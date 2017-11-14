Россия может получить множество друзей по всему миру, но не имеет такого желания

Мы часто говорим и пишем о том, что после распада СССР у большинства осталось много родственников, знакомых, друзей за границами новых государств. Мы общаемся, мы вспоминаем, мы сожалеем. Но ситуация не меняется и, наверное, уже не поменяется никогда. Впрочем, никогда не говори «никогда». Может быть, когда-нибудь...Но случится это явно уже после того, как большинство из нас уйдет. А кто останется? Останутся наши дети, внуки, правнуки. Ну и дальше, в зависимости от того, сколько продлится это самое "когда-нибудь". Не знаю, как у вас, а у меня часто в голове вертится простой вопрос: а захотят ли они менять ситуацию?Судя по тому, как формируются отношения между некоторыми бывшими советскими республиками и Россией, как меняются не только политические, экономические и прочие отношения между нашими странами, но отношения между простыми людьми, этого вообще не произойдет никогда...Но в то же время я наблюдаю совершенно другую ситуацию среди стран, которые были классическими колониями англоговорящих стран. Да и среди стран, которых англосаксы просто уничтожали в ходе различных войн и конфликтов. Уничтожали в самом прямом смысле этого слова. Причем самыми варварскими способами.Да, какое-то время эти страны были ярыми врагами англосаксов. Но что происходило потом? Ещё при жизни того поколения, которое уничтожали? А происходила в большинстве случаев странная вещь. Отношения почему-то налаживались. Более того, страны добровольно шли в союзники к своим врагам. Даже атомная бомбардировка, которая унесла сотни тысяч жизней японцев, не мешает Японии прекрасно относиться к США и ловить каждое слово из уст Трампа.Про Японию я напомнил просто так. Как наиболее показательный пример правильной работы с побежденными. Но ведь есть ещё раздолбанные в пух и прах немецкие города, есть бывшие советские республики Балтии, есть преданная в начале второй мировой Польша. Список можно продолжать, но суть не изменится.Мы часто говорим и пишем о том, что откуда-то в нашей стране появилось множество "явных агентов США", особенно в экономике. Мы удивляемся тому, что среди россиян "завелись" явно проамерикански настроенные либералы. Читаешь или смотришь выступление такого русского и понимаешь, что вот он, враг. Не там, в США, а вот тут, в России. Но он же русский, советский... Человек, которому государство дало бесплатное образование. Человек, которого государство обеспечило жильем. Да и достиг он каких-то высот в своем деле в этом государстве. Почему так?С одной стороны, понять это невозможно. Такого просто не может быть, но такое в реальности есть! А если посмотреть шире? Если покопаться глубже? Ну не поверю я, что слом сознания человека происходит просто так. Был патриот СССР, патриот России и вдруг переродился в оголтелого врага собственного государства.И знаете, как мне кажется, я нашел ответ на этот вопрос. И намек на этот ответ озвучен в самом начале статьи. У большинства "перерожденцев" имеются достаточно сильные связи на Западе. Не политические, не идеологические. Нет. Просто дружеские. А возникают эти связи в ходе обучения в различных западных вузах, школах, на курсах...Понятно, что молодые или не очень люди за период обучения сближаются. Это не запретишь и не остановишь. Природа. Понятно, что возникают отношения, которые часто сохраняются на многие годы. Понятно, что однокашники в случае необходимости помогут бывшему сокурснику, однокласснику начать новое дело или организовать новое движение. Просто по дружбе. Ох не зря наш институт назвали "дружбы народов". Но это в советское время...Так в чем же секрет англосаксов? Почему даже сегодня, общаясь с англичанами, чувствуется какое-то пренебрежение к миру с их стороны? Не обращали внимания? Англичане даже к американцам относятся не как к равным. Я не говорю уже про австралийцев. Там вообще сохранилось отношение "времен первых высланных в Австралию" поселенцев. И при этом родители из этих стран с удовольствием посылают своих отпрысков учиться в английские колледжи и университеты.Вот он, ответ! "Национальный кадр", обученный в традициях англосаксов и имеющий поддержку среди англоязычной элиты не только в собственной стране, но и за рубежом, быстро выделяется из серой массы соотечественников. Занимает ведущие посты в экономике, политике, культуре... И не просто занимает, но и сам "продвигает своих".Вспомните все эти "университетские галстуки", которые на встречах выпускников обязательны. Как шеврон на рукаве солдата. Знак принадлежности к определенному клану. Причем совершенно не важно, в каком году вы учились "вместе". Это клан выпускников университета или колледжа.Ровно такая же ситуация и у нас. Не у россиян, а у советских. Наше образование не уступало западному. Точнее так: мы были "одинаково небрежны" в каких-то областях. Где-то мы лучше, где-то они. Часто вижу в комментариях к своим статьям диалоги о месте службы или учебы. Часть или вуз и годы...Но потом, совсем недавно, мы провели реформу образования. И что получилось? Есть любители того, что сегодня в России называется образованием? Есть сторонники этого великого ЕГЭ? Кто-то из преподавателей российских вузов сможет сейчас сказать, что сегодня студенты грамотнее и подготовленнее, чем в прошлые годы? Или мы сегодня на всех международных площадках, где соревнуются учащиеся и студенты, в числе лидеров? Я уже и вспоминать не хочу о чемпионстве советских студентов...Все признают, что существующая система образования плохая. Все об этом говорят с самых высоких трибун. А ЕГЭ существует! И пока что никто его отменять не собирается. Образование для народа! Народ должен обязательно знать, какого цвета платье было на первом балу у Наташи Ростовой... Это самое важное из романа Толстого.А дети наших элит где учатся? Какие университеты они заканчивают? "Деть" какого-нибудь провинциального губернатора обучается в местном универе? Я про детей олигархов вообще молчу. А дальше? Дальше будет то, что я описал выше...Однако вернемся к нашим баранам. К тому, с чего я начал. Мы сегодня должны думать о наведении порядка в нашей новой "коммуналке". Мы должны думать, как потомков наших объединить. Только думать почему-то не особо хотят наши государственные головы. Зачем? Нас и так неплохо кормят. Как в той известной песне. "Первым делом самолеты, ну а девушки? А девушки потом..."Только это потом надо творить сейчас. И творить нам! Чтобы оно наступило.Думаете, это сложно? Нисколько. Даже в рублях, долларах, евро, тугриках и прочих донгах это не будет нам стоить ничего! Наоборот, мы имеем возможность зарабатывать и создавать будущее. Уже сегодня.Сколько людей за рубежом, поверьте, не только в бывших советских республиках, с удовольствием обучали бы своих детей в наших школах и вузах? Даже не десятки, сотни тысяч. А имеют ли они такую возможность? Увы. Нет! Мальчишка или девчонка из узбекского, молдавского, французского, перуанского или любого другого села могут закончить российскую школу? А парни и девушки российский вуз?Уважаемые, мы живем в век всеобщей компьютеризации. В век Интернета. Посмотрите вокруг. Дети-инвалиды сегодня с помощью этих устройств обучаются в нормальных школах. Они живут не как инвалиды, а как простые дети. Наверное, особенные, но дети... Система-то существует и работает!А почему эту систему нельзя использовать для обучения иностранцев? Пусть даже на платной основе. Люди согласны платить за хорошее и перспективное образование для своих детей. Где такие "электронные школы" в России? Где "электронные" вузы?Ну вспомните совсем недавнее негодование у нас и на Украине по поводу нового украинского закона об образовании. ППР! Посидели, потрепались и разошлись. Все осудили — и что? А ничего. Закон будет работать. Венгры, румыны и поляки для своих соотечественников "пробьют" обучение на своих языках. Россия — нет! Так дайте людям возможность обучать детей дистанционно. Дайте людям возможность получать российские аттестаты и дипломы. Дайте возможность не стать "хохлом" в России.Вот честно, иногда смотришь на то, как простые проблемы, решение которых не стоит и выеденного яйца, превращают в "политическое противостояние", в "идеологический разлом", в "работу антироссийских сил", и становится грустно. Да пусть они превращают и работают. Им, в конце концов, за это деньги платят. Но мы-то почему сопли жуем? Почему не хотим работать?Русский язык забывают в мире!.. Наши школьники уже не самые лучшие школьники!.. "Отток мозгов на Запад"!.. Сколько всего, и... Уважаемые господа-товарищи, хватит кормить людей сказками о силе Запада и нашей слабости. Хватит кричать на всех углах о невозможности эффективно противостоять, потому что... у них экономика сильнее. Поднять надо задницы из мягких кресел, выбросить ваши распоряжения и циркуляры в мусорную корзину и выйти из высоких кабинетов. К людям выйти и спросить. Не с людей спросить за невыполнение ваших указивок, а у людей... И, уверен, вы услышите множество дельных предложений. Великое множество!