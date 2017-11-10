Шойгу подтвердил взятие сирийской армией последнего оплота боевиков в стране

Сейчас идет работа по разминированию Дейр-эз-Зора, Меядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Абу-Кемаля - это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно

Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции, которую вели последние четыре дня. ВКС показали все свое мастерство, ну и самое главное в сложных погодных условиях выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.Об освобождении города министру обороны доложил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин по видеоконференцсвязи в начале коллегии.- сказал Шойгу.- подчеркнул министр обороны РФ.Российские военные ранее назвали город Абу-Кемаль последним плацдармом ИГИЛ* на востоке Сирии.На прошлой неделе, поддерживая наземную операцию сирийской армии в районе Абу-Кемаля, серию ударов по боевикам нанесли дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетали с территории России. Кроме того, из акватории Средиземного моря по террористам нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" российские подводные лодки.ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещенная в России