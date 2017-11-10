Штурм Абу-Кемаля. Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Штурм Абу-Кемаля завершен, город взят. Репортер ВГТРК Евгений Поддубный подготовил репортаж о военной операции сирийской армии, находясь всего в 2 километрах от жилых кварталов города. Боевики ИГИЛ оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь сложностью боя в городской застройке. Город взят в кольцо, и теперь террористам остается лишь сдаться или погибнуть.