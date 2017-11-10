Зачем ЦРУ создаёт поддельные сертификаты "Лаборатории Касперского"?

Мы провели исследование отчёта Vault 8 (так называется материал, опубликованный на сайте WikiLeaks ) и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются подделкой. Наши пользователи, персональные пароли и сервисы остаются безопасными и не затронутыми.

Глава компании «Лаборатория Касперского» сделал запись в Твиттере, где подтвердил сообщение о подделке американскими структурами сертификатов российского производителя антивирусного программного обеспечения. Ранее сообщение о том, что специалисты Центрального разведывательного управления США занялись подделкой сертификатов «Kaspersky Lab», появилось на сайте WikiLeaks.Из поста Евгения Касперского:В материале WikiLeaks сообщается, что в ЦРУ разработали особую платформу, которая связывает отдельные вредоносные программы. Платформа, которая имитирует активность других программ, является скрытой и носит название Hive. Она позволяет отправлять информацию на серверы разведуправления. Определить её принадлежность ЦРУ не представлялось бы возможным, так как она «копирует» работу стороннего софта. Однако теперь (после публикации в WikiLeaks) всё тайное стало явным.Отмечено, что в исходном коде Hive содержатся элементы, которые создали фейковые сертификаты «Лаборатории Касперского» с явной целью впоследствии обвинить российских производителей якобы во вмешательстве «во внутренние дела США». Если ранее такие объявления «доказательствами» со стороны США не подкреплялись, то теперь в ЦРУ решили доказательства попросту сфабриковать для дальнейшего представления в режиме широкого доступа. Не вышло...