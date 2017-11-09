За последние 24 часа погибло два саудовских принца: что происходит у арабов?

В Саудовской Аравии разразился настоящий внутриполитический кризис. Подобных событий в этом ближневосточной стране не было более полувека. В то время, как на столицу саудитов падают йеменские ракеты, два принца лишаются жизней - один «случайно», второй в ходе перестрелки при задержании. Еще ряд высокопоставленных госслужащих и членов королевской семьи арестованы, а их банковские счета заморожены. Все эти события произошли буквально за несколько дней.