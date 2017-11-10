Экспериментальный танк Holt Gas-Electric Tank (США)



Современная реконструкция облика танка Holt Gas-Electric Tank



Вид на правый борт



Вид слева



Опытный Holt Gas-Electric Tank на испытаниях



Танк на полигоне



Корма бронемашины. Люк моторного отсека и дверь открыты для улучшения вентиляции



Holt Gas-Electric Tank поднимается на препятствие

По материалам сайтов:

https://militaryfactory.com/

http://tanks-encyclopedia.com/

https://aviarmor.net/

http://landships.info/

http://alternathistory.com/

Начало Первой мировой войны стало поводом для активизации работ в области перспективных боевых бронированных машин. Через несколько лет это привело к появлению первых полноценных танков, пригодных для эксплуатации в армии. Первыми в этой области были британские конструкторы. Позже на испытания вышли несколько американских опытных бронемашин, в том числе и первый полноценный танк в истории США. Последний получил известность под названием Holt Gas-Electric Tank.Появлению проекта Holt Gas-Electric Tank предшествовала достаточно длительная и сложная программа исследований и испытаний различных опытных образцов. В течение нескольких лет ряд ведущих организаций промышленности США занимался проработкой различных вопросов и строительством опытной техники. Значительный вклад в развитие бронетехники США внесла фирма Holt Manufacturing Company. Это предприятие занималось строительством сельскохозяйственной и строительной техники, в том числе на гусеничном ходу. Имеющийся опыт разработки подобных машин самым активным образом использовался при создании новых образцов бронетехники.Изначально экспериментальные бронемашины «Холт» строились самым простым образом. Готовое гусеничное шасси, разработанное для серийного или опытного трактора, оснащалось оригинальным броневым корпусом и средствами для монтажа вооружения. Подобная импровизированная бронетехника показывала недостаточные характеристики, и тем самым демонстрировала целесообразность разработки специального шасси. В начале 1917 года было решено создать полностью новый танк на специально разработанном шасси. Использование готовых агрегатов и имеющегося опыта не исключалось, но они должны были лишь дополнять новые идеи и решения.В рамках нового проекта конструкторами Holt Company было предложено использовать силовую установку с т.н. электрической трансмиссией. Ввиду ограниченного потенциала в этой области компания «Холт» была вынуждена обратиться за помощью к фирме General Electric. Разработка нового проекта осуществлялась в рамках сотрудничества двух компаний. Тем не менее, несмотря на заметный вклад «Дженерал Электрик», в распространенном названии готового танка фигурировало только название Holt Company.Использование двигателя внутреннего сгорания вместе с электрической трансмиссией привело к появлению соответствующего названия проекта. Экспериментальная бронемашина осталась в истории под названием Holt Gas-Electric Tank – «Бензино-электрический танк «Холт». Иные обозначения или названия неизвестны.Перспективную бронемашину планировалось создавать с использованием некоторых готовых деталей. Главным источником агрегатов должен был стать серийный коммерческий гусеничный трактор Holt Model 75. При этом танковое шасси, основанное на имеющихся агрегатах, должно было отличаться увеличенными размерами и усиленной конструкцией. Также должны были присутствовать заметные изменения, связанные с примененной электротрансмиссией.Специально для Gas-Electric Tank был разработан новый броневой корпус. Его предлагалось изготавливать из катаных листов толщиной от 6 до 15 мм. Наиболее мощное бронирование должно было прикрывать лобовую и бортовую проекции. Листы брони предлагалось устанавливать на каркасе из профилей и закреплять при помощи заклепок. Передняя и центральная часть корпуса выполняли функции обитаемого боевого отделения. В корме, у левого борта, расположили моторный отсек. Справа от него предусматривался коридор для доступа в обитаемый отсек.Лобовая часть перспективного танка имела клиновидную в плане форму и собиралась из четырех деталей. Верхняя часть лобового агрегата отличалась немного увеличенной высотой и образовывала некое подобие рубки. Снизу к лобовым деталям крепился наклонный треугольный лист. Корпус получил вертикальные борта, вместе с горизонтальными крышей и днищем образовывавшие структуру прямоугольного сечения. В центре бортов предусматривались спонсоны. Их передняя часть имела крупный проем для оружейной установки. Центральный элемент спонсона располагался параллельно борту, задний – под углом к нему. Вместо единого кормового листа корпус имел несколько отдельных деталей. Слева корма прикрывалась подвижной решеткой, выполнявшей функции защиты радиатора. Справа от нее располагалась дверь.Ходовая часть перспективного танка получила собственную защиту. В качестве основы для нее использовались продолговатые детали сложной формы, выполнявшие функции опор и броневых щитков. Так, верхняя часть подобного агрегата имела желоб для поддержки гусеницы, а нижняя прикрывала опорные катки. Передняя часть броневой детали прикрывала заднюю половину направляющего колеса, тогда как кормовое ведущее не имело никакой защиты.В кормовом отсеке корпуса помещался четырехцилиндровый бензиновый двигатель марки «Холт», развивавший мощность до 90 л.с. Этот двигатель через несложную трансмиссию соединялся с электрогенератором разработки General Electric. Электроэнергия от генератора поступала на приборы управления, после чего шла на пару тяговых электродвигателей. Последние находились у бортов корпуса, на уровне его днища. Крутящий момент выдавался на ведущие колеса при помощи цепных передач.Из-за несовершенства технологий бензиновый двигатель и электрические моторы выделяли излишнее тепло и без особого труда могли перегреться. Для компенсации этого недостатка танк оснастили развитой жидкостной системой охлаждения. Излишки тепла должны были передаваться атмосферному воздуху при помощи крупного кормового радиатора. На случай недостаточного обдува радиатора кормовую решетку выполнили подвижной: для улучшения охлаждения она могла подниматься на некоторый угол.Конструкция ходовой части создавалась с широким использованием деталей трактора Model 75. Две части гусеничного движителя устанавливались по бокам корпуса, за пределами его проекции. В составе шасси имелось по десять небольших опорных катков на каждом борту. Катки устанавливались на подвеске с вертикальными пружинами. В передней части шасси находились крупные направляющие колеса, в корме – ведущие. Направляющие и ведущие колеса были опущены на грунт и увеличивали площадь опорной поверхности. Ходовая часть Holt Gas-Electric Tank не имела поддерживающих роликов. Верхняя ветвь гусеницы должна была двигаться по рельсу, образованному верхней части балки шасси.Главным оружием нового танка должна была стать 75-мм нарезная горная пушка Vickers британской разработки. Ее установка находилась на стыке двух нижних лобовых листов и позволяла вести огонь в пределах сектора небольшой ширины с ограниченными углами возвышения. Боекомплект в составе нескольких десятков унитарных снарядов разных типов должен был храниться в укладках передней части боевого отделения.Основное артиллерийское орудие дополнялось парой пулеметов Browning M1917 винтовочного калибра. Основным местом установки пулемета являлась подвижная маска в передней части спонсона. При этом на бортах и в корме подобных выступающих агрегатов имелись дополнительные амбразуры, которые можно было использовать вместе с пулеметами. Боекомплект двух пулеметов мог состоять из нескольких тысяч патронов в холщовых лентах. Коробки с лентами предлагалось перевозить на стеллажах боевого отделения.Экипаж перспективного «Бензино-электрического танка» должен был состоять из шести человек. По имеющимся данным, в передней части машины размещались водитель и командир. Их рабочие места были подняты над основным боевым отделением, и именно для них предназначалась небольшая рубка, образованная верхней частью лба корпуса. В связи с применением электрической трансмиссии на посту управления механика-водителя имелись приборы как для контроля за работой двигателя, так и электрические устройства. Общую мощность силовой установки предлагалось контролировать путем изменения параметров работы бензинового двигателя. Отдельный электрический пульт регулировал подачу тока на тяговые моторы. Изменяя мощность электрических двигателей, водитель мог выполнять нужные маневры.Ниже командира и водителя должны были работать два артиллериста: заряжающий и наводчик. Эксплуатация двух пулеметов возлагалась на двух стрелков. В лобовых и бортовых деталях броневого корпуса предусматривалось значительное число смотровых щелей и лючков. Некоторые из них также могли выполнять функции амбразур для стрелкового оружия.Подобно некоторым другим бронемашинам своего времени, Holt Gas-Electric Tank имел только одну дверь для доступа внутрь. Танкистам предлагалось попадать на свои места через проем в правой части кормы, проходя мимо моторного отсека. Какие-либо иные люки в бортах или крыше не применялись.Перспективная бронемашина получилась достаточно компактной. Ее общая длина незначительно превышала 5 м. Ширина – 2,76 м, высота – менее 2,4 м. Достаточно толстое бронирование и нестандартный состав силовой установки привели к росту боевой массы до 25,4 т. Удельная мощность бензинового двигателя на уровне 3,5 л.с. на тонну не позволяла рассчитывать на высокие характеристики подвижности. Максимальная скорость на хорошей дороге не превышала 10 км/ч, запас хода – 45-50 км.Разработка проекта Holt Gas-Electric Tank продолжалась до конца 1917 года и завершилась получением разрешения на строительство первого опытного образца. К середине следующего 1918 года компания «Холт» построила танк-прототип и оснастила его силовой установкой с электрическими агрегатами от General Electric. Насколько известно, на первые испытания танк вышел без полного комплекса вооружения. По разным данным, на этот момент на нем отсутствовали, как минимум, пулеметы.Испытания перспективной бронемашины с бензиново-электрической силовой установкой не заняли много времени. Всего за несколько недель удалось определить основные плюсы и минусы конструкции, а также сделать выводы о ее пригодности к практической эксплуатации. Примечательно, что, едва выйдя на полигон, бронемашина Holt Gas-Electric Tank автоматически получила почетный титул первого полноценного танка, разработанного с нуля, построенного и выведенного на испытания Соединенными Штатами. Такое звание осталось бы у нее вне зависимости от результатов последующих проверок.Достаточно быстро было установлено, что оригинальный танк имеет неприемлемо низкую подвижность. Даже при связи 90-сильного бензинового двигателя с ведущими колесами через механическую трансмиссию нельзя было рассчитывать на высокие характеристики. Наличие достаточно сложной электрической трансмиссии, не отличавшейся высоким коэффициентом полезного действия, дополнительно ухудшало ситуацию. Кроме того, электротрансмиссия оказалась недостаточно надежной и регулярно ломалась.Отдельной проблемой стал постоянный перегрев силовой установки. Бензиновый двигатель, генератор и электрические моторы вместе со средствами их охлаждения располагались в закрытом объеме корпуса с недостаточным притоком забортного воздуха. Отвод выделяющегося тепла не удавалось значительно улучшить даже за счет поднятой кормовой решетки. Следует отметить, что в боевой обстановке поездка с открытой кормой могла завершиться самым печальным образом.Из-за несовершенной силовой установки опытный танк даже на хорошей дороге не мог развить скорость более 9-10 км/ч. На пересеченной местности скорость заметным образом падала. На склоны или стенки машина забиралась с большим трудом. При этом некоторые подобные препятствия оказывались для нее непреодолимыми.Использованный комплекс вооружения, в целом, был неплохим. Одно лобовое 75-мм орудие и пара пулеметов в бортовых спонсонах позволяли атаковать цели на различных направлениях, подвергая наиболее интенсивному обстрелу объекты передней полусферы. Однако использованное размещение оружия накладывало определенные ограничения на его применение в боевой обстановке. Впрочем, иные бронемашины того времени имели похожее вооружение, и в этом отношении «Бензино-электрический танк» не сильно выделялся на их фоне.Компоновка боевого отделения оказалась не слишком удобной. Основное орудие и рабочее места его расчета находились на небольшой высоте над днищем корпуса, а некое подобие отделение управления располагалось непосредственно над ними. Вряд ли такая компоновка обитаемого отсека могла быть удобной для экипажа. Сносной эргономикой отличались только рабочие места бортовых стрелков, однако при движении по пересеченной местности и им приходилось терпеть неудобства.В существующем виде первый американский танк Holt Gas-Electric Tank имел массу проблем разного рода, в той или иной мере затруднявших его эксплуатацию и боевое применение. Реальные преимущества перед существующей бронетехникой фактически отсутствовали. Единственным плюсом проекта был сам факт его существования. Благодаря этому США смогли войти в узкий круг стран, способных самостоятельно разрабатывать и строить танки. Серийное производство и использование новых машин в войсках, по объективным причинам, исключалось.Испытания единственного построенного «Бензино-электрического танка» прошли в середине 1918 года и завершились негативными выводами. Первый танк Соединенных Штатов оказался неудачным и не представлял интереса для армии. Кроме того, по перспективам этой машины серьезно ударили новые международные договоры. К этому времени американское военное ведомство успело заказать и получить импортные танки FT-17 и Mark V французского и британского производства соответственно. Такая техника не была лишена недостатков, но на фоне собственного Gas-Electric Tank смотрелась самым лучшим образом.Первый танк США так и остался в единственном экземпляре. Сборка второй опытной машины не планировалась. После завершения испытаний первый и последний Holt Gas-Electric Tank некоторое время оставался на хранении, а затем пошел на утилизацию. К сожалению любителей ранней бронетехники, теперь уникальную машину можно увидеть только на немногочисленных сохранившихся фотографиях с испытаний.В середине десятых годов XX века ни одна страна мира не могла похвастать большим опытом в деле создания новейшей бронетехники класса «танк». Такие машины создавались методом проб и ошибок с регулярной проверкой новых идей при помощи опытных образцов того или иного облика. Фактически танк Holt Gas-Electric Tank стал очередным опытным образцом, предназначенным для практической отработки оригинальных технических решений. Он смог дойти до испытаний, показал основные проблемы своей конструкции, а также позволил определить дальнейшие пути развития бронетехники. Кроме того, «Бензино-электрический танк «Холт» оставил за собой почетное звание первой американской машины своего класса. Однако многочисленные недостатки не позволили ему стать еще и первым серийным танком США.