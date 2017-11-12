"Социализм еще может победить капитализм"

В Москве состоялся международный форум "Октябрь. Революция. Будущее". Его участники – отечественные и зарубежные эксперты – оценили результаты Октябрьской революции 1917 года и обсудили "уроки", которые страна могла бы извлечь из события, ставшего определяющим не только для России, но и всего мира. Ученые полагают, что социализм еще может одержать победу над капитализмом, эксперты также не исключают "второго этапа" развития революции, который завершит начатый в начале прошлого столетия процесс альтернативного общественно-экономического развития. Подробности – в материале Накануне.RU.Одним из ключевых тезисов пленарного заседания форума стало признание того, что событие, которое произошло в России в 1917 году, имело не только национальное, но и международное содержание. Об этом говорил профессор СПбГУ Виктор Рязанов, который напомнил, что уже в 1915 году в одном из выступлений Владимира Ленина указывалось на то, что назревающие события должны стать "отправной точкой" для развития революции по всему миру."Русские социал-демократы связывали события в России с общемировым контекстом. Это одна из важных особенностей событий 100-летней давности. Ленин считал, что в России должна произойти буржуазно-демократическая революция, а одновременно на Западе должна идти социалистическая революция. То есть он был убежден, что происходящее в России станет неким "запалом" для последующего процесса социалистических революций в Европе. Они должны были закрепить итоги буржуазно-демократической революции в России и затем обеспечить у нас ее перерастание в социалистическую", – выразил мнение эксперт.Как отметил экономист, еще до сентября 1917 года Ленин допускал возможность продолжения этой революции, делая определенный расчет на создание большой коалиции евросил. Однако в конце сентября 1917 года политическая направленность партии большевиков и Ленина меняется, и делается ставка на перерастание революции в России в социалистическую.Международное значение событий октября 1917 года в нашей стране подтвердилось результатами преобразований, продолжил Рязанов."То, что в Советском Союзе произошла ускоренная модернизация, то, что были обеспечены социальные приоритеты в общественном развитии, то, что страна смогла выйти на высокий уровень взаимодействия с другими государствами – это несомненные результаты, которыми мы сегодня в известной степени пользуемся. Это тот ресурс, который до конца еще не исчерпан", – прокомментировал эксперт.Он также считает, что оснований ставить точку в "теме социализма" в связи с распадом СССР нет. По его мнению, еще грядет период "завершения начатого" в 1917 году, поскольку капиталистическая система находится в острейшем кризисе."Как только у капитализма исчез серьезный и важный противник в виде социализма, мы видим, что он вернулся в свою прежнюю форму – классическую, традиционную, с острыми противоречиями и экономическими проблемами. Это дает основание поставить вопрос, означает ли крах СССР, что тема социализма завершена? Острые формы кризиса капиталистической системы говорят о том, что проблема поиска альтернативного общественно-экономического развития вновь выдвигается на первый план", – сказал Рязанов.Так, он допускает вариант, предполагающий в перспективе начало "второго этапа, который завершит решение альтернативных возможностей общественно-экономического развития"."В будущем мы станем перед лицом того, нужно ли нам развивать движение, которое не получилось в прошлом?" – согласился зарубежный эксперт, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Дэвид Котц.По его мнению, ключевым уроком революции 1917 года, который необходимо усвоить, – стала возможность общества развиваться. Это могло произойти только в случае стабильности социализма. "В трансформации социализма нужно было дать власть в руки людей. Это то, что сегодня нужно сделать, сейчас очень опасный момент, когда мы видим, что националистические силы все больше идут вперед", – сказал он.Однако стабильность социализма в СССР "пошатнулась" из-за ряда причин. В частности, зарубежный ученый называет в их числе слишком большую централизацию экономического планирования в стране. А также "потерю прежней ориентации" Компартии в конце 20 столетия."Мы видим, что концентрация власти наверху была таковой, что со временем лидеры партии перестали быть группой революционеров, которые хотели построить новое общество, но стали группой привилегированных людей, многие из которых не верили в социализм", – прокомментировал Котц.В итоге в конце 1980-х годов советские чиновники стали "преследовать какие-то свои цели", выразил мнение эксперт."В последние годы опросы показывают, что большинство советских людей хотели, чтобы СССР остался… Это было главное разделение между лидерами страны и населением. Борис Ельцин смог захватить лидерство прокапиталистических сил, СССР тогда и развалился… Это было преступление и большая трагедия", – добавил Котц.Схожее мнение выразил профессор Шанхайского университета финансов и экономики Дин Сяоцинь, который заявил, что реформы последнего президента СССР Михаила Горбачева не были основаны на принципах социализма, и Компартия в то время "потеряла ориентацию". Говоря об уроках революции 1917 года, он сосредоточил внимание на причинах распада СССР и влиянии этого события на события в мире."Для Китая советская коммунистическая партия была примером. В настоящее время у нас 89 млн членов в партии. И мы стоим перед лицом проблем, которые были при распаде Советского Союза, хотя прошло больше 20 лет. Мы анализируем исторические события, понимаем, что надо разобраться в причинах его распада", – сказал он."Нужно лучше понять, что произошло с августа до декабря 1991 года… Выиграв Октябрьскую революцию, социалистическая партия получила контроль над государством, это было слабое место империализма", – отметил Дин Сяоцинь.На форуме были и другие зарубежные эксперты (в частности, Ричард Корелл), которые благодарили Россию в лице своих коллег-ученых за Октябрьскую революцию.Немецкий ученый Херцог Эрнст обратил внимание на последствия краха социализма в России, отметив, что страна сегодня все же играет важную роль в борьбе с империалистической системой. "Нам важно знать, откуда сегодня идет агрессия – из России или от НАТО и империализма? Очевидно, что от НАТО… Прискорбно, что немецкие войска стоят на границе Эстонии и России", – сказал он."Мы видим Россию не как империалистическую страну, а как страну, которая идет своим путем от национализма к капитализму. В социалистических странах буржуазия больше не видна, она была скрыта, но вновь выходит на свет только с помощью империализма", – добавил Эрнст.По мнению эксперта, постсоветской России все же удалось выстроить систему таким образом, чтобы "защитить народ" и не допустить до власти скрытую буржуазию, в числе которой он назвал бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Ходорковского."Мы видим, что есть некоторое сопротивление, чтобы они приходили к власти. Было сопротивление внутри России против продажи богатств страны. Силы вокруг Владимира Путина пришли, чтобы защитить народ страны против империализма. Россия защищает национальную независимость против империализма. Это очень важно, что Путин – представитель национальной буржуазии России – против скрытой буржуазии", – выразил мнение немецкий ученый.Профессор МГУ, директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин, однако, не согласился с мнением иностранного коллеги о том, что российские лидеры представляют "национальную буржуазию"."Говоря о международных проблемах России, важно не забывать, что есть попытки вести независимую политику, но во внутренней политике я бы не сказал, что лидеры нашей страны представляют национальную буржуазию. Скорее, они представляют блок олигархически-бюрократической номенклатуры, и интересы сырьевых корпораций, финансовых посредников и ВПК являются доминирующими. Свидетельство этому – внутренняя экономическая политика, которая не нацелена на поддержку материального производства, российского образования, науки, это политика, усиливающая неравенство в стране", – прокомментировал эксперт.Как он отметил, внешняя политика рискует "превратиться в пародию на независимую", если не будет изменена ситуация внутри страны.На его взгляд, модель, которая необходима сегодня и могла бы стать по-настоящему эффективным уроком прошедших за 100 лет событий, – общественное планирование. То есть граждане должны стать соорганизаторами общественной собственности, у каждого члена общества должно быть право собственности на все общественное богатство, считает Бузгалин. При этом право собственности на материальные объекты, по его словам, скоро перестанет быть определяющим фактором."Изменение производственных отношений – это система, которая должна прийти на смену рынку. Я напомню, что еще 100 лет натуральное хозяйство и насилие было главным способом координации", – сказал профессор.Он также добавил, что многие вопросы, стоящие в актуальной повестке развития страны – "умные фабрики, индустрия 4.0, материальное производство, интернет вещей, робототехника", еще в советскую эпоху отчасти лежали в основе социалистической системы.Как подчеркнул китайский эксперт Дин Сяоцинь, ценность Октябрьской революции сегодня переосмысливается, и, с учетом научного анализа причин распада Советского Союза, можно ожидать, что социализм "еще может одержать победу над капитализмом".