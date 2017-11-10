13:44 10 ноября

Российские военные советники готовят бойцов сирийской армии

Военные специалисты из России ведут занятия по огневой подготовке с бойцами сирийской армии на полигоне под Дамаском. Прибывшие на полигон военнослужащие проходят курс молодого бойца. Они закрепляют на практике знания, которые получили на теоретических занятиях в классах.

Сирийские бойцы, прошедшие усиленную подготовку в учебном центре в Латакии, в ближайшее время отправятся в зону боевых действий - на юго-восток страны. За последний месяц более 600 выпускников учебного центра отправились воевать с террористами
- сообщил журналистам российский военный советник.

Российские военные советники готовят бойцов сирийской армии



Сегодня на данном полигоне советниками Вооруженных сил РФ проведено занятие по огневой подготовке. Стрельба [велась] из 120-миллиметрового миномета, автоматического станкового гранатомета и противотанкового гранатомета. На данный момент военнослужащие сирийской армии с заданием справились, и все поставленные задачи выполнены
- рассказал он.

Сирийский военнослужащий Али Тара заявил, что российские военные советники готовят сирийцев "очень хорошо". При этом он отметил, что наставники из России "очень спокойные".

Объясняют все доходчиво, вопросов не возникает. Когда выходим на стрельбы, знаем, что и как надо делать. И сейчас мы рвемся в бой
— отметил он, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Самаритянин Сегодня, 10:35
    Ну что сказать, ребятам удачи, немного осталось...
    Обстановка на 09.11.17:
    Самаритянин
    1. zivXP Сегодня, 12:10
      Война еще долго будет длиться.
      zivXP
  2. rocket757 Сегодня, 10:38
    Можно подумать, что раньше объясняли НЕ ДОХОДЧИВО?
    Эх - раз, ещё раз, ещё много, много раз ...........
    rocket757
  3. BerBer Сегодня, 10:45
    Надеюсь эти кадры к террористам не примкнут.
    BerBer
  4. RomanS Сегодня, 10:47
    Суровый в Сирии расклад. КМБ и в окопы... Совсем худо с резервистами, а про офицерский состав даже тема не поднимается.
    RomanS
    1. rocket757 Сегодня, 10:59
      Армия начинается с КМБ ... типа уже не партизаны.
      Юсовцы "своих" готовили покруче и ПОДОРОЖЕ ... результат то какой?
      rocket757
  5. Krasnodar Сегодня, 11:03
    Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас (Матф.7:6).
    Krasnodar
    1. sogdy Сегодня, 11:20
      Как бы уже писал, что люди, отслужившие в СА, считают ЦАХАЛ бандформированием.
      И что эта цитата должна сказать выросшему в ламаистском мире?
      sogdy
      1. rocket757 Сегодня, 12:00
        ЦАХАЛ эффективная, хорошо управляемая государственная структура. Для неё порядки\уставы огромной линейной СА не подходили НИКАК.
        Поверьте, с точки зрения действия спец подразделений, узкоспециализированных армейских групп ЦАХАЛ есть адекватная\эффективная структура!!!
        Нет неправильной, некрасивой и прочая, армии - есть эффективная ... или никакая.
        rocket757
        1. Shahno Сегодня, 12:12
          Я говорил всегда,что наши бойцы умеют подложить камень под рычаг. А то время как другие ... не находят ничего лучшего как взять это бревно в руки.
          Shahno
          1. rocket757 Сегодня, 12:39
            Шо вы такое говорите ... в цивилизованной\современной армии БРЕВНО, рычаг Архимеда ??? А шо это???
            Есть домкрат, кран или ещё какая приблуда для "продвинутых" воинов!!!
            rocket757
            1. Shahno Сегодня, 12:52
              Я хочу извинится за недоступные вам метафоры. Хотел сказать,что у арабов были силы и средства предоставленные от СССР. Но они не смогли ими воспользоваться. А то что заимели евреи,ЦАХАЛ использовал на 95 проц и не раз. И до сих пор плоды пожинает.
              Shahno
              1. rocket757 Сегодня, 13:18
                Прошу меня извинить, за "тонкий" армейский юмор .... кстати я вообще не за арабов и евреев писал.
                Тех самых вояк, которых опять наши учат, я как бы уже, когда то, учил и моё мнение с тех пор не изменилось НИКАК ... не хочу сравнивать с животным миром, зачем скотину оскорблять, но бар...ы ещё те, в основной массе.
                За ЦАХАЛ, что сказать ... сейчас не знаю, а когда то на 5+ работали.
                rocket757
      2. Krasnodar Сегодня, 13:43
        Цитата: sogdy
        Как бы уже писал, что люди, отслужившие в СА, считают ЦАХАЛ бандформированием.
        И что эта цитата должна сказать выросшему в ламаистском мире?

        Правильно считают - в ЦАХАЛе намного больше стреляют, чем маршируют и форма у евреев, как у стройотряда, и учений до фига. Представляете - в армии их учат воевать! Ну чистые бандиты!
        А насчёт фразы - то марсианин вообще не поймёт, о чем речь )))
        Krasnodar
  6. Sergey53 Сегодня, 11:04
    Читая как иногда ведут бой сирийские войска надо не забывать что "мы не собираемся быть больше сирийцами,чем сами сирийцы". А то нас на всех не хватит.
    Sergey53
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