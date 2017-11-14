Генетическое отребье идёт вразнос

«И эти слова (генетическое отребье)

применимы, прежде всего, ко мне…

… и ко всем здесь»

Ксения Анатольевна Собчак

… Ранее объявившая о намерении баллотироваться в президенты Ксения Собчак заявила, что снимет свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года….

Всё-таки замечательная у нас оппозиция: либеральная, самокритичная, духовитая и всегда держит свой нос строго по ветру, которым сифонит из-за «моря-окияна»! Как только там - на острове, за «морем-окияном» - в полной мере осознали, что Россия больше не мальчик для вызова на ковёр и чтения нравоучений, и сразу «свистали наверх» все свои ресурсы (от подконтрольных СМИ до послушных исполнителей прямого и беспардонного нарушения всех договоров и договорённостей), так сразу наша, любовно взращённая в лихие постперестроечные годы, оппозиция закусила удила и понеслась неудержимо и безоглядно, аки тройка-птица. Особенно колоритно в этой тройке смотрятся пристяжные (невольно вспоминаются Гозман и Сытин) – так же, изящно заломив голову набок, косо и гневно сверлят взглядом оппонента и, одновременно, пронзительно глядят на прямую дорогу в светлое будущее России по западному образцу. Картина, достойная кисти живописца-коневода – загляденье! Но тройка не была бы тройкой, не будь в ней коренного жеребца. Вот об этом жеребце (или кобыле – дело вкуса и возможностей) мне и хотелось бы немного порассуждать и высказать своё мнение.Приведённые в качестве эпиграфа слова Ксении Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю, в котором она дала определение себе и, соответственно, своим единомышленникам, наконец-то, дали мне некую разгадку – что же творится в нашем внутреннем политическом поле! Спасибо Ксении. Теперь я понимаю весь тот дурдом и фарс, в который наша либеральная общественность усиленно старается превратить российское медиа пространство различными абсурдными и провокационными заявлениями, демаршами в виде заявления о своих президентских амбициях и заигрываниях с российским юношеством. И не смущает их, что на пост президента проталкивается человек с непогашенной судимостью, и не смущают противоречащие фактам заявления о политике руководства государства, осуществляющейся во благо страны, и не смущают оскорбительные высказывания о гражданах России, за которые приходится глупейшим образом оправдываться в попытках сохранить «морду лица»!А, знаете, - не смущает! И это потому, что их основная задача – размыть общественное мнение. Их задача, подобно термитам, проесть дыры и дырочки в целостности оценок народами России успехов страны во многих аспектах, чтобы развалилось то, что было выстрадано в лихие 90-е и создано с 2000-го. Их задача состоит в том, чтобы гордость нашего народа – наша Армия – вновь превратилась в сборище растерянных от неопределённости, озлобленных от нужды людей в форме страны, которую со смехом пинали недавно те, кто сейчас со страхом смотрит, как она крепнет и развивается.И всё бы ничего, можно стараться просто не обращать внимание на всю эту клоунаду, если бы эти скоморохи, оборзев от безнаказанности, не стали уж слишком зарываться, вплоть до того, что стали выдвигать условия. Не так давно вышеназванная «коренная» заявила:И заявляется это всё при том, что г-н Навальный имеет непогашенную судимость и не знать об этом Ксюша никак не может. Возникает вопрос – кому диктует Ксения это условие – избирательному законодательству, правительству страны или нам – гражданам страны? Получается, что «отребье» пытается переписать правила жизни и подстроить их под себя. Подобную практику мы видим в поступках наших политических «партнёров», которые неустанно переписывают правила всех и вся под себя – исключительных. Следовательно, напрашивается вывод – кто есть кто - наша либеральная и неполживая оппозиция, которая сама себя называет отребьем. Как говорится – яблочко от яблоньки не далеко падает. В данном случае, вместо яблочка и яблоньки Ксения нам предлагает использовать слово «отребье». Согласен с Ксениным определением, особенно, учитывая дичайшие расхождения её слов с её поступками (её интервью, где она заявляет, что не пьёт спиртное и широко разошедшееся видео, где её пьяную до беспамятства затаскивают в её спальню – Вам в помощь, читатель), но не согласен, чтобы отребье мне диктовало свои условия! А, следовательно, вправе ожидать, что те, от кого зависит безупречное проведение предстоящих выборов, не оставят без внимания попытку «отребья» отпустить оплеуху рядовым гражданам нашего государства и, тем самым, проявят к ним уважение.