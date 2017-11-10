08:53 10 ноября

Польша пригрозила Украине реальными проблемами

Продолжает набирать обороты скандал между Варшавой и Киевом. Скандал этот связан с оценками Польши и Украины исторических событий во взаимоотношениях. Напомним, что ранее вице-консул Польши в Луцке был приглашён за круглый стол в Ровно, где проходила конференция на историческую тематику. Консулу было заявлено, что в 1919-1920 годах Польша оккупировала «украинский Львов». На это консул ответил, что в таком случае Украина в своё время оккупировала Крым и Донбасс.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский продолжил дискуссию заочно. По словам Ващиковского, исторические разногласия Польши и Украины «могут привести к тому, что у Киева возникнут проблемы во взаимоотношениях с европейскими партнёрами». Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от украинских властей прекратить идти по пути героизации пособников нацистов.

Ващиковский:
Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК («Армия Крайова») не было идеи уничтожения населения на территориях, противостоящих с оккупанту. Со стороны УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) такая политика была. Всё это содержится в архивных документах.



Польша пригрозила Украине реальными проблемами


Ващиковский продолжил (цитата РИА Новости):
Мы ещё весьма терпеливы. А вот другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией. Мы прямо говорим Украине о том, что она должна исправить свои ошибки. Посмотрим, как в Киеве отреагируют.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 21

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  1. dik-nsk Сегодня, 07:13
    а что поляки не грозят прибалтам? там фашики тоже шествия устраивают.. или шпротники европейцы и их трогать ни-ни?
    dik-nsk
    1. федоров Сегодня, 07:27
      Прибалтика - это заповедник, охраняется лично Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. sad
      федоров
      1. 210окв Сегодня, 07:39
        Это гнездо русофобии и натовской истерии yes
        Цитата: федоров
        Прибалтика - это заповедник, охраняется лично Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. sad
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 08:27
          Всё идёт так, как многие тут и говорили....Украину готовят к разделу. Вот какая у украины перспектива отношений с польшей? Вариантов два.
          1.Признать что Львов - польский город, преступно завоёванный СССР ( Сталиным) и теперь надо восстановить справедливость и вернуть награбленное Польше, попутно признав Волынскую резню и многое другое...
          2. Признать, что Сталин КРАСАВЧИК!! Надо сказать ему спасибо за Львов... laughing
          Так что укрохунтикам надо определятся wassat
          Чёрный
          1. просто экспл Сегодня, 08:36
            еще туеву хучу лет назад последний карпатский мольфар предсказал то что сейчас происходит.
            и почему вот этому я верю , так это потому что его убили.
            злых не убивают , злые убивают.
            и в сети есть полная версия этого интервью , кто захочет найдет , там тоже очень много интересного .
            просто экспл
    2. Егоза Сегодня, 07:38
      Цитата: dik-nsk
      а что поляки не грозят прибалтам? там фашики тоже шествия устраивают

      Так поляки ж не против фашистов, они против бандеровцев, которые реально убивали поляков. А прибалты, по их мнению, могут и шествовать со своими "зелеными братьями". Тут вот вопрос о территории особенно волнует. А как же! Венгрия уже хорошо подготовилась, даже границу украинскую уже "частной территорией местного населения" забабахала. Полякам тоже хочется. А вот то, что запрет на въезд в Польшу тем, кто героизирует Бандеру, уже действует - РАДУЕТ. Не бросают слов на ветер. Вот и "пану" Вятровичу - директору музея "национальной памяти" запретили. По этому поводу он сильно возмущается, но....факт "на лице"
      Егоза
    3. сибиралт Сегодня, 07:40
      Куда Трамп - туда и Польша. Украина вливала миллионы баксов в поддержку Клинтон. Порошенко, в лучшем случае, ноль для Трампа. А полякам с ним еще жить. winked
      сибиралт
    4. 79807420129 Сегодня, 08:18
      Польша и Украина,два "друга"-хрен да подпруга laughing ,та еще сладкая парочка,"любят"друг друга,да на здоровье,пусть залюбят друг друга,воздух чище будет.
      79807420129
      1. volodya Сегодня, 08:41
        Цитата: 79807420129
        Польша и Украина,два "друга"-хрен да подпруга ,

        Милые бранятся,только тешатся! А может и душить друг друга начнут!
        volodya
        1. сибиралт Сегодня, 08:45
          Никогда поляки и украинцы "милыми" не были. Только пан и холоп, включая атаманов и гетманов.
          сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 07:13
    То что вам скажет полосатый дядя,то вы и сделаете..Угрожальщики нашлись!
    210окв
    1. антивирус Сегодня, 07:23
      поляки делят рынок окраины. там надо создать культурную и ментальную основу для поставок своих товаров. А то все сша достанется( и часть Герм + Французы)
      антивирус
      1. ПалБор Сегодня, 08:37
        Цитата: антивирус
        поляки делят рынок окраины. там надо создать культурную и ментальную основу для поставок своих товаров. А то все сша достанется( и часть Герм + Французы)

        Рынок делят?Вряд ли.Все понимают,что такими темпами через пару лет у простых украинцев деньги кончатся.На натуральный обмен перейдут.
        А вот земля,леса,недра - это да.
        Украине грозит то,что несли России в 1918 интервенты.
        ПалБор
  3. inkass_98 Сегодня, 07:14
    Ничего, милые бранятся - только тешатся.
    Тут у них любовь с интересом, как Жеглов говаривал (кстати, с днем милиции!).
    inkass_98
    1. просто экспл Сегодня, 08:42
      нет , это пшеки конкретно начинают пресовать каклов , и как более типа авторитетный пацан будет сейчас разувать лоха до последнего.
      просто экспл
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Там уже обещают поляки, что рано или поздно, но они введут танки во Львов, и заберут силой город назад! !!Такая вот сложилась "любовь " wassat у ляхов к бывшей колонии. wassat
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:31
      Украинцы от поляков еще горя хватят ! Дружба кончилась и табачок врозь !
      Uncle Lee
  5. Masya Masya Сегодня, 07:27
    Заклятые друзя... wassat
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
      Masya Masya Сегодня, 07:27 Новый
      Заклятые друзя... wassat

      ... да, взасос... через бронестекло.... bully
      a.s.zzz888
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    Продолжает набирать обороты скандал между Варшавой и Киевом.

    ... ворон ворону глаз не выклюет...
    a.s.zzz888
  7. Altona Сегодня, 07:38
    Нам бы тоже пора бандерятам проблемы создавать,но низяяааа.Транзит газа идет.
    Altona
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