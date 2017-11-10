ЦБ «слетел с катушек»: детальный анализ провала Набиуллиной

Действия Центробанка «по оздоровлению банковского сектора» страны уже сейчас обошлись российским налогоплательщикам в 4 трлн рублей. Все эти деньги были направлены на спасение крупных частных кредитных организаций. Команда Набиуллиной годами как бы случайно закрывала глаза на систематические нарушения крупнейших банков, чтобы впоследствии начать тотальную зачистку всего банковского сектора. В течение 2-3 лет мы придем к тому, что в РФ останутся пара-тройка госбанков, которые в будущем будут приватизированы западными компаниями.