Как начинаются войны?

Началась 7 ноября новая война на бандеровской Украине, или нет? Это продолжение гражданской междоусобицы Майдана, или это развитие демократии на пути к Европе, как уверяют нас западные политики. Маргарет Тэтчер в своё время дала такое определение современной демократии — это война всех против всех, тогда бандеровские евродемократы по-своему правы!Вообще, это вопрос не простой, иногда он не имеет точного ответа, вроде даты 22 июня 1941 года. Когда началась революция 1917 года: с декабрьских очередей в Питере за хлебом, или с созданием Временного правительства и Петросовета? Так же стоит вопрос на Украине и сегодня.Майдан Саакашвили 7 ноября прошёл без серьёзных эксцессов, но стал шагом в радикализации его требований. Если Верховная рада не выполнит требований этого третьего Майдана, Саакашвили обещает организовать «марш миллионов» и запустить «народный импичмент» президента: «Порошенко уйдёт от власти, но без денег и недалеко». От прямого призыва к свержению Порошенко Майдан отделяет только одно «если». Если его не станет, уже заявлено и продолжение: «Не на того напали, уроды! Я Михаил Саакашвили! Народ Украины… вас уберёт от власти, сволочи, уроды!»Шеф МВД и наци-«Азова» Арсен Аваков обвинил Национальное антикоррупционное бюро Украины в политических преследованиях своего сына и министерства, то есть в политической коррупции. Экс-замминистра Авакова задержан, на его сына надет электронный браслет: НАБУ явно подбирается к Авакову. Кто стоит за НАБУ? Одни кивают на посольство США, другие — на Порошенко, а может быть, это их совместная операция?Силовик третьего Майдана, экс-комбат нацибата «Донбасс» Семён Семенченко уверяет, что действовать они будут мирно, его люди «не планируют брать Раду штурмом». Просто успокоил: дал время парламенту ещё пожить… Это значит, что Майдан дисциплинирован, подчиняется приказам — это спецоперация, она ждёт команды «сверху». Хотя Шкиряка, советника Авакова, на Майдане всё-таки избили, а также нардепа Барну, но в суд они на Майдан не подали.Приказа на штурм Рады в этот раз Майдан не получил, но и приказ расходиться тоже не получил. И заложил предпосылки для двоевластия в стране своим лозунгом: «Власть должна уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента».Власть, в лице Порошенко, на всё это молчит. Это парадоксально, но за Порошенко говорит как бы Аваков, назвав третий Майдан «хламом». Пётр же не сказал о Майдане ни-че-го, сделал только одно громкое «ракетное» заявление по Донбассу.Вообще, Саакашвили обещает некую фантастику: «мирную смену власти на всех уровнях». Это каким же образом? Вот таким: нардеп и представитель Майдана в Раде Юрий Деревянко внёс законопроект об отрешении от власти Порошенко голосованием в Раде, без следствия и конституционной пыли. Пожалуй… Рада под руководством нациста Андрея Парубия способна на всё! Объявить Россию «агрессором и оккупантом» в законе о реинтеграции Донбасса — ей уже мало, решается разорвать дипотношения, а там и до объявления войны недалеко. Хуже Бандере всё равно уже не будет…Позиция России по бандеровской Украине тоже ужесточается. На «Валдайском клубе» в Сочи Владимир Путин впервые сказал, что «вооружённый захват власти на Украине привёл к террору», и ответственность за это несёт Европа. Глава МИД Сергей Лавров, можно сказать, продолжает Путина, и, уже не стесняясь в выражениях, требует от Киева «пресечь бесчинства неонацистской шпаны». При этом «особая ответственность на Вашингтоне, который в ручном режиме руководит киевскими властями». Похоже, Лавров ответил Курту Волкеру на его миротворческую инициативу, приведшую к артобстрелам Донбасса и усилению «неонацистской шпаны» в Киеве вокруг третьего Майдана.«Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе», — признался глава ОБСЕ Томас Гремингер, чем подвёл итог дипломатическому фехтованию миротворцами Курта Волкера на Донбассе. Он похоронил «Минск», чтобы попасть в миротворческий тупик. Волкер, как полномочный представитель США, может стать и политическим похоронщиком бандеровского режима, по формуле: мы (США — В.К.) тебя породили — мы тебя и убьём. Чтобы не дискредитировал доброе имя Америки. Как напомнил недавно наш знаток США Николай Злобин, они всегда имеют про запас «план Б», то есть всегда ведут двойную игру, в чём иногда признаются, лет через 50…После сделанных заявлений и предъявленных обвинений, все пути назад с третьего Майдана отрезаны и его участникам, и его противникам, теперь только вперёд, но куда? Артиллерийская война против Донбасса может быть продолжена, но во что она выльется? Очень метко бьют в ответ артиллеристы Вооружённых сил Новороссии (ВСН), накрывают огнём артиллерийские батареи ВСУ и склады боеприпасов, так что ясно одно: проспекту имени Бандеры в Донецке не бывать!