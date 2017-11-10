13:45 10 ноября

Радар командного пункта А-100 испытают весной

Испытания новейшего воздушного командного пункта А-100 «Премьер» пройдут в несколько этапов: до конца года будет проверена аэродинамика самолета, а в марте 2018-го начнутся испытания радара и комплекса РЭБ, сообщают Известия.



На днях состоялась выкатка машины из сборочного цеха. Самолет-носитель создан на базе модернизированного тяжелого военного транспортника Ил-76МД-90А. Воздушный командный пункт А-100 разработан концерном «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»).


«Новый самолет ДРЛО предназначен для наведения на цель истребителей и бомбардировщиков. При его помощи также можно будет управлять крупными воздушными, наземными и морскими группировками. Кроме того, А-100 сможет в автоматическом режиме передавать информацию о целях на командные пункты противоракетной и противовоздушной обороны, обеспечивая наведение зенитных ракет», – говорится в материале.

Оборудование также позволяет решать задачи радиоэлектронной борьбы – выявлять штабы, узлы связи и радиолокационные станции противника и ставить им помехи.

Военный эксперт Алексей Леонков:

С учетом опыта эксплуатации самолетов А-50, на новую машину добавлена антенна с активной фазированной решеткой, которая позволяет одновременно отслеживать как воздушные, так и наземные цели. К тому же увеличена дальность обнаружения. Предположительно, для воздушных целей она составляет около 600 км, а по надводным целям комплекс сможет работать на удалении до 400 км. Самолет сможет давать информацию как наземным войскам, так и авиации.


Он подчеркнул, что «Премьер» сможет решать задачи не только целеуказания, но и РЭБ.

На А-100 установлен комплекс радиотехнической разведки и элементы комплекса радиоэлектронной борьбы. Самолет может дополнительно вести разведку и защищать себя от средств воздушного нападения. Еще одно отличие – новые бортовые вычислительные комплексы. Они мощнее, чем на А-50, и позволяют одновременно отслеживать свыше 700 целей,
рассказал эксперт.

Использованы фотографии: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Комментарии 22

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  1. новичок Сегодня, 11:17
    я всё понимаю. но Боже мой, как же долго.
    новичок
    1. Egorovich Сегодня, 11:23
      Быстро только кошки рожают. Это же не рогатку сделать.
      Egorovich
      1. новичок Сегодня, 11:29
        да коллега, но в войсках он должен был быть в 16м.
        новичок
        1. Egorovich Сегодня, 11:57
          F-35 начали ляпать на свет с 2006 года, а воз и ныне там. Перенос планов в право, ничего в этом страшного нет.
          Egorovich
          1. новичок Сегодня, 12:32
            коллег, вы заставляете меня повторяться. я всё понимаю, но долго же.
            новичок
            1. Владыка Ситх Сегодня, 13:11
              Вы так возмущаетесь, как будто сейчас вообще нет в наличии. Есть же А-50 и А-50У.
              Владыка Ситх
              1. Самаритянин Сегодня, 13:14
                Цитата: Владыка Ситх
                Вы так возмущаетесь, как будто сейчас вообще нет в наличии. Есть же А-50 и А-50У.

                по состоянию на 2016 год в ВКС РФ имелось 15 А-50 и 4 модернизированных А-50У. Согласно заявлениям представителей российского МО, как минимум 9 самолетов находится в состоянии готовности к вылету. По всей видимости, речь идёт о машинах, способных выполнять боевую задачу. В северо-восточной части аэродрома имеется стоянка, на которой, судя по длительному отсутствию движения, находятся машины, переданные на «хранение».
                Самаритянин
              2. новичок Сегодня, 13:31
                по каким признакам вы определили, что возмущаюсь? костатирую факт, в спокойном, рабочем режиме. вопрос то даже не в самом самолёте, вопрос к долгострою именно от “Вега“.
                новичок
                1. Владыка Ситх Сегодня, 13:33
                  Извините, не правильно вас понял.
                  Владыка Ситх
                  1. новичок Сегодня, 13:40
                    ничего страшного. рабочая ситуация (диалог).
                    новичок
    2. Самаритянин Сегодня, 11:30
      Цитата: новичок
      я всё понимаю. но Боже мой, как же долго.

      Не то слово... вот уж где мы отстаём ... А сейчас даже в локальных конфликтах без этого никуда...
      Фотка 2011 года crying поновее, то нет???
      ...Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, во время посещения ПАО «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, сообщил о том, что первый предсерийный полет нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 состоится в декабре 2017 года. hi
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 11:47
        Самая новая наверно такая:

        Самаритянин
        1. фигвам Сегодня, 11:54
          В интернете пока нет фото полностью собранного а-100, только это А-100ЛЛ.
          фигвам
          1. Самаритянин Сегодня, 13:10
            Цитата: фигвам
            В интернете пока нет фото полностью собранного а-100, только это А-100ЛЛ.

            Ну где - то он есть... в декабре обещают первый полёт, вот тут и вопрос опять ЛЛ и всё-таки А-100 на 476???
            Самаритянин
  2. BerBer Сегодня, 11:20
    Я так думаю новая элементная база и радар с АФАР.
    BerBer
    1. opus Сегодня, 11:32
      Цитата: BerBer
      и радар с АФАР.

      c ФАР (пассивной фазированной антенной решёткой (PESA)), ДВУМЯ причём.
      с электронным сканированием по вертикали и механическим по горизонтали и с цифровой обработкой сигнала
      opus
      1. BerBer Сегодня, 12:30
        Спасибо, просветили.
        BerBer
      2. Самаритянин Сегодня, 13:22
        Уважаемый opus, обещают в декабре полёт!? Опять ЛЛ??? Журналисты написали, аж на предсерийный!? Информации нет?
        Самаритянин
  3. лысова Сегодня, 11:24
    Чисто проверка.
    лысова
    1. лысова Сегодня, 11:27
      Спасибо. Думающее люди - уважаю.
      лысова
  4. Sergey53 Сегодня, 11:26
    Как- то долго они раскачиваются.
    Sergey53
  5. Влад5307 Сегодня, 12:03
    Цитата: Sergey53
    Как- то долго они раскачиваются.

    Как в песне группы АББА - мани, мани, мани! Да и элементную базу надо было довести до практического применения, а это не так быстро делается. И все равно еще есть что совершенствовать. hi
    Влад5307
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