13:36 10 ноября

В США подготовлен план по размещению миротворцев ООН в Донбассе

Вашингтон подготовил и намерен предложить к обсуждению план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.



Ранее президент России заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, при этом «голубые каски» должны находиться исключительно на линии соприкосновения сторон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в то же время назвал позицию Москвы по миротворцам «гибкой».


По данным газеты, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который ранее нашел интересным предложение по размещению миротворческих сил, заявил, что «обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности развития инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения».

«Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы», – добавляет издание.

Кроме того, западные дипломаты считают, что ооновский контингент должен действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на востоке Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. NIKNN Сегодня, 10:27
    «Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы»
    Зато намерения США и проверять не надо... sad
    NIKNN
    1. Джедай Сегодня, 10:27
      Вашингтон подготовил и намерен предложить к обсуждению план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев

      Можно не сомневаться что в американском плане миротворцы должны располагаться у российской границы. И цифра в 20 тысяч вызывает подозрения. negative
      Джедай
      1. NIKNN Сегодня, 10:30
        Цитата: Джедай
        должны располагаться у российской границы. И цифра в 20 тысяч вызывает подозрения.

        Выше написал, что их намерения и проверять не надо. До этого они вроде не разделяли идею..., а вот нашли лазейку в словах
        «обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности развития инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения».
        NIKNN
        1. Джедай Сегодня, 10:35
          Тут ещё и вот эти слова о многом говорят:
          «Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы»

          США напихает в свой план заведомо неприемлемых для России предложений, Россия такой план не поддержит, а США раструбят на весь мир "Вот видите - мы предлагали, а русские отказались, они хотят поработить Украину!" и прочее в том же духе. am
          Джедай
          1. DMB_95 Сегодня, 11:24
            Цитата: Джедай

            США напихает в свой план заведомо неприемлемых для России предложений, Россия такой план не поддержит , а США раструбят на весь мир "Вот видите - мы предлагали, а русские отказались ....

            Самое поганое , если руководство России поддержит этот план .. Штаты могут типа пойти навстречу России и согласиться на какие-нибудь наши встречные условия , чтобы дать нашей власти сохранить лицо накануне выборов . Но потом нас обязательно кинут . Результат - конец ЛДНР , престиж России рухнет ниже плинтуса , а возле нашей границы появится ударная группировка НАТО с ракетами любой дальности и системами ПРО .. Чтобы этого не произошло , Российская власть должна начать вести себя жёстче самОй жести .
            DMB_95
            1. Джедай Сегодня, 11:30
              hi
              Правильно пишете и надеюсь что в верхах это тоже понимают.
              Цитата: DMB_95
              Чтобы этого не произошло , Российская власть должна начать вести себя жёстче самОй жести .

              Есть такой сплав "победит". good
              Джедай
              1. Татьяна Сегодня, 12:07
                Вашингтон подготовил и намерен предложить к обсуждению план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев,

                Волкеры в Пентагоне совсем оборзели!
                20 тысяч миротворцев ООН на Донбассе?!!! Да это прямые оккупационные войска НАТО под руководством Пентагона для зачистки населения ДНР и ЛНР!
                Волкер хотя бы для приличия в Пентагоне проектную цифру в 20 тысяч миротворцев ООН сбавил!
                Ну совсем отмороженные милитаристы США всех людей за дураков считают!
                Татьяна
                1. Джедай Сегодня, 12:13
                  Цитата: Татьяна
                  Да это прямые оккупационные войска НАТО под руроводством Пентагона по зачистке ДНР и ЛНР!

                  Ну надо же США хоть как-то России нагадить за провал американских планов по Сирии... Так ещё и попутно вплотную к границе приблизиться. Как такую замануху упустить?
                  Джедай
                  1. Татьяна Сегодня, 12:24
                    Пентагон из Сирии своих бандюганов со всего света вывез - и теперь он их на кровавую работу в Украину решил направить, чтобы эти нелюди без дела и без зарплаты не застоялись, а то вдруг они у Пентагона по всему свету разбегутся! Собирай Пентагон их потом! На это гораздо больше времени и денег у Пентагона уйдёт! Мобильность Пентагона в руководстве ими теряется.
                    А где 20 тысяч, там и 120 тысяч будет!
                    Главное для американских отморозков типа Волкера - это чтобы через Маккейна и ему подобных официальное разрешение и деньги от Госдепа и конгресса США на эту свору безпредельщиков Пентагону "выбить"!
                    Татьяна
                    1. Джедай Сегодня, 12:27
                      Ради наживы и душу бы продали, да нет её там - один пар смердючий. Выродки - другого приличного слова не нахожу.
                      Джедай
                2. Комментарий был удален.
        2. Anarchist Сегодня, 10:35
          Что переживать, за нами всегда есть ''право вето''!
          Есть другие опасения:
          Где гарантии, что если контингент будет американским, то они не начнут боевых действий против непризнанных Республик? Даже с линии разграничения...
          Anarchist
          1. 79807420129 Сегодня, 10:45
            Цитата: Anarchist
            Где гарантии, что если контингент будет американским, то они не начнут боевых действий против непризнанных Республик? Даже с линии разграничения...

            Гарантии от американцев request Это анекдот,только грустный hi
            79807420129
          2. Джедай Сегодня, 10:46
            Такой гарантии нет, да и не известно что там США по составу контингента понаписали.
            Джедай
            1. Anarchist Сегодня, 10:51
              Состав, Я думаю, понятен: все фашисты и русофобы из ближайших Республик! Не исключаю даже грузинов... Но всё это американский контингент, потомучто командование в Вашингтоне!
              Anarchist
              1. Джедай Сегодня, 10:56
                Не будем бежать впереди паровоза - подождём когда США внесут свой план. wink
                Джедай
                1. Anarchist Сегодня, 11:05
                  Цитата: Джедай
                  подождём когда США внесут свой план.

                  Нет, не буду ждать! Я уже на ''хитрый план'' подсел! lol
                  Anarchist
                  1. Джедай Сегодня, 11:12
                    Ты только розовых слоников не гоняй - подожди пока отпустит, слоники сами и уйдут. wassat
                    Джедай
          3. raw174 Сегодня, 10:51
            Цитата: Anarchist
            Что переживать, за нами всегда есть ''право вето''!

            Найдут лазейку, обойдут или вообще без санкции ООН введут... в любом случае всё будет по американскому сценарию, думаю у ГШ ВС РФ есть понимание и план действий.
            Цитата: Anarchist
            Где гарантии, что если контингент будет американским, то они не начнут боевых действий против непризнанных Республик? Даже с линии разграничения...

            Их для этого и введут. Миссия не дешевая, долго булки мять не будут, войдут в регион, организуют провокацию и вперёд, в атаку! Но американцы будут в штабе, в пехоте будут вассалы из восточной Европы, прибалты всякие...
            Все понимают, что США мир у границ РФ не нужен, они будут действовать.
            raw174
          4. Hammerlock Сегодня, 11:02
            контингент должен быть польским, венгерским и румынским laughing
            Hammerlock
      2. 210окв Сегодня, 10:52
        Нечего этим убыткам бесполезным русскую землю топтать..Там может быть только один гарант-армия России!
        Цитата: Джедай
        Вашингтон подготовил и намерен предложить к обсуждению план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев

        Можно не сомневаться что в американском плане миротворцы должны располагаться у российской границы. И цифра в 20 тысяч вызывает подозрения. negative
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 10:55
          Цитата: 210окв
          Нечего этим убыткам бесполезным русскую землю топтать..

          Согласен, нечего. Но такое "благое" дело эти исключительные не могут упустить.
          Джедай
      3. Pete Mitchell Сегодня, 10:53
        Пойти на поводу амеров - это поставить шакалов охранять кроликов.
        Pete Mitchell
        1. Джедай Сегодня, 11:13
          Из этого ничего хорошего не выйдет, кроме вкусного обеда для шакалов.
          Джедай
      4. Partyzan Сегодня, 11:57
        Цитата: Джедай
        И цифра в 20 тысяч вызывает подозрения.

        Макс hi , таки я не понял, учения в количестве 17 тыс. это акт агрессии, а контингент в 20 тысяч - это миротворческая миссия? чудны дела твои request
        Partyzan
        1. Джедай Сегодня, 12:02
          Володя , привет ! hi Вот и я о том же. Опять матрасы под видом мирных намерений норовят поближе к границе РФ стать. am
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 12:08
            Цитата: Джедай
            Опять матрасы под видом мирных намерений

            может поднять вопрос о коренном населении северной америки? пусть то же начнут защищаться, не все нам
            Partyzan
            1. Джедай Сегодня, 12:16
              Это отличная идея, кто-то уже предлагал. Можно ещё напомнить как США поступило с американцами японского происхождения после Пирл-Харбор, аннексию Гаваев и много чего. bully
              Джедай
    2. Шура пермский Сегодня, 10:35
      Куда 20 тысяч то??? 2 полные пехотные дивизии к нашим границам?????
      Шура пермский
      1. NIKNN Сегодня, 10:38
        Цитата: Шура пермский
        Куда 20 тысяч то??? 2 полные пехотные дивизии к нашим границам?????

        К каждому ОБСЕшнику по взвоу приставят... smile
        Ранее президент России заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности миссии ОБСЕ,
        NIKNN
    3. Ванёк Сегодня, 10:41
      Цитата: NIKNN
      и проверять не надо...


      Сарказм, однако... yes what

      hi
      Ванёк
      1. NIKNN Сегодня, 10:51
        Цитата: Ванёк
        Сарказм, однако...

        hi
        NIKNN
    4. 79807420129 Сегодня, 10:43
      Цитата: NIKNN
      Зато намерения США и проверять не надо...

      Это точно Николай hi
      Вашингтон подготовил и намерен предложить к обсуждению план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев,

      Больше смахивает на план размещения воинского контингента у наших границ для броска. hi
      79807420129
      1. Anarchist Сегодня, 10:47
        Володя hi , этот контингент в Прибалтике и Польше давно стоит! Замыкают...
        Но нас не окружить! От того Россия и ''необъятная''!
        Anarchist
        1. 79807420129 Сегодня, 11:06
          Цитата: Anarchist
          Володя , этот контингент в Прибалтике и Польше давно стоит! Замыкают...

          Замыкалка у них того,коротковата будет,но тревожный однако симптом. what Ясен пень Саня хотят двух зайцев убить,Республики убить и разместить вплотную контингент на юго востоке,на направлении ударов. hi drinks
          79807420129
  2. Minus Сегодня, 10:30
    Теперь становится понятно, почему американцы "просили" не размещать украинскую сторону свой проект.Нечего украинцам вперёд американцев лезть- что скажут, то и будут делать.)))
    Minus
  3. pvv113 Сегодня, 10:30
    план размещения на востоке Украины 20-ти тысяч международных миротворцев

    Я так понял, что на Донбассе хотят создать американское кладбище?
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 10:33
      Это чревато большими последствиями... В глобальном масштабе!
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 11:08
        Приветствую! Читаем внимательно - не введение в страну 20 тысяч, а размещение на этой территории 20 тысяч!!! Есть разница? wink
        pvv113
    2. jjj Сегодня, 10:33
      Зеленая лужайка с белыми столбиками
      jjj
    3. raw174 Сегодня, 10:55
      Цитата: pvv113
      Я так понял, что на Донбассе хотят создать американское кладбище?

      Янки сами в пехоту не пойдут, и я не был бы так уверен в исходе... Без помощи РФ ЛДНР не устоят, а в случае оказания открытой военной помощи, РФ - агрессор, а на этот случай у наших границ уже есть подготовленные армады НАТО... Главное чтобы не сорвало горячие головы. Хладнокровие.
      raw174
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:31
    В США подготовлен план по размещению миротворцев ООН в Донбассе
    Вопрос.Если план по размещению миротворцев ООН в Донбассе будет предтворён в жизнь.Тогда зачем в начале 2015 войска ЛДНР остановили в пригородах городов? Подвергая их со стороны ВСУ постоянным обстрелам.Для чего положили столько жизней?! И солдат и мирных граждан! Для чего?! Почему нельзя было выгнать разгромленное на тот момент ВСУ к границам областей в степи?
    Наблюдатель2014
    1. DMB_95 Сегодня, 10:52
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вопрос.Если план по размещению миротворцев ООН в Донбассе будет предтворён в жизнь.Тогда зачем в начале 2015 войска ЛДНР остановили в пригородах городов? Подвергая их со стороны ВСУ постоянным обстрелам.Для чего положили столько жизней?!

      Вопрос хороший , ответ хреновый ... Не хватило Российской власти железа в яйцах в 2015 г. Но хуже всего , если не хватит и сейчас .
      DMB_95
    2. sogdy Сегодня, 11:10
      ЛДНР и спрашивайте.
      А тупые намеки - это к Вашему куратору.
      sogdy
  5. Sergey53 Сегодня, 10:32
    Ну если учитывать сколько техники ими переброшено в Польшу и Прибалтику то наверно им хватит. Всё как бы у них складывается. Или как?
    Sergey53
  6. Стройбат запаса Сегодня, 10:34
    20 тысяч "миротворцев" для оккупации ЛДНР и последующего геноцида. Больше ни для чего.
    Вообще уже берега потеряли.
    Стройбат запаса
    1. BerBer Сегодня, 10:37
      Я тоже так подумал. Это оккупация под благовидным предлогом.
      BerBer
      1. Стройбат запаса Сегодня, 11:25
        Это очевидно. Они требуют разместить "миротворцев" на территории Донбасса вплоть до границы РФ и взятия границы под контроль. Не забывайте, в ато всё-таки "героически отбивают атаки" бурятской водолазной бронекавалерии, и уже несколько раз поголовно уничтожили 76 дивизию ВДВ. Надо не допустить на "украинскую землю" "подкреплений" в виде каких-нибудь "чукотских танковых альпинистов"
        Стройбат запаса
  7. gorunov Сегодня, 10:36
    20 000 - НАТО станет еще ближе к границам РФ
    gorunov
  8. алекс-сп Сегодня, 10:37
    Спрашивается, зачем им аж 20 тыс. "непобедимых"? У них в Афгане сейчас около 12 тыс.
    алекс-сп
  9. лысова Сегодня, 10:41
    Вообще то на , ваши планы, Россия, по большому в туалет сходит - ая америка. а наблюдатели будут с нашей стороны - люди которые не под властны продажным структруам.
    лысова
    1. лысова Сегодня, 11:09
      Раве я что то сказал противо законное?
      лысова
      1. лысова Сегодня, 11:19
        Я уважаю любую религию и мнения любых людей и что а это штравовать- честь имею
        ..
        лысова
  10. Горный стрелок Сегодня, 10:50
    Осталось спросить у ЛДНР.
    Горный стрелок
  11. HAM Сегодня, 10:57
    Ну,вводили бы сразу "белые каски",чего лицемерить то??
    HAM
  12. Лена Петрова Сегодня, 11:09
    Цитата: Шура пермский
    Куда 20 тысяч то??? 2 полные пехотные дивизии к нашим границам?????

    Они будут стоять вдоль границы, взявшись за руки.
    Лена Петрова
  13. БАРХАН Сегодня, 12:24
    Любой вариант ,когда бандеровцы не уничтожены ,а Россия не контролирует территории бывшей Украины -проигрышны и глупы.Это очередное отступление.В любом случае это слив.Слив миллионов русских людей и начало развала России.
    БАРХАН
  14. koshmarik Сегодня, 12:42
    Если Волкер все это считает возможным, то возникают сомнения в его умственных способностях. Особенно интересен его тезис, о контроле границы с Россией и то, что командовать контингентом ООН будет ОБСЕ во главе с Порошенко. Ккартина маслом.
    koshmarik
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