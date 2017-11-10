НАТО готовит Европу к российскому вторжению?

Это касается не только командной структуры. Нам также необходимо убедиться, что дороги и мосты достаточно крепки для того, чтобы выдержать наши самые крупные транспортные средства, и что железнодорожные сети позволят быстро перебросить танки и тяжёлое вооружение,

Но с этой работой НАТО в одиночку не справиться. Она требует тесного сотрудничества между правительствами стран и частным сектором. Важную роль также играет Европейский союз. Поэтому НАТО и ЕС должны продолжать тесно работать над этим жизненно важным вопросом,