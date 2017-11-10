Российские военные советники готовят бойцов сирийской армии

Сирийские бойцы, прошедшие усиленную подготовку в учебном центре в Латакии, в ближайшее время отправятся в зону боевых действий - на юго-восток страны. За последний месяц более 600 выпускников учебного центра отправились воевать с террористами

Сегодня на данном полигоне советниками Вооруженных сил РФ проведено занятие по огневой подготовке. Стрельба [велась] из 120-миллиметрового миномета, автоматического станкового гранатомета и противотанкового гранатомета. На данный момент военнослужащие сирийской армии с заданием справились, и все поставленные задачи выполнены

Объясняют все доходчиво, вопросов не возникает. Когда выходим на стрельбы, знаем, что и как надо делать. И сейчас мы рвемся в бой