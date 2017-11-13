Иван Шувалов. Любимец императрицы и покровитель культуры

12 ноября (1 ноября) 1727 года, 290 лет назад, родился Иван Иванович Шувалов — человек, которому было суждено сыграть очень значительную роль в российской политической и культурной истории середины XVIII века. Судьба Ивана Шувалова — это невероятный взлет и опала, невиданное политическое влияние и впечатляющая по тем временам личная скромность. Широкой аудитории Иван Шувалов известен, прежде всего, как фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Изначально факторов, которые могли бы поспособствовать придворной карьере, у Ивана Шувалова не было.Выходец из небогатой дворянской семьи, Иван Шувалов рано лишился отца — Ивана Шувалова-старшего, который служил в гвардии. Воспитывала Шувалова-младшего мать — Татьяна Родионовна. Детство мальчика проходило в имении деда в Смоленской губернии, а также в Москве. Уже тогда, в ранние годы, Иван проявлял большой интерес к чтению, самообразованию. В отличие от многих сверстников, которые интересовались светскими развлечениями, юного Ивана Шувалова тянуло к книгам. Он много читал, учил иностранные языки. Знакомство с французской литературой того времени сделало его одним из наиболее передовых по своим взглядам людей.Как Шувалов оказался при дворе? Благодаря протекции. Его двоюродные братья в 1740-е — 1750-е годы занимали очень серьезное положение в государственной иерархии Российской империи. Александр Иванович Шувалов (1710-1771) еще до воцарения Елизаветы Петровны заведовал ее дворцовым хозяйством, получил в 1744 г. звание генерал-поручика, а в 1746 году вообще возглавил Канцелярию тайных розыскных дел. Петр Иванович Шувалов (1711-1762), служивший у цесаревны Елизаветы Петровны камер-юнкером, принимал самое активное участие в перевороте 1741 года, за что был произведен в генерал-майоры и стал сенатором. Оба брата оказали всестороннюю поддержку своему младшему родственнику Ивану Шувалову. В 1742 году 15-летний отрок начал службу при дворе императрицы Елизаветы Петровны в должности камер-пажа. Так произошло его личное знакомство с императрицей. Тогда даже его двоюродные братья Александр и Петр не могли себе представить, что спустя каких-то несколько лет младший Шувалов превзойдет даже их, опытных царедворцев, по масштабам своего влияния на политику императрицы. Пока они думали лишь о том, что надежно пристроили юношу на придворную службу и со временем он сможет сделать карьеру. Но покровители молодого Шувалова ошибались — как раз формальной карьерой Иван Иванович интересовался меньше всего.В 1749 году 22-летний Иван Шувалов был произведен в камер-юнкеры. К этому времени из начитанного отрока он превратился в образованного и видного молодого человека. Кроме изысканных манер, в Шувалове подкупали и его внешние данные — он был очень высоким, под два метра, атлетически сложенным юношей, но при этом без той «грубой» внешности, которая присутствовала у многих здоровенных гвардейских офицеров. На него «положила глаз» сама государыня Елизавета Петровна, которая, как известно, была весьма любвеобильна к мужскому полу. Внешняя привлекательность молодого Ивана Шувалова, его тактичность, хорошие манеры и прекрасное образование очаровали императрицу. Иван превратился в одного из ее любимых камер-юнкеров и быстро стал фаворитом императрицы.К этому времени генерал-адъютант Александр Шувалов и его брат Петр были возведены в графское достоинство. Но Иван Шувалов от графского титула отказался. Он вообще был очень скромным человеком. Ни графский титул, ни иные почести Иван Шувалов принимать не хотел. В 1751 году он получил должность камергера и более не собирался получать какие-либо высокие посты и звания. Он отказался не только от графского титула, но и от должности сенатора, а также от предложенных Елизаветой поместий с десятью тысячами душ крепостных крестьян.В то же время, равнодушный к чинам и богатству Иван Шувалов смог достаточно быстро сосредоточить в своих руках колоссальное влияние на политическую жизнь страны. В определенный период под контролем Ивана Шувалова оказались целые направления внешней и внутренней политики Российской империи. Если раньше его «двигали» братья Александр и Петр, то теперь уже младший Иван помогал своим высокопоставленным родственникам в обретении чинов и должностей. Императрица Елизавета Петровна максимально приблизила Ивана Шувалова к себе. Он единственным из царедворцев получил возможность личного доклада императрице, он же объявлял ее волю Сенату, губернаторам, правительственным чиновникам.Надо сказать, что России того времени очень повезло с фаворитом императрицы. В отличие от многих других царедворцев, Иван Шувалов был действительно достойным человеком. Его просвещенность незамедлительно отразилась на внутренней и внешней политике Российской империи, на которую в 1750-е годы Иван Шувалов оказывал самое серьезное влияние. С детства прекрасно знавший французский язык и восторгавшийся сочинениями французских писателей и философов, Иван Шувалов активно способствовал сближению Российской империи с Францией. Во Франции Шувалов, судя по всему, видел эталон просвещенной монархии и хотел, чтобы Россия как можно ближе подошла по уровню развития к этой передовой на тот период европейской державе.К сожалению, до сих пор плохо изучены политические проекты Ивана Ивановича Шувалова. Впрочем, известно, что он был человеком весьма прогрессивных для своего времени и положения убеждений. Стремясь содействовать просвещению, Шувалов настаивал на необходимости проведения масштабных политических реформ либерального толка. В частности, он выступал за отмену телесных наказаний для дворян и ограничение срока их службы, за упорядочение правового статуса непривилегированных сословий, считал необходимым разработать и реализовать на практике основы всеобщей системы образования, стремился к созданию сиротских домов, опекунских советов. Судя по всему, Иван Шувалов был и сторонником постепенного ограничения самодержавной власти, ратуя за увеличение количества сенаторов и принятие «фундаментальных законов», которые могли бы ограничивать возможности монарха.Будучи человеком интеллектуальным, Иван Шувалов прекрасно понимал необходимость развития науки, культуры и искусства. Пользуясь своим огромным влиянием на императрицу и практически неограниченными финансовыми возможностями, которые открывались ему благодаря положению фаворита, Шувалов превратился в 1750-е годы в главного покровителя науки и искусства в России. Именно он оказал всестороннюю поддержку Михаилу Ломоносову в его начинаниях. В 1755 году при непосредственном участии Шувалова был основан Московский университет.12 (23) января 1755 года Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Императорского Московского университета.Дата создания первого в стране университета выпала на Татьянин день. И это было не случайно. Иван Шувалов почтил так свою мать Татьяну Родионовну. Именно Иван Иванович Шувалов и был назначен первым куратором университета, получив возможность влиять на его организационную политику и заниматься подбором профессорско-преподавательского состава. Впоследствии многие историки обвиняли Шувалова в том, что он дескать присвоил себе все подлинные заслуги Ломоносова по созданию университета. Однако здесь не все так просто. Ведь без поддержки со стороны Шувалова, имевшего влияние на императрицу, Ломоносову вполне вероятно и не удалось бы протолкнуть проект открытия Московского университета. Скорее Шувалов сыграл даже более важную роль в создании университета, решив множество важных организационных и политических вопросов. В советское время заслуги Шувалова в создании Московского университета отодвигались на второй план.По политическим соображениям было выгодно представлять единственным инициатором создания университета выходца из народа Михаила Ломоносова, а не царского фаворита и камергера Ивана Шувалова. Предпочитали не говорить и о заслугах самой императрицы Елизаветы Петровны. Долгое время именно Михаил Ломоносов считался единственным инициатором создания университета, хотя любому мало-мальски сведущему человеку понятно, что при всем уважении к Ломоносову, не заручись он поддержкой Шувалова, а затем и императрицы — никакого Московского университета в то время просто бы не было. Лишь в 1990-е годы вновь заговорили о роли Шувалова в создании главного высшего учебного заведения в стране, была даже учреждена премия, названная именем Шувалова, в честь царского камергера назвали и один из новых корпусов МГУ. Памятник Ивану Шувалову поставили у здания Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета.В 1757 году, также при огромном участии Шувалова, была открыта Императорская Академия художеств. Первоначально ее даже разместили в знаменитом особняке Ивана Шувалова на углу Итальянской улицы и Малой Садовой. В 1758 году в академии начались первые занятия. Сначала государство не стремилось выделять большие деньги для финансирования академии. На нужды открывшегося учебного заведения выдавали лишь 6 тысяч рублей в год, чего катастрофически не хватало. Ситуацию исправил сам Иван Шувалов, который начал снабжать академию из собственных средств. Он пригласил и оплатил приезд известных преподавателей художеств из Франции и Германии, организовал первый набор студентов, а самое главное — отдал в дар академии свою коллекцию картин. Шесть лет, с 1757 по 1763 гг., Иван Шувалов занимал пост президента Императорской Академии художеств. В 1757 году Шувалов все же получил звание генерал-поручика, хотя напрямую не был связан с армией и военной службой.Сложный период в жизни фаворита Елизаветы Петровны начался после смерти императрицы. В 1762 году Екатерина (принцесса Ангальт-Цербстская) свергла своего мужа Петра II, после чего на долгие десятилетия воцарилась на русском престоле. Вслед за свержением Петра Екатерина приступила к «зачистке» придворных кругов от фаворитов Елизаветы Петровны. Естественно, под удар попал и ближайший соратник Елизаветы Иван Шувалов. Его отправили в длительную «ссылку» за рубеж. Иван Шувалов обосновался во Франции и благодаря своей известности и манерам быстро вошел в окружение французской императрицы Марии Антуанетты. Для иностранца это был колоссальный успех, о котором, разумеется, узнала и новая императрица Екатерина II.Будучи женщиной умной и расчетливой, Екатерина II быстро смекнула, что Ивана Шувалова можно превосходно использовать для лоббирования российских интересов за рубежом, в первую очередь — во Франции. Так Иван Шувалов превратился в видного дипломата, выполняя стратегически важные для Российской империи поручения. Хотя формально Шувалов находился за границей «на лечении», на самом деле он почти четырнадцать лет, с 1763 по 1777 годы, вел дипломатическую работу. Отношение Екатерины II к бывшему фавориту покойной Елизаветы изменилось. В 1773 году Шувалов был произведен в действительные тайные советники, а в 1777 году вернулся в Российскую империю. К этому времени 50-летний Шувалов уже не принимал активного участия в политической жизни страны, хотя в 1778 году и получил титул обер-камергера императорского двора. В том же году он вновь был назначен куратором Императорского Московского университета — Екатерина понимала, что лучше Ивана Шувалова с этой задачей никто не справится.Не участвуя в активной политической жизни, Шувалов, тем не менее, старался принимать участие в культурной жизни страны. В особняк мецената были вхожи важнейшие деятели культуры Екатерининской России — Дашкова, Фонвизин, Державин. В меру своих финансовых возможностей, которые, несмотря на общеизвестное бескорыстие Ивана Ивановича Шувалова, все же были весьма значительными, он старался помогать деятелям культуры и науки, художникам, поэтам. Многим из них он помог очень сильно — не только деньгами, но и своим заступничеством, используя остатки былого влияния на придворную жизнь. Так, известно, что он прикрывал Михаила Хераскова, Якова Княжнина, помог Николаю Новикову с созданием филантропического заведения — больницы и училища для детей-сирот из бедных семей. Хотя Екатерина II эту идею не поддерживала, Иван Шувалов сам взялся профинансировать сиротское заведение, чтобы отвлечь возможный гнев императрицы на себя. Но и здесь ему все сошло с рук — к Ивану Шувалову судьба вообще была очень благосклонна. Хорошо относился к Ивану Шувалову и цесаревич Павел Петрович. Интересно, что Шувалов, поддерживая финансово ученых, художников, поэтов, предпочитал не вмешиваться в их научную и творческую деятельность, старался предоставлять им полную свободу самовыражения.Выдающийся русский государственный деятель и меценат, Иван Шувалов прожил относительно долгую по тем меркам жизнь. Он пережил Елизавету Петровну и Екатерину II, скончавшись 15 (26) ноября 1797 года в возрасте 70 лет — уже во время царствования императора Павла I. К сожалению, вклад Ивана Ивановича Шувалова в политическое и культурное развитие российского государства до сих пор недостаточно оценен, поэтому этот видный государственный деятель часто незаслуженно обходится вниманием.