20:48 09 ноября

«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд

Российский бомбардировщик Су-34 был призван заменить "ветерана" Су-24. При этом перед создателями данного самолета стояла задача разработать более универсальную машину, способную также противостоять истребителям противника. В итоге получился самолет, способный, при своей маневренности истребителя, эффективно наносит высокоточные удары по земле.




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Комментарии 1

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  1. Елена Захарова Сегодня, 18:15
    Ну так хорошая ведь машина!
    Всем на зависть!
    Елена Захарова
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