Постпред РФ при НАТО рассказал о главной задаче военного блока
Постпред России при НАТО Александр Грушко высказал своё видение того, какой является главная задача Североатлантического военного блока. По мнению Грушко, такой задачей для НАТО является противостояние России. РИА Новости приводит текст заявления российского постпреда:
Вряд ли это заявление можно назвать сенсационным информационным поводом. Ведь само появление Североатлантического альянса изначально было связано с попытками ослабить СССР. Сегодня СССР нет, но огромная военная натовская машина, которая требует постоянного обслуживания и финансирования, не просто осталась, она проводит новые и новые расширения, вплотную подойдя к российским границам. При этом в НАТО всякий раз выдумывают предлоги для того, чтобы увеличивать число членов военного блока.
Александр Грушко:
Российский постпред отметил, что формируемое командование НАТО в Европе является, по сути, восстанавливаемой копией того, что существовало до 2002 года – копией командования НАТО, отвечавшего за переброску сил и средств США на европейскую территорию, за организацию противолодочной борьбы, за обеспечение деятельности морских коммуникаций – вплоть до российских границ.
Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией.
На фото генсек НАТО Йенс Столтенберг
Вряд ли это заявление можно назвать сенсационным информационным поводом. Ведь само появление Североатлантического альянса изначально было связано с попытками ослабить СССР. Сегодня СССР нет, но огромная военная натовская машина, которая требует постоянного обслуживания и финансирования, не просто осталась, она проводит новые и новые расширения, вплотную подойдя к российским границам. При этом в НАТО всякий раз выдумывают предлоги для того, чтобы увеличивать число членов военного блока.
Александр Грушко:
Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны.
Российский постпред отметил, что формируемое командование НАТО в Европе является, по сути, восстанавливаемой копией того, что существовало до 2002 года – копией командования НАТО, отвечавшего за переброску сил и средств США на европейскую территорию, за организацию противолодочной борьбы, за обеспечение деятельности морских коммуникаций – вплоть до российских границ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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