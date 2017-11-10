НАТО готовит Европу к российскому вторжению?
Европейские дороги, мосты и железнодорожные сети должны подходить для переброски танков и тяжёлой военной техники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на газету Daily Mail.
Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что «НАТО нуждается в командной структуре, чтобы убедиться в том, что у альянса есть нужные силы, они находятся в нужном месте, с нужным оборудованием и в нужное время».
По его словам, у альянса «есть военные требования» к гражданской инфраструктуре, которая «нуждается в обновлении для того, чтобы сегодняшние военные потребности были приняты во внимание».
Он подчеркнул также, что все страны НАТО «должны иметь возможность бороться с кибератаками так же эффективно, как с нападениями с суши, моря или воздуха».
Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что «НАТО нуждается в командной структуре, чтобы убедиться в том, что у альянса есть нужные силы, они находятся в нужном месте, с нужным оборудованием и в нужное время».
Это касается не только командной структуры. Нам также необходимо убедиться, что дороги и мосты достаточно крепки для того, чтобы выдержать наши самые крупные транспортные средства, и что железнодорожные сети позволят быстро перебросить танки и тяжёлое вооружение,добавил генсек.
По его словам, у альянса «есть военные требования» к гражданской инфраструктуре, которая «нуждается в обновлении для того, чтобы сегодняшние военные потребности были приняты во внимание».
Но с этой работой НАТО в одиночку не справиться. Она требует тесного сотрудничества между правительствами стран и частным сектором. Важную роль также играет Европейский союз. Поэтому НАТО и ЕС должны продолжать тесно работать над этим жизненно важным вопросом,отметил Столтенберг.
Он подчеркнул также, что все страны НАТО «должны иметь возможность бороться с кибератаками так же эффективно, как с нападениями с суши, моря или воздуха».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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