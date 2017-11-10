В США подготовлен план по размещению миротворцев ООН в Донбассе
Вашингтон подготовил и намерен предложить к обсуждению план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.
Ранее президент России заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, при этом «голубые каски» должны находиться исключительно на линии соприкосновения сторон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в то же время назвал позицию Москвы по миротворцам «гибкой».
По данным газеты, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который ранее нашел интересным предложение по размещению миротворческих сил, заявил, что «обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности развития инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения».
«Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы», – добавляет издание.
Кроме того, западные дипломаты считают, что ооновский контингент должен действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на востоке Украины.
Ранее президент России заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, при этом «голубые каски» должны находиться исключительно на линии соприкосновения сторон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в то же время назвал позицию Москвы по миротворцам «гибкой».
По данным газеты, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который ранее нашел интересным предложение по размещению миротворческих сил, заявил, что «обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности развития инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения».
«Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы», – добавляет издание.
Кроме того, западные дипломаты считают, что ооновский контингент должен действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на востоке Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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