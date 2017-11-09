На ледоколе "Арктика" завершено формирование надстройки

После погрузки главного турбогенератор (ГТГ) правого борта на заказ был смонтирован последний блок надстройки над машинным отделением. Таким образом, завершился один из ключевых этапов достройки ГУАЛ «Арктика» на плаву

Строительство головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 идет согласно утвержденному графику, согласованный срок сдачи ледокола – май 2019 года

Судостроители Балтийского завода на днях завершили формирование надстройки головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220, сообщает пресс-служба предприятия.- сообщили в пресс-службе.Следующим ключевым этапом строительства станет окончание формирования защитной оболочки центрального отсека ледокола, где находится атомный реактор, а также испытания его на герметичность.- добавили на предприятии.Напомним, в настоящее время на ООО «Балтийский завод-Судостроение» строится серия из трех атомных ледоколов ЛК-60 мощностью 60 МВт проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») со сроками поставки 2017-2020 годы.Основные технические характеристики судов: мощность – 60 МВт (на валах), скорость хода – 22 узла (по чистой воде), длина – 173,3 м (160 м по КВЛ), ширина – 34 м (33 м по КВЛ), высота – 15,2 м, осадка – 10,5 м/8,65 м, максимальная ледопроходимость – 2,8 м, полное водоизмещение – 33 540 тонн, назначенный срок службы - 40 лет.Каждый ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175МВт, специально разработанной для этого судна.Отмечается. что ледоколы планируется использовать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.