Цементом – по Вечному огню, десоветизацией – по Дню десантника…

Наверное, мы так никогда не узнаем, где же все-таки у наших буйных соседей днище. День 7 ноября начался с непраздничной вести из славного города Киева. Там вандалы залили цементом Вечный огонь – неотъемлемую часть мемориала в парке Славы. На месте своего «подвига» свершившие сие оставили восемь ведер (в которых, собственно, и привезли цемент).Трудно сказать, что именно злоумышленники хотели «отпраздновать» таким образом. Может быть, столетнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции – в условиях, когда памятников Ленину больше не осталось, а осквернить какой-нибудь мемориал надо? Или, может быть, годовщину освобождения украинской столицы от фашистов, которая была накануне? (6 ноября 1943 года из Киева изгнали гитлеровских оккупантов).А, возможно, это был способ встретить «во всеоружии» Международный день против фашизма, который отмечается 9 ноября? В любом случае, гасильщиков Вечного огня цементом можно поздравить – дата осуществления варварского акта выбрана идеально.На следующий день, 8 ноября, «отличились» неонацисты в Мелитополе – был поврежден памятник автомобилистам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Этот памятник в 2005 году на собственные средства воздвигли трудящиеся предприятия «Мелавтотранс»...Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, осуждая эти воистину фашистские выходки, заявила на брифинге 9 ноября: «».Будь воля тех, кто это сотворил, - они бы, наверное, уничтожили и мемориальные доски, недавно установленные в Польше в честь поляков, павших в борьбе с УПА (запрещена в РФ). Но до чужой страны дотянуться не так-то просто. Зато так называемый глава «Института национальной памяти Украины» Владимир Вятрович успел спровоцировать скандал между двумя соседними странами. Он высказался с гневом: «».Вот здорово! Вятрович, сам того не желая, далВедь не где-нибудь, а именно на Украине, чествуются палачи, на руках которых – кровь патриотов, действительно сражавшихся с фашистами (в частности, кровь генерала Ватутина, освобождавшего Киев!)Да и по способу прихода к власти – не польские лидеры (как бы мы к ним не относились за их собственные выходки), а именно майданные вождишки выглядят настоящими самозванцами.И вот между двумя «демократическими государствами» произошел скандал. Власти Польши рассматривают вопрос закрытия Вятровичу и еще нескольким украинским чиновникам въезда в страну.. Ранее «черная кошка» пробежала между Украиной и Венгрией – из-за дискриминационного закона об образовании. Стоит напомнить: в сентябре текущего года венгерское руководство выступило против этого закона, который лишает 150 тысяч венгров, живущих на Украине, права получать образование на родном языке.Как мы видим,Конечно, их собственная «цивилизованность» тоже вызывает массу вопросов и сомнений… Но все-таки даже там полагают, что должна быть какая-то мера… И порою резко осаживают зарвавшихся.А тут еще подоспела новая инициатива украинских «славных борцов» с историей и со здравым смыслом. На сей раз борцунам не угодил… День десантника. Некий «научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины» (во, синекура-то какая!) Василий Павлов заявил, что этот день теперь будут отмечать не 2 августа, а 21 ноября. Это делается для того, чтобы не праздновать День ВДВ так, как в советские времена. А для еще большей десоветизации – заменили десантникам голубые береты на темно-бордовые. Дескать, бордовые символизируют «пролитую за Украину кровь». Странный, конечно, цвет для крови, но не красными же делать береты – иначе вскоре опять придется менять, борясь с «советской угрозой».Так и ищут постоянно, что бы еще декоммунизировать, десоветизировать, залить цементом в прямом и в переносном смысле. Им бы осознать, что, в конечном счете, они, как волк в замечательном советском мультфильме «Ну, погоди», скоро в запале «зацементируют» сами себя.Тяжко, очень тяжко потом будет пробивать пресловутое окно в Европу...