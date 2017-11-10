08:52 10 ноября

Постпред РФ при НАТО рассказал о главной задаче военного блока

Постпред России при НАТО Александр Грушко высказал своё видение того, какой является главная задача Североатлантического военного блока. По мнению Грушко, такой задачей для НАТО является противостояние России. РИА Новости приводит текст заявления российского постпреда:

Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией.


Постпред РФ при НАТО рассказал о главной задаче военного блока

На фото генсек НАТО Йенс Столтенберг



Вряд ли это заявление можно назвать сенсационным информационным поводом. Ведь само появление Североатлантического альянса изначально было связано с попытками ослабить СССР. Сегодня СССР нет, но огромная военная натовская машина, которая требует постоянного обслуживания и финансирования, не просто осталась, она проводит новые и новые расширения, вплотную подойдя к российским границам. При этом в НАТО всякий раз выдумывают предлоги для того, чтобы увеличивать число членов военного блока.

Александр Грушко:
Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны.


Российский постпред отметил, что формируемое командование НАТО в Европе является, по сути, восстанавливаемой копией того, что существовало до 2002 года – копией командования НАТО, отвечавшего за переброску сил и средств США на европейскую территорию, за организацию противолодочной борьбы, за обеспечение деятельности морских коммуникаций – вплоть до российских границ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:03
    В 40-х Адик тоже говорил, что концентрирует войска да востоке, для нападения на Англию !
    Uncle Lee
    1. Татьяна Сегодня, 07:13
      Да ёжику понятно, что Пентагон готовит НАТО к войне с Россией!
      Опять мировые финансисты из США устроят мировую бойню и будут при этом воевать с Россией чужим "пушечным мясом"!
      Татьяна
      1. Logall Сегодня, 07:18
        Татьяна hi love Хороший способ для США вылезти из долговой ямы - это устроить очередную не ядерную войну в Европе! Тем самым ослабив Евросоюз и конечно же Россию!
        А разогревать пытаются с Прибалтики...
        Logall
    2. сибиралт Сегодня, 07:55
      У "Адика" не было ядра. Так что, сравнения некорректны. Что касается военных, то с них никто не снимал задачи "напугать" противника до того как. Так было всегда, есть и сейчас.hi
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 07:10
    Какие цели!?Уничтожение нас!Или что,они с цветами придут?
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:15
      Цитата: 210окв
      Или что,они с цветами придут?
      Дмитрий hi
      Ну пока они не в состоянии уничтожить Россию военным путем, хотят прийти с цветами. Ну а точнее - с ''цветной революцией''!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 07:20
        Доброе утро Александр.Они будут делать всё что бы нас не было на свете.Как нации,как государства..Они могут допустить только аморфную массу денно и нощно пашущую на них. hi
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        Или что,они с цветами придут?
        Дмитрий hi
        Ну пока они не в состоянии уничтожить Россию военным путем, хотят прийти с цветами. Ну а точнее - с ''цветной революцией''!
        210окв
        1. Logall Сегодня, 07:47
          Во во, Дмитрий, ещё и обижаются на то, что мы не позволяем этого сделать...
          Мол- почему вы не подчиняйтесь, Мы же избранные?
          Logall
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Грушко такой Колумб 21 века -открыл нам всю поганую сущность блока нато, существующего только для того, чтобы попытаться унечтожить Россию! И хотим мы этого, или нет, но войны на европейском ТВД нам все равно не избежать, ее можно будет только оттянуть.
    Геркулесыч
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