13:38 10 ноября

Шойгу подтвердил взятие сирийской армией последнего оплота боевиков в стране

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.

Об освобождении города министру обороны доложил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин по видеоконференцсвязи в начале коллегии.

Шойгу подтвердил взятие сирийской армией последнего оплота боевиков в стране



Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Абу-Кемаля - это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно
- сказал Шойгу.

Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции, которую вели последние четыре дня. ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены
- подчеркнул министр обороны РФ.

Российские военные ранее назвали город Абу-Кемаль последним плацдармом ИГИЛ* на востоке Сирии.

На прошлой неделе, поддерживая наземную операцию сирийской армии в районе Абу-Кемаля, серию ударов по боевикам нанесли дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетали с территории России. Кроме того, из акватории Средиземного моря по террористам нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" российские подводные лодки.

ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
    ... мерикатосы напьются с горя!!!
    a.s.zzz888
    1. 79807420129 Сегодня, 12:56
      Цитата: a.s.zzz888
      . мерикатосы напьются с горя!!!

      Шериф hi да ради Бога,пускай упиваются и пускай валят к себе за лужу.Мир и спокойствие начинаются там,где нет американцев. hi
      79807420129
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
        79807420129 Сегодня, 12:56.Мир и спокойствие начинаются там,где нет американцев. hi

        hi ! ... и желательно от слова совсем... а так, я полностью с Вами согласен... wink
        a.s.zzz888
        1. Anarchist Сегодня, 13:02
          Раз последний оплот взять, тогда Куда воскресший аль-багдади подевался? Он же вроде в Сирию на такси приехал...
          Anarchist
    2. фигвам Сегодня, 12:57
      Поздравляю со стратегической победой!
      фигвам
    3. Владыка Ситх Сегодня, 13:26
      Карта к новости
      Владыка Ситх
  2. Шура пермский Сегодня, 12:50
    гоните тварей,красавчики... так и надо,гнать их в шею
    Шура пермский
  3. Вольный Казак Сегодня, 12:55
    Это хорошая, даже очень хорошая новость! Но работы там ещё немерено, надо всё очистить от этой заразы и хорошенько продезенфицировать.
    Вольный Казак
  4. роман66 Сегодня, 13:00
    надо оппозицию разоружать начинать, перековать, так сказать , мечи на оралы
    роман66
  5. Egorovich Сегодня, 13:03
    Ну теперь нужно переходить и добить аль-каидовских бармалеев в районе Идлиба. Успехов вам, сирийцы!!!
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 13:15
      Если остановиться и не добить их по всему Б.В. , а также и севере Африки , то мира в Сирии не будет.
      Идущий
  6. JR-13 Сегодня, 13:16
    Разрешите Вас поздравить теперь с началом восстановления Сирии. Деньги теперь пойдут на это. А как по другому с друзьями. Многому нам дали научиться как следует. Но это надолго. Так что потуже пояса. Соль дорожает. Но это мелочи.
    JR-13
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