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«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд
Су-34 - российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, созданный для нанесения ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. Телеканал «Звезда» рассказывает об одном из новейших самолетов ВКС РФ.
Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.
Прочитать статью полностью и посмотреть ролик можно на сайте "Звезда" - «Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд
Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.
Прочитать статью полностью и посмотреть ролик можно на сайте "Звезда" - «Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд
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