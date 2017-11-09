Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории
Польша готова принять новый центр командования НАТО, заявил министр обороны республики Антони Мачеревич на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает польское агентство PAP.
В настоящее время в польском Эльблонге недалеко от российской границы ведется создание командного центра, который будет руководить подразделениями НАТО в Восточной Европе. Сообщалось, что его передадут в распоряжение НАТО в 2017 году. Глава МО Польши ранее сообщал, что штаб в Эльблонге "будет координировать общие действия всех боевых батальонных групп НАТО, размещенных в Польше".
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США, передает РИА Новости
Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО— заявил Мачеревич. Он уточнил, что решение о конкретном месте расположения центра будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.
В настоящее время в польском Эльблонге недалеко от российской границы ведется создание командного центра, который будет руководить подразделениями НАТО в Восточной Европе. Сообщалось, что его передадут в распоряжение НАТО в 2017 году. Глава МО Польши ранее сообщал, что штаб в Эльблонге "будет координировать общие действия всех боевых батальонных групп НАТО, размещенных в Польше".
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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