕЙШИЕ ИЗ ГНУСНЫХ» Записки адъютанта генерала Андерса.
    Блин, болезнь, что у польской верхушки в головах уже давно не поддаётся лечению...
    Евродав
  13. Идущий Сегодня, 16:57
    “Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО
    — заявил Мачеревич.


    Кто бы сомневался , что Польша будет первая.
    Идущий
  14. штольц Сегодня, 17:02
    Цитата: Logall
    Офигительный у Поляков министр обороны! Правда нравится! Ну на всё готов... Истинный патриот США! Таких Патриотов даже самих Штатах нет...

    Всё правильно, но что ты ему сделаешь? Поляки проводят свою политику и плевать на нас хотели, а мы только утираемся и возмущаемся. Страшно подумать, что дальше будет, если им сейчас роги не обломать.
    штольц
    1. п-к Опарышев Сегодня, 17:15
      Поляки не не проводят свою политику,они как куклы на американских верёвочках.Бабосы вложены американские и те не могут никому доверить косячить,кроме них самих.
      п-к Опарышев
  15. Mavrikiy Сегодня, 17:12
    Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории
    1. Поздраление от всего сердца, от моего. Наконец то Польша сгинела.
    2. Как писано в наших наставлениях: Первая цель для ракетно-ядерного удара КП противника, штабы, узлы и...средства может быть ответного удара. (они не двоечники, они в школу не ходили)
    3. Или нам по Бонну (его, конечно не жалко), или по Брюсселю (тем более), а вдруг собьют?.....время!. А тут жомячки, жирные и...тупые.
    4. "Все ФЛАГИ в гости будут к вам." Готовьте бригаду США, она вас спасет.
    Mavrikiy
  16. svp67 Сегодня, 17:13
    Ну вот и Передовой Командный Пункт они подготавливают.... Люди!!!!! Враг уже не только у ворот, он уже вдоль всех стен....
    svp67
  17. Чёрная вода Сегодня, 17:13
    а что из Польши есть кто? как там у вас относятся к американскому контингенту, "абрамся" ходить не мешают?....
    Чёрная вода
  18. Керенский Сегодня, 17:16
    В настоящее время в польском Эльблонге недалеко от российской границы ведется создание командного центра,

    40 км. говорите? Ну в случае шухера у нас будет командный центр. Новенький!
    Керенский
  19. voyaka uh Сегодня, 17:44
    Не может быть, чтобы штабной командный пункт всей группировки был
    так близко от границы с потенциальным противником.
    Это противоречит здравому смыслу.
    voyaka uh
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