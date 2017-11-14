07:15 14 ноября
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Генетическое отребье идёт вразнос

«И эти слова (генетическое отребье)
применимы, прежде всего, ко мне…
… и ко всем здесь»
Ксения Анатольевна Собчак





Всё-таки замечательная у нас оппозиция: либеральная, самокритичная, духовитая и всегда держит свой нос строго по ветру, которым сифонит из-за «моря-окияна»! Как только там - на острове, за «морем-окияном» - в полной мере осознали, что Россия больше не мальчик для вызова на ковёр и чтения нравоучений, и сразу «свистали наверх» все свои ресурсы (от подконтрольных СМИ до послушных исполнителей прямого и беспардонного нарушения всех договоров и договорённостей), так сразу наша, любовно взращённая в лихие постперестроечные годы, оппозиция закусила удила и понеслась неудержимо и безоглядно, аки тройка-птица. Особенно колоритно в этой тройке смотрятся пристяжные (невольно вспоминаются Гозман и Сытин) – так же, изящно заломив голову набок, косо и гневно сверлят взглядом оппонента и, одновременно, пронзительно глядят на прямую дорогу в светлое будущее России по западному образцу. Картина, достойная кисти живописца-коневода – загляденье! Но тройка не была бы тройкой, не будь в ней коренного жеребца. Вот об этом жеребце (или кобыле – дело вкуса и возможностей) мне и хотелось бы немного порассуждать и высказать своё мнение.

Приведённые в качестве эпиграфа слова Ксении Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю, в котором она дала определение себе и, соответственно, своим единомышленникам, наконец-то, дали мне некую разгадку – что же творится в нашем внутреннем политическом поле! Спасибо Ксении. Теперь я понимаю весь тот дурдом и фарс, в который наша либеральная общественность усиленно старается превратить российское медиа пространство различными абсурдными и провокационными заявлениями, демаршами в виде заявления о своих президентских амбициях и заигрываниях с российским юношеством. И не смущает их, что на пост президента проталкивается человек с непогашенной судимостью, и не смущают противоречащие фактам заявления о политике руководства государства, осуществляющейся во благо страны, и не смущают оскорбительные высказывания о гражданах России, за которые приходится глупейшим образом оправдываться в попытках сохранить «морду лица»!

А, знаете, - не смущает! И это потому, что их основная задача – размыть общественное мнение. Их задача, подобно термитам, проесть дыры и дырочки в целостности оценок народами России успехов страны во многих аспектах, чтобы развалилось то, что было выстрадано в лихие 90-е и создано с 2000-го. Их задача состоит в том, чтобы гордость нашего народа – наша Армия – вновь превратилась в сборище растерянных от неопределённости, озлобленных от нужды людей в форме страны, которую со смехом пинали недавно те, кто сейчас со страхом смотрит, как она крепнет и развивается.

И всё бы ничего, можно стараться просто не обращать внимание на всю эту клоунаду, если бы эти скоморохи, оборзев от безнаказанности, не стали уж слишком зарываться, вплоть до того, что стали выдвигать условия. Не так давно вышеназванная «коренная» заявила:

… Ранее объявившая о намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак заявила, что снимет свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года….


И заявляется это всё при том, что г-н Навальный имеет непогашенную судимость и не знать об этом Ксюша никак не может. Возникает вопрос – кому диктует Ксения это условие – избирательному законодательству, правительству страны или нам – гражданам страны? Получается, что «отребье» пытается переписать правила жизни и подстроить их под себя. Подобную практику мы видим в поступках наших политических «партнёров», которые неустанно переписывают правила всех и вся под себя – исключительных. Следовательно, напрашивается вывод – кто есть кто - наша либеральная и неполживая оппозиция, которая сама себя называет отребьем. Как говорится – яблочко от яблоньки не далеко падает. В данном случае, вместо яблочка и яблоньки Ксения нам предлагает использовать слово «отребье». Согласен с Ксениным определением, особенно, учитывая дичайшие расхождения её слов с её поступками (её интервью, где она заявляет, что не пьёт спиртное и широко разошедшееся видео, где её пьяную до беспамятства затаскивают в её спальню – Вам в помощь, читатель), но не согласен, чтобы отребье мне диктовало свои условия! А, следовательно, вправе ожидать, что те, от кого зависит безупречное проведение предстоящих выборов, не оставят без внимания попытку «отребья» отпустить оплеуху рядовым гражданам нашего государства и, тем самым, проявят к ним уважение.
Автор: Есаул


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:59
    Интересная статья и правильная... smile описываемое в статье это всего лишь небольшой бой в информационном сражении на полях СМИ и инета.
    Я рассматриваю Собчак как информационного противника(солдата) на передовой...хитрый, коварный ,изобретательный несмотря на кажущую простоту и командиры ее ей под стать( smile допускаю правда с малой толикой что она может быть засланным казачком в стане врага).

    Сейчас на передовую информационной войныи открыто выдвигаются такие тяжеловесы как ТЕРЕЗА МЭЙ сделавшая недавно заявление против России...правда это еще не открытое объявление войны но оно может вскоре последовать...мстят англосаксы за скандал со старушкой-королевой Елизаветой.
    Как разворачивается сражение ....просто дух захватывает...на Россию организовали атаки со всех сторон...спорт,ЛДНР,Сирия,Северный поток и т.д.

    ...просто Сталинград какой то ...а впереди еще выборы президента,чемпионат мира по футболу,Олимпиада в Корее...сколько боев еще впереди what...надо бы подкрепиться перед ними.
    Тот же ЛЕХА
    1. Татьяна Сегодня, 06:18
      Автор: Есаул
      не согласен, чтобы отребье мне диктовало свои условия! А, следовательно, вправе ожидать, что те, от кого зависит безупречное проведение предстоящих выборов, не оставят без внимания попытку «отребья» (а именно К. Собчак) отпустить оплеуху рядовым гражданам нашего государства и, тем самым, проявят к ним уважение.
      Хорошо сказано! good Я тоже от властей этого же самого жду! yes
      Татьяна
      1. мордвин 3 Сегодня, 06:21
        Я недавно список кандидатов прочитал и охренел. Беркова в президенты лезет, Анфиска Чехова... Дурдом. request
        мордвин 3
        1. Татьяна Сегодня, 06:27
          "Бабью" вообще в президентах России делать нечего! У них для этого "кишка тонка"! Они "маршалы постельно-подъюбочные" - до первого выстрела!
          Татьяна
          1. мордвин 3 Сегодня, 06:43
            Я не против женщин в президенты, но куда еще эта полоумная Багдасарян лезет? Тьфу.
            мордвин 3
            1. Татьяна Сегодня, 06:56
              мордвин 3
              Я не против женщин в президенты, ....

              Нужно понимать женскую психику и женскую психологию и учитывать её во время войны.
              На носу война!!!
              Не все мужчины руководство страной во время войны выдерживают - впадают в панику, - а что говорить про женщин?! Да ещё о тех женщинах, которые вообще никогда ничем в обществе не руководили и не имеют никакого опыта управления государством! В этом плане это и мужчин касается.
              Управление страной должно быть профессиональным и направленным на защиту его национального суверенитета, а не на сдачу страны в иностранное управление в виде иностранной сырьевой колонии.
              Татьяна
              1. мордвин 3 Сегодня, 07:02
                Я бы за вас проголосовал. А поглядел на Медведева на саммите, как на него Трамп смотрит, а Медведко на Трампа, и стыдно стало. Лучше бы Димон спал там.
                мордвин 3
              2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
                а не на сдачу страны в иностранное управление в виде иностранной сырьевой колонии.

                Да уж Горбачев с Ельциным порулили...долго еще их героический труд будем расхлебывать.
                Тот же ЛЕХА
                1. Татьяна Сегодня, 07:08
                  Тот же ЛЕХА
                  Да уж Горбачев с Ельциным порулили.

                  Да и ДАМ, будучи президентом РФ, не шибко рулил в российскую сторону! Путину потом после него много чего исправлять пришлось.
                  Татьяна
        2. venaya Сегодня, 06:31
          Цитата: мордвин 3
          Беркова в президенты лезет, Анфиска Чехова... Дурдом.

          Вот этот самый дурдом в презики и лезет. Работать производительно ведь они никак не могут, а "кушать" хочется, вот они ни все, всей своей палатой на "хлебные" места и тянуться, в надежде урвать, естественно не своё, так как действительно своего у них в помине никогда ничего не было.
          venaya
        3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
          Беркова в президенты лезет, Анфиска Чехова... Дурдом. request


          Да не дурдом а сексуальный бордель...дамы легкого поведения в политику лезут...в публичном доме им что ли клиентов не хватает. what
          Тот же ЛЕХА
    2. andrej-shironov Сегодня, 07:02
      :-) Ах, обмануть меня не сложно! Я сам обманываться рад!
      andrej-shironov
  2. Мур Сегодня, 06:01
    И это потому, что их основная задача – размыть общественное мнение.

    И размыть, и понизить своим шутовством статус Президента РФ, как таковой.
    Мур
  3. vfqjh Сегодня, 06:07
    Эту говорящую лошадь и обсуждать нет желания !!! Сплошной пиар .
    vfqjh
    1. К0щей Сегодня, 06:13
      Цитата: vfqjh
      Эту говорящую лошадь

      лошади - красивые и умные создания, про собчачку не могу так сказать.
      К0щей
  4. Балу Сегодня, 06:41
    Цитата: мордвин 3
    Я недавно список кандидатов прочитал и охренел. Беркова в президенты лезет, Анфиска Чехова... Дурдом. request

    Вчера на НТВ у Токменева лицезрел Гордон (поправьте, если неправильно обозначил фамилию). Кроме бабского трепа ничего не услышал. Но что значит воспитание у картавых: ..Я люблю свою Родину... Я очень уважаю Путина... Я никого менять не буду... Она и юрист, и бизнесмен, и телеведущая, и журналист-одним словом товар предлагает сам себя. Типа известная авторитетная личность для потенциальных продавцов, своя в доску для потенциальных покупателей. Она уже и электорат себе наметила-женщины с неустроенной личной жизнью или несложившейся судьбой, социально активные и амбиозные. Одним словом, бабоньки-девчонки, айда Гордон в Президенты.
    Балу
    1. мордвин 3 Сегодня, 07:04
      Ещё и Голодец туда же. Мать всея Руси.
      мордвин 3
  5. andrej-shironov Сегодня, 06:57
    Смеялся! Либо автор не видит сути происходящих процессов и того, кому на руку выступления всехэтих либералов, либо автор пропагандист. И то и другое плохо.
    andrej-shironov
  6. andrej-shironov Сегодня, 07:05
    Цитата: Татьяна
    мордвин 3
    Я не против женщин в президенты, ....

    Нужно понимать женскую психику и женскую психологию и учитывать её во время войны.
    На носу война!!!
    Не все мужчины руководство страной во время войны выдерживают - впадают в панику, - а что говорить про женщин?! Да ещё о тех женщинах, которые вообще никогда ничем в обществе не руководили и не имеют никакого опыта управления государством! В этом плане это и мужчин касается.
    Управление страной должно быть профессиональным и направленным на защиту его национального суверенитета, а не на сдачу страны в иностранное управление в виде иностранной сырьевой колонии.

    Война уэе идёт сударь полным ходом! И у нас нет управления, от слова вообще! Ни идеи ни лидера! И суверенитет сдан чуть более чем наполовину! Смотрите в лицо фактам а не прячьте голову в песок.
    andrej-shironov
  7. andrej-shironov Сегодня, 07:07
    Цитата: Татьяна
    Автор: Есаул
    не согласен, чтобы отребье мне диктовало свои условия! А, следовательно, вправе ожидать, что те, от кого зависит безупречное проведение предстоящих выборов, не оставят без внимания попытку «отребья» (а именно К. Собчак) отпустить оплеуху рядовым гражданам нашего государства и, тем самым, проявят к ним уважение.
    Хорошо сказано! good Я тоже от властей этого же самого жду! yes

    Да конечно не оставят без внимания эту попытку! Они их (собчак и ко) поблагодарят и медальку какую-нить дадут, за спасение нынешней компрадорской власти.
    andrej-shironov
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