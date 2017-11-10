Редкие кадры: крейсер «Петр Великий» отстрелялся ракетным «Водопадом»

В рамках учений на Северном флоте тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» задействовал ракетный противолодочный комплекс РПК-6 «Водопад». Эти уникальные ракето-торпеды способны поражать подводные лодки противника на дальности до 50 км. При запуске ракета сразу же ныряет в воду и отдаляется на безопасное расстояние от корабля, а через какое-то время взлетает в воздух и доставляет торпеду в район цели, после чего боевая головка снова оказывается в воде.