НАТО создаёт новые командные структуры у границ России

Идея Альянса заключается в том, чтобы создать не всей территории Европы зону, по которой можно будет быстро перебрасывать боевые подразделения. Командование НАТО стремится устранить потенциальные препятствия, связанные с перемещением из одной страны в другую бронетехники и живой силы. При этом Йенс Столтенберг уверяет, что все эти действия не направлены против какой-то одной страны.