13:43 10 ноября

ЦБ «слетел с катушек»: детальный анализ провала Набиуллиной

Действия Центробанка «по оздоровлению банковского сектора» страны уже сейчас обошлись российским налогоплательщикам в 4 трлн рублей. Все эти деньги были направлены на спасение крупных частных кредитных организаций. Команда Набиуллиной годами как бы случайно закрывала глаза на систематические нарушения крупнейших банков, чтобы впоследствии начать тотальную зачистку всего банковского сектора. В течение 2-3 лет мы придем к тому, что в РФ останутся пара-тройка госбанков, которые в будущем будут приватизированы западными компаниями.




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Комментарии 4

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:42
    Лейтмотив таких публикаций "НЕ ПРОДАВАЙТЕ БАКСЫ! " Во что бы то не стало нужно оставить невероятно завышенный курс доллара.Нефть за 60 уё перевалила, а баксы по 60 р.Нельзя укреплять рубль любыми путями.Вот и крутят страшилки. Перед обвалом рубля визжать начнут со всех каналов про то что бакс вот,вот рухнет и тд.Проверено десятилетними наблюдений bully
    Наблюдатель2014
  2. тасха Сегодня, 10:45
    Считаю, что банковский сектор действительно нуждается в серьёзной очистке. У нас слишком много банков...

    Что же касается, например, потребительского кредитования то считаю, что эта задача - государственного уровня. И отдавать его в частные руки - неверно...
    тасха
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:53
      Цитата: тасха
      Считаю, что банковский сектор действительно нуждается в серьёзной очистке.

      а что у нас не нуждается в "очистке"? посмотреть,иак всё через Одно место делается,что в образовании,что в медицине, что в сельском хозяйстве,сюрреализм какой то. Но как красиво "поют" на Первом канале.https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&
      ;v=MuIwmmWizow
      Дедкастарый
  3. unignm Сегодня, 11:21
    развелось недобанков как грязи. правельно банить их.
    unignm
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