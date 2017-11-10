"Партнёры": Путин пережил дешёвую нефть
На днях «кандидат в президенты» Ксюша Собчак дала интервью американскому телеканалу CNN, которое само по себе наделало много шума. Основная волна негодования поднялась после того, как Собчак в очередной раз заявила, что Крым – «это Украина», и что она поддерживает введённые антироссийские санкции. Этого хватило, чтобы и без того «плинтусный» рейтинг «леди против всех» пробил пол. Однако интересную мыслительную крупицу в заявлении Собчак, судя по многочисленным комментариям, в нашей стране всё же не уловили или откровенно проигнорировали. Оно и понятно – слишком уж скандальна фигура «кандидата» и слишком много ереси уже успела нанести с экранов эта дамочка, чтобы к отдельным её высказываниям относиться всёрьёз.
Но тут случай, что называется, деликатный.
Во-первых, интервью не для российского «потребления», пусть даже суперлиберального, а в первую очередь - для американского. Ведь давалось оно не «Дождю», не «Медузе» и не «Эху», а CNN. А это означает, что у CNN есть заказ на прощупывание экстравагантного российского «кандидата в президенты» при учёте того факта, что этот американский телеканал без заказов «сверху» не работает в принципе.
Во-вторых, речь в интервью зашла именно о ресурсе, с помощью чего Вашингтон попытался и до сих пор пытается Россию откровенно поставить на колени – о санкциях. А потому тут вопрос даже не о том, кто о санкциях для американских зрителей рассуждал, а о действенности санкций как таковых.
Напомним, что в интервью заявила Собчак:
Другими словами, Собчак как бы отправляет коллективно-либеральный посыл туда – за океан. Мол, братцы, три года вы делаете ошибки, повторяя их из раза в раз при принятии очередных санкционных пакетов против России. Санкции вводите, но при этом эти санкции таковы, что разве что на студентов, отправляющихся в США, и действуют... На власти российские, мол, ваши санкции не действуют.
А руководящий «партсостав» США об этом и не догадывался? Ой, да ладно... Флаг сняли – санкции, дырку в потолку консульства пробили – санкции, длинные кредиты выдавать российским банкам как бы запретили – тоже санкции, газ, говорят, у нас покупайте, а у русских не покупайте – опять санкции. Но тут такое дело: флаг вернули обратно, дырку в потолке заделали, банки российские берут длинные кредиты там, куда руки Большого Брата при всей их длине не дотягиваются, а газ американские танкеры, зарегистрированные в оффшорах, сами закачивают в России, чтобы потом реализовать на рынке Европы. Плюс – ситуация с углем, плюс – странности санкций против российской «оборонки», после которых эта самая «оборонка» по портфелю заказов третий год подряд держит рекордные показатели.
Можно вспомнить, как американская санкционная машина заскрежетала в направлении немецкого бизнеса, который контактировал и контактирует с Россией. Под раздачу попали «сименсовцы», которые продали газовые турбины для теплоэлектростанций России через своё же российское представительство. Турбины «угодили» в Крым. О, ужас... Россия поставила свои турбины (а они стали российскими после покупки, которая прошла в полном соответствии с международными торговыми нормами) на «оккупированный» полуостров! Ужас!.. Кошмар!.. В США заявили, что «Siemens» они после этого либо расщепят на атомы, либо испепелят, либо и то, и другое – три раза. Немцы засуетились – суды, арбитражи, иски, писк, визг – в общем, сработали, как положено... Арбитраж – немцам: Друзья, не нужно визжать, всё нормально – вы ничего не нарушили. И тут же прошли новости о том, что «сименсовскую» нишу в России пытается занять американская «газотурбинная» компания.
Немцы почесали затылки и стали уверять Минэнерго, что они, конечно же, целиком и полностью разделяют санкционную политику Запада в отношении России, что, «как Собчак», считают Крым – украинским, что вообще никогда-никогда не пойдут на нарушение всех энергетических пакетов, вместе взятых, но при этом с рынка России никуда не уйдут. Ибо не для того больше века в российский сегмент своей деятельности вкладывались.
Из заявления замминистра энергетики России Андрея Черезова:
В общем, немцам в правительстве России дали понять: санкции против России – вещь более чем специфическая.
Те, кто посмекалистее, санкции давно научился поддерживать так, что в убытке не остался, и даже наоборот – нарастил торгово-экономические контакты с РФ. Те, кто ещё более смекалистый – санкции не поддержали изначально, поставив самого «гегемона» в неловкое положение и дав понять, что ряды «гегемона» не монолитны и даже там есть, на кого опереться или кому по меньшей мере шепнуть на ухо. Так, на Земле обетованной на санкции положили, ибо любое давление сразу же будет объявлено лютым антисемитизмом. Бацька на санкции тоже что-то такое положил, после чего в республике самообразовались моря, полные «лососятины» и креветок. Да и у самого «гегемона», как теперь выясняется, не прочь на санкции справить нужду, ибо не те масштабы американо-российской торговли были изначально, чтобы их выпиливанием Россию поставить на колени, плюс - при наличии тех, кто от торговли с Россией отказываться не намерен априори.
Особой пикантности антироссийской санкционной политики добавляет тот факт, что цены на нефть активно поползли вверх. Хотя тут слово «поползли» не вполне корректно. Цены выросли явно выше прогнозируемой планки, что дало повод американской блогосфере выйти с заголовками в стиле «Путин пережил дешёвую нефть». А некоторые язвительно добавляют: «Путин пережил, а вот наши (американские) сланцевики не пережили».
Действительно, при цене выше 60 долларов за баррель рентабельность американской сланцевой добычи снова актуализируется, но в США отмечают, что процесс восстановления сланцевой отрасли идёт весьма невразумительными темпами. Ждут подтверждения того, что «топить» баррель больше никто не будет, а это значит – готовы расписаться в том, что политика «топи цены на нефть» на сей раз не сработала. Вот только не сработала она вовсе не потому, что методы были «негодными», а потому, что Россия сегодня – это всё-таки не СССР агонизирующей поры. Стоило тогда начать резать ракеты и пилить самолёты, выводить войска откуда только возможно, - «партнёры» сообразили, что можно вступить в сговор для падения цен на нефть, чтобы «помочь» Советскому Союзу рухнуть. Теперь – иначе. Сирийская партия показала, что «партнёрам» в сговор вступить гораздо сложнее, когда российская военная мощь может реально менять стратегическое положение в целом макрорегионе, причём явно не в пользу тех, кто изначально там затевал очередной «цветной» шабаш со всеми вытекающими. И, нужно отдать должное, именно президент Владимир Путин сирийскую партию с 2015 года выстроил и разыграл так, как мало кто ожидал даже в самой России. И нефть дешёвую действительно «пережил». Некоторые «не переживали»... вместе со страной...
В общем, в США остаётся не так много людей, которые продолжают видеть в качестве антироссийской панацеи те санкции, которые действуют до сих пор. Разве что престарелому вашингтонскому «политбюро» с Маккейном и прочими адептами во главе санкции стали как дежурная таблетка от вечерней головной боли. Проглотили – и убедили себя в том, что «на здоровье».
Но тут случай, что называется, деликатный.
Во-первых, интервью не для российского «потребления», пусть даже суперлиберального, а в первую очередь - для американского. Ведь давалось оно не «Дождю», не «Медузе» и не «Эху», а CNN. А это означает, что у CNN есть заказ на прощупывание экстравагантного российского «кандидата в президенты» при учёте того факта, что этот американский телеканал без заказов «сверху» не работает в принципе.
Во-вторых, речь в интервью зашла именно о ресурсе, с помощью чего Вашингтон попытался и до сих пор пытается Россию откровенно поставить на колени – о санкциях. А потому тут вопрос даже не о том, кто о санкциях для американских зрителей рассуждал, а о действенности санкций как таковых.
Напомним, что в интервью заявила Собчак:
Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают.
Другими словами, Собчак как бы отправляет коллективно-либеральный посыл туда – за океан. Мол, братцы, три года вы делаете ошибки, повторяя их из раза в раз при принятии очередных санкционных пакетов против России. Санкции вводите, но при этом эти санкции таковы, что разве что на студентов, отправляющихся в США, и действуют... На власти российские, мол, ваши санкции не действуют.
А руководящий «партсостав» США об этом и не догадывался? Ой, да ладно... Флаг сняли – санкции, дырку в потолку консульства пробили – санкции, длинные кредиты выдавать российским банкам как бы запретили – тоже санкции, газ, говорят, у нас покупайте, а у русских не покупайте – опять санкции. Но тут такое дело: флаг вернули обратно, дырку в потолке заделали, банки российские берут длинные кредиты там, куда руки Большого Брата при всей их длине не дотягиваются, а газ американские танкеры, зарегистрированные в оффшорах, сами закачивают в России, чтобы потом реализовать на рынке Европы. Плюс – ситуация с углем, плюс – странности санкций против российской «оборонки», после которых эта самая «оборонка» по портфелю заказов третий год подряд держит рекордные показатели.
Можно вспомнить, как американская санкционная машина заскрежетала в направлении немецкого бизнеса, который контактировал и контактирует с Россией. Под раздачу попали «сименсовцы», которые продали газовые турбины для теплоэлектростанций России через своё же российское представительство. Турбины «угодили» в Крым. О, ужас... Россия поставила свои турбины (а они стали российскими после покупки, которая прошла в полном соответствии с международными торговыми нормами) на «оккупированный» полуостров! Ужас!.. Кошмар!.. В США заявили, что «Siemens» они после этого либо расщепят на атомы, либо испепелят, либо и то, и другое – три раза. Немцы засуетились – суды, арбитражи, иски, писк, визг – в общем, сработали, как положено... Арбитраж – немцам: Друзья, не нужно визжать, всё нормально – вы ничего не нарушили. И тут же прошли новости о том, что «сименсовскую» нишу в России пытается занять американская «газотурбинная» компания.
Немцы почесали затылки и стали уверять Минэнерго, что они, конечно же, целиком и полностью разделяют санкционную политику Запада в отношении России, что, «как Собчак», считают Крым – украинским, что вообще никогда-никогда не пойдут на нарушение всех энергетических пакетов, вместе взятых, но при этом с рынка России никуда не уйдут. Ибо не для того больше века в российский сегмент своей деятельности вкладывались.
Из заявления замминистра энергетики России Андрея Черезова:
Siemens рассматривает возможность поставок газовых турбин высокой мощности на российские ТЭС. Включая ТЭС на Тамани. Знаем, что у них есть к этому интерес. Нужно сказать, что такие же турбины нам предлагают другие компании. Например, американская General Electric при определённых условиях предлагает даже более дешёвый вариант при той же мощности.
В общем, немцам в правительстве России дали понять: санкции против России – вещь более чем специфическая.
Те, кто посмекалистее, санкции давно научился поддерживать так, что в убытке не остался, и даже наоборот – нарастил торгово-экономические контакты с РФ. Те, кто ещё более смекалистый – санкции не поддержали изначально, поставив самого «гегемона» в неловкое положение и дав понять, что ряды «гегемона» не монолитны и даже там есть, на кого опереться или кому по меньшей мере шепнуть на ухо. Так, на Земле обетованной на санкции положили, ибо любое давление сразу же будет объявлено лютым антисемитизмом. Бацька на санкции тоже что-то такое положил, после чего в республике самообразовались моря, полные «лососятины» и креветок. Да и у самого «гегемона», как теперь выясняется, не прочь на санкции справить нужду, ибо не те масштабы американо-российской торговли были изначально, чтобы их выпиливанием Россию поставить на колени, плюс - при наличии тех, кто от торговли с Россией отказываться не намерен априори.
Особой пикантности антироссийской санкционной политики добавляет тот факт, что цены на нефть активно поползли вверх. Хотя тут слово «поползли» не вполне корректно. Цены выросли явно выше прогнозируемой планки, что дало повод американской блогосфере выйти с заголовками в стиле «Путин пережил дешёвую нефть». А некоторые язвительно добавляют: «Путин пережил, а вот наши (американские) сланцевики не пережили».
Действительно, при цене выше 60 долларов за баррель рентабельность американской сланцевой добычи снова актуализируется, но в США отмечают, что процесс восстановления сланцевой отрасли идёт весьма невразумительными темпами. Ждут подтверждения того, что «топить» баррель больше никто не будет, а это значит – готовы расписаться в том, что политика «топи цены на нефть» на сей раз не сработала. Вот только не сработала она вовсе не потому, что методы были «негодными», а потому, что Россия сегодня – это всё-таки не СССР агонизирующей поры. Стоило тогда начать резать ракеты и пилить самолёты, выводить войска откуда только возможно, - «партнёры» сообразили, что можно вступить в сговор для падения цен на нефть, чтобы «помочь» Советскому Союзу рухнуть. Теперь – иначе. Сирийская партия показала, что «партнёрам» в сговор вступить гораздо сложнее, когда российская военная мощь может реально менять стратегическое положение в целом макрорегионе, причём явно не в пользу тех, кто изначально там затевал очередной «цветной» шабаш со всеми вытекающими. И, нужно отдать должное, именно президент Владимир Путин сирийскую партию с 2015 года выстроил и разыграл так, как мало кто ожидал даже в самой России. И нефть дешёвую действительно «пережил». Некоторые «не переживали»... вместе со страной...
В общем, в США остаётся не так много людей, которые продолжают видеть в качестве антироссийской панацеи те санкции, которые действуют до сих пор. Разве что престарелому вашингтонскому «политбюро» с Маккейном и прочими адептами во главе санкции стали как дежурная таблетка от вечерней головной боли. Проглотили – и убедили себя в том, что «на здоровье».
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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