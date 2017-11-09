17:57 09 ноября

Новый передел мира: Россия становится «слабым звеном»

Визит Дональда Трампа в Китай дал первые результаты. В первый же день были подписаны контракты на сумму более чем $250 млрд. Соглашения заключили крупнейшие американские корпорации: Boeing, General Electric, Qualcomm и прочие. Кроме того, могут быть достигнуты договоренности по созданию крупного совместного фонда "Один пояс - один путь". Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что американо-китайские отношения выходят на совершенно другой уровень.




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