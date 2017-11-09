17:59 09 ноября

Крейсер "Пётр Великий" борется за получение статуса "ударного"

Пресс-служба Северного флота ВМФ РФ распространяет сообщение о том, что флагман СФ крейсер «Пётр Великий» поборется за получение статуса «ударного». В общей сложности комиссия главного оборонного ведомства на одном только Северном флоте рассмотрит 15 заявок от надводных и подводных боевых кораблей, среди которых и «Пётр Великий». В этом же числе - несколько подразделений береговых войск флота.

Крейсер "Пётр Великий" борется за получение статуса "ударного"


Из сообщения пресс-службы:
За право носить почётное звание на Северном флоте борются постоянный участник дальних и арктических походов – большой противолодочный корабль «Североморск», один из лучших десантных кораблей флота – большой десантный корабль «Кондопога», подводный крейсер стратегического назначения «Карелия», тактическая группа, несущая службу на острове Котельный, три подразделения арктической мотострелковой бригады, а также ряд других подразделений сухопутных и береговых войск, соединений малых кораблей, атомных и дизельных подводных лодок.



Эксперты отмечают, что у флагмана Северного флота есть все шансы на получение статуса ударного корабля.

Торжественное вручение атрибутов, соответствующих «ударному» статусу, будет произведено в начале нового учебного года в войсках. Ударный корабль, по сути, представляет собой ядро боевого соединения, что само по себе соответствует высокому статусу и повышенной ответственности для всего корабельного экипажа.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 17:50
    Он ударный уже по своему назначению.Я понимаю есть почетное звание-"Гвардейский"..А это?Не понимаю..
    210окв
    1. хрыч Сегодня, 17:52
      Цитата: 210окв
      Он ударный уже по своему назначению.

      Он ударный до мозга костей laughing
      хрыч
    2. 30 вис Сегодня, 17:58
      Хороший корабль . Потому что наш! Потому , что есть ! И просто потому что нравится !
      30 вис
    3. AID.S Сегодня, 17:58
      Цитата: 210окв
      Я понимаю есть почетное звание-"Гвардейский"..А это?Не понимаю..

      Возможно, дело в финансовой составляющей, возможно прилагающейcя к этому званию?
      AID.S
    4. сибиралт Сегодня, 17:58
      Если он уже "Великий", то в чем вопрос?
      сибиралт
    5. ПалБор Сегодня, 17:59
      А сейчас безударный как нейтральный слог в слове,т.е. непонятный?КрейсЕр?КрейсИр?Крейср?
      ПалБор
  2. stas Сегодня, 17:57
    Что за чушь, если подлодка не ударная то зачем она такая нужна. Шойгу перегрелся в борьбе за нововведения.
    И грех и смех.
    stas
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