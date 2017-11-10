Радар командного пункта А-100 испытают весной

С учетом опыта эксплуатации самолетов А-50, на новую машину добавлена антенна с активной фазированной решеткой, которая позволяет одновременно отслеживать как воздушные, так и наземные цели. К тому же увеличена дальность обнаружения. Предположительно, для воздушных целей она составляет около 600 км, а по надводным целям комплекс сможет работать на удалении до 400 км. Самолет сможет давать информацию как наземным войскам, так и авиации.

На А-100 установлен комплекс радиотехнической разведки и элементы комплекса радиоэлектронной борьбы. Самолет может дополнительно вести разведку и защищать себя от средств воздушного нападения. Еще одно отличие – новые бортовые вычислительные комплексы. Они мощнее, чем на А-50, и позволяют одновременно отслеживать свыше 700 целей,