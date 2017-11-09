Крейсер "Пётр Великий" борется за получение статуса "ударного"

За право носить почётное звание на Северном флоте борются постоянный участник дальних и арктических походов – большой противолодочный корабль «Североморск», один из лучших десантных кораблей флота – большой десантный корабль «Кондопога», подводный крейсер стратегического назначения «Карелия», тактическая группа, несущая службу на острове Котельный, три подразделения арктической мотострелковой бригады, а также ряд других подразделений сухопутных и береговых войск, соединений малых кораблей, атомных и дизельных подводных лодок.

Пресс-служба Северного флота ВМФ РФ распространяет сообщение о том, что флагман СФ крейсер «Пётр Великий» поборется за получение статуса «ударного». В общей сложности комиссия главного оборонного ведомства на одном только Северном флоте рассмотрит 15 заявок от надводных и подводных боевых кораблей, среди которых и «Пётр Великий». В этом же числе - несколько подразделений береговых войск флота.Из сообщения пресс-службы Эксперты отмечают, что у флагмана Северного флота есть все шансы на получение статуса ударного корабля.Торжественное вручение атрибутов, соответствующих «ударному» статусу, будет произведено в начале нового учебного года в войсках. Ударный корабль, по сути, представляет собой ядро боевого соединения, что само по себе соответствует высокому статусу и повышенной ответственности для всего корабельного экипажа.