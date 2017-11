«Люфтваффе в 45-м. Последние полёты и проекты». Продолжение. Часть 2

Данный текст представляет собой продолжение сокращённого перевода книги «Luftwaffe’45. Letzte Fluge und Projekte», сделанного коллегой NF68, являющимся автором переводов многих интересных тем, касающихся военно-воздушных сил Германии. Иллюстрации взяты из оригинала книги, литературная обработка перевода с немецкого выполнена автором этих строк.Технические проблемы, возникшие при разработке нового вооружения, например, такого как Bachem BP 20 «Natter», истребителей с реактивным двигателем типа HeS 11, Hütter 8-211 или DFS 228, а также Lippisch L11 с более мощными двигателями типа BMW и Jumo, были ещё далеки от устранения. До 20 января 1945 г. было установлено, что самолёты типа Ме 262 А-1а можно будет производить в количестве, равном не более 50 % от запланированного. Между тем, в результате действий противника были потеряны 14 истребителей типа Та-152. Из-за потери авиастроительного предприятия фирмы Focke-Wulf в Позене (Posen), дальнейшее производство истребителей типа FW-190 D-9 сильно сократилось. Одновременно с этим всё больше сказывалась нехватка авиационного топлива, поэтому рассчитывать приходилось только на незначительный резервный запас. Например, это касалось необходимого для самолётов типа Ме-262 авиационного керосина J2. Но надвигалась ещё большая катастрофа, особенно это касалось самолётов типа Ме-262 А-1а в Южной Германии, поскольку летать они не могли из-за сильного мороза. К тому же Люфтваффе могли использовать для борьбы с бомбардировщиками противника только относительно небольшое количество реактивных самолётов. 25 января 1945 г. рейхсмаршал Геринг распорядился ежемесячно производить 24 двухместных самолёта типа Do-335 в варианте дальнего самолёта-разведчика и по 120 самолётов типа Si 204D в вариантах ближнего и ночного разведчиков.Останки Do 335.Между тем, авиационные и прочие заводы у Позена были потеряны, что означало снижение выпуска автоматических пушек типа МК-108, а также различных, используемых в производстве материалов и чертежного оборудования. То же самое касалось и производства в Верхней Силезии автоматических пушек типа MG-151 и производившихся в Позене гироскопических прицелов типа EZ 42. В конце января 1945 г. проблемы также затронули и только что начатое производство противотанковых ракет Panterblitz. К концу января 1945 г. было выпущено только 2 500 таких ракет, но генералы, чьи авиационные части занимались борьбой с танками противника, требовали для текущей борьбы только с советскими танками не менее 80 000 таких ракет. Однако отсутствие поставок взрывателей для этих ракет не позволили продолжать дальнейшее производство ракет. Но и это ещё было далеко не всё, поскольку при производстве авиационной техники возникали прочие малые и большие проблемы. Например, к 27 января 1945 г. при полётах самолётов типа Не-162 было выявлена низкая эффективность горизонтальных рулей и рулей крена, возникшая вследствие слишком больших нагрузок в системах горизонтального и вертикального управления, поэтому всё производство этих самолетов было приостановлено в конце января 1945 г. Из-за дальнейшего продвижения на запад Красной армии лётные испытания самолётов типа Ar-234 B-2 пришлось перенести из Загена (Sagan) в Альт-Лёневиц (Alt-Lönnewitz). Прекращение поставок двигателей типа DB-603 LA не позволило приступить к производству истребителей типа Ta-152 C, а производство самолётов типа Do-335 также пришлось прекратить. На авиастроительном заводе Heinkel-Süd под Веной (Wien) производство истребителей типа He-219 A-7 сократили на 50 %, а высвободившиеся материалы было решено использовать для производства истребителей типа Не 162. Проекты истребителей с реактивными двигателями, например, HeS, Me P 1110 и реактивного всепогодного истребителя типа Ju EF 128, как и истребителей с высокими ТТХ, на которых были установлены поршневые двигатели типа Jumo-213 и Jumo-222, невозможно было производить. Попытки организовать производство мощных двигателей типа Jumo-222 пришлось прекратить ещё раньше.Что касалось производства 4-х моторного реактивного бомбардировщика типа He P 1068 (более позднее обозначение He 343), предположительно, помимо прототипов, также не удалось организовать. В конце февраля 1945 г. прекратилось производство лопаток для компрессоров реактивных двигателей типа Jumo 004 на заводах в Висмаре (Wismare), на заводах фирмы Arado в Варнемюнде (Warnemünde), Малхине (Malchin-е, Tutow-е и Грайфвальде (Greifawald). Несмотря на высокие ТТХ самолётов типа FW-190 F, в завершающей фазе войны в светлое время суток эти самолеты использовались редко. В конце войны противник круглосуточно наносил удары по немецким аэродромам, располагавшихся на всё меньшем, вследствие продвижения противников вглубь Германии, пространстве. Но и в начале 1945 г. самолёты типа FW-190 F-8 под управлением опытных лётчиков являлись опасным оружием. Эти самолёты были вооружены двумя пулемётами типа MG-131, установленными в фюзеляже за двигателем и двумя автоматическими пушками типа MG-151, установленными в корнях крыльев. Часть вооружения с этих самолетов, для улучшения ТТХ, была демонтирована. Со временем было установлено, что разгонявшиеся перед взлётом на ограниченных по размерам аэродромах самолёты типа FW-190 представляют собой лёгкие цели для противника, после чего часть немецких самолётов, предназначенных для борьбы с танками противника, использовалась для того, чтобы наносить удары по самолётам союзников осколочными бомбами, находившимися в контейнерах.Система сброса немецких осколочных бомб представляла собой замки и бомбодержатели ЕТС 501, ЕТС 502 или ЕТС 503, подвешенные под фюзеляжем, и замки и установленные под крыльями бомбодержатели типа ЕТС 50 или ЕТС 71, позволявшие использовать против самолётов противника все доступные средства. Малые осколочные и кумулятивные бомбы, сбрасываемые из контейнеров, оказались очень эффективными против как стационарных, так и против подвижных целей. Борьба с помощью этих бомб с большими соединениями самолётов противника позволяла использовать большой потенциал этого оружия. При атаках самолётов противника можно было использовать все соединения штурмовиков, но из-за недостатка авиационного топлива в боях участвовало лишь небольшое количество этих самолётов, использовавшихся, к тому же, ещё и для ведения разведки и наблюдения за метеорологическими условиями. Только в начале 1945 г. штурмовой авиационной эскадре SG 4 удалось использовать в борьбе с соединениями противника одновременно более 100 самолётов типа FW-190 F, атаковавших противника на минимальной высоте, в результате чего продвижение противников было замедлено. Наличие большого числа истребителей противника приводило к тому, что в некоторых случаях ещё на подлёте терялось большое количество самолётов типа FW-190 F-8 и FW-190 F-9. Среди штурмовых авиационных эскадр с нумерацией от 1 до 10 эскадра SG 4 наиболее часто использовались истребители-бомбардировщики типа FW-190.Скапотировавший FW-190.Только штурмовая эскадра SG 1 имела на вооружении в определенные периоды до 115 самолётов. В штурмовой эскадре SG 10 в начале 1945 года находилось более 70-ти самолётов. Почти все значительные атаки войск противника выполнялись в составе соединений. При этом немецкие самолёты собирались в группы на подходе и на отходе от целей, а сами атаки нередко выполнялись отдельными самолётами. В течение февраля 1945 г. поставки всего необходимого для ведения войны на западе стали заметно сокращаться в пользу Восточного фронта, но эти меры не дали заметного результата, поскольку последние резервы уже были исчерпаны. Это привело к тому, что армейские соединения и войска СС, встретив первые попавшиеся на пути колонны, осуществлявшие поставки необходимых войскам припасов и материалов, забирали себе всё, что могло пригодиться для ведения боевых действий и это приводило к тому, что бронетанковая техника нередко не получала всего необходимого. 10 января 1945 г. эскадра штурмовиков SG 4, вооружённая самолётами типа FW-190, состояла из штаба эскадры и трёх авиагрупп.FW-190 или F-9 из F-9 II/SG 4.Помимо этого, в составе воздушного флота «Reich» находились группы ночных штурмовиков (NSGr.) 1, 2 и 20. Вдоль линии Восточного фронта начиная с января 1945 г. дислоцировались авиационные соединения, предназначавшиеся для нанесения ударов с минимальной высоты. В состав воздушного флота «Reich» входила 3-я авиагруппа штурмовой эскадры SG 3 и группа ночных штурмовиков, на вооружении которой находились устаревшие тихоходные самолёты типа Ar-65 Go-145. В составе 4-го воздушного флота находились штурмовые авиационные эскадры SG 2, SG 10 и группа 4/SG 9. В основном в составе этих соединений использовались самолёты типа FW-190 и Ju-87. Штурмовые авиагруппы 1 и 2 имели в общей сложности 66 самолётов типа FW-190. Экипажи авиагруппы 3/SG 2 всё еще летали на Ju-87 D, тогда как в эскадре SG 10 использовали FW-190 A и FW-190 F. На крайнем севере эскадра SG 10 всё ещё могла использовать 33 самолёта типа Ju-87. В состав 6-го воздушного флота входили штурмовые эскадры SG 1 и SG с двумя группами каждая, а в штурмовой эскадре SG 77 имелись 3 группы. Специально для использования ночью предназначалась эскадра NSGr 4, имевшая 60 самолётов типа Ju-87 и Si-204 D. 11 января 1945 г. советские танки в Восточной Пруссии уже стояли перед Гумбинненом (Gumbinnen) и Голдапом (Goldap).До конца января 1945 г. большие соединения советских войск, занявшие всю территорию между Кёнигсбергом (Königsberg) и Лётценом (Lötzen), стремились продвинуться далее на запад. Также Красная армия стремилась окружить Грауденц (Graudenz) и Торн (Thorn), для чего продвигалась к Эльбингу (Elbing) с явным намерением занять Вартеланд (Wartheland). До 22 января 1945 г. Красная армия продвинулась в западном направлении между между польскими Лодзем (Lodz, нем. Litzmannstadt) и Ченстоховой (Tschenstochau). На очереди были Бриг (Brieg), Бреслау (Breslau) и Штайнау (Steinau). К 25 января, ввиду угрозы дальнейшего продвижения Красной армии в западном направлении, Вермахту пришлось подорвать аэродромы в Корнау (Kornau) и Росткене (Rostken). В тот же день немецкие аэродромы были атакованы авиацией противника.Во время нанесения авиационных ударов по соединениям Красной армии была потеряна некоторая часть экипажей. 2 февраля 1945 г., во время атаки советских частей, были потеряны 5 бронетранспортёров, 151 грузовик, 3 специальных автомобиля с котлами, много зенитных орудий, склад боеприпасов и склад с топливом. Кроме того, немецким самолётам удалось сжечь 160 транспортных средств противника, добившись также многочисленных попаданий в наступающие танки. Ежедневные потери участвовавших в нанесении ударов по противнику 232 самолетов типа FW-190 составляли лишь 4 FW-190. На следующий день, 3 февраля, 6-й воздушный флот Люфтваффе мог использовать для нанесения ударов по наступающему противнику не только 165 истребителей типа Ме-109 и 144 истребителя типа FW-190, но и 139 штурмовиков типа FW-190.FW-190 I./SG зимой 1944-1945Для этих ударов 1-я истребительная авиационная дивизия использовала все наличные боеготовые самолеты. Командир немецкого штурмового соединения смог использовать не только базировавшиеся в Штаакене (Staaken) 14-ю эскадрилью SG 151 с 17-ю самолетами типа FW-190 и базировавшуюся в Доберице (Döberitz) 15-ю эскадрилью с 19-ю самолетами типа Ju-87, но и авиагруппу 2/SG 151, на вооружении которой состояли самолеты типа FW-190. Сдерживающие удары сбрасываемыми боеприпасами наносили не только FW-190 со, но и самолёты, способные нести неуправляемые противотанковые ракеты. К 6-му воздушному флоту тогда была приписана часть штурмовой авиационной эскадры SG 3, при этом штурмовая авиагруппа 3/SG находилась в составе 1-го воздушного флота и вела бои в окруженной противников Курляндии. 1-я и 2-я авиагруппы штурмовой эскадры SG 4 с 6 февраля 1945 г. базировались на аэродроме Розенборн (Rosenborn), а 3-я авиационная группа этой эскадры базировалась на аэродроме Вайссельндорф (Weissеlndorf).Все штурмовые авиационные эскадры были подчинены 6-му воздушному флоту. 3-я авиационная группа эскадры SG 5 тогда получила обозначение 3/KG 200. Эскадра SG 9 занималась исключительно нанесением ударов по танкам противника, успешно используя прежде всего неуправляемые противотанковые ракеты «Panzerblitz» и «Panterschreck». В боях в юго-восточной Венгрии в составе 4-го воздушного флота находилась 10-я штурмовая авиационная эскадра. Штаб и 1-я и 2-я авиационные группы эскадры SG 10 находились в Tötrascöny, 3-я авиационная группа этой же эскадры базировалась в Папа (Papa). Штурмовая авиационная эскадра SG 77также использовалась в зоне ответственности 6-го воздушного флота.С начала 1945 г. резервный 10-й воздушный флот получил штурмовую авиационную эскадру SG 151, наносившую удары по войскам противника на Западном и Восточном фронтах. С 13 февраля 1945 г. положение у Глогау-на-Одере осложнилось, начались тяжелые бои. Не в последнюю очередь благодаря Люфтваффе немецкие войска сумели удерживать свои позиции до 2 апреля 1945 г. В феврале 1945 г. положение осложнилось и в районе Позена. С конца января Красная армия сосредоточила там мощную группировку войск, в итоге сумев окружить город. В период между 19 и 23 февраля 1945 г. оборонявшиеся немецкие войска, опиравшиеся на крепость Позен, успешно отбивали атаки советских войск, нанося противнику тяжелые потери. Между тем, мощные соединения советских танков сумели прорвать немецкую оборону на Одере. Ещё за 3 недели до этого Красная армия на участке между Кюстрином (Küstrin)и Франкфуртом-на –Одере (Frankfurt/Oder) сумела захватить плацдармы на западном берегу и приступить к переброске подкреплений.Основным направлением атак советских частей стал участок территории, расположенный севернее Фюрстенберга (Fürsteberg). Севернее Штеттина (Stettin) сосредотачивалась ещё одна мощная группировка войск Красной армии. Несмотря на это, немецкие войска на первых порах могли удерживать плацдарм на восточном берегу у Альтдамма (Altdamm). Из-за значительного преимущества советских войск в танках и артиллерии, поддержка немецких войск с воздуха имела решающее значение. Было быстро установлено, что для подобных целей особенно эффективны сбрасываемые из контейнеров маленькие бомбы SD-4HL и SD 10. Частично использовались и бомбы SC 50, поскольку уже не имелось других видов сбрасываемых боеприпасов. 1-я авиационная дивизия в начале марта уничтожила 74 танка противника и повредила еще 39. В первый день боев командир 3/SG 1 майор К. Шеппер (Karl Schepper) совершил свой 800-й боевой вылет. Несколькими неделями позже 28 апреля 1945 г. он стал 850-м солдатом рейха, награжденным дубовыми листьями к Железному кресту. В Нижней Силезии в Лаубане (Lauban) немецкие войска сумели добиться победы в противостоянии с соединениями Красной Армии. В начале марта 1945 г. там был частично уничтожен 7-й советский гвардейский танковый корпус. Успехи в этих боях были достигнуты и за счет поддержки с воздуха немецких войск.Между тем, в период с 6 по 12 марта 1945 г. мощная группировка советских войск наступала в направлении на Штольпмюнде (Stolpmünde) и Данциг (Danzig), и только благодаря чрезвычайному напряжению всех сил немецкие войска сумели остановиться соединения противника перед конечной целью их наступления. Оберфельдфебель Мишке (Mischke) из авиагруппы 3/SG 1 в течении двух боевых вылетов обстрелял девять вражеских танков. Во время последующих четырёх воздушных боев он сражался с полной бомбовой нагрузкой. 18 марта 1945 г. Мишке добился еще 5 побед. С 23 марта 1945 г. 4-я авиационная дивизия атаковала не только важные цели на плацдармах противника и скопления войск: подразделения, подчиненные авиационной эскадре SG 1, усилили удары по важным железнодорожным коммуникациям противника, уделяя особое внимание уничтожению паровозов.В середине марта Люфтваффе осуществили ещё одну важную операцию. Речь идет о сбросе окруженным немецким соединениям контейнеров с боеприпасами и снаряжением, подвешенных на держателях ЕТС под фюзеляжами самолётов типа FW-190. Впервые эти контейнеры были сброшены у Клессина (Klessin) под Райтвайнер Шпорном (Reitweiner Sporn). В первой подобной операции на Одере из 39-ти сброшенных контейнеров 21 контейнер достиг цели. Во второй подобной операции 7 самолётов FW-190 с подвешенными под фюзеляжами контейнерами вылетели в Кюстрин (Küstrin), но из-за плохой погоды к объявленному крепостью городу вышли только 5 самолетов. 21 марта 1945 г. экипажи авиационной группы 3/SG 10 получили весьма необычный приказ, в соответствии с которым на их FW-190 должны быть подвешены контейнеры, с помощью которых планировалось снабдить боеприпасами и необходимым снаряжением окруженный Будапешт. Согласно докладов пилотов, все контейнеры были сброшены ими в указанное командованием место. На следующий день большое количество немецких самолётов должно было нанести с малых высот массированный удар по советским соединениям. Кроме авиагрупп 3/JG 1 и 3/JG 6, в этом налёте приняли участие две авиагруппы из истребительных эскадр JG 51 и JG 52. При этом одна только истребительная эскадра JG 77 использовала 72 самолёта. Во всех штурмовых авиационных эскадрах, вплоть до авиагруппы 1/SG 1, на все самолёты типа FW-190 под крыльями были установлены бомбодержатели ЕТС, что позволяло этим самолетам нести сбрасываемое вооружение.В ходе 73 вылетов лётчики штурмовых авиагрупп 1/SG и 2/SG на своих FW-190 в районе Гёрлица (Görlitz) нанесли удар по войскам противника, в результате удалось добиться по меньшей мере двух попаданий бомбами SD 500 в мост на реке Найсе (Neise), и ещё четырёх попаданий по другим наземным целям. Пилоты авиагруппы 1/SG 1 нанесли удары по другим целям, используя бомбы 500 SD, 500 и АВ 250.Процесс подвешивания бомбы АВ 500.В этот период для борьбы с бронированными целями противника на первый план вышли бомбы SD 70, оказавшиеся эффективным оружием и против самолётов противника. Согласно докладам пилотов авиационной группы 3/SG 1, при нанесении ударов авиационными бомбами по низколетящим советским истребителям шансы нанести ущерб противнику были наиболее высоки.Под Леебшутцем-Нойштадтом (Leebschütz-Neuestadt) авиагруппа 1/SG 4, насчитывавшая 69 самолётов, нанесла удары по танковым соединениям противника. Имевшая место в то же время атака семи самолётов типа FW-190 F-8 из 8-й штурмовой эскадрильи эскадры SG 6 из-за противодействия советских истребителей оказалась безуспешной. Начиная с 28 марта 1945 г. вылеты в дневное время для самолётов типа FW-190 F-8 и FW-190 F-9 стали ещё более опасными вследствие усилившегося противодействия истребителей противника. Так, в тот день были сбиты несколько самолётов типа Me-109 и FW-190.Под Кольбергом (Kolberg) была потеряна вся авиационная группа, после чего все боеспособные самолёты типа FW-190 стали использовать на Западном фронте. Технический персонал, к счастью, ночью удалось эвакуировать из окруженного города на транспортном самолёте типа Ju-52. К 28 марта 1945 г. наиболее мощные эскадры штурмовой авиации находились на участке линии фронта группы армий «Центр» и группы сухопутных войск «Weichsel». 8-му авиационному корпусу там подчинялась штурмовая авиационная эскадра SG 2, штаб которой и вся 1-я авиационная группа базировались в Гросенхайме (Großenheim). Авиационная группа 3/SG 2 базировалась в Каменце (Kamenz), а в Дрездене-Клотше (Dresden-Klotsche) – штаб штурмовой эскадры SG 4 и 2-я авиагруппа этой эскадры.3-й авиационный корпус осуществлял поддержку с воздуха армейской группы Weichsel, имея в своем составе подразделения штурмовых авиационных эскадр SG 1, 3, 9, 77 и 151. Из этих частей штабная эскадрилья авиационной группы 1/SG временно, усиленная группой 5/SG 151, базировалась на аэродроме в Фюрстенвальде (Fürstenwalde). 2-я группа эскадры SG 1 базировалась в Вернойхене (Werneuchen), эскадра SG 9 базировалась в Шонефельде (Schönefeld), весь штаб эскадры SG 77 и входящие в эту эскадру группы, а также одна эскадрилья противотанковых штурмовиков базировались в Альтенове (Altenow), Котбусе (Cottbus) и Гатове (Gatow). Воздушную поддержку 3-й танковой армии осуществляла 1-я авиационная дивизия и часть штурмовой эскадры SG 3. Кроме того, поддержку сухопутным войскам оказывали экипажи 2-й группы с подчиненными ей самолётами группы 13/SG 151, базировавшимися в Финове (Finow). Вся группа 3/SG 3 базировалась тогда в Ораниенбурге (Oranienburg).Во время сражения в Силезии часть пилотов, летавших на штурмовиках типа FW-190 противотанковой версии, оказывала особенно значимую поддержку с воздуха, поражая с малых высот войска противника мелкими осколочными бомбами, находящимися в контейнерах AB 250. В марте 1945 г. одни только самолёты 1-й авиационной дивизии на Восточном фронте выполнили 2190 боевых вылетов, при этом экипажи заявили об уничтожении 172 танков противника и более 250 грузовиков. Ещё 70 танков противника были повреждены. Кроме этого, были поданы заявки об уничтожении 110 советских самолетов и повреждении ещё 21 одного самолёта противника. В составе 4-й авиационной дивизии в марте 1945 г. находились штурмовые авиационные эскадры SG 1, 3 и 77, располагавшие, в общей сложности, 123 боеготовыми самолётами. Только летчики эскадры SG 1 сбросили на противника 1 295, 6 тонн бомб и сбрасываемых контейнеров общим весом в 36,25 тонн, сумев поразить некоторые танки и автомобили противника и добившись 26 попаданий в мосты.В начале апреля 1945 г. на вооружении эскадры SG 2 находились 89 самолётов типа Ju-89 и FW-190. Кроме того, в составе этой эскадры находился 91 самолёт типа FW-190 A-8 и FW-190 F-8. Штаб эскадры SG 3 и её 2-я группа имели в сумме немногим более 40 самолётов типа FW-190 F-8. Ещё три группы эскадры SG 77 располагали 99 боеготовыми самолётами. Но из-за недостатка авиационного топлива эти эскадры не могли в полной мере использоваться для нанесения ударов по противнику, и часть самолётов простаивала на окраинах аэродромов. 8 апреля 1945 г. 8-й авиационный корпус задействовал для атак противника 55 штурмовиков, которым удалось уничтожить не менее 25 грузовиков. Но все эти удары были схожи с каплей воды, упавшей на горячий камень. Во время этих налётов примерно 40 советским истребителям «Авиакобра» удалось оттеснить немецкие самолёты.На следующий день вблизи от Ратибора (Ratibor) 17 самолётов типа FW-190 с малой высоты нанесли удары по противнику. 10 апреля немецкие летчики смогли использовать непосредственно против наземных частей противника только часть самолетов, так как сами. в свою очередь, подверглись массированным атакам советских «аэрокобр», но тем не менее, штурмовики всё же выполнили часть поставленной перед ними задачи. 11 апреля 1945 г. 17 штурмовиков FW-190 успешно нанесли удар по железнодорожному полотну и мосту у Ратштока (Rathstock). Кроме обычных бомб АC 500, в данном случае были сброшены 5 бомб SC 500, содержавшие смесь триалена, а также 16 бомб SD 70. 16 апреля советская зенитная артиллерия сбила 2 самолёта FW-190 F-8, атаковавших советские позиции. 16 одномоторных штурмовиков без какой-либо поддержки со стороны истребителей 17 апреля взлетели для оказания помощи своим сухопутным войскам, оказавшихся у Бреслау в тяжёлом положении. Ещё 30 самолетов атаковали советский плацдарм у Центендорфа (Zentendorf), а 131 самолёт в это время нанёс удар по успешно прорвавшимся советским частям у Вайсвассера (Weißwasser). 18 апреля 552 немецких истребителя и штурмовика сбили на Восточном фронте по меньшей мере 27 самолетов противника, поразили 29 танков, 8 САУ, 3 БТР, 125 грузовиков и по меньшей мере 4 понтонных моста. При этом на аэродром не вернулись 28 лётчиков (23 из них пропали без вести). Спустя 24 часа 250 штурмовиков 6-го воздушного флота нанесли удары по противнику, в основном это были самолёты типа FW-190 F-8 и сравнительно небольшое количество Ju-87, которых сопровождали 135 Me-109 из истребительных эскадр JG 4, 52 и 77. 23 апреля в воздух поднимались 108 немецких штурмовиков, 20 из них нанесли удар по передовым частям советских войск в районе Вайсенбург-Баутцен-Дрезден (Weißenburg-Bautzen-Dresden).Также удары с использованием бортового вооружения и бомб были нанесены по пехоте противника, некоторые летчики у Баутцена и Дрездена направили свои самолёты на советские танки. На автобане у Радеберга (Radeberg) германской авиации удалось уничтожить три танка противника. Дополнительно 62 штурмовика нанесли удары по советской артиллерии в районе Котбус-Финстервальде-Люббен (Cottbus-Finsterwalde-Lübben) и атаковали бомбами вражеский аэродром у Бронкова (Bronkow), сбросив 59,5 тонн бомб, в результате чего были уничтожены 11 самолетов и ещё были повреждены. Кроме нанесения ударов по войскам противника, штурмовики привлекались для ведения метео- и обычной разведки, при этом одному немецкому летчику удалось случайно сбить одиночный биплан У-2. Согласно докладов вернувшихся летчиков, советские части потеряли много автомобилей, понтонный мост и одно зенитное орудие. В зоне ответственности группы армий «Центр» в атаках войск противника приняли участие 175 немецких самолетов. Кроме того, удары по противнику наносились и в районах у Брюнна (Брно) (Brünn/Brno), Хойерсверды (Hoyerswerda), Шенфтенберга (Senftenberg) и Ратибора (Ratibor). В районе Котбуса (Cottbus) и Баутцена (Bautzen) удары по наземным целям нанесли 31 реактивный истребитель Ме-262.В зоне ответственности группы армий «West» на участке между Ульмом (Ulm) и Пассау (Passau) немецкие истребители с подвешенными бомбами на малой высоте нанесли удары по выдвинувшимся вперед колоннам войск союзников. Из-за сокращения протяженности линий фронта союзники могли всё больше концентрировать вблизи от передовой зенитную артиллерию, тем самым получая возможность лучше защищать свои передовые соединения подвижными средствами ПВО. Эти хорошо замаскированные зенитные батареи стали причиной многочисленных потерь самолётов типа FW-190 F. Частично, и ночные истребители союзников создавали всё более значительную угрозу для немецких штурмовиков. Но в то же время использование в ночное время собственных осветительных бомб привлекало ночные истребители противника. Иногда экипажи немецких самолётов Ju-88 и Ju-188 в зоне действия своей авиации сбрасывали постановщики радарных помех «Düppel». 24 апреля в составе 8-го авиационного корпуса находились штурмовые эскадры SG 2 и SG 77, включавшие по 4 группы, также в составе 3-й авиационной дивизии находились эскадры SG 4 и SG 9 с тремя группами в каждой и одна эскадрилья штурмовиков противотанковом исполнении. Благодаря специальным ракетам самолеты FW-190 сумели нанести противнику значительные потери в танках. Несмотря на большое численное превосходство противника, немецкие лётчики, осуществлявшие поддержку группы сухопутных войск генерала Шёрнера (Schörner), сумели оказать ему эффективную помощь. В последние апрельские ночи 1945 г. штурмовая эскадра SG 1 базировалась на аэродроме в Гатове (Gatow), перебазировавшись с северо-востока под Берлин (Berlin). Каждую ночь самолёты эскадры регулярно совершали по 20 вылетов над горящей столицей, но из-за мощи противника их деятельность не могла сказаться решающим образом.Пилоты III./SG200Командование 6-го воздушного флота 28 апреля 1945 г. сконцентрировало свои усилия на поддержке собственных сухопутных войск, защищавших столицу Рейха. Тут, имея запас авиационного бензина, удалось использовать все самолеты, включая реактивные. После того как был потерян последний топливный склад, генерал-полковник Деслох (Desloch), как представитель верховного командования Люфтваффе, сообщил командующему 6-й воздушным флотом генералу Риттеру фон Грайму (Ritter von Greim), что более не следует ожидать поставок горючего.30 апреля 1945 г. против войск противника в районе Вишау (Wischau) были задействованы только 18 штурмовиков, уничтоживших 4 грузовика и 5 тягачей Красной армии. В районе Баутцен-Шаган-Гёрлиц (Bautzen-Sagan-Görlitz) в атаках войск противника с малых высот кроме штурмовиков FW-190 F приняли участие четыре реактивных самолёта. В конце апреля авиагруппа 2/SG 10 была переброшена в Велс (Wels), авиагруппа 3/SG 2 в Миловице (Milowitz), расположенный в 35 км севернее Праги. Вместе с базировавшимися в районе Праги реактивными самолётами штурмовики из этих авиагрупп 2 мая 1945 г. вмешались в кровопролитные сражения сухопутных войск. 1 мая штурмовики FW-190 F-8 из авиагруппы 2/KG 200, взлетев с аэродрома у Бланкензее (Blankensee), неподалеку от Любека (Lübeck), сбросили оборонявшим столицу Рейха войскам контейнеры с боеприпасами и снаряжением.FW-190 D-9 в варианте истребителя-бомбардировщика.В полёте у подвешенного под самолётом командира группы 3/KG 200 майора Х. Видебрандта (Helmut Wiedebrandt) транспортного контейнера VB 250 самопроизвольно раскрылся парашют. После того, как последний обмотался вокруг хвостового оперения, самолёт стал неуправляемым и упал на землю, пилот погиб. После этого штабная группа решила прекратить операцию и самолёты вернулись назад, на аэродром у Бланкензее. Несмотря на тяжелейшее положение, Люфтваффе 3 мая 1945 г. всё ещё имели возможность использовать штурмовики, однако, эффективность их действий заметно ограничивалась недостатком авиационного топлива и количеством сбрасываемых боеприпасов. 4-й немецкий воздушный флот осуществлял поддержку войск групп армий «Юг» и «Юго-запад», для этих целей использовалась штурмовая эскадра SG 10. Первая группа эскадры SG 9 базировалась в Будвелзе (Budwels), вторая группа этой эскадры базировалась в Велзе (Wels) вместе с самолётами, предназначенными для борьбы с танками противника. В Грац-Талерхофе (Graz-Thalerhof) базировалась авиагруппа 1/SG 2. Эти эскадры, организационно входившие в группу военно-воздушных сил «Вайс» («Weiß»), действовали на участке территории в направлении Альп, осуществляя поддержку войск 16-й армии. В группу военно-воздушных сил «Rudel» входили авиагруппа ночных штурмовиков 3/NSGr 4 и авиагруппа 2/SG 77. Соединения группы ВВС «Rudel» базировались в Нименс-Зюд (Niemens-Süd). Там же базировалась авиагруппа 2/SG 2 и 10-я противотанковая эскадрилья. Полковник Х. Рудель (Hans-Ulrich Rudel) был самым результативным пилотом немецких ВВС по части борьбы с танками противника. 29 декабря 1944 г. он, единственный среди всех военных, за храбрость получил наивысшую награду в виде золотых дубовых листьев к рыцарскому кресту железного креста. Защиту его штурмовиков осуществляла истребительная авиагруппа 2/JG 6. Командование группировки Люфтваффе «West» 1 мая было переименовано в «Nordalpen», но в него также входили остатки ранее существовавших частей ночных штурмовиков и остатки разбитых истребительных эскадр JG 27, 53 и 300. В завершающей фазе войны эти части все больше и больше наносили удары по противнику с малых высот. По указанию рейхспрезидента Дёница (Dönitz) от 6 мая 1945 г. немецкие вооруженные силы прекратили боевые действия против западных союзников, но боевые действия против Красной армии продолжались. Немецкая авиация продолжала вести боевые действия до конца войны.Однако общее положение хорошо оборудованных аэродромов около столицы Чехии к концу войны значительно ухудшилось, и большинство самолётов были подорваны немецкими военнослужащими, поскольку к этому времени уже почти не имелось авиационного топлива. Немецкие лётчики сумели прорваться к американцам и сдались им в плен, спасшись, таким образом, от произвола чешского населения.