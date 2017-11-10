«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд

Су-34 - российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, созданный для нанесения ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. Телеканал «Звезда» рассказывает об одном из новейших самолетов ВКС РФ.Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.