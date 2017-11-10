Польша пригрозила Украине реальными проблемами

Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК («Армия Крайова») не было идеи уничтожения населения на территориях, противостоящих с оккупанту. Со стороны УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) такая политика была. Всё это содержится в архивных документах.

Мы ещё весьма терпеливы. А вот другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией. Мы прямо говорим Украине о том, что она должна исправить свои ошибки. Посмотрим, как в Киеве отреагируют.