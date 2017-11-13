Роберт Акерман: российские средства РЭБ угрожают силам НАТО

По материалам

https://www.afcea.org/content/russian-electronic-warfare-targets-nato-assets

Нам всегда было и будет интересно мнение наших потенциальных партнеров за океаном о нас и наших возможностях. Благо целый ряд изданий в США типа «Национального интереса», «Цели и задачи» готовы поделиться с нами своими размышлениями.Представляю вашему вниманию еще одно издание подобного толка. Журнал «Signal», официальный рупор некоммерческой ассоциации ветеранов войск связи и радиоэлектронных войск США (AFCEA). Издается с 1946 года.Роберт К. Акерман, автор статьи, более десяти лет является главным редактором журнала. Акерман служил военным корреспондентом, освещал войну в Ираке, будучи прикомандированным к 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.Журналист по образованию, Акерман также был деканом факультета политологии в университете. Его журналистская карьера насчитывает более трех десятилетий, начиная со съемок в качестве радиорепортера, охватывающего политические конвенции республиканцев и демократических партий на выборах 1976 года. Следуя этим соглашениям, он выступал в качестве медиаконсультанта или пресс-секретаря для кандидатов в государственные и президентские кампании.Статьи Акермана освещают такие темы, как военные информационные системы, космические технологии, международная безопасность, терроризм и информационные операции.Что же думает господин Акерман о российских системах РЭБ?Господин Акерман считает, что Россия смогла реализовать передовые технологии в области радиоэлектронной борьбы и сегодня российские системы РЭБ опережают по эффективности и мощности западные электронные системы.Опираясь на доклад одного из европейских аналитических центров, Акерман уверен, что план модернизации вооруженных сил нашей страны на период до 2025 года это не просто основа для дальнейшего совершенствования.Доклад был опубликован Роджером МакДермоттом из Международного центра проблем обороны и безопасности в Эстонии.Конечно, основное внимание в докладе уделяется угрозам, исходящим от российских средств РЭБ для балтийского региона. Но Акерман считает, что выводы авторов исследования могут быть применимы ко всем российским силам, прилегающим к границам НАТО, поскольку средства РЭБ России являются высокомобильными.Как утверждается в докладе, российские средства РЭБ способны нарушать и прерывать работу каналов связи НАТО, подавлять беспилотники, радары и другие системы наблюдения и связи.Планы НАТО по защите стран Балтии и других членов альянса на его восточных рубежах могут быть нарушены в результате атаки российских средств РЭБ в рамках блокирования доступа в зону A2/AD, предусматривающего необходимость блокирования коммуникаций и информационных систем альянса.Стоит отметить, что здесь авторы правы. Создание реальной зоны A2/AD на территории Прибалтики, да и возле наших восточных границ вполне реально. Однако здесь стоит говорить не только о средствах РЭБ, но действительно о комплексе вооружений, позволяющем это осуществить.И, если мы говорим не только о средствах РЭБ, но о комплексе из РЭБ + С-300/С-400 + «Искандеры» + «Калибры» — да, повод для беспокойства налицо.Однако из всего перечисленного только «Калибры» можно назвать наступательным оружием, да и то, с некоторой натяжкой. Все остальное — реально средства сдерживания.В любом случае создание «мертвой зоны» возле наших рубежей для НАТО — это повод для беспокойства НАТО исключительно в случае начала телодвижений сил альянса.Если же никаких движений, направленных против интересов России, нет, то и беспокоиться не о чем. Но Акермана и авторов доклада волнует не только этот аспект.Собственно, а почему нет? Если в альянсе не занимаются тем же самым, то это исключительно проблемы НАТО. С другой стороны, если у нас нет такого количества наступательного вооружения, как, например, ракеты «Томагавк», то что мешает России создавать надежный щит ПРО не только в виде систем ПВО, но и РЭБ?Опять же, если тенденция имеет место на Западе, чем мы хуже? Если в НАТО рассматривают психологическую и информационную войну, как составляющую всей военной концепции, почему Россия не может последовать примеру потенциальных?Здесь все правильно. Действительно, «Мурманск», о котором мы в свое время рассказывали, способен на такие действия, о которых в НАТО можно только мечтать. Стоит только отметить, что дальность по воздействию в 5 тысяч километров — не предел для «Мурманска». При использовании комплекса в составе дивизиона, то есть, двух станций, совокупной мощности хватает для уверенного подавления УКВ-диапазона на дальности 8 тысяч километров. А на учениях «в полную силу» отмечалось несколько раз нанесение «укола в зад», то есть, сигнал, отправленный станцией, огибал земной шар и принимался антеннами комплекса. Конечно, в ослабленном виде, но тем не менее.Конечно, для подобного нужно, чтобы в атмосфере сложились определенные благоприятные условия для прохождения сигнала, но и без этого эффект более чем достаточен.Соглашусь с господином Акерманом, что «Мурманск» можно рассматривать не только как оружие сдерживания из-за его дальности воздействия. С другой стороны, нарушение связи в УКВ-диапазоне — это не столь фатально, как, допустим, ракета с ядерной боеголовкой, способная преодолеть те же 5 тысяч километров.Не то, чего стоит опасаться. «Былина» — это весьма перспективный комплекс, но в первую очередь, это комплекс управления уже имеющимися средствами РЭБ. И здесь у нас тоже полный порядок, учитывая наличие «Москвы».Так что «Былина» — это не чудо-оружие, которое изменит баланс сил, это следующий шаг на пути развития российских средств РЭБ.Несколько непонятно. Да, современные российские комплексы способны засекать объекты, излучающие в радиодиапазоне, классифицировать из и отображать на карте с привязкой к местности. Это давно не секрет. И естественно, по координатам вполне может отработать и артиллерия, и армейская авиация. Это вполне нормальное ведение комплексных боевых действий.Причем здесь психологические операции, не совсем ясно. Если подразделение противника, обнаружившее себя, подвергается артобстрелу или обработке тактической авиацией, то где здесь место психологической войне?В целом же, выводы господина Акермана весьма грамотные.Нельзя не согласиться. То, что в США признают наши успехи в разработке и внедрении новых комплексов РЭБ, вызывает удовлетворение. Однако, понимание противником собственного отставания, обычно вызывает разработку определенных мер, направленных на нивелирование проблемы.Так как проблема состоит в том, что российские средства РЭБ значительно превосходят возможности альянса, и в НАТО это понимают, значит, стоит ждать ответных мер.И здесь вопрос заключается в том, в какой области руководство НАТО будет принимать эти меры.