В Сирию впервые вошли иракские «Абрамсы»
На территории Сирии впервые замечены иракские танки «Абрамс», сообщает Вестник Мордовии.
«Последние недели боевых действий в Сирии преподнесли массу неожиданного. Так, совсем недавно боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) на территории Ирака стали уничтожать танки Т-90А, направленные туда сирийским командованием. Сегодня же на территории Сирии замечены газотурбинные боевые машины американского производства», – пишет автор материала Лев Романов.
Иракские танки М1А1М «Абрамс» попали в объектив в районе сирийского города Абу-Кемаль.
Несмотря на то, что «Абрамсы» в Ираке показали себя не слишком хорошо, тем не менее, такая помощь не будет лишней.
Стоит отметить, что иракские и сирийские военные в настоящее время демонстрируют хорошую координацию совместных усилий против общего врага. В одних боевых порядках сражаются М1А1М, Т-90А и Т-72Б, отмечает автор.
И, если война против ИГ в какой-то степени развенчала боевую мощь и неуязвимость «Абрамсов», то с нижнетагильскими машинами произошло как раз все наоборот: «потрясающая эффективность Т-90А в Сирии вызвала значительный интерес у потенциальных покупателей. В том числе - у армии Ирака, которая решила обзавестись российскими машинами», заключает издание.
«Последние недели боевых действий в Сирии преподнесли массу неожиданного. Так, совсем недавно боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) на территории Ирака стали уничтожать танки Т-90А, направленные туда сирийским командованием. Сегодня же на территории Сирии замечены газотурбинные боевые машины американского производства», – пишет автор материала Лев Романов.
Иракские танки М1А1М «Абрамс» попали в объектив в районе сирийского города Абу-Кемаль.
Несмотря на то, что «Абрамсы» в Ираке показали себя не слишком хорошо, тем не менее, такая помощь не будет лишней.
Стоит отметить, что иракские и сирийские военные в настоящее время демонстрируют хорошую координацию совместных усилий против общего врага. В одних боевых порядках сражаются М1А1М, Т-90А и Т-72Б, отмечает автор.
И, если война против ИГ в какой-то степени развенчала боевую мощь и неуязвимость «Абрамсов», то с нижнетагильскими машинами произошло как раз все наоборот: «потрясающая эффективность Т-90А в Сирии вызвала значительный интерес у потенциальных покупателей. В том числе - у армии Ирака, которая решила обзавестись российскими машинами», заключает издание.
Использованы фотографии: twitter.com/HosseinDalirian
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