Польша пригрозила Украине реальными проблемами
Продолжает набирать обороты скандал между Варшавой и Киевом. Скандал этот связан с оценками Польши и Украины исторических событий во взаимоотношениях. Напомним, что ранее вице-консул Польши в Луцке был приглашён за круглый стол в Ровно, где проходила конференция на историческую тематику. Консулу было заявлено, что в 1919-1920 годах Польша оккупировала «украинский Львов». На это консул ответил, что в таком случае Украина в своё время оккупировала Крым и Донбасс.
Глава польского МИД Витольд Ващиковский продолжил дискуссию заочно. По словам Ващиковского, исторические разногласия Польши и Украины «могут привести к тому, что у Киева возникнут проблемы во взаимоотношениях с европейскими партнёрами». Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от украинских властей прекратить идти по пути героизации пособников нацистов.
Ващиковский:
Ващиковский продолжил (цитата РИА Новости):
Глава польского МИД Витольд Ващиковский продолжил дискуссию заочно. По словам Ващиковского, исторические разногласия Польши и Украины «могут привести к тому, что у Киева возникнут проблемы во взаимоотношениях с европейскими партнёрами». Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от украинских властей прекратить идти по пути героизации пособников нацистов.
Ващиковский:
Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК («Армия Крайова») не было идеи уничтожения населения на территориях, противостоящих с оккупанту. Со стороны УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) такая политика была. Всё это содержится в архивных документах.
Ващиковский продолжил (цитата РИА Новости):
Мы ещё весьма терпеливы. А вот другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией. Мы прямо говорим Украине о том, что она должна исправить свои ошибки. Посмотрим, как в Киеве отреагируют.
Использованы фотографии: Твиттер
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