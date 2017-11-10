Ракета «воздух-воздух» большой дальности К-37/Р-37/РВВ-БД

Ракета Р-33

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r37/r37.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html

http://dfnc.ru/aviazcia/rossijskoe-aviatsionnoe-upravlyaemoe-oruzhie-nastoyashhee-i-budushhee/

http://www.ktrv.ru

http://vympelmkb.com

Вестник корпорации «Тактическое ракетное вооружение» №8 за 2015 год

Ракета класса «воздух-воздух» большой дальности К-37/Р-37, известная сегодня как РВВ-БД, была создана специалистами Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова, которое специализируется на разработке различного авиационного вооружения. В наши дни данное конструкторское бюро входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ракета РВВ-БД была официально принята на вооружение в 2014 году и на сегодняшний день обладает максимальной дальностью пуска среди всех управляемых ракет класса «воздух-воздух» в мире.В свое время одним из выдающихся достижений коллектива конструкторского бюро «Вымпел» стало создание первой отечественной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-33. Ракета специально разрабатывалась для вооружения истребителя-перехватчика МиГ-31. Она была принята на вооружение Советской Армии 6 мая 1981 года и используется в вооруженных силах нашей страны по сей день, способствуя укреплению обороноспособности государства и участвуя в боевых дежурствах по защите воздушного пространства Российской Федерации. Ракета Р-33 (К-33, по натовской кодификации AA-9 Amos) обеспечивает поражение различных воздушных целей, летящих со скоростью до 3 000 км/ч на максимальном удалении до 160 км.Большинство конструктивных технических решений реализованных в ракете Р-33 было выполнено на уровне изобретений и завязок, позволяющих осуществить модификацию изделия в будущем. Сотрудниками конструкторского бюро был достаточно активно использован заложенный в конструкции «дальнобойной» ракеты потенциал, который позволяет создавать новые ракеты большой дальности класса «воздух-воздух» для различных авианосителей. Новые образцы такого оружия оснащаются более совершенным радиоэлектронным цифровым оборудованием и двигательными установками, современными батарейными источниками электропитания и мощными боевыми частями. Одной из новых ракет КБ «Вымпел» стала ракета РВВ-БД, которая в 2014 году была официально принята на вооружение и отправлена в серийное производство. Ракета стала достойной преемницей Р-33, унаследовав от нее не только некоторые элементы внешнего облика и размеры, но и лучшие качества. Новая ракета органично вписывается в свою нишу и может использоваться на всех типах истребителя-перехватчика МиГ-31 (Б, БС, БМ), а также других современных истребителях семейств МиГ и Су.Работы над новой ракетой стартовали уже в начале 1980-х годов после принятия на вооружение ракеты Р-33. Разработка более совершенной ракеты аналогичной ракете Р-33 (К-33) для вооружения истребителя-перехватчика МиГ-31М была начата КБ «Вымпел» 8 апреля 1983 года после появления соответствующего постановления Совета Министров СССР. В том же году был защищен эскизный проект ракеты, получившей обозначение К-37. Индекс «К» в названии означает систему вооружений, которая находится в разработке. К испытаниям новой ракеты приступили в 1988 году, когда было совершено 10 автономных баллистических пусков ракеты без системы управления. В 1989 году было совершено еще 4 пуска, в испытаниях участвовали программные ракеты без системы наведения — совершали полет под управлением автопилота по заданной программе. В том же году состоялись испытания новой ракеты дальнего радиуса действия с системой наведения, всего 2 пуска.Впервые новая разработка отечественных инженеров была представлена на публике в рамках Минского показа новой авиационной техники, который прошел в марте 1992 года. Ракеты демонстрировались на подфюзеляжной подвеске перехватчиков МиГ-31М (6 ракет на держателях АКУ-610 под фюзеляжем самолета). Уже тогда было отмечено, что ракета переняла многие черты предшественника — ракеты Р-33/К-33. В апреле 1994 года российский президент Борис Николаевич Ельцин поздравил создателей новой ракеты с успешным поражением воздушной цели на рекордной дальности, которая составила 304 км.В дальнейшем испытания ракеты продолжались вплоть до 1997 года. В этом году, скорее всего, из-за нарушения кооперации с украинскими предприятиями, которые были задействованы в создании систем наведения новой ракеты, было принято решение о разработке системы наведения с использованием исключительно российских компонентов. Такая ситуация наложенная на тяжелое экономическое положение страны существенно замедлила работы по созданию новой ракеты, которая в процессе разработки успела трансформироваться в ракету РВВ-БД, являющуюся практически полным аналогом ракеты Р-37. По натовской кодификации ракета РВВ-БД известна как AA-13 ARROW (Стрела). В качестве экспортного варианта была впервые продемонстрирована на авиасалоне МАКС-2011.Согласно информации разработчика, ракета РВВ-БД представляет собой управляемую авиационную ракету класса «воздух-воздух» большой дальности. Она предназначена для поражения различных воздушных целей (самолет, крылатая ракета, вертолет) в любое время суток, на всех ракурсах, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭП) со стороны противника, на фоне земной и водной поверхности, в том числе с многоканальным обстрелом цели по принципу «выстрелил-забыл». Объявленная дальность пуска ракеты для экспортной версии составляет 200 км, масса боевой части — 60 кг.Система наведения ракеты РВВ-БД на цель — инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением, которое включается на конечном участке траектории полета ракеты. В качестве двигательной установки используется двухрежимный твердотопливный двигатель. В качестве взрывательного устройства используются радиолокационный активный неконтактный и контактный датчики цели. Боевая часть ракеты является осколочно-фугасной. Подвеска ракеты РВВ-БД на самолеты-носители осуществляется при помощи авиационного катапультного устройства, используются две модели АКУ-410-1 или АКУ-620.Ракета К-37 была выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, но с большой хордой. Стабилизаторы ракеты до момента запуска находятся в сложенном положении. По сравнению с К-37 ракета РВВ-БД отличается меньшими размерами, в частности укороченным головным отсеком с радиопрозрачным обтекателем новой формы. Длина ракеты стала меньше на 140 мм. При этом при размещении на самолете-носителе у управляемой ракеты РВВ-БД в отличие от К-37 складываются лишь верхние рули-стабилизаторы.Назначенный срок службы ракеты РВВ-БД составляет 8 лет. Назначенный ресурс при совершении неограниченного числа взлетов-посадок с взлетно-посадочных полос с бетонным покрытием — 50 летных часов (20 взлет-посадок с металлических и грунтовых ВПП). Время непрерывной работы аппаратуры ракеты в полете при нахождении под самолетом-носителем составляет 3 часа.Как отмечают специалисты, ракеты РВВ-БД предназначены в первую очередь для поражения на большой дальности крылатых ракет противника, а также их непосредственных самолетов-носителей. Вследствие конструктивных особенностей, которые требуются для обеспечения огромной дальности полета ракеты, она обладает меньшими, чем у ракет малой и средней дальности, маневренными возможностями. При этом ее маневренность значительно лучше, чем у предшественника — ракеты Р-33 (перегрузка поражаемых целей — 4g). Использование ракет РВВ-БД способно как минимум значительно дезорганизовать противника, нарушить боевые порядки авиации. Применение подобных ракет существенно расширяет возможности российской боевой авиации, позволяя успешно поражать с большого расстояния крылатые ракеты противника, а также обеспечивая возможность поражения самолетов ДРЛО и воздушных командных пунктов, находящихся на значительном удалении от линии фронта и прикрытых истребителями противника.Понятно, что эффективная дальность стрельбы такой ракетой по целям класса «истребитель» значительно ниже, чем заявленные максимальные значения, но в любом случае она существенно превышает дальность действия существующих сегодня управляемых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. Дальность захвата активной головкой самонаведения ракеты РВВ-БД целей с эффективной отражающей поверхностью 5 м2 оценивается в 40 км.В состав комплекса с управляемыми ракетами большой дальности РВВ-БД входят следующие типы тренировочных и учебных ракет:— РВВ-БД-УД — учебно-действующий вариант ракеты, предназначенный для наземного обучения техперсонала аэродромов правилам подготовки ракет к применению, эксплуатации, транспортировке и хранению;— РВВ-БД-УЛ — учебно-летный вариант ракеты, предназначенный для обучения летного состава операциям по боевому применению ракет без осуществления фактических пусков;— РВВ-БД-УР — учебно-разрезной вариант ракеты, предназначенная для изучения техническим и летным персоналом устройства ракеты;— РВВ-БД-ГМ — габаритно-массовый макет ракеты, предназначенный для оценки ТТХ самолета-носителя с ракетами расположенными на узлах подвески.Тактико-технические характеристики РВВ-БД (с сайта ktrv.ru):Габаритные размеры: длина — 4,06 м, диаметр — 0,38 м, размах крыльев — 0,72 м, размах рулей — 1,02 м.Дальность пуска максимальная в передней полусфере по некоторым целям — до 200 км.Высота поражаемых целей — 0,015 — 25 км.Перегрузка поражаемых целей — до 8g.Стартовая масса ракеты — не более 510 кг.Масса боевой части ракеты — 60 кг.Углы целеуказания — ±60°.