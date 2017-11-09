18:00 09 ноября

За последние 24 часа погибло два саудовских принца: что происходит у арабов?

В Саудовской Аравии разразился настоящий внутриполитический кризис. Подобных событий в этом ближневосточной стране не было более полувека. В то время, как на столицу саудитов падают йеменские ракеты, два принца лишаются жизней - один «случайно», второй в ходе перестрелки при задержании. Еще ряд высокопоставленных госслужащих и членов королевской семьи арестованы, а их банковские счета заморожены. Все эти события произошли буквально за несколько дней.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 17:57
    За последние 24 часа погибло два саудовских принца: что происходит у арабов?
    Их там столько, я имею ввиду принцев, что "минус два" саму обстановку сильно не изменит... так что "минусов" будет еще больше. Идет "зачистка поляны" для новой ветви династии саудитов.
    svp67
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