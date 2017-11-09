18:03 09 ноября

На ледоколе "Арктика" завершено формирование надстройки

Судостроители Балтийского завода на днях завершили формирование надстройки головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220, сообщает пресс-служба предприятия.

После погрузки главного турбогенератор (ГТГ) правого борта на заказ был смонтирован последний блок надстройки над машинным отделением. Таким образом, завершился один из ключевых этапов достройки ГУАЛ «Арктика» на плаву
- сообщили в пресс-службе.

На ледоколе "Арктика" завершено формирование надстройки



Следующим ключевым этапом строительства станет окончание формирования защитной оболочки центрального отсека ледокола, где находится атомный реактор, а также испытания его на герметичность.

Строительство головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 идет согласно утвержденному графику, согласованный срок сдачи ледокола – май 2019 года
- добавили на предприятии.

Напомним, в настоящее время на ООО «Балтийский завод-Судостроение» строится серия из трех атомных ледоколов ЛК-60 мощностью 60 МВт проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») со сроками поставки 2017-2020 годы.

Основные технические характеристики судов: мощность – 60 МВт (на валах), скорость хода – 22 узла (по чистой воде), длина – 173,3 м (160 м по КВЛ), ширина – 34 м (33 м по КВЛ), высота – 15,2 м, осадка – 10,5 м/8,65 м, максимальная ледопроходимость – 2,8 м, полное водоизмещение – 33 540 тонн, назначенный срок службы - 40 лет.

Каждый ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175МВт, специально разработанной для этого судна.

Отмечается. что ледоколы планируется использовать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Использованы фотографии: http://portnews.ru/
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Комментарии 23

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  1. Primoos Сегодня, 16:24
    В Арктике Россия первая! Дай бог, чтобы навсегда.
    Primoos
    1. Банщик-М Сегодня, 16:39
      Цитата: Primoos
      В Арктике Россия первая! Дай бог, чтобы навсегда.

      Арктика это будущее России , не зря этот богатый и суровый регион наши предки так усиленно охраняли для будущих поколений ..Теперь технологии позволяю осваивать эти ресурсы и англосаксы засуетились почуяв баснословные прибыли!
      Будем держать Арктику!
      Банщик-М
      1. Primoos Сегодня, 16:48
        Там не только прибыли. Там стратегические коммуникации через шапку мира. До всюду близко. Вот они и заерзали как вши под гребнем.
        Primoos
        1. Банщик-М Сегодня, 17:40
          Цитата: Primoos
          Там стратегические коммуникации через шапку мира.

          Ну это уже давно было известно...А вот потепление климата , открыло много разных перспектив и технологическое развитие науки ! Регион очень перспективный , если с умом все , а не "Хотелось как лучше, получилось как всегда.."..
          Храни Бог Россию и русских!
          Банщик-М
    2. shark Сегодня, 17:05
      А я вот ,что подумал. Если Россия зайдествовала драгоценные судостроительные мощности для строительства ледоколов , то значит мы чего то про Арктику не знаем. Не спроста.
      shark
  2. 210окв Сегодня, 16:24
    Теперь главное без задержек со стороны поставщиков и подрядчиков..Извечная болезнь..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 16:36
      Какая разница кто поставляет или подряжается? Там все аффилированные,
      теми кому позволено брать откаты (других и близко не подпустят). Бабло от государства, и пилится всеми по полной, но уже осторожней. laughing
      сибиралт
  3. adma Сегодня, 16:28
    Я чего-то пропустил. Сколько "Калибров" на нём установят?
    adma
    1. Банщик-М Сегодня, 16:41
      Цитата: adma
      Я чего-то пропустил. Сколько "Калибров" на нём установят?

      Там наши АПЛ подо льдом дежурят ..А Ледоколы для мирных целей , Северный морской путь и т.д.!
      Банщик-М
    2. п-к Опарышев Сегодня, 17:23
      Думаю,достаточно,что бы отбиться от ближайшей группировки.
      п-к Опарышев
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:29
    Арктика,Сибирь.Скоро-Урал.Ну-здорово-же!Не могём,а можем!
    ВЕРЕСК
  5. Sergei75 Сегодня, 16:35
    Хороший ледокол, большой, почти современный.
    Но вот тут по первой "Арктике" идут дебаты, сейчас она стоит в отстое, инициативная группа собирает подписи, что-бы сделать её кораблём-памятником.
    Что с старым трудягой делать будем - на иголки?
    Sergei75
    1. user1212 Сегодня, 17:28
      Избитая тема. Под каждой новостью о списании. Уже сколько говорили что из атомных кораблей музей не получится. Не извлекаются в советских проектах ректоры. Только вырезать вместе с корпусом.
      user1212
      1. VALERIK_097 Сегодня, 17:55
        Извлекаются,но с трудом. Сначала с "Сибири" дёрнем,а там видно будет.
        VALERIK_097
  6. Комментарий был удален.
  7. Идущий Сегодня, 16:53
    Отмечается. что ледоколы планируется использовать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.


    Жизнь распорядится может и к Южному полюсу сходят.
    Идущий
    1. п-к Опарышев Сегодня, 17:22
      Вряд ли он сможет ходить в тёплых широтах.
      п-к Опарышев
      1. Идущий Сегодня, 17:25
        Цитата: п-к Опарышев
        Вряд ли он сможет ходить в тёплых широтах.


        Ходить или пересечь?
        Идущий
        1. п-к Опарышев Сегодня, 17:27
          А это не одно и то же?
          п-к Опарышев
          1. Идущий Сегодня, 17:34
            Постоянно работать нет или скажем так глупо и нецелесообразно , а пересечь может.
            Идущий
  8. AID.S Сегодня, 16:55
    Либералы! Навальный! Укропы!Смотрите! Постите! Радуйтесь!
    Россия построила ржавый ледокол!
    AID.S
    1. VALERIK_097 Сегодня, 17:58
      Ничего,что грунтовка имеет такой цвет.
      VALERIK_097
  9. п-к Опарышев Сегодня, 17:21
    Кто давал номер проекта 22220,тот понимает в фен-шуе.Дай то Бог.
    п-к Опарышев
  10. APASUS Сегодня, 17:43
    Вот интересно на эти ледоколы будут что то устанавливать ,ту же систему ПВО например?
    APASUS
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