"Партнёры": Путин пережил дешёвую нефть

Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают.

Siemens рассматривает возможность поставок газовых турбин высокой мощности на российские ТЭС. Включая ТЭС на Тамани. Знаем, что у них есть к этому интерес. Нужно сказать, что такие же турбины нам предлагают другие компании. Например, американская General Electric при определённых условиях предлагает даже более дешёвый вариант при той же мощности.