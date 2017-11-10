13:36 10 ноября

В Сирию впервые вошли иракские «Абрамсы»

На территории Сирии впервые замечены иракские танки «Абрамс», сообщает Вестник Мордовии.

В Сирию впервые вошли иракские «Абрамсы»


«Последние недели боевых действий в Сирии преподнесли массу неожиданного. Так, совсем недавно боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) на территории Ирака стали уничтожать танки Т-90А, направленные туда сирийским командованием. Сегодня же на территории Сирии замечены газотурбинные боевые машины американского производства», – пишет автор материала Лев Романов.


Иракские танки М1А1М «Абрамс» попали в объектив в районе сирийского города Абу-Кемаль.

Несмотря на то, что «Абрамсы» в Ираке показали себя не слишком хорошо, тем не менее, такая помощь не будет лишней.



Стоит отметить, что иракские и сирийские военные в настоящее время демонстрируют хорошую координацию совместных усилий против общего врага. В одних боевых порядках сражаются М1А1М, Т-90А и Т-72Б, отмечает автор.

И, если война против ИГ в какой-то степени развенчала боевую мощь и неуязвимость «Абрамсов», то с нижнетагильскими машинами произошло как раз все наоборот: «потрясающая эффективность Т-90А в Сирии вызвала значительный интерес у потенциальных покупателей. В том числе - у армии Ирака, которая решила обзавестись российскими машинами», заключает издание.

Использованы фотографии: twitter.com/HosseinDalirian
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Комментарии 24

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:38
    главное,что они заодно,а на какие траки наматывать кишки террористов,на т90 Владимир или на абрамс,это дело вторичное
    Шура пермский
    1. сибиралт Сегодня, 12:41
      Еще бы "совместными усилиями" выдавили из своих стран американскую коалицию, было бы там намного спокойнее.
      сибиралт
      1. Джедай Сегодня, 12:46
        hi
        Цитата: сибиралт
        выдавили из своих стран американскую коалицию, было бы там намного спокойнее.

        Эх, мечты... Но сама идея - good
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 12:52
          «потрясающая эффективность Т-90А в Сирии вызвала значительный интерес у потенциальных покупателей. В том числе - у армии Ирака, которая решила обзавестись российскими машинами»
          Макс - да они приехали меняться laughing
          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 12:56
            Цитата: Partyzan
            да они приехали меняться

            "Абрасы" принимать только по цене металлолома по весу. bully
            Джедай
            1. Partyzan Сегодня, 12:59
              Цитата: Джедай
              "Абрасы" принимать только по цене металлолома по весу.

              по весу - 1,5 Т-90 получается, если только по цене металлолома считать laughing
              Partyzan
              1. Джедай Сегодня, 13:02
                Цитата: Partyzan
                если только по цене металлолома считать

                Только так. Деньги получили - вперёд в магазин затариваться. lol
                Джедай
      2. Лелёк Сегодня, 12:56
        Цитата: сибиралт
        Еще бы "совместными усилиями" выдавили из своих стран американскую коалицию


        Привет. Да уж, присутствие незваных гостей из-за океана усугубляет обстановку и оттягивает окончательное поражение ДАИШ в Сирии. С курдами, будем надеяться, Асаду удастся поладить, а вот выгнать англо-саксов будет проблемой. Эти сделают морду верёвкой и будут нагло сидеть там. Единственный выход - взять под контроль весь периметр границ и закрыть небо для всех, кроме ВКС РФ, но хватит ли у Асада сил и решимости сделать это - вопрос.
        Лелёк
      3. _Ugene_ Сегодня, 13:03
        где же им тогда абрамсы брать?
        _Ugene_
    2. den3080 Сегодня, 12:47
      главное, чтобы выйти не забыли smile
      den3080
  2. BerBer Сегодня, 12:38
    Выкинуть бы "коалицию" оттуда со всеми потрохами. Сразу наступит мир и благоденствие.
    BerBer
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:22
      Цитата: BerBer
      Выкинуть бы "коалицию" оттуда со всеми потрохами. Сразу наступит мир и благоденствие.

      Коалиция намерена провозгласить себя на весь мир единственной силой ,которая остановила и уничтожила ИГИЛ в Сирии. Именно для этого вся эта куча навоза и активизировалась,тк война подходит в Сирии к концу.
      НЕКСУС
  3. RASKAT Сегодня, 12:39
    В Сирию впервые вошли иракские «Абрамсы»
    Так выпьем же за то что бы они от туда никогда не вышли, оставшись ржаветь сгоревшими остовами на бескрайних просторах Сирийских пустынь. drinks
    RASKAT
    1. НасРать Сегодня, 12:42
      Зачем же так с иракскими танками? negative

      Стоит отметить, что иракские и сирийские военные в настоящее время демонстрируют хорошую координацию совместных усилий против общего врага. В одних боевых порядках сражаются М1А1М, Т-90А и Т-72Б,
      НасРать
      1. роман66 Сегодня, 12:45
        а чтобы наши покупали
        роман66
    2. zivXP Сегодня, 12:44
      Какой вы беспощадный и кровожадный. Так то в них союзники иракцы сидят.
      zivXP
      1. RASKAT Сегодня, 12:56
        Ага сегодня союзники (как курды еще пару лет назад), а сегодня отжали пол Сирии и Ирака и провели Референдум о независимости. Что будет завтра?
        Вход Иракских войск в Сирию в самый последний момент (когда Игил почти мертво) лично мне напоминает высадку союзников в Нормандии в 1944г. Что же Иракцы не помогли Сирийцам пару лет назад? Наоборот через их территорию Ирака велось систематическая помощь боевикам с Сирии. А выход боевиков из Мосула в Ракку и Дейр эс Зор что уже забыли? Никакие Иракцы Сирийцам ни союзники, тем более что страна целиком под внешним управлением США, так лишь пешки в чужой игре. И чем дальше они держатся от Сирии тем нам должно быть спокойней.
        RASKAT
    3. 79807420129 Сегодня, 12:45
      Цитата: RASKAT
      В Сирию впервые вошли иракские «Абрамсы»
      Так выпьем же за то что бы они от туда никогда не вышли, оставшись ржаветь сгоревшими остовами на бескрайних просторах Сирийских пустынь. drinks

      Зачем гореть,пускай помогают громить бармалеев. yes
      79807420129
      1. Partyzan Сегодня, 12:54
        Цитата: 79807420129
        Зачем гореть,пускай помогают громить бармалеев.

        пускай, а потом на металлолом - это ж скока железа laughing
        Partyzan
  4. ПалБор Сегодня, 12:48
    Мда-а,несбыточная мечта:иракские Абрамсы и сирийские Т-90 под командованием русского генерала вошли в Вашингтон.А им местные love
    ПалБор
  5. AlexVas44 Сегодня, 12:58
    ...развенчала боевую мощь и неуязвимость «Абрамсов», то с нижнетагильскими машинами произошло как раз все наоборот: «потрясающая эффективность Т-90А в Сирии вызвала значительный интерес у потенциальных покупателей. В том числе - у армии Ирака, которая решила обзавестись российскими машинами», заключает издание.

    Давно забытое - статья в ВО в 2011г. об эффективности применения Т-72 в Сирии.
    На фоне этой статьи как-то неуклюже звучит фраза о решении Ирака обзавестись российскими машинами.Они на примере Т-72 танкистам Ирака давно и хорошо знакомы.А уж о Т-90 и говорить не приходится.
    https://topwar.ru/9716-boevoe-primenenie-tanka-t-
    72.html
    AlexVas44
  6. Туз Бубен Сегодня, 13:08
    Ну вот...дождались...А то всё переживали, что Абрашки в танковом биатлоне не участвуют...Глядишь, и Меркавы подтянутся...
    Туз Бубен
  7. Aimpoint Сегодня, 13:15
    Абрамс отличная боевая машина. Воевала много, часто, и с этим не поспоришь. А вот нижнетагильские машины проходили боевое крещение впервые. И заявлять что танк который обкатали во многих современных конфликтах полное Г (ну это маразм). Что у них, что у нас техника на должном уровне. М1А1М хоть и старая модификация, но ещё может повоевать. И прежде чем орать что американский танк унылое говно, вспомните что последние его американские модификации стоящие в данное время на вооружении могут гарантированно поражать танки серии Т, вплоть до 90. (p.s это не повод для срача)
    Aimpoint
  8. Идущий Сегодня, 13:36
    И, если война против ИГ в какой-то степени развенчала боевую мощь и неуязвимость «Абрамсов», то с нижнетагильскими машинами произошло как раз все наоборот: «потрясающая эффективность Т-90А в Сирии вызвала значительный интерес у потенциальных покупателей. В том числе - у армии Ирака, которая решила обзавестись российскими машинами», заключает издание.


    Да , события в Сирии дали большую рекламу нашему оружию.
    Идущий
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