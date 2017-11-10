08:49 10 ноября

Зачем ЦРУ создаёт поддельные сертификаты "Лаборатории Касперского"?

Глава компании «Лаборатория Касперского» сделал запись в Твиттере, где подтвердил сообщение о подделке американскими структурами сертификатов российского производителя антивирусного программного обеспечения. Ранее сообщение о том, что специалисты Центрального разведывательного управления США занялись подделкой сертификатов «Kaspersky Lab», появилось на сайте WikiLeaks.

Из поста Евгения Касперского:
Мы провели исследование отчёта Vault 8 (так называется материал, опубликованный на сайте WikiLeaks ) и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются подделкой. Наши пользователи, персональные пароли и сервисы остаются безопасными и не затронутыми.


Зачем ЦРУ создаёт поддельные сертификаты "Лаборатории Касперского"?



В материале WikiLeaks сообщается, что в ЦРУ разработали особую платформу, которая связывает отдельные вредоносные программы. Платформа, которая имитирует активность других программ, является скрытой и носит название Hive. Она позволяет отправлять информацию на серверы разведуправления. Определить её принадлежность ЦРУ не представлялось бы возможным, так как она «копирует» работу стороннего софта. Однако теперь (после публикации в WikiLeaks) всё тайное стало явным.

Отмечено, что в исходном коде Hive содержатся элементы, которые создали фейковые сертификаты «Лаборатории Касперского» с явной целью впоследствии обвинить российских производителей якобы во вмешательстве «во внутренние дела США». Если ранее такие объявления «доказательствами» со стороны США не подкреплялись, то теперь в ЦРУ решили доказательства попросту сфабриковать для дальнейшего представления в режиме широкого доступа. Не вышло...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 06:08
    Чего еще ожидать от махинаторов и шулеров.
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:15
      hi ! ... это уже не государство, а какая то большая лживая контора, в которой существует закон курятника - озвучивать не стану не пропустят...
      a.s.zzz888
      1. Тралл Сегодня, 07:47
        Дно ещё все равно не достигнуто. Впереди ещё вброс, что коварный русский Касперский сам подделал собственные сертификаты. Им плевать на логику и здравый смысл.
        Тралл
        1. ПалБор Сегодня, 07:56
          Цитата: Тралл
          Дно ещё все равно не достигнуто. Впереди ещё вброс, что коварный русский Касперский сам подделал собственные сертификаты. Им плевать на логику и здравый смысл.

          А он хочет ехать на слушания в Конгрессе по кибербезопасности.Не думает,что может вернуться оттуда только лет через 25?
          ПалБор
    2. сибиралт Сегодня, 06:21
      Надо бы подключить хаккеров из КНДР, им пофигу Америка. lol
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:22
        сибиралт Сегодня, 06:21 ↑
        Надо бы подключить хаккеров из КНДР, им пофигу Америка. lol

        ... так всё равно, свалят на нас...
        a.s.zzz888
        1. сибиралт Сегодня, 06:23
          А нам уже давно не привыкать. Хуже не будет. laughing
          сибиралт
    3. антивирус Сегодня, 07:10
      никакой сути, только деньги и еще раз деньги. Прогрессивному западу нужны рынки и качать бабло.
      один "друг с полосаткой" на сайте ,прим месяц назад, упомянул-" в сша честно платят за ПО, Касперскому нужен рынок сша" вот и амерам нужен рынок + чужие рынки
      антивирус
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:13
    о подделке американскими структурами сертификатов российского производителя

    В этом случае руководству компании остается решать эти проблемы только через суд. Коль ребята работаете в Сша, так будьте готовы к любой пакости.
    rotmistr60
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    ...ничем не гнушатся мерикатосы... bully ...
    a.s.zzz888
  4. DEZINTO Сегодня, 06:16
    Бизнес просто бизнес, политика просто политика. Тут нечего и удивляться. Все делают своё дело. Сурово. Но как есть.

    Я не удивлюсь если Касперски провёл с ними переговоры перед этими заявлениями, и просто не договорился. request
    DEZINTO
    1. амурец Сегодня, 06:36
      Цитата: DEZINTO
      Я не удивлюсь если Касперски провёл с ними переговоры перед этими заявлениями, и просто не договорился

      Вы правы. И разговоры были ещё летом, что антивирус Касперского хотят выдавить с американского рынка. " Американское правительство ввело ограничения на закупку продуктов «Лаборатории Касперского», сославшись на меры безопасности. Этому предшествовало широкое обсуждение возможных связей компании с российской Федеральной службой безопасности. «Касперскому» не помогло даже предложение передать властям США исходный код своих программ." https://meduza.io/feature/2017/07/12/ssha-zapresc
      hayut-laboratoriyu-kasperskogo-iz-za-svyazey-s-fs
      b-chto-proishodit
      амурец
      1. gaura Сегодня, 08:30
        Связь самой винды с спецслужбами США даже особых доказательств не требует. И весь мир на ней крепко сидит
        gaura
  5. Masya Masya Сегодня, 06:30
    в ЦРУ решили доказательства попросту сфабриковать для дальнейшего представления в режиме широкого доступа. Не вышло...

    Ну хоть сфабриковать удосужились, а то последнее время себя и этим не утруждают... как там у них, доказательств нет, но мы точно знаем! wink
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
      Masya Masya Сегодня, 06:30 как там у них, доказательств нет, но мы точно знаем! wink

      hi ! ... и при этом весь мир ОБЯЗЫВАЮТ им верить... bully
      a.s.zzz888
      1. Masya Masya Сегодня, 07:13
        love
        Цитата: a.s.zzz888
        при этом весь мир ОБЯЗЫВАЮТ им верить...

        равно психическое принуждение... а за это даже статья есть wink
        Masya Masya
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:39
          Masya Masya Сегодня, 07:13равно психическое принуждение... а за это даже статья есть wink

          ... мерикатосам можно все статьи УК вменять - от корки до корки... angry
          a.s.zzz888
    2. амурец Сегодня, 08:18
      Цитата: Masya Masya
      как там у них, доказательств нет, но мы точно знаем!

      Свобода Слова.
      Свобода печати. а врать им не привыкать
      Из первой поправки к Конституции СШАПервая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет:Поддерживать какую-либо религию, либо утверждать государственную религию.
      Запрещать свободное вероисповедание.
      Посягать на свободу слова.
      Посягать на свободу прессы.
      Ограничивать свободу собраний.
      Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
      амурец
      1. Masya Masya Сегодня, 08:23
        Цитата: амурец
        . а врать им не привыкать

        Квалификацию теряют...
        Не вышло...
        wink
        Masya Masya
        1. амурец Сегодня, 08:31
          Цитата: Masya Masya

          1
          Masya Masya Сегодня, 08:23 ↑
          Цитата: амурец
          . а врать им не привыкать

          Квалификацию теряют...

          Раньше говорили:"Врёт как американский репортёр." Потом как Дженифер Псаки. Ну а сейчас никого нет
          амурец
          1. Masya Masya Сегодня, 08:38
            Цитата: амурец
            Ну а сейчас никого нет

            Да... не те кадры, не те... lol
            Masya Masya
  6. К-50 Сегодня, 06:45
    Походу, пока янкенсов вулкан Йелоустоун не накроет метровым слоем пепла, так и будут гадить. Экая всё таки противненькая нация. Даже не нация, а сборище упырей. negative
    К-50
    1. vitalm Сегодня, 06:58
      Мир вздохнет с облегчением!
      vitalm
  7. Tusv Сегодня, 06:56
    А не замахнуться ли нам на Петю нашего Нортона. Чета у них мало своих сертификатов. Нада помочь
    Tusv
    1. Комментарий был удален.
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:58
    Так нужно с помощью траянов позарожать в сша все, до чего можно дотянуться, положить их киберзащиту, взломать и стереть всю информацию правительств сша! Хватит терпеть это недогосударство, которое уже в открытую нам гадит повсеместно!
    Геркулесыч
  9. Vita VKO Сегодня, 07:51
    По любому законодательству, хоть США, хоть России подделка сертификата является уголовным наказанием и прямым нарушением интеллектуальной собственности. Это даже если не учитывать целей по дискредитации целого государства. Реакция, как со стороны компании Касперского, так и со стороны государства должна быть максимально жесткой, вплоть до созыва СБ ООН. Практически уже доказано, что сдержанность и попытки сгладить конфликт приводит в росту вседозволенности американских властей.
    Vita VKO
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