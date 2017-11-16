Стрелковое оружие 21 века (часть вторая)

Очень может быть, что довольно скоро солдат будет отправляться на войну, помимо прочего багажа, имея в руке пластмассовый чемоданчик весом не более пяти килограммов. В нем будут четыре поднимающиеся пластмассовые трубы, в каждой из которых будет размещаться 750-граммовая (вес русской наступательной гранаты 1914 г.) граната с зарядом взрывчатки СL-20, которая в 20 раз мощнее тротила. То есть 100 граммов боезаряда в этой гранате будут равны двум килограммам этого стандартного на сегодня взрывчатого вещества. Корпус из пластика или бумаги, полученной из отходов. Осколки готовые, из прессованной древесины или литого базальта – такое уже делают, более того, делают даже базальтовое волокно. Так что уровень экологичности такого боеприпаса будет высочайший! В головной части имеется портативная видеокамера, а сзади небольшой реактивный двигатель и система управления крестообразными рулями, причем передача команд осуществляется по проводам из проволоки из магниевого сплава и сгорающим после применения. Дальность стрельбы – в интервале от 50 до 1500 метров, то есть это своеобразный аналог 50-мм миномета минувшей войны, но несравненно мощнее.Кстати, о дронах… Вот один из таких миниатюрных дронов. Правда, лопасти у него не острые. Но это пока…Сам «чемоданчик» является одновременно и опорной плитой, а в пластик, из которого он сделан, запрессована калиевая селитра, так что если его поджечь специальной красной кнопкой, то он весь сгорит без остатка. Наведение осуществляется с пульта управления с джойстиком и контролируется по экрану дисплея. Возможно дополнительная связь с дроном, так что укрыться от таких боеприпасов будет очень трудно. Возможна стрельба ими по принципу – одна граната – один неприятель и в этом случае ни каска, ни самый современный пуленепробиваемый жилет при прямом попадании его не спасут. Или – одна граната – несколько противников, поскольку радиус поражения осколками – 25 метров действие по площадной цели вполне позволяет. То есть один боец, вооруженный одним таким «чемоданчиком», сможет гарантированно уничтожить или вывести из строя как минимум четверых бойцов противника! Этого более чем достаточно для подразделения из 10 человек! Тем более, что транспортные дроны смогут быстро пополнить их боекомплект.И это при том, что оказать огневую поддержку своему подразделению опять-таки смогут все те же дроны, сбрасывая с высоты на линию боевого соприкосновения цилиндрические мины, ввинчивающиеся в грунт и содержащие телевизионную систему или… ракетный комплекс, или стрелковую установку, а также устройство для самоподрыва. Естественно и систему запроса «свой-чужой». Прорваться через цепочку таких мин будет в высшей степени затруднительно, поскольку их выступающая над поверхностью земли часть может быть хорошо замаскирована. У каждой мины может быть опять-таки свой собственный оператор либо простейший «мозг», подсоединенный к датчикам движения. Причем, сбрасывать их можно и в глубоком тылу у противника. Например, у дороги. Правда, в Западной Европе вдоль дорог установлены решетчатые ограждения, которые помешают выстрелу из ракетного комплекса. Однако и обстрел транспорта на дороге в глубоком тылу из автоматического оружия вещь весьма неприятная, поскольку уже сегодня даже один убитый солдат – это серьезная потеря.Безусловно, все такие и подобные им боевые системы потребуют расходов и немалых. Однако, именно на этом пути развитые страны смогут получить реальные военные преимущества над менее развитыми в рамках борьбы с международным терроризмом и за чистоту окружающей среды!Таким образом, какое еще стрелковое оружие нужно солдату, имеющему в своих руках вот такое оружие? Только пистолет или пистолет-пулемет на случай совсем уж неожиданного нападения. И что это может быть? Ну, скажем, пистолет или пистолет-пулемет, стреляющий пулями в форме… кольца! Представим себе на мгновение, что мы разрезали обычную пулю пополам, превратили получившуюся деталь в плоскость и согнули эту плоскость в кольцо. В зависимости от того, как мы ее согнем, у нас получится кольцо либо с конусообразной внешней поверхностью, либо с гладкой. Ну, а если гладкая снаружи, то конусообразная будет внутри. В любом случае кромка такого кольца с одной стороны будет тупая, а вот с другой – очень острая! И это все равно будет пуля со всеми своими свойствами.Посмотрим на рисунок с представленной на нем схемой 30-мм 10-зарядного пистолета, стреляющего как раз такими пулями. В нем опять-таки нет никаких движущихся деталей, кроме «мобильного телефона» в рукоятке и сенсорного спускового крючка. Магазин одновременно является стволом и патронником. Внутри ствола магазина имеется нарезная направляющая, на которую одна за другой надеты пули-кольца, причем пороховые заряды и чипы-инициаторы расположены между ними в углублениях в самих пулях. Внешняя оболочка пуль гладкая, так же, как и поверхность ствола-магазина.Поскольку расстояние от дульного среза у каждой пули разное, все боезаряды тоже разные, «номерные», разной мощности, что обеспечивает стабильность баллистических характеристик. При выстреле микроволновое излучение управляющего «мобильника» в рукоятке инициирует нужный чип, а тот воспламеняет метательный заряд. Пуля скользит по нарезам и, раскрутившись, вылетает из ствола. Благодаря своему калибру и острой кромке такие пули смогут наносить очень серьезные повреждения. Кроме того, они не будут давать рикошетов, так как при соприкосновении с наклонной поверхностью своей кромкой, она просто довернет и встанет перпендикулярно к ней. Нельзя забывать и о чисто психологическом воздействии оружия такого калибра: достаточно будет посмотреть на отверстие канала ствола, чтобы руки сами собой поднялись вверх! Причем, это может быть как пистолет, так и пистолет-пулемет с боезапасом в 30 выстрелов, предназначенный исключительно для самообороны, а также… полиции и спецподразделений, например, банковской охраны.Еще более оригинальным является принципиально новый боеприпас для стрелкового оружия, пуля которого имеет форму диска с острым режущим краем. Он состоит из плоской латунной гильзы и стальной пули в виде плоского либо ромбовидного в сечении диска, через середину которого проходит томпаковая зубчатая шестеренка, выступающая на 2 мм с каждой стороны диска, имеющего толщину 5 мм. Таким образом, суммарная толщина «пули-диска», то есть «вертикальный калибр», составит 9-мм, что и у современных пистолетов и пистолетов-пулеметов.Ствол под данную пулю имеет соответствующее сечение канала ствола, однако его «изюминкой» является устройство вертикальных пазов для прохода зубчатых шестеренок. С одной стороны, паз имеет зубчатую нарезку, с другой стороны он совершенно гладкий. При выстреле давление газов заставляет пулю-диск двигаться вперед и с одной стороны прокручиваться по зубчатому пазу, а по противоположной гладкой стенке – скользить! Таким образом, диск начинает вращаться, как и обычная круглая пуля и становится маховиком-гироскопом. Возможно применение и гладких выступов без нарезки, которая будет происходить уже во время движения пули в канале ствола. Здесь необходимы эксперименты, чтобы выяснить, что лучше.Вот они – «самые опасные пули на свете».Особенностью движения такого «маховика» является то, что при резком торможении (известный эффект детского волчка или юлы!) он начинает двигаться хаотическим образом. То есть при попадании в объект такую пулю «уведет» с траектории, и она нанесет ему крайне тяжелое поражение. Острая режущая кромка способствует поражение защитного снаряжения из кевларовых нитей и также наносит режущие поражения мягким тканям. Диаметр пули может быть 20-мм для пистолета, а для пистолетов-пулеметов 20, 30 и даже 40-мм! Производство таких пуль не встретит затруднений – это штамповка и накатка. А количество деталей – всего 2, облегчает их сборку на конвейере. Гильза – традиционная латунная плоская без закраины, что облегчает её экстрагирование и наполнение такими боеприпасами магазинов стрелкового оружия. Следует обратить внимание и на психологический момент. Такое оружие необычно, естественно, что людская молва и СМИ тут же разнесут о нем самые невероятные слухи, и пройдет много лет, прежде чем оно станет для всех привычным. А до тех пор люди будут пугаться одного только наведенного на них плоского ствола с крестообразным отверстием! Сам ствол можно будет делать штамповкой из двух половин, размыкаемых для чистки. То есть сама конструкция деталей такого оружие является традиционной.