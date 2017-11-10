Пневматический гранатомет обр. 1930 г. (Италия)



Опытный гранатомет в боевом положении. Перфорированная часть ствола осталась за кадром



Процесс установки магазина, можно увидеть оригинальное размещение боеприпасов. На заднем плане - крупный баллон для сжатого газа



Граната типа S.R.2



Стрельбы 15 апреля 1930 г. Слева можно увидеть огневую позицию гранатомета и его ствол

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

http://archivioluce.com/

http://strangernn.livejournal.com/

Во время Первой мировой войны несколько воюющих армий столкнулись с недостатком необходимых вооружений, что, среди прочего, привело к появлению оригинальных пневматических орудий. Впоследствии их удалось заменить полноценной пороховой артиллерией, но сам принцип не был забыт. В будущем неоднократно предпринимались попытки создания новых пневматических пушек или гранатометов. Один из подобных образцов был создан в Италии в 1930 году.К сожалению, об итальянском пневматическом гранатомете известно крайне мало. Кроме того, сохранились лишь две качественные фотографии этого изделия. Как следствие, происхождение, технические особенности и характеристики образца остаются неизвестными. Более того, история не сохранила даже официальное название гранатомета. При этом известно, что проект не продвинулся дальше испытаний. Впрочем, доступные сведения позволяют составить примерную картину, а также сделать некоторые предположения относительно причин отказа военных.15 апреля 1930 года на одном из полигонов вблизи итальянского города Тиволи состоялись сравнительные испытания нескольких перспективных образцов пехотного вооружения. Представители оружейных компаний и армии опробовали на стрельбище ряд винтовок, пистолетов-пулеметов и т.д. Кроме того, на этих испытаниях был представлен оригинальный пневматический гранатомет. Большая часть представленных образцов отличалась малыми размерами, и это оружие выставлялось на обычном столе. Куда более крупный гранатомет развернули по-боевому, а также укрыли от условного противника мешками с песком.Какое именно конструкторское бюро разработало перспективный гранатомет – неизвестно. Сведения о результатах испытаний в апреле 1930 года так же отсутствуют. При этом известно, что проект не продвинулся дальше проверок на полигоне. По тем или иным причинам, итальянские военные не заинтересовались подобным оружием. Одновременно с этим несколько образцов, показанных в рамках демонстрационных испытаний, сумели дойти до серийного производства и эксплуатации в войсках.Сохранившиеся фотографии достаточно подробно показывают конструкцию гранатомета, а также раскрывают некоторые особенности его эксплуатации. В частности, это позволяет делать определенные предположения как о характерных чертах конструкции, так и о боевых возможностях изделия.Ввиду больших размеров пневматический гранатометный комплекс развернули рядом с павильоном, располагавшимся на стрельбище. У торцевой стенки постройки расположили массивный газовый баллон со всеми сопутствующими средствами. Недалеко от него находился собственно гранатомет. Резервуар для сжатого газа и оружие соединялись гибким шлангом. Перед гранатометом уложили мешки с песком, имитировавшие реальную огневую позицию.Итальянский пневматический гранатомет обр. 1930 г. являлся станковым. Тело этого орудия размещалось на станке-треноге, заимствованном у одного из серийных пулеметов. Такой станок имел одну переднюю и две задние трубчатые опоры, вверху соединявшиеся при помощи металлического блока с креплениями для оружия. Конструкция станка обеспечивала свободное наведение оружия в двух плоскостях.Сам гранатомет имел весьма интересную конструкцию и отличался специфическими обводами, а также отсутствием некоторых привычных деталей. Фактически он состоял из ствола, оснащенного набором креплений, систем установки магазина и несложных пневматических устройств. Ствольная коробка традиционного облика при этом отсутствовала. Несмотря на это, гранатомет мог решать поставленные задачи.По всей видимости, гранатомет должен был использовать существующие боеприпасы, заимствованные у одной из серийных систем. В качестве снаряда для него могла быть предложена граната S.R.2, созданная вместе с винтовочным гранатометом Tromboncino M28. Это изделие имело корпус со скругленными головной и хвостовой частями, между которыми находился цилиндрический участок. Хвостовик гранаты имел Х-образное оперение. Граната S.R.2 имела калибр 38,5 мм и весила 160 г. Она несла заряд взрывчатого вещества, управляемый ударным взрывателем. Во избежание преждевременного подрыва взрыватель при транспортировке блокировался чекой с кольцом.Известны предположения об использовании иного боеприпаса. Так, вместо гранаты S.R.2 мог использоваться похожий внешне 45-мм выстрел для системы Brixia Modello 35, однако такая версия, скорее всего, не соответствует действительности. Насколько известно, граната калибром 45 мм была создана через несколько лет после пневматического гранатомета – когда от него уже отказались.Наиболее крупной деталью пневматического гранатомета являлся ствол калибром 38,5 мм. Использование сжатого газа привело к необходимости увеличения относительной длины ствола до показателей, способных обеспечить требуемый разгон гранаты. В дульной части длинного ствола предусматривались несколько крупных боковых окон. В казенной, рядом с задним торцом, имелось устройство для закрепления на станке. В его составе присутствовала изогнутая коническая передняя деталь и несколько задних подкосов. Верхний подкос имел отверстие для установки оси, обеспечивавшей вертикальную наводку.Слева на средствах монтажа ствола располагался штуцер для подключения шланга от резервуара со сжатым газом. Ниже него, справа на стволе, имелось место для установки изогнутой металлической трубки, обеспечивавшей подвод газов к механизмам магазина.Итальянские инженеры предложили интересный вариант системы боепитания. Непосредственно на казенной части ствола помещалась опора магазина, имевшая сложную изогнутую форму и сечение в виде уголка. Верхняя ее часть, состоявшая из пары размещенных под углом агрегатов, служила опорой для диска-крышки магазина. Тот состоял из двух половин, скрепленных несколькими силовыми элементами. Нижняя часть опоры опускалась под магазин, где на ней помещалось одно из пневматических устройств. Также к ней присоединили Г-образную деталь с зажимом, удерживавшим магазин на своем месте.Гранаты в количестве нескольких десятков штук предлагалось помещать в оригинальный магазин. Это устройство представляло собой круглый поддон со сплошным днищем и легким ограждением сбоку с центральной осью. Такой магазин с произвольно помещенными в него выстрелами следовало ставить позади диска гранатомета и фиксировать в рабочем положении при помощи нижнего винтового зажима. По всей видимости, какие-либо средства подачи гранат на линию досылания не использовались. Боеприпасы типа S.R.2 должны были опускаться вниз исключительно благодаря силе тяжести.Как именно была организована подача гранат в камору – неизвестно. Можно предположить, что нижний пневматический цилиндр был связан с механизмом, подцеплявшим гранату из магазина и толкавшим ее в ствол. Впрочем, все равно остаются вопросы о способе запирания ствола перед выстрелом. Возможно, процессы досылания и запирания обеспечивались общими механизмами с общим пневматическим приводом.К сожалению, сохранившиеся фотографии не раскрывают конструкцию средств управления, что затрудняет изучение облика гранатомета. Вероятнее всего, спусковой механизм или боевой клапан были размещены в левой части оружия, не попавшей в объектив фотоаппарата.Исходя из имеющихся данных, можно представить принцип работы итальянского пневматического гранатомета обр. 1930 г. После развертывания на позиции и соединения оружия с газовым баллоном следовало установить на свое место магазин и зажать его в рабочем положении. Конструкция пулеметного станка-треноги обеспечивала свободное наведение в требуемом направлении, хотя наличие шланга для подачи газа могло заметным образом сокращать допустимые углы горизонтальной наводки.Взаимодействуя с органами управления, расчет должен был обеспечить досылание одной из гранат в камору с последующим запиранием ствола. Подача газа под давлением в пространство позади боеприпаса приводила к его разгону. Сравнительно длинный ствол позволял получить приемлемые показатели начальной скорости при ограниченных возможностях пневматической системы. Есть основания полагать, что подобный разгон обеспечивал дальность стрельбы, как минимум, не хуже, чем у винтовочного гранатомета Tromboncino M28. Как именно гранатомет мог стрелять – одиночными с автоматической перезарядкой или очередями – неизвестно.Точные характеристики опытного пневматического оружия остаются неизвестными. Можно лишь предположить, что 160-граммовая осколочно-фугасная граната могла развивать значительную скорость и, при оптимальном угле возвышения, улетать на дальность до нескольких сотен метров. По своему могуществу боеприпас не мог сравниться с выстрелами других артиллерийских систем того времени, но при определенных обстоятельствах и он представлял интерес.Насколько известно, итальянский пневматический гранатомет, разработанный и представленный в 1930 году, прошел некоторые испытания, и вскоре его история закончилась. Специалисты ознакомились с этой разработкой, и вряд ли ей удалось удостоиться похвалы. Как следствие, изделие не рекомендовали к принятию на вооружение и серийному производству.Причины неудачи гранатомета очевидны. Он не имел особых преимуществ, но при этом отличался целым рядом характерных недостатков, устранение которых было принципиально невозможным. Само по себе орудие отличалось малыми размерами и весом, а также показывало приемлемые огневые характеристики. Вместо порохового заряда использовался сжатый воздух, что не демаскировало огневую позицию шумом и вспышкой. Собственно, в этом и заключались все положительные стороны оригинальной системы. Все прочие ее особенности могли считаться недостатками.Главной проблемой гранатомета обр. 1930 г. являлась необходимость использования крупного и тяжелого газового баллона, а также аппаратуры для создания рабочего давления в нем. Наличие этих средств полностью нивелировало малые габариты и вес самого гранатомета. Комплекс оказывался достаточно сложным для транспортировки и развертывания. Кроме того, исключалась быстрая переброска гранатомета на новую позицию.С точки зрения огневой мощи пневматический гранатомет под выстрел S.R.2 должен был серьезно уступать существующим минометам малых калибров. Такое оружие превосходило гранатомет и в плане основных особенностей эксплуатации. Минометы были легче, проще, а также не нуждались в крупных баллонах и компрессорах.Таким образом, фактически гранатомет с пневматическим принципом метания выстрелов не отличался реальными преимуществами, но при этом имел ряд серьезных недостатков. Важно, что от основных проблем конструкции нельзя было избавиться по определению. Для некоторого упрощения производства и эксплуатации, а также с целью маскировки новый гранатомет построили с применением пневматических систем. Такой принцип требовал применять набор сложного, крупного и тяжелого оборудования, как минимум, затруднявшего эксплуатацию оружия. Переделка орудия под другие способы метания попросту оказывалась невозможной.В существующем виде пневматический гранатомет обр. 1930 г. не представлял интереса для армии Италии. Сразу после испытаний проект был закрыт за ненадобностью. Вероятно, единственный опытный образец разобрали. До нашего времени дожили только несколько архивных фотографий со стрельб 15 апреля 1930-го, в том числе два снимка, изображающих гранатомет в сборе и процесс установки магазина.В условиях Первой мировой войны пневматические орудия, получившие определенное распространение в нескольких воюющих армиях, являлись приемлемым ответом на имеющиеся вызовы. Однако впоследствии такое оружие было окончательно вытеснено пороховой артиллерией, имевшей заметные преимущества перед ним. Попытки использовать старую идею с новыми технологиями не привели к реальным результатам: пневматические системы вновь не могли показывать желаемые результаты. Как следствие, итальянской проект гранатомета обр. 1930 г. после испытаний был закрыт. Новые легкие артиллерийские системы имели иной облик.