Российские военные советники готовят бойцов сирийской армии
Военные специалисты из России ведут занятия по огневой подготовке с бойцами сирийской армии на полигоне под Дамаском. Прибывшие на полигон военнослужащие проходят курс молодого бойца. Они закрепляют на практике знания, которые получили на теоретических занятиях в классах.
Сирийский военнослужащий Али Тара заявил, что российские военные советники готовят сирийцев "очень хорошо". При этом он отметил, что наставники из России "очень спокойные".
Сирийские бойцы, прошедшие усиленную подготовку в учебном центре в Латакии, в ближайшее время отправятся в зону боевых действий - на юго-восток страны. За последний месяц более 600 выпускников учебного центра отправились воевать с террористами- сообщил журналистам российский военный советник.
Сегодня на данном полигоне советниками Вооруженных сил РФ проведено занятие по огневой подготовке. Стрельба [велась] из 120-миллиметрового миномета, автоматического станкового гранатомета и противотанкового гранатомета. На данный момент военнослужащие сирийской армии с заданием справились, и все поставленные задачи выполнены- рассказал он.
Сирийский военнослужащий Али Тара заявил, что российские военные советники готовят сирийцев "очень хорошо". При этом он отметил, что наставники из России "очень спокойные".
Объясняют все доходчиво, вопросов не возникает. Когда выходим на стрельбы, знаем, что и как надо делать. И сейчас мы рвемся в бой— отметил он, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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