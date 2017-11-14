11:22 14 ноября

Россия может получить множество друзей по всему миру, но не имеет такого желания

Мы часто говорим и пишем о том, что после распада СССР у большинства осталось много родственников, знакомых, друзей за границами новых государств. Мы общаемся, мы вспоминаем, мы сожалеем. Но ситуация не меняется и, наверное, уже не поменяется никогда. Впрочем, никогда не говори «никогда». Может быть, когда-нибудь...



Но случится это явно уже после того, как большинство из нас уйдет. А кто останется? Останутся наши дети, внуки, правнуки. Ну и дальше, в зависимости от того, сколько продлится это самое "когда-нибудь". Не знаю, как у вас, а у меня часто в голове вертится простой вопрос: а захотят ли они менять ситуацию?


Судя по тому, как формируются отношения между некоторыми бывшими советскими республиками и Россией, как меняются не только политические, экономические и прочие отношения между нашими странами, но отношения между простыми людьми, этого вообще не произойдет никогда...

Но в то же время я наблюдаю совершенно другую ситуацию среди стран, которые были классическими колониями англоговорящих стран. Да и среди стран, которых англосаксы просто уничтожали в ходе различных войн и конфликтов. Уничтожали в самом прямом смысле этого слова. Причем самыми варварскими способами.

Да, какое-то время эти страны были ярыми врагами англосаксов. Но что происходило потом? Ещё при жизни того поколения, которое уничтожали? А происходила в большинстве случаев странная вещь. Отношения почему-то налаживались. Более того, страны добровольно шли в союзники к своим врагам. Даже атомная бомбардировка, которая унесла сотни тысяч жизней японцев, не мешает Японии прекрасно относиться к США и ловить каждое слово из уст Трампа.

Про Японию я напомнил просто так. Как наиболее показательный пример правильной работы с побежденными. Но ведь есть ещё раздолбанные в пух и прах немецкие города, есть бывшие советские республики Балтии, есть преданная в начале второй мировой Польша. Список можно продолжать, но суть не изменится.

Мы часто говорим и пишем о том, что откуда-то в нашей стране появилось множество "явных агентов США", особенно в экономике. Мы удивляемся тому, что среди россиян "завелись" явно проамерикански настроенные либералы. Читаешь или смотришь выступление такого русского и понимаешь, что вот он, враг. Не там, в США, а вот тут, в России. Но он же русский, советский... Человек, которому государство дало бесплатное образование. Человек, которого государство обеспечило жильем. Да и достиг он каких-то высот в своем деле в этом государстве. Почему так?

С одной стороны, понять это невозможно. Такого просто не может быть, но такое в реальности есть! А если посмотреть шире? Если покопаться глубже? Ну не поверю я, что слом сознания человека происходит просто так. Был патриот СССР, патриот России и вдруг переродился в оголтелого врага собственного государства.

И знаете, как мне кажется, я нашел ответ на этот вопрос. И намек на этот ответ озвучен в самом начале статьи. У большинства "перерожденцев" имеются достаточно сильные связи на Западе. Не политические, не идеологические. Нет. Просто дружеские. А возникают эти связи в ходе обучения в различных западных вузах, школах, на курсах...

Понятно, что молодые или не очень люди за период обучения сближаются. Это не запретишь и не остановишь. Природа. Понятно, что возникают отношения, которые часто сохраняются на многие годы. Понятно, что однокашники в случае необходимости помогут бывшему сокурснику, однокласснику начать новое дело или организовать новое движение. Просто по дружбе. Ох не зря наш институт назвали "дружбы народов". Но это в советское время...

Так в чем же секрет англосаксов? Почему даже сегодня, общаясь с англичанами, чувствуется какое-то пренебрежение к миру с их стороны? Не обращали внимания? Англичане даже к американцам относятся не как к равным. Я не говорю уже про австралийцев. Там вообще сохранилось отношение "времен первых высланных в Австралию" поселенцев. И при этом родители из этих стран с удовольствием посылают своих отпрысков учиться в английские колледжи и университеты.

Вот он, ответ! "Национальный кадр", обученный в традициях англосаксов и имеющий поддержку среди англоязычной элиты не только в собственной стране, но и за рубежом, быстро выделяется из серой массы соотечественников. Занимает ведущие посты в экономике, политике, культуре... И не просто занимает, но и сам "продвигает своих".

Вспомните все эти "университетские галстуки", которые на встречах выпускников обязательны. Как шеврон на рукаве солдата. Знак принадлежности к определенному клану. Причем совершенно не важно, в каком году вы учились "вместе". Это клан выпускников университета или колледжа.

Ровно такая же ситуация и у нас. Не у россиян, а у советских. Наше образование не уступало западному. Точнее так: мы были "одинаково небрежны" в каких-то областях. Где-то мы лучше, где-то они. Часто вижу в комментариях к своим статьям диалоги о месте службы или учебы. Часть или вуз и годы...

Но потом, совсем недавно, мы провели реформу образования. И что получилось? Есть любители того, что сегодня в России называется образованием? Есть сторонники этого великого ЕГЭ? Кто-то из преподавателей российских вузов сможет сейчас сказать, что сегодня студенты грамотнее и подготовленнее, чем в прошлые годы? Или мы сегодня на всех международных площадках, где соревнуются учащиеся и студенты, в числе лидеров? Я уже и вспоминать не хочу о чемпионстве советских студентов...

Все признают, что существующая система образования плохая. Все об этом говорят с самых высоких трибун. А ЕГЭ существует! И пока что никто его отменять не собирается. Образование для народа! Народ должен обязательно знать, какого цвета платье было на первом балу у Наташи Ростовой... Это самое важное из романа Толстого.

А дети наших элит где учатся? Какие университеты они заканчивают? "Деть" какого-нибудь провинциального губернатора обучается в местном универе? Я про детей олигархов вообще молчу. А дальше? Дальше будет то, что я описал выше...

Однако вернемся к нашим баранам. К тому, с чего я начал. Мы сегодня должны думать о наведении порядка в нашей новой "коммуналке". Мы должны думать, как потомков наших объединить. Только думать почему-то не особо хотят наши государственные головы. Зачем? Нас и так неплохо кормят. Как в той известной песне. "Первым делом самолеты, ну а девушки? А девушки потом..."

Только это потом надо творить сейчас. И творить нам! Чтобы оно наступило.

Думаете, это сложно? Нисколько. Даже в рублях, долларах, евро, тугриках и прочих донгах это не будет нам стоить ничего! Наоборот, мы имеем возможность зарабатывать и создавать будущее. Уже сегодня.

Сколько людей за рубежом, поверьте, не только в бывших советских республиках, с удовольствием обучали бы своих детей в наших школах и вузах? Даже не десятки, сотни тысяч. А имеют ли они такую возможность? Увы. Нет! Мальчишка или девчонка из узбекского, молдавского, французского, перуанского или любого другого села могут закончить российскую школу? А парни и девушки российский вуз?

Уважаемые, мы живем в век всеобщей компьютеризации. В век Интернета. Посмотрите вокруг. Дети-инвалиды сегодня с помощью этих устройств обучаются в нормальных школах. Они живут не как инвалиды, а как простые дети. Наверное, особенные, но дети... Система-то существует и работает!

А почему эту систему нельзя использовать для обучения иностранцев? Пусть даже на платной основе. Люди согласны платить за хорошее и перспективное образование для своих детей. Где такие "электронные школы" в России? Где "электронные" вузы?

Ну вспомните совсем недавнее негодование у нас и на Украине по поводу нового украинского закона об образовании. ППР! Посидели, потрепались и разошлись. Все осудили — и что? А ничего. Закон будет работать. Венгры, румыны и поляки для своих соотечественников "пробьют" обучение на своих языках. Россия — нет! Так дайте людям возможность обучать детей дистанционно. Дайте людям возможность получать российские аттестаты и дипломы. Дайте возможность не стать "хохлом" в России.

Вот честно, иногда смотришь на то, как простые проблемы, решение которых не стоит и выеденного яйца, превращают в "политическое противостояние", в "идеологический разлом", в "работу антироссийских сил", и становится грустно. Да пусть они превращают и работают. Им, в конце концов, за это деньги платят. Но мы-то почему сопли жуем? Почему не хотим работать?

Русский язык забывают в мире!.. Наши школьники уже не самые лучшие школьники!.. "Отток мозгов на Запад"!.. Сколько всего, и... Уважаемые господа-товарищи, хватит кормить людей сказками о силе Запада и нашей слабости. Хватит кричать на всех углах о невозможности эффективно противостоять, потому что... у них экономика сильнее. Поднять надо задницы из мягких кресел, выбросить ваши распоряжения и циркуляры в мусорную корзину и выйти из высоких кабинетов. К людям выйти и спросить. Не с людей спросить за невыполнение ваших указивок, а у людей... И, уверен, вы услышите множество дельных предложений. Великое множество!
Автор: Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Венд Сегодня, 10:11
    Запад дружит с покоренными народами? Тут срабатывает как раз принцип сильного. Покоренные народы льнут к сильному. Однако такое было не всегда, достаточно вспомнить Русь и ее борьбу с Золотой Ордой.
    Венд
    1. domokl Сегодня, 10:30
      Т.е. русские покоренный народ? Дети наших богатеев учатся в западных университетах...
      Не так все просто. Победители работают именно с молодежью. Посмотрите на результаты такой работы на примере наших студентов, которые обучались в исламских медресе. По возвращению мы получили кучу радикальных религиозных руководителей. А через них кучу сторонников ИГ.
      Давая возможность учиться в российской школе, а потом возможность поступления в российские ВУЗы, мы готовим заранее настроенных пророссийски зарубежных бизнесменов, политиков и других специалистов...
      domokl
      1. Венд Сегодня, 10:51
        Цитата: domokl
        Т.е. русские покоренный народ? Дети наших богатеев учатся в западных университетах...
        Не так все просто. Победители работают именно с молодежью. Посмотрите на результаты такой работы на примере наших студентов, которые обучались в исламских медресе. По возвращению мы получили кучу радикальных религиозных руководителей. А через них кучу сторонников ИГ.
        Давая возможность учиться в российской школе, а потом возможность поступления в российские ВУЗы, мы готовим заранее настроенных пророссийски зарубежных бизнесменов, политиков и других специалистов...

        После развала СССР, когда как бы там ни было, но мы били сильной державой. Россию запад столкнул в бездну, Молодежь да и не только молодежь смотрели на запад как на сильного и процветающего. И сейчас не совсем этот бред выветрился. Даже при том условии, что современное российское образование не превосходит советское, но оно превосходит западное. На западе продолжают жить по инерции популярности брендов.
        Венд
  2. solzh Сегодня, 10:35
    Пессимистическая статья. Всё плохо. Но если всё плохо, то кто виноват в этом и что делать? Президент виноват, правительство, депутаты или мы с вами?
    solzh
    1. domokl Сегодня, 10:39
      Цитата: solzh
      Но если всё плохо, то кто виноват в этом и что делать?

      Кто виноват сейчас уже не важно. А что делать в статье написано. Работать с молодежью других государств. Давать им возможность впитывать нашу культуру, наши знания и тем самым, воспитывать сторонников России.
      domokl
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:58
        Работать с молодежью других государств.
        Мысль конечно правильная. Но сразу напрашивается вопрос - а может сначала начать работать со своей молодежью? И тогда не будет головной боли о том, а сколько Навальный выведет малолеток на улицу.
        rotmistr60
      2. solzh Сегодня, 11:14
        Позволю себе не согласиться с Вами. Кто виноват важно, по той причине, что бы в будущем не делать ошибок. Работать с молодежью, но это тогда надо менять полностью систему образования. Примерно года три-четыре назад я разговаривал с классным руководителем своего сына. Так вот она мне объясняла, что сегодня она обязана дать только поверхностное знание, а глубоко изучать тот или иной предмет или давать какую либо оценку событиям она не имеет право. Если ребёнка что-то заинтересовало, он должен самостоятельно это изучить, либо нанять репетитора.
        solzh
  3. Летучий голландец Сегодня, 10:44
    Покоренные народы? Очень просто: негнущихся ломают,а гнущиеся гнутся. Негнущихся всегда меньше. Но,главное "элита"-чтобы не терять свое-будет гнуться перед сильным и будет делать гнущимися остальных.
    СССР... Кто не забыл как Хрущев "закрыл" Сталина в истории? Не здесь ли кроется рост недоверия народа к власти,ведь все отлично знали,что власть врет,а раз в этом врет,то будет врать и в другом. Кстати,на этом и сработали "пересройщики",чтобы убедить народ идти на поклон западу. А что Россия сейчас? Продукт "перестройки" с мозгами вразброд и с чувством брошеной западом любовницы...
    Летучий голландец
  4. SCHWERIN Сегодня, 10:57
    Американцы поднимают требования во всех отраслях. Это касается в частности морских перевозок и авиасообщения. Ужесточаются требования к грузоперевозкам и к техническому состоянию судов. Причем работают на перспективу. Вводят сроки выполнения. От 5 лет. Иностранные компании вынуждены тратить миллионы на то , что бы установить новое оборудование, особенно в области охраны окружающей среды.
    Вопрос. А зачем тратить миллионы? А не потратишь и прилет, вход в гавани США будет запрещен. Можем ли мы устанавливать такие же требования. Можем. Но никто не будет к нам приходить. А в США приходят и продолжают платить огромные суммы на модернизацию судов. Причина - США богатейшая страна в мире и обьем торговых операций огромен.
    В Индии каждый чел который открыл свое дело дома и достиг какого то успеха в бизнесе, открывает свой офис в GB, и именно в Лондоне. А как же восстание сипаев в Индии. Да вот так, как то.
    Если страна богатая, народ обеспеченный у границ этого государства будут стоять очередь желающих жить или торговать в ней. Мне скажут, мол в США куча людей живет на велфер. Да это так. Но многим из этих людей так хочется жить. Они в своей стране ничего не достигли и приехали в США за халявой. Это был их выбор.
    SCHWERIN
  5. АА17 Сегодня, 11:09
    "...А дети наших элит где учатся? Какие университеты они заканчивают?..." - вопрос очень интересный. Из-за сложных отношений с западом, наша элита приняла решение для образования своих детей. Это кадетские корпуса в каждом регионе.
    "...В идеале кадетский корпус закрытого типа должен быть в каждом регионе. Создание такого "центра" кадетского образования в субъектах влечет за собой достаточно большое количество задач: взаимодействие в формате государственно-частного партнерства, участие региональных властей и бизнеса, силовых ведомств", — подчеркнула министр (Ольга Васильева)..."
    Чтобы снять всякие сомнения в доступности обучения в этих кадетских корпусах всех желающих , приведу ещё одну цитату.
    "...- Кадетские корпуса – учреждения полноценного пребывания, поэтому требуют соответствующего финансирования. Оно значительно выше финансирования общеобразовательных школ. С одной стороны, это дает нам право требовать от руководства более высоких результатов, в другой – это ставит перед нами задачу четко понимать, что за дети сюда поступают. Мы должны понимать, что учащиеся кадетских корпусов – человеческий капитал, к которому нужно относиться бережно. Результаты, которые мы видим на примере Пермского кадетского корпуса, говорят о том, что финансовые вложения обоснованны, - отметил Максим Решетников..."
    АА17
  6. gorgo Сегодня, 11:14
    Невозможно переоценить роль образования, но все же, на мой взгляд, причина того, что покоренные и уничтоженные народы тяготеют к своим вчерашним врагам-победителям, кроется в глубинной склонности человеческой природы - ориентироваться на сильного. Люди видят и чувствуют мощь - экономическую, военную, финансовую и культурную. Пусть это даже тупая американская квази-культура, но она мощна, согласитесь. Архимощна! Особенно по степени влияния на неокрепшие души. Да и на окрепшие тоже... И здесь как раз встает вопрос элиты народа. Именно она ответственна за то, куда будет смотреть простой люд. Даже если нет сил, нет средств, не хватает своей мощи противостоять, и ты, кажется, уже проиграл, но если элита имеет достоинство ,если она вопреки всему предпочитает свое - образование, культуру, язык, традиции, религию (!) - то именно на нее будет смотреть простой народ. Я уж молчу, что элита влияет на СМИ, которые и формируют народные ориентиры.
    В любом коллективе появляется эдакий Вася-хулиган, который ничего не знает, но курит, матерится, плюется, дерзит и может дать в морду. Ужасно, но именно на такого Васю будут смотреть девочки, его будут бояться мальчики в очках. Это - природа человека, к сожалению. А если у него еще и шмотки импортные... И только если один очкарик не сдрефит и даст отпор, пусть даже его побьют, но у него будет "авторитет" и какая-то часть коллектива уже будет смотреть на него.
    Нужно просто иметь достоинство, банальное национальное достоинство. Когда ты, глядя на англичанина, уважительно, но твердо скажешь: "У вас богатая культура, но она мне чужда и непонятна." Когда ты не отдашь сына учиться в Кембридж даже бесплатно, потому что считаешь это личным оскорблением себя и своих предков.
    Для меня лично невероятно обидно сегодня, что колоссальное количество украинских детей едут учиться в Польшу. В Польшу, Карл! Сегодня большая часть соотечественников за счастье почтут, чтоб их дите училось в Польше. Не в Гарварде или Сорбонне даже, а в Польше! Я лично воспринимаю это как личное оскорбление. Предки плачут. Но почему так мало людей это чувствует, почему никто об этом вообще не задумывается? ...
    gorgo
  7. EvilLion Сегодня, 11:16
    Опять психоз.
    А укрозакон, ну так я только за. Чем хуже, тем быстрее укропии придет конец. Да и какие меры воздействия автор предполагает я не вижу даже смысла спрашивать. Нету таких мер, кроме бомбежек и оккупации.
    EvilLion
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