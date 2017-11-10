Николай Петрович Баталов. Актёр, стоявший у истоков советского кинематографа

По материалам из открытых источников

Сегодня Николая Петровича Баталова можно было смело назвать кинозвездой, хотя в советской России 1930-х годов такого слова просто не существовало. За свое мастерство он уже в 1933 году был удостоен высокого звания Заслуженного артиста РСФСР. Его карьера развивалась достаточно ярко, но оборвалась можно сказать на взлете, российский и советский актер театра и кино преждевременно ушел из жизни 80 лет назад, 10 ноября 1937 года. Причиной смерти актера стал туберкулез.Николай Баталов родился в Москве 24 ноября (6 декабря по новому стилю) 1899 года. При этом его родители были обычными крестьянами из Ярославской губернии, перебравшимися в Москву в поисках лучшей жизни. Про детские годы Баталова известно немного. По всей видимости, родители будущего артиста хотели дать сыну хорошее образование, с 1910 по 1915 год он обучался в Москве в торговой школе имени Александра III. Также известно, что в детстве и в юношеские годы Николай увлекался футболом, особенно отдыхая на даче. Он даже выступал за команду поселка Никольское (в настоящее время город Балашиха). Спортивная компания, которая подобралась в этом поселке, была достаточно сильной. Считается, что одним из партнеров Баталова по футбольной команде был Петр Исаков, который в дальнейшем профессионально выступал за команды «Красная Пресня» и «Дукат» и даже сыграл два матча за советскую сборную.В 16-летнем возрасте после окончания торговой школы Николай Баталов решил связать свою дальнейшую жизнь с искусством. У него появилось желание стать актером, и он успешно поступил в Школу драматического искусства, которая с 1916 года стала Второй студией МХТ. На протяжении восьми лет своей жизни с 1916 по 1924 год он был актером Второй студии Московского Художественного театра, на театральной сцене которого и произошел его актерский дебют. Здесь он сыграл свои первые роли, главным образом молодых людей — Петю-переплетчика в пьесе Зинаиды Гиппиус «Зеленое кольцо», Ваську-казачка в спектакле по произведению Тургенева «Нахлебник» и Алешку в знаменитом спектакле по произведению Горького «На дне». Уже тогда на его работы в театре обратили внимание критики, отмечавшие талант молодого актера.Тогда же произошло важное событие в личной жизни актера, в театре он познакомился со своей будущей женой, также актрисой Второй студии МХТ Ольгой Андровской. В 1921 году они поженились, уже в браке у них родится дочь. В начале 20-х годов прошлого века произошло и второе важное в жизни Баталова события, вот только оно имело для него трагические последствия. В 1923 году он заболел туберкулезом, который стал для него роковым, окончательно вылечить болезнь не удалось. Из-за болезни ему даже на полгода пришлось оставить работу в театре.После выздоровления состоялся дебют актера в кино, при этом его первые картины относились еще к эпохе немого кино. В 1923 году Николая Баталова пригласили сняться в фантастической картине «Аэлита» по роману Алексея Толстого. Снимал фильм режиссер Яков Протазанов. В картине Баталову досталась роль красноармейца Гусева, с которой он отлично справился, хотя это была его первая работа в кинематографе. После премьеры «Аэлиты» в советской печати появились восторженные отзывы и статьи, в которых Баталова называли антиподом «писаным красавцам» западного кинематографа и тем актером, который сможет воплотить на экране образ нового советского человека.Спустя два года после достаточно громкой премьеры «Аэлиты» зрители увидели Николая Баталова в фильме «Мать» Леонида Пудовкина, в нем он сыграл Павла Власова. Данная роль только утвердила его в амплуа героя, который борется за права представителей трудового класса. При этом если после картины «Аэлита» его начали узнавать в СССР, то после съемки в фильме «Мать» он получил и некоторую мировую известность. Сам Пудовкин называл работу Баталова в своем фильме грандиозным подарком. Фильмы был снят в 1926 году и вышел на советские экраны в марте 1927 года. В том же 1927 году Николай Баталов сыграл одну из своих самых ярких ролей на театральной сцене, он сыграл Фигаро в пьесе Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро», одним из режиссеров этого спектакля был знаменитый и непревзойденный Константин Сергеевич Станиславский.Так получилось, что Николай Баталов стал и одним из первых советских актеров, который заговорил со зрителем с большого экрана. В 1931 году он снялся в первом советском звуковом фильме. Это была легендарная картина «Путевка в жизнь» режиссера Николая Экка. Режиссер картины принял решение о том, что в роли руководителя трудовой коммуны, которой предстоит успешно перевоспитывать беспризорников в «настоящих советских людей», правдоподобнее всего будет выглядеть именно Николай Баталов. Актер отлично справился с поставленной перед ним задачей, которая усложнялась тем, что до этого он снимался исключительно в немых картинах. В то же время богатый театральный опыт игры на сцене московских театров позволил Баталову перестроиться и справиться с ролью в звуковом фильме, перестав выражать эмоции исключительно мимикой и жестами, как это приходилось делать до совмещения в кино картинки и звука.В фильме «Путевка в жизнь» московских беспризорников, которые сбивались в банды и шайки, решают перевоспитывать не в исправительной колонии, а в трудовой коммуне, где из них делают плотников, столяров, сапожников, помогая подросткам получить нужные в обществе рабочие профессии. Такой подход меняет судьбу каждого из беспризорников. Данный советский фильм, премьера которого состоялась 1 июня 1931 года, в следующем году ждало международное признание, он получил награду I международного кинофестиваля в Венеции. Картина принесла известность советскому кинематографу и была куплена 26 странами. В 1933 году за свои успехи в работе в театре и в кино актер Николай Баталов был представлен к званию Заслуженного артиста РСФСР. В том же 1933 году он начал свою педагогическую деятельность, преподавал актерское мастерство в ГИКе и ЦЕТЕТИСе.После фильма «Путевка в жизнь» Николай Баталов, судьба которого была неразрывно связана с главными вехами в истории становления отечественного кинематографа, играл исключительно главные роли. В 1932 году он сыграл Леву Горизонта в драме Льва Кулешова «Горизонт» про еврейского юношу, который принимает решение эмигрировать в Америку. А в художественном фильме Владимира Брауна и Исаака Менакера «Сокровище погибшего корабля» он сыграл Алексея Панова краснофлотца ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ особого назначения). Фильм, который вышел на экраны в 1935 году, рассказывал зрителям про находку клада золотых монет на борту затонувшего английского корабля. Подводные съемки проходили на дне Черного моря в районе Балаклавы при непосредственном участии и консультации ЭПРОНа. В СССР эта государственная организация занималась подъемом затонувших кораблей и подводных лодок, существовала с 1923 по 1942 год.Из-за перенесенного в 1923 году туберкулеза и последствий болезни иногда актер вынужден был отказываться от ролей, следуя совету врачей, которые запрещали ему переутомляться. Плохое самочувствие мужа часто огорчало его супругу Ольгу Андровскую. Эта талантливая актриса, начиная с 1930 года, когда состояние здоровья Николая Баталова резко ухудшилось, почти полностью отказалась от своей театральной карьеры, сосредоточившись на доме и ухаживании за мужем, она занималась этим до самой его смерти.Последним художественным фильмом, в котором успел сняться Николай Баталов, была знаменитая советская комедия «Три товарища» режиссера Семёна Тимошенко. В ней он исполнил роль начальника лесосплава Лациса. Фильм был снят в 1935 году, тогда же в феврале 1935 года актер в последний раз в жизни вышел на театральные подмостки, в своем последнем выступлении он играл никогда не унывающего Фигаро.После 1935 года большую часть времени актер тратил на лечение, посещение санаториев, больниц, а также различных здравниц. Он пытался поправить свое здоровье на польском курорте Закопане, лечился в Италии на территории Северного Кавказа, но все безрезультатно. Болезнь не отступала. В мае 1937 года уже тяжело больной Николай Петрович Баталов получил почетную награду — орден Трудового Красного Знамени, однако яркие положительные эмоции от награждения не могли ничего исправить, в ноябре 1937 года актер скончался, не дожив до своего 38-летия. Он был похоронен в Москве на территории Новодевичьего кладбища. Несыгранные им в кино роли сыграет позднее его племянник знаменитый актер Алексей Владимирович Баталов, который навсегда запомнился зрителям по ролям в картинах «Летят журавли», «Девять дней одного года» и «Москва слезам не верит».