В ВДВ протестируют новейшую разведывательную машину РХМ-5М на базе БТР–МДМ «Ракушка»

Для подразделений РХБ Воздушно-десантных войск в 2017 году была принята на вооружение машина радиационной химической и биологической разведки и защиты (РХМ-5М). В настоящее время первый образец РХМ-5М поступил на подконтрольную эксплуатацию в Тульское соединение ВДВ. Экипаж машины состоит из четырех человек, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФСерийное производство РХМ-5М и поставка в войска запланированы на начало 2018 года.Отмечается, что данный образец создан на унифицированном базовом шасси БТР–МДМ «Ракушка», который позволяет вести радиационную химическую и биологическую разведку местности в боевых порядках ВДВ. РХМ-5М способна дистанционно обнаруживать наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную химическую и биологическую разведку маршрутов движения войск из районов их сосредоточения с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности и обеспечением передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.Новый образец оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определять скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины.