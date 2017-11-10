13:42 10 ноября

Редкие кадры: крейсер «Петр Великий» отстрелялся ракетным «Водопадом»

В рамках учений на Северном флоте тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» задействовал ракетный противолодочный комплекс РПК-6 «Водопад». Эти уникальные ракето-торпеды способны поражать подводные лодки противника на дальности до 50 км. При запуске ракета сразу же ныряет в воду и отдаляется на безопасное расстояние от корабля, а через какое-то время взлетает в воздух и доставляет торпеду в район цели, после чего боевая головка снова оказывается в воде.




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Комментарии 2

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  1. Васся Вассин Сегодня, 12:03
    Это не ядро, Менхаузен на таком не полетает. laughing
    Васся Вассин
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:22
    При запуске ракета сразу же ныряет в воду и отдаляется на безопасное расстояние от корабля, а через какое-то время взлетает в воздух и доставляет торпеду в район цели, после чего боевая головка снова оказывается в воде.
    Стесняюсь спросить.А ракету вот обязательно нужно сначало в море искупать чтобы потом к цели отправить? Или такой трюк придумали чтобы использовать торпедные аппараты на флоте? Или комплекс универсальный и может вместо полететь сразу отделить торпеду и атаковать врага на малых дистанциях так сказать? Если так то снимаю шляпу. hi Это пожалуй одно из самых интересных в применении ракет.
    Наблюдатель2014
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