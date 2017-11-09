«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд

Российский бомбардировщик Су-34 был призван заменить "ветерана" Су-24. При этом перед создателями данного самолета стояла задача разработать более универсальную машину, способную также противостоять истребителям противника. В итоге получился самолет, способный, при своей маневренности истребителя, эффективно наносит высокоточные удары по земле.