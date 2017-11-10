«Переднеазиатская чека» выдернута: Абу-Кемаль почти под контролем САА. Вашингтон ужесточает «игру»
Развитие широкомасштабной наступательной операции Сирийской арабской армии на последний оставшийся в САР оплот военизированного крыла ИГИЛ (запрещено в РФ), город Абу-Кемаль, достигла «переломного момента»: ведь всего сутки назад сохраняющие анонимность военные корреспонденты передали для российских информационных агентств тактически важную новость о том, что город частично взят под огневой контроль. Изначально предполагалось, что речь шла о вхождении стратегически важного города в радиусы действия артиллерийских (в крайнем случае миномётных) батарей Сирийской арабской армии, а также оказывающих ей поддержку батарей «Хезболлы» и иракских ополченцев «Хашд аш-Шааби», наступающих вдоль иракской границы со стороны Хамима и станции Т2. Тем не менее, дружественные подразделения благодаря мощной воздушной поддержке со стороны ВМФ и ВКС России осуществили куда более значительный бросок, достигнув западных подступов к Абу-Кемалю.
К примеру, если взглянуть на регулярно обновляющуюся западную тактическую онлайн-карту сирийского ТВД (syria.liveuamap.com), можно обратить внимание, что линия фронта между САА и ИГИЛ проходит всего в 1500—2000 м от Абу-Кемаля: передовые опорные пункты псевдохалифата, развёрнутые в окрестностях города, уже легко простреливаются с помощью противотанковых ракетных комплексов 82-мм миномётов и стрелкового оружия. Говорит это лишь об одном: в ближайшие пару-тройку дней Абу-Кемаль будет зачищен от террористической организации, а тактическое «крыло» ИГ, расположенное на западном берегу Евфрата окажется в тактическом котле, ограниченном станцией Т-2, Евфратом и Махканом. Более чем 3 недели наступательного «броска» САА всё же укрепили нас во мнении, что установленные у SDF и ССО США каналы взаимодействия с ИГИЛ не принесли им результатов в продвижении в направлении Абу-Кемаля: линия фронта между курдскими подразделениями и ИГ, как и прежде проходит в районе населённого пункта Кахара. Также известно, что для штурма позиций террористов на южных подступах к городу ливанские подразделения «Хезболлы» объединились с иракскими группировками «Харакат Нуджаба» и «Катаиб Хезболла» в районе приграничного иракского городка Вади Малихах.
Как следствие, хитрый план командования ВС США в Сирии по установлению стратегического контроля над южными границами САР полностью провален: возможность прорыва тактического «коридора» из Абу-Кемаля к военной базе Ат-Танф, с одновременным взятем под контроль сирийско-иракской и сирийско-иордасной границы, уже исключена. Наземный «коридор» для взаимодействия ливанских подразделений «Хезболлы» и КСИР с иракскими ополченцами не просто сохранён, а значительно расширен (с 70 до 160 км, от подконтрольных базе Ат-Танф территорий до русла Евфрата), что позволяет исключить возможное наступление курдских формирований, поддерживаемых США. Следовательно, Москва, Дамаск и Тегеран смогут диктовать Западу свои условия по окончательному переделу территории на всём западном берегу Евфрата вплоть до горных хребтов Джебель-Ансария. Под Вашингтоном остаётся лишь восточный берег Евфрата, включая северные территории Сирии, контролируемые «Сирийскими демократическими силами». Другими словами, западная коалиция получает лишь богатые залижи углеводородов в виде нефтяных полей Аль-Амар, а также весьма спорную территорию Сирийского Курдистана, которая при способствующих геостратегических обстоятельствах может подвергнуться генеральному наступлению со стороны ВС Турции и/или Сирии.
Москва, напротив, на долгие годы сохраняет контроль над авиабазой Хмеймим и пунктом материально-технического обеспечения ВМФ Тартус на восточном побережье Средиземного моря. Это даст возможность дизель-электрическим подводным лодкам ЧФ России, а также МАПЛ Северного флота, оперирующим в акватории Средиземного моря, практически беспрепятственно пополнять боекомплект в ходе вероятных конфликтов в Переднеазиатском регионе; при этом, отпадёт необходимость постоянного прохождения через проливы Босфор и Дарданеллы. Что не менее важно, наши подлодки и надводные боевые корабли смогут использовать воздушно-космическую зону «A2/AD», установленную дивизионами С-300В4/С-400 вплоть до центральной части Кипра, для ухода от противолодочной авиации ОВМС НАТО: имеем своеобразную зону безопасности над Восточным Средиземноморьем.
Достаточно большой куш достаётся и Исламской Республике Иран, которая получает возможность возвести на территории Сирии развитую военно-промышленную инфраструктуру, а также разместить все необходимые средства радиоэлектронной разведки для наблюдения за телодвижениями АОИ. Также здесь могут быть размещены многочисленные ракетные бригады оперативно-тактических ракетных комплексов для сохранения более плотного условного огневого контроля Израиля с задействованием менее дорогих баллистических ракет малой дальности.
Тем не менее, как вы уже поняли, вышеописанный расклад в корне не устраивает еврейские масонские ложи Вашингтона, Лондона и Брюсселя, а также руководство Израиля. По этой причине «Большая игра» в Переднеазиатском регионе будет продолжена, но уже не в одних только границах Сирийского театра военных действий, а с охватом всего Аравийского полуострова и Персидского залива. Ярким тому доказательством является ситуация с обвинениями, которые официальный Эр-Рияд и Вашингтон недавно выдвинули в отношении Тегерана. Речь идёт об обвинениях ИРИ в поставках йеменскому народно-освободительному движению «Ансар Аллах» (состоит преимущественно из поддерживаемых Тегераном шиитов-зейдитов) оперативно-тактических баллистических ракет с дальностью от 500 до 1000 км, с помощью которых повстанцы имеют возможность наносить удары по многочисленным опорным пунктам СВ Саудовской Аравии. Последняя попытка такого удара была совершена 4 ноября 2017 года по международному аэропорту Эр-Рияда, расположенному более чем в 750 км от подконтрольной хуситам территории.
Применялась баллистическая ракета «Burqan-2H». Естественно, выбор в качестве цели международной «воздушной гавани» в окрестностях Эр-Рияда никак нельзя считать полностью адекватным решением командования ракетных подразделений «Ансар Аллах», ведь инициирование тяжёлой осколочно-фугасной боевой части могло привести к гибели сотен ни в чём не повинных людей, которые прибывают в Саудовскую Аравию или покидают её. Очевидно, что одиночная ОТБР была с лёгкостью уничтожена ракетой-перехватчиком ERINT противоракетного комплекса «Patriot PAC-3», но представьте, что бы произошло в случае массированного ракетного удара...Без комментариев.
Гораздо более адекватным выбором йеменских ракетчиков для нанесения удара могла бы стать инфраструктура военно-морской базы Король Фейсал, расположенной у побережья Красного моря, в частности, — её взлётно-посадочная полоса длиной 3250 м. И поводов для подобного удара у хуситов-зейдитов вполне хватает. В частности, почти каждый массированный ракетно-авиационный удар «аравийской коалиции» приходится по гражданским объектам Йемена, что ведёт к десяткам, а то сотням смертей. Несмотря на то, что многочисленные ракетные удары хуситов «Эльбрусами» и «Точками» по аравийским военным объектам, осуществлённые за последние 3 года, так и не стали поводом к обвинению Тегерана в предоставлении ракетного вооружения и чертежей ОТБР, последний пуск по чудному стечению обстоятельств вызвал сумасшедший резонанс, и последовавшую за ним антииранскую риторику как в Эр-Рияде, так и в Вашингтоне. Очевидно, что данная реакция не является случайной, а зависит от положения дел Вашингтона и проамериканских сил в вопросах доминирования на Сирийском ТВД, а здесь дела очень плохи.
Как следствие, Пентагон, совместно с оборонными структурами Израиля и Саудовской Аравии, в обозримом будущем попытается максимально нивелировать амбиции Ирана и России как на Ближнем Востоке, так и во всей Передней Азии. Хорошо известно, что и Хель Хаавир и ВВС Саудовской Аравии обладают наиболее многочисленными тактическими авиапарками в регионе, представленными преимущественно многоцелевыми ударными истребителями поколений «4+/++» и с недавнего момента «5» (речь о поставляемых израильским ВВС F-35I «Adir»). Суммарное количество пригодных к эксплуатации машин превышает 750 — 800 машин, среди которых наиболее совершенными F-15SA, F-15I, F-16I, EF-2000 «Typhoon», F-35I и т.д. Данные машины способны применять достаточно грозное высокоточное оружие XXI века — сверхмалоразмерные планирующие «умные» бомбы «Spice-250/1000 и 2000», обладающие эффективной поверхностью рассеяния в пределах от 0,01 до 0,07 м2; также могут использоваться и стандартные малозаметные тактические КР семейства JASSM-ER. Массированное использование данного вооружения способно заметно подорвать оборонительный потенциал даже густой и сетецентрически адаптированной ПВО-ПРО Ирана. Тем не менее, ни АУГ Военно-морских сил США, ни ВВС Израиля или СА не будут предпринимать попытки прямой военной агрессии против Ирана, несмотря даже на тип и цели запускаемых хуситами баллистических ракет.
Всё дело в том, что «кузькина мать», которую Тегеран непременно покажет «аравийской коалиции», еврейскому государству и командованию ВС США, лишит всех вышеперечисленных «игроков» (от ОАЭ до Кувейта) военной инфраструктуры и на побережье Персидского залива, в глубине Аравийского полуострова и даже на средиземноморском побережье. Баллистические ракеты средней дальности семейств «Qadr», «Шахаб» и «Саджил» в количестве сотен единиц преодолеют любую мыслимую и немыслимую ПРО на базе комплексов «Arrow-2/3», «Patriot PAC-3» и «THAAD». Вашингтон мгновенно лишиться возводимой РЛС системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block V, которая предназначена для снижения ударных возможностей РВСН России и КНР.
Стоит отметить, что данная станция возводится для нужд глобальной национальной ПРО США под прикрытием 1,1-миллиардного катарско-американского контракта, якобы предназначенного для контроля воздушно-космического пространства над Исламской Республикой Иран. В то же время, даже дилетанту известно, что для разгромного удара по авиабазам и другим оборонным объектам Катара ракетные бригады ВС Ирана будут применять исключительно низковысотные крылатые ракеты типов «Qadir», «Meshkat» и «Nasr-e Basir». Эффективность метрового радара СПРН AN/FPS-132 Block V против данных целей равна нулю. Более того, американцы потеряют строящийся в Катаре по аналогичному (но уже 7,3-миллиардному) контракту командный центр интегрированной сетецентрической системы ПВО ADOC («Air and Missile Defence Operations Centre»).
На момент окончания работы над нашим сегодняшним материалом большая часть Абу-Кемаля была полностью зачищена силами САА, «Хезболлы», подразделений КСИР и иракских ополченцев. Для Белого дома эти события являются крайне серьёзным ударом, нанесённым прежде всего по неумолимо сползающему вниз рейтингу президента Дональда Трампа. Нет сомнений в том, что для исправления столь «бледной» ситуации последует попытка спровоцировать эскалационную ситуацию как на Донбассе, так и в САР. О Донбассе мы поговорим в наших следующих обзорах, по ходу появления новых фронтовых сводок от военнослужащих НМ ЛДНР и политических сводок из столицы «незалежной». Что же касается Сирийского театра военных действий, то наиболее вероятным следующим шагом может стать попытка вовлечения Сирийской Арабской Армии и контролируемой Тегераном «Хезболлы» в многочисленные локальные столкновения с главной проаравийской/протурецкой группировкой — «Сирийской свободной армией». Другими словами, в данном непрямом противостоянии и будет выражен аравийско-иранский конфликт, который сыграет для Вашингтона огромную роль по дестабилизации САР, ну а созданные в этих стычках метаморфозы могут стать отличным поводом для вмешательства SDF со всеми вытекающими последствиями, что мы и продолжим отслеживать.
Источники информации:
https://vz.ru/news/2017/11/8/894429.html
http://www.aif.ru/politics/world/istochnik_siriyskaya_armiya_vzyala_gorod_abu-kemal_pod_ognevoy_kontrol
Автор: Евгений Даманцев
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