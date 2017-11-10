Радар командного пункта А-100 испытают весной
Испытания новейшего воздушного командного пункта А-100 «Премьер» пройдут в несколько этапов: до конца года будет проверена аэродинамика самолета, а в марте 2018-го начнутся испытания радара и комплекса РЭБ, сообщают Известия.
На днях состоялась выкатка машины из сборочного цеха. Самолет-носитель создан на базе модернизированного тяжелого военного транспортника Ил-76МД-90А. Воздушный командный пункт А-100 разработан концерном «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»).
«Новый самолет ДРЛО предназначен для наведения на цель истребителей и бомбардировщиков. При его помощи также можно будет управлять крупными воздушными, наземными и морскими группировками. Кроме того, А-100 сможет в автоматическом режиме передавать информацию о целях на командные пункты противоракетной и противовоздушной обороны, обеспечивая наведение зенитных ракет», – говорится в материале.
Оборудование также позволяет решать задачи радиоэлектронной борьбы – выявлять штабы, узлы связи и радиолокационные станции противника и ставить им помехи.
Военный эксперт Алексей Леонков:
Он подчеркнул, что «Премьер» сможет решать задачи не только целеуказания, но и РЭБ.
На днях состоялась выкатка машины из сборочного цеха. Самолет-носитель создан на базе модернизированного тяжелого военного транспортника Ил-76МД-90А. Воздушный командный пункт А-100 разработан концерном «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»).
«Новый самолет ДРЛО предназначен для наведения на цель истребителей и бомбардировщиков. При его помощи также можно будет управлять крупными воздушными, наземными и морскими группировками. Кроме того, А-100 сможет в автоматическом режиме передавать информацию о целях на командные пункты противоракетной и противовоздушной обороны, обеспечивая наведение зенитных ракет», – говорится в материале.
Оборудование также позволяет решать задачи радиоэлектронной борьбы – выявлять штабы, узлы связи и радиолокационные станции противника и ставить им помехи.
Военный эксперт Алексей Леонков:
С учетом опыта эксплуатации самолетов А-50, на новую машину добавлена антенна с активной фазированной решеткой, которая позволяет одновременно отслеживать как воздушные, так и наземные цели. К тому же увеличена дальность обнаружения. Предположительно, для воздушных целей она составляет около 600 км, а по надводным целям комплекс сможет работать на удалении до 400 км. Самолет сможет давать информацию как наземным войскам, так и авиации.
Он подчеркнул, что «Премьер» сможет решать задачи не только целеуказания, но и РЭБ.
На А-100 установлен комплекс радиотехнической разведки и элементы комплекса радиоэлектронной борьбы. Самолет может дополнительно вести разведку и защищать себя от средств воздушного нападения. Еще одно отличие – новые бортовые вычислительные комплексы. Они мощнее, чем на А-50, и позволяют одновременно отслеживать свыше 700 целей,рассказал эксперт.
Использованы фотографии: РИА Новости/Игорь Зарембо
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