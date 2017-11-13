О рыцарских турнирах в подробностях… (часть третья)



Труба зачинщика надменный вызов шлет,

И рыцаря труба в ответ поет,

Поляна вторит им и небосвод,

Забрала опустили седоки,

И к панцирям прикреплены древки;



Вот кони понеслись, и наконец

С бойцом вплотную съехался боец.

(«Паламон и Арсит») Труба зачинщика надменный вызов шлет,И рыцаря труба в ответ поет,Поляна вторит им и небосвод,Забрала опустили седоки,И к панцирям прикреплены древки;Вот кони понеслись, и наконецС бойцом вплотную съехался боец.(«Паламон и Арсит»)

Нашлемные украшения (см. на фото слева), предназначенного для боя на булавах, представленные в Оружейной палате Дрездена. Как видите, в этом случае они отличаются он нашлемных украшений для шлемов топхельм, прежде всего тем, что невелики по размерам и крепятся на самую макушку шлема, где для этого имеется металлический штырь.К началу XV века в Германии родилась совершенно новая форма копейного поединка двух всадников, сразу же завоевавшая большую популярность, — реннен или «скачки». Вендален Бехайм сообщает, что придумал поединок Альбрехт-Август, маркграф Бранденбургский и он же стал его популяризатором. Суть состязания состояла в том, чтобы точным ударом сбить со своего противника тарч, что сразу показывало успех либо неуспех схватки. Но главной новацией боя являлось то, что его участникам действительно приходилось поскакать по ристалищу. В прежнем состязании гештех всадники сразу после сшибки осаживали своих коней и затем возвращались к месту «старта», где поправляли амуницию и получали новые копья. То есть между столкновениями была пауза. Теперь всадники, столкнувшись, продолжали движение, менялись местами, новые копья им вручались «на ходу», после чего они опять атаковали друг друга, причем все это происходило в быстром темпе. Таких столкновений могло быть при этом несколько, что, разумеется, повышало зрелищность такого турнира.Готические доспехи, послужившие основой для доспеха реннцойг. «Гербовник» Жиля да Бове. (Национальная библиотека Франции, Париж)Соответственно под него был создан и специальный доспех реннцойг, заимствовавший свою форму от готических доспехов XV века. Шлемом для этого состязания являлся салад без забрала, но имевший смотровую щель. Поскольку на саладе нашлемные украшения закреплять было неудобно, ограничились султаном из перьев. Защитный колпак под салад остался таким же, как и у «жабья голова». Нагрудник кирасы, как и у доспеха штейхцойг, снабжался копейным крюком, а сзади имел кронштейн для копья. Зато кираса получила дополнительно привинчивающийся к ней металлический подбородник, который закрывал всю нижнюю часть лица. Защитой бедер служили пластинчатые доспехи, «юбка», приделанная к кирасе, использовалась лишь в самом начале.Кирасы с подбородником от доспехов реннцойг. (Оружейная палата Дрездена)Реннцойг потребовал себе и специального тарча, получившего название реннтарч. Он также изготовлялся из дерева и обтягивался кожей, окрашенной в черный цвет и с железными оковками по краям. Щит этот плотно прилегал к кирасе, повторяя ее форму и форму левого наплечника. Размеры реннтарча зависели от того, для какой разновидности турнира этот тарч предназначался. Для «точного» реннена и бундреннена он имел высоту от пояса до шеи, а в так называемом «жестком» реннене — от самой середины бедра и до смотровой щели на шлеме. То есть это была достаточно толстая деревянная пластина, профилированная под доспех рыцаря. Сверху крашеное дерево обтягивали тканью с нарисованными на ней либо вышитыми геральдическими эмблемами его владельца.Острые наконечники для реннена. (Оружейная палата Дрездена)Копье для конной атаки в реннене также стало другим – легче копий, применяемых на турнире до этого. Длину оно имело около 380 см, диаметр 7 см и вес около 14 кг. А вот наконечник на него поставили острый, а не корончатый! Правда, длина острия была небольшой, то есть глубоко в цель он проникнуть не мог. Изменилась и форма защитного диска на древке копья. Теперь это был щиток в форме воронки. Причем размеры его все время увеличивались так, что со временем он не только прикрывал всю правую руку всадника от плеча до запястья, но также и часть груди.Копейные щитки 1570 г. Вес 1023.4 г. Италия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Копейный щиток для доспеха реннцойг. (Императорская охотничья и оружейная палата Вены)В XV и XVI вв. проводились и так называемые «полевые турниры», имитирующие настоящее сражение. Правила были простые: конные рыцари делились на два равных по численности отряда и сражались на ристалище, выстроившись в две линии. Участвуя в этом виде состязаний, рыцари, как правило, надевали те же самые доспехи, что и на войну. Разница между турнирным и боевым вариантом заключалась лишь в том, что на них прикреплялись пластины с подбородниками, которые доходили до самой смотровой щели шлема-салада.Гран-гарда 1551 г. Вес 737.1 г. Австрия, Инсбрук. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Кроме этого, участник турнира имел право прикрепить к своему доспеху еще и другие дополнительные защитные пластины. Например – цельнокованую пластину на все левое плечо наплечника заодно с подбородником, или гран-гарду. Турнирный доспех от боевого внешне отличался разве что наличием отверстия для крепежных винтов. Вооружением всадника служило традиционное турнирное копье, очень похожее на боевое, но только лишь несколько короче длиной и больше диаметром, и с наконечником, имеющим удлиненную форму.«Слепой» конский налобник 1490 г. Вес 2638 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Естественно, что конское снаряжение для турниров также имело свои особенности. Например, отличие наблюдались в форме седел. Многие седла помимо того, что были богато украшены, имели высокие передние луки, из-за чего доспехи для защиты живота и ног всаднику уже и не требовались. Поводья могли быть самыми простыми, из обыкновенных сырых пеньковых веревок, но при этом их обшивали различными лентами той же расцветки, что и конская попона. Если во время боя удила рвались, то всадник управлял лошадью при помощи копья.Налобник с защитными наглазниками. (Императорская охотничья и оружейная палата Вены)Лошади покрывались двухслойными попонами из кожи, первый слой, и полотняной ткани – второй. Морду обычно покрывал металлический налобник, причем очень часто такой налобник был «слепым», то есть не имел прорезей для глаз. В тех же случаях, если таковые имелись, их защищали выпуклыми наглазниками. Интересно, что самое раннее изображение такого слепого налобника относится к 1367 году.Седло ок. 1570 – 1580 гг. Вес 10 кг. Милан. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк).Седло и стремена из Дрезденской оружейной палаты. Как видите, передняя лука у этого седла, кстати, как и задняя, усилена металлическими пластинами с гравировкой и чернением. Понятно, что это красиво, но такая пластина являлась и хорошей дополнительной защитой для всадника.А вот об этом седле известно, что его изготовил известный немецкий оружейник Антон Пеффенхаузер из Аугсбурга после 1591 года. (Оружейная палата Дрездена)Ну, а теперь давайте попробуем углубиться в турнирную науку еще больше и рассмотрим разные виды одного и того же турнирного боя, а также характерные особенности доспехов, которые для них предназначались. Тот же гештех, например, имел целый ряд интересных разновидностей – ну, как, например, хоккей делится на хоккей с шайбой, с мячом и хоккей на траве. Вот так же появились так называемый гештех «высоких седел», «общенемецкий гештех» и, наконец, «гештех закованных в броню».Еще одно седло работы Пеффенхаузера. (Оружейная палата Дрездена)Вот, например, турнир «высоких седел». Уже одно это название говорит о том, что всадник должен был сидеть в высоком седле, вроде того, что применялось и в поединках на булавах. Деревянные передние луки при этом не только защищали ноги всадника спереди, но и закрывали ему живот до самой груди. Седло как бы охватывало всадника, так что выпасть из него он не мог. Однако сражались в нем на копьях, а не на булавах, при этом нужно было сломать свое копье о щит противника. Это был наиболее безопасный вариант турнирного поединка, поскольку упасть с коня всадник не мог.Участники «полевого турнира» в так называемых «саксонских турнирных доспехах». От всех прочих они отличались простой полировкой и отсутствием украшений, а также характерным креплением шлема салад к спинке кирасы. (Оружейная палата Дрездена)Напротив, в «общенемецком гештехе» седло было устроено таким образом, что не имело задней луки вообще. Нужно было ударить копьем в тарч противника так, чтобы он вылетел из седла. Ноги рыцаря в этом случае были незащищены, а вот у лошади на груди укреплялся огромный нагрудник из грубого полотна, набитый соломой. Зачем это было необходимо? А вот зачем: разделительного барьера эти поединки не предусматривали, поэтому столкновение двух лошадей «лоб в лоб» могло иметь самые катастрофические последствия.Рыцарь в «саксонских турнирных доспехах» (Оружейная палата Дрездена)Гештех «закованных в броню» от предыдущих видов состязаний отличался только тем, что ноги всадников были, как и раньше, прикрыты металлом, то есть он был ближе к «старым добрым временам» чем два предыдущих.Более безопасным во всех отношениях был итальянский гештех с барьером. Поэтому, кстати, глухие налобники в этом случае и не применялись, а использовались с решетчатыми либо «дырчатыми» выпуклыми наглазниками.Столь же разнообразными были и разновидности реннена…