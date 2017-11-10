Безмерное бахвальство генсека: Столтенберг отметил успехи международной коалиции в Сирии

Освобождение сирийской арабской армией (САА) города Абу-Кемаль подвело черту под продолжающейся шесть с половиной лет борьбой с террористической группировкой ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии. Примерять лавры победителей поспешили те, чей вклад в урегулирование конфликта продолжает вызывать много вопросов.Накануне, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ликвидация бандформирований ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике (САР) и Ираке не является окончательным разгромом боевиков. «Нужно быть готовыми к тому, что борьба с ИГИЛ – это война поколения. <…> Я не думаю, что мы (силы международной коалиции) нанесем окончательную победу, хотя это и важный шаг, если нам удастся выбить их с подконтрольных им территорий в Ираке и Сирии» – сообщил официальный представитель альянса.На завершающем этапе вытеснения группировки ИГИЛ с территории САР господин Столтенберг регулярно поднимал проблему борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Месяцем ранее политик пришел к выводу, что военная операция российских войск в Сирии «лишь усложнила ситуацию», не уточнив для кого российские ВКС доставили трудности. В этом же выступлении генсек подчеркнул, что НАТО следит за ситуацией в Ливии, и настороженно относится к перспективе повторения на ее территории сирийского сценария.Отметим, в своих высказываниях, где силам международной коалиции во главе с США в борьбе с терроризмом отводится первостепенная роль, скандинавский «эксперт» Столтенберг далеко не единственный. После взятия САА Абу-Кемаля министр обороны США Джеймс Меттис повторил слова генсека НАТО, заявив, что, несмотря на достигнутые международной коалицией успехи, «борьба не завершена».Разбираясь в ситуации, регулярное дублирование западным руководством заученных текстов может преследовать ряд целей. Очевидно, придание деятельности США и союзников в Сирии легального характера – одна из главных задач проводимой пропагандисткой работы. По сути, активное продвижение тезиса, что борьба с терроризмом еще не завершена, является отличным предлогом, чтобы оставить военные объекты США на территории САР. Ярким тому примером является бесполетная зона в районе Эт-Танфа, на которой американскими ССО тренируется названная Вашингтоном «умеренная оппозиция».Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов намерения западного истеблишмента воспользоваться моментом для наращивания присутствия НАТО в Афганистане, где союзники с 2001 года продолжают побеждать терроризм. Господин Столтенберг сообщает, что в рамках миссии «Resolute Support» («Решительная поддержка») Организация Североатлантического договора планирует увеличить численность военнослужащих альянса в Афганистане до 13 тысяч.Как бы то ни было, наращивание техники и личного состава вряд ли сможет переломить ситуацию. Действия НАТО на Ближнем Востоке свидетельствуют, что для гаранта мировой безопасности главное не победа, а затягивание процесса.