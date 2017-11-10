08:45 10 ноября
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«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд

Су-34 - российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, созданный для нанесения ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. Телеканал «Звезда» рассказывает об одном из новейших самолетов ВКС РФ.

«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд


Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.


Прочитать статью полностью и посмотреть ролик можно на сайте "Звезда" - «Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд


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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 06:19
    Замена Су24 просто необходима.Самолет достаточно старый и ненадежный,к сожалению..
    210окв
    1. Stas157 Сегодня, 07:18
      Су-34 отличный самолёт, но дорогой. Даже для нашей страны. Отличная замена чему то, бывает тогда, когда она не дороже по цене, но лучше по качеству. Но, старый Су-24 дешевле и экономичнее современного Су-34. Не с проста же большинство вылетов в Сирии осуществляет старик Су-24.
      Громить папуасов не нужен такой продвинутый самолёт, как Утенок. А именно это наиболее востребованно в мире. Для этого подошёл бы даже Як-130 с СВП-24. Поэтому наряду с таким грозным самолётом, как Су-34, нужен какой нибудь и дешёвый бомбер.
      Вот и рынок подтверждает это, Су-34 не смотря на его высокие качества, не спешат покупать, даже после того, как он показал себя в Сирии. А вот дешёвый Як-130, который себя нигде не показал, берут многие. И если бы Як-130 был заточён работать по земле, то покупателей явно прибавилось.
      Stas157
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