13:41 10 ноября

Штурм Абу-Кемаля. Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Штурм Абу-Кемаля завершен, город взят. Репортер ВГТРК Евгений Поддубный подготовил репортаж о военной операции сирийской армии, находясь всего в 2 километрах от жилых кварталов города. Боевики ИГИЛ оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь сложностью боя в городской застройке. Город взят в кольцо, и теперь террористам остается лишь сдаться или погибнуть.




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Комментарии 1

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  1. pepel79 Сегодня, 11:21
    Приятная новость, но подступы, это еще не весь город. Удачного штурма и минимум потерь. БЕЙТЕ их... Удачи... soldier
    pepel79
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