21:24 10 ноября

Как начинаются войны?

Началась 7 ноября новая война на бандеровской Украине, или нет? Это продолжение гражданской междоусобицы Майдана, или это развитие демократии на пути к Европе, как уверяют нас западные политики. Маргарет Тэтчер в своё время дала такое определение современной демократии — это война всех против всех, тогда бандеровские евродемократы по-своему правы!



Вообще, это вопрос не простой, иногда он не имеет точного ответа, вроде даты 22 июня 1941 года. Когда началась революция 1917 года: с декабрьских очередей в Питере за хлебом, или с созданием Временного правительства и Петросовета? Так же стоит вопрос на Украине и сегодня.


Майдан Саакашвили 7 ноября прошёл без серьёзных эксцессов, но стал шагом в радикализации его требований. Если Верховная рада не выполнит требований этого третьего Майдана, Саакашвили обещает организовать «марш миллионов» и запустить «народный импичмент» президента: «Порошенко уйдёт от власти, но без денег и недалеко». От прямого призыва к свержению Порошенко Майдан отделяет только одно «если». Если его не станет, уже заявлено и продолжение: «Не на того напали, уроды! Я Михаил Саакашвили! Народ Украины… вас уберёт от власти, сволочи, уроды!»

Шеф МВД и наци-«Азова» Арсен Аваков обвинил Национальное антикоррупционное бюро Украины в политических преследованиях своего сына и министерства, то есть в политической коррупции. Экс-замминистра Авакова задержан, на его сына надет электронный браслет: НАБУ явно подбирается к Авакову. Кто стоит за НАБУ? Одни кивают на посольство США, другие — на Порошенко, а может быть, это их совместная операция?

Силовик третьего Майдана, экс-комбат нацибата «Донбасс» Семён Семенченко уверяет, что действовать они будут мирно, его люди «не планируют брать Раду штурмом». Просто успокоил: дал время парламенту ещё пожить… Это значит, что Майдан дисциплинирован, подчиняется приказам — это спецоперация, она ждёт команды «сверху». Хотя Шкиряка, советника Авакова, на Майдане всё-таки избили, а также нардепа Барну, но в суд они на Майдан не подали.

Приказа на штурм Рады в этот раз Майдан не получил, но и приказ расходиться тоже не получил. И заложил предпосылки для двоевластия в стране своим лозунгом: «Власть должна уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента».

Власть, в лице Порошенко, на всё это молчит. Это парадоксально, но за Порошенко говорит как бы Аваков, назвав третий Майдан «хламом». Пётр же не сказал о Майдане ни-че-го, сделал только одно громкое «ракетное» заявление по Донбассу.

Вообще, Саакашвили обещает некую фантастику: «мирную смену власти на всех уровнях». Это каким же образом? Вот таким: нардеп и представитель Майдана в Раде Юрий Деревянко внёс законопроект об отрешении от власти Порошенко голосованием в Раде, без следствия и конституционной пыли. Пожалуй… Рада под руководством нациста Андрея Парубия способна на всё! Объявить Россию «агрессором и оккупантом» в законе о реинтеграции Донбасса — ей уже мало, решается разорвать дипотношения, а там и до объявления войны недалеко. Хуже Бандере всё равно уже не будет…

Позиция России по бандеровской Украине тоже ужесточается. На «Валдайском клубе» в Сочи Владимир Путин впервые сказал, что «вооружённый захват власти на Украине привёл к террору», и ответственность за это несёт Европа. Глава МИД Сергей Лавров, можно сказать, продолжает Путина, и, уже не стесняясь в выражениях, требует от Киева «пресечь бесчинства неонацистской шпаны». При этом «особая ответственность на Вашингтоне, который в ручном режиме руководит киевскими властями». Похоже, Лавров ответил Курту Волкеру на его миротворческую инициативу, приведшую к артобстрелам Донбасса и усилению «неонацистской шпаны» в Киеве вокруг третьего Майдана.

«Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе», — признался глава ОБСЕ Томас Гремингер, чем подвёл итог дипломатическому фехтованию миротворцами Курта Волкера на Донбассе. Он похоронил «Минск», чтобы попасть в миротворческий тупик. Волкер, как полномочный представитель США, может стать и политическим похоронщиком бандеровского режима, по формуле: мы (США — В.К.) тебя породили — мы тебя и убьём. Чтобы не дискредитировал доброе имя Америки. Как напомнил недавно наш знаток США Николай Злобин, они всегда имеют про запас «план Б», то есть всегда ведут двойную игру, в чём иногда признаются, лет через 50…

После сделанных заявлений и предъявленных обвинений, все пути назад с третьего Майдана отрезаны и его участникам, и его противникам, теперь только вперёд, но куда? Артиллерийская война против Донбасса может быть продолжена, но во что она выльется? Очень метко бьют в ответ артиллеристы Вооружённых сил Новороссии (ВСН), накрывают огнём артиллерийские батареи ВСУ и склады боеприпасов, так что ясно одно: проспекту имени Бандеры в Донецке не бывать!
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 16

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  1. svp67 Сегодня, 18:04
    Все, что сейчас происходит на Украине, это просто ПОДТАЛКИВАНИЕ режима Порошенко к войне с Россией. И если кто то этого не понимает, то мне жаль этого человека. И остается надеяться, что в руководстве России таких людей нет.
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 18:31
      Основная цель запада - развал и раздел Украины.От Украины может остаться только киевская область. Вполне.Как это произойдёт, через войну с Россией, к которой их всячески подталкивают или через очередную "революцию" с провокациями против тех же украинских поляков,венгров, румын с целью дать повод Польше , Венгрии и т.д кинутся "защищать" этнических сородичей я не знаю. Возможен любой сценарий.
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 18:40
        Цитата: Чёрный
        Основная цель запада - развал и раздел Украины

        Западу ГЛУБОКО ПЛЕВАТЬ на русских граждан ПОГРАНИЧЬЯ, которое мы, по старой традиции называем Украиной. Им НУЖНА ВОЙНА, но не своими руками и сейчас они способны этого достигнуть
        svp67
        1. Смог Сегодня, 18:54
          Цитата: svp67
          Западу ГЛУБОКО ПЛЕВАТЬ на русских граждан

          Западу так же глубоко плевать и на всех украинцев. Они им нужны до тех пор пока запад имеет там свой гешефт. После дерибана территория с миллионами обнищавших людей и похороненной напрочь экономикой им будет не нужна. Но дербанить они ее будут до последнего.
          Смог
      2. Bosch Сегодня, 18:52
        Целью Запада в отношении России всю историю был ее захват и уничтожение населения. А Украина - это плацдарм, как в 1941 была Польша.
        Bosch
        1. Виктор Каменев Сегодня, 20:19
          Плацдарм это конечно, но в отличие от 1941 теперь даже американский плацдарм стал целью.
          Виктор Каменев
      3. Банщик-М Сегодня, 20:02
        Цитата: Чёрный
        Основная цель запада - развал и раздел Украины.От Украины может остаться только киевская область.

        Нам нужна вся Украина и Польша тоже ...(только не нужно меня сразу пинать ногами в лицо и т.д.)
        А именно так и будет..! И контрибуции они нам за все заплатят , а потом и немцы ..
        Вопрос , сразу отсекая (про Израиль..))) , тут все сложнее будет... Арабам отдадим , они заслужили..хе хе (шутка!)))
        Банщик-М
    2. Банщик-М Сегодня, 19:52
      Цитата: svp67
      Все, что сейчас происходит на Украине, это просто ПОДТАЛКИВАНИЕ режима Порошенко к войне с Россией.

      Все верно ...Это последний шанс удержаться у бандеровского-наглосакского режима (там еще Израиль мутит воду).. Война с Россией после майдана и была запланирована, но вот "котлы " созданные шахтерами и простыми ополченцами , бандеровцев озадачили.. хе хе

      Война идет с англосаксами и Израилем невидимая и самая жестокая за все время..На кону , Души наших детей и внуков и т.д. А Украина , ляжет под того , кто выдержит это противостояние...
      Держимся мужики! drinks
      Банщик-М
    3. Виктор Каменев Сегодня, 20:21
      Похоже, уже толкают, так, что Муженко в отставку запросился, а Порошенко объявили Майдан!
      Виктор Каменев
  2. solzh Сегодня, 18:32
    Приказа на штурм Рады в этот раз Майдан не получил, но и приказ расходиться тоже не получил

    Такого приказа не будет. Весь этот новый фарсмайдан нужен, чтобы держать порошенко в тонусе, что бы место своё знал.
    solzh
    1. Виктор Каменев Сегодня, 20:15
      Не может же Майдан стоять вечно, поэтому какой-то приказ когда-нибудь будет...
      Виктор Каменев
  3. 34 регион Сегодня, 18:52
    Наверно кураторы считают что распад Украины идёт слишком медленно и надо ускорить процесс. Самый оптимальный сценарий для кукловодов, это сценарий типа ливийского. Тошно от него будет всем. И самим украинцам, и их соседям. Время идёт, а Европа ещё не полыхает. Уже и пороха навезли с избытком, а настоящего огня всё нет. Для кого война и горе, а для кого и очень хороший бизнес который надо старательно культивировать.
    34 регион
    1. Виктор Каменев Сегодня, 20:12
      Кукловодов слишком много, а есть ещё и стихийные революционные процессы, поэтому не всё однозначно предопределено... Украина довольно большая, и Россия довольно близко.
      Виктор Каменев
  4. venaya Сегодня, 18:55
    Маргарет Тэтчер в своё время дала такое определение современной демократии — это война всех против всех

    После этого абсолютно точного определения довольно видного политического деятеля, практически страны основателя современной демократии, у кого-нибудь ещё какие-нибудь вопросы на сей счёт остались остались?
    venaya
  5. Антарес Сегодня, 18:55
    «Агенты американцев должны уйти и объявить досрочные выборы агентов американцев». Посланник американцев лично убирает агентов американцев и ставит новых агентов американцев.
    Аналитика..
    "Каменщиновна"
    За фасадом такой аналитики тихо делают дела, о которых в такой ура-аналитике никогда не скажут.Из за необходимости информационного шума создаваемой ура-аналитикой.
    Антарес
    1. Виктор Каменев Сегодня, 20:03
      Аналитика обидеть каждый бандерлог может, а сказать по сути - ничего, ибо импотент ума, чтение трудов своего основоположника сказывается. У вас два этажа ЦРУ в СБУ на ушах весят, агенты агентов.
      Виктор Каменев
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