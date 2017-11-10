13:41 10 ноября

НАТО готовит Европу к российскому вторжению?

Европейские дороги, мосты и железнодорожные сети должны подходить для переброски танков и тяжёлой военной техники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на газету Daily Mail.



Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что «НАТО нуждается в командной структуре, чтобы убедиться в том, что у альянса есть нужные силы, они находятся в нужном месте, с нужным оборудованием и в нужное время».


Это касается не только командной структуры. Нам также необходимо убедиться, что дороги и мосты достаточно крепки для того, чтобы выдержать наши самые крупные транспортные средства, и что железнодорожные сети позволят быстро перебросить танки и тяжёлое вооружение,
добавил генсек.

По его словам, у альянса «есть военные требования» к гражданской инфраструктуре, которая «нуждается в обновлении для того, чтобы сегодняшние военные потребности были приняты во внимание».

Но с этой работой НАТО в одиночку не справиться. Она требует тесного сотрудничества между правительствами стран и частным сектором. Важную роль также играет Европейский союз. Поэтому НАТО и ЕС должны продолжать тесно работать над этим жизненно важным вопросом,
отметил Столтенберг.

Он подчеркнул также, что все страны НАТО «должны иметь возможность бороться с кибератаками так же эффективно, как с нападениями с суши, моря или воздуха».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. сергей32 Сегодня, 10:58
    В чем им убеждаться? Они что свои коммуникации строили без учета военных перевозок? Или их военная техника не учитывает возможности гражданской инфраструктуры?
    сергей32
    1. Anarchist Сегодня, 11:02
      Молодцы, отстраивают, проверяют... Думают, что на хороших дорогах мы воевать не сможем?
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 11:03
        Мы и без дорог воюем.А как там с НАТО?
        Цитата: Anarchist
        Молодцы, отстраивают, проверяют... Думают, что на хороших дорогах мы воевать не сможем?
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 11:05
          Многие простые европейцы понимают, что дело пахнет керосином! Что Пентагон подгоняет страны НАТО к войне именно на их территории - с Россией. Только сделать они, простые граждане, ничего не могут. Компрадорские правительства стран НАТО давно своих сограждан сдало Вашингтону за деньги - в общем, их всех Ваиингтону продало!
          Татьяна
          1. Logall Сегодня, 11:10
            Татьяна, именно об этом мы с вами утром и говорили!
            Горючее уже разлито, осталось бросить спичку...
            Как у Булгакова: ''Аннушка купила масло и успела пролить его...'' - цитата неточная...
            Logall
            1. Татьяна Сегодня, 11:15
              Точно, Александр!
              Пентагону осталось только все углы в Европе зачистить для удобства, чтобы во все закоулки Европы горючие получше затекло.
              Татьяна
              1. Лелёк Сегодня, 13:29
                Цитата: Татьяна
                Пентагону осталось только все углы в Европе зачистить


                ПРивет. И это им удаётся. Вот уже и Молдова активно протискивается "под знамёна герцога Кумберлендского":
                Лелёк
          2. Антианглосакс Сегодня, 12:13
            Упыри мобилизацию ещё не начали среди гейропцев, которые вожделеют умереть за амероживотных? wink
            Непонятно в чём смысл - при нападении или провокации в отношении России любой из стран наты, мочить будем америпедов и англичашек.
            Антианглосакс
        2. Джедай Сегодня, 11:10
          Цитата: 210окв
          Мы и без дорог воюем.А как там с НАТО?

          Да вот так:

          или так:
          Джедай
          1. 210окв Сегодня, 11:11
            Удачно высадились на побережье?
            Цитата: Джедай
            Цитата: 210окв
            Мы и без дорог воюем.А как там с НАТО?

            Да вот так:

            или так:
            210окв
            1. Джедай Сегодня, 11:14
              Не без этого. wink Привыкли к тепличным условиям и хорошим шоссе.
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 11:24
                Цитата: Джедай
                Не без этого. wink Привыкли к тепличным условиям и хорошим шоссе.

                И к тёплым сортирам! Зимой Тяжело придется...
                Logall
        3. LiSiCyn Сегодня, 12:45
          А с НАТО, все не гут ))) большое кол-во мостов, разных.. Второстепенные дороги проходят, над магистралями... На землях, бывшей Восточной Пруссии, дороги остались в нем.стандартах (до военных) , то есть, две телеги разьедутся.. А вот, когда с фурой на изгибе, разходишься, то с непривычки belay Эльблонг, куда по заявлениям, этого сумасшедшего Маца..... ,как его там, переведут штаб НАТо, находиться в 40-а км по прямой, от границы... Номенклатуры , РАВ в области хватает. Забыл добавить, откосы на дорогах крутые, а на старых, ограничен сьезд, из за близко растущих деревьев...
          LiSiCyn
      2. Комментарий был удален.
    2. Vard Сегодня, 11:02
      Похоже именно так... вот в Польше мосты Амбрамсы не держат...
      Vard
      1. Gnefredov Сегодня, 11:12
        Точно. Перефразируя - «не каждая птица долетит до середины Днепра» можно сказать - «не каждый ‘Абрамс’ дойдёт до середины моста».
        А-а-а!!! Плюх! and буль-буль...
        Gnefredov
    3. Комментарий был удален.
    4. 79807420129 Сегодня, 11:30
      НАТО готовит Европу к российскому вторжению?

      Угу,только похоже наоборот НАТО готовит Европу к вторжению в Россию. yes
      79807420129
    5. Sergey53 Сегодня, 11:34
      Когда они всё это строили техника имела средний вес.И никто не расчитывал что её вес станет запредельным.
      Sergey53
  2. Андрей Сухарев Сегодня, 10:58
    Судя по содержанию статьи, НАТО готовится к вторжению в Россию, а не к нашему вторжению в Европы.
    Андрей Сухарев
    1. Vard Сегодня, 11:03
      Похоже они отдают себе отчёт, в том что на них то нападать Россия не будет... вот и не поспешают...
      Vard
  3. частное лицо Сегодня, 11:01
    Неужели европейцы такие наивные ? Они добровольно становятся мишенями РВСН , и не какое НАТО им не поможет.
    частное лицо
  4. Malkavianin Сегодня, 11:10
    Да готовятся. А наши "выражают озабоченность"....
    Malkavianin
    1. bulvas Сегодня, 11:15
      Цитата: Malkavianin
      Да готовятся. А наши "выражают озабоченность"....


      Только проснулся?
      Осмотрись по сторонам
      bulvas
  5. sir_obs Сегодня, 11:14
    Заказали в Китае полосатые пижамы? Но мы в этот раз пленных брать не будем.
    sir_obs
  6. Комментарий был удален.
  7. Masya Masya Сегодня, 11:16
    Нам также необходимо убедиться, что дороги и мосты достаточно крепки для того, чтобы выдержать наши самые крупные транспортные средства, и что железнодорожные сети позволят быстро перебросить танки и тяжёлое вооружение,

    Он там всю европу перестроить собрался? recourse наивный, быстро только кошки родятся... wink
    Masya Masya
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:47
    НАТО готовит Европу к российскому вторжению?

    Дело за малым - наконец действительно вторгнуться в Европу. И самое интересное, что это перейдет на простой западный словесный понос, который для нас ни чего не значит.
    rotmistr60
  9. ROM1077 Сегодня, 12:11
    чтож повоюем -давно пора очистить европу от американских фашистов
    ROM1077
  10. Esoteric Сегодня, 12:40
    НАТО готовит Европу к российскому вторжению?

    Пусть и не мечтают. Сами запустили туда мигрантов, развели толерантность и содомию, а теперь надеятся, что придёт Россия и вычистит им их "Авгиевы конюшни"? Довольствуйтесь газом из-под Трампа и американскими ПРО-ектами... lol
    Esoteric
  11. Виктор-М Сегодня, 13:03
    НАТО готовит Европу к российскому вторжению?

    Это в смысле вторжения на территорию России.
    Виктор-М
  12. словак Сегодня, 13:04
    НАТО готово перестроить большую часть Европы? Переложить дороги, снести старые и построить новые мосты, расширить улицы, поднять эстакады, расширить ж/д колею и, соответственно, ж/д вагоны? Столько баксов США не напечатают....
    словак
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