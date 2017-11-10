Глава МО Ирана: Мы готовы создать собственный тяжёлый истребитель

На фото - иранский многоцелевой одноместный истребитель-перехватчик HESA Saeqeh (базовая модель Northrop F-5)

Министр обороны Ирана генерал Амир Хатами сделал заявление по поводу программы военно-технического развития страны. По словам бригадного генерала, одним из приоритетов оборонной программы для Исламской Республики Иран является развитие и укрепление военно-воздушных сил страны.По словам Амира Хатами, реализуется программа по совершенствованию ВВС. Одним из сегментов этой программы является создание иранского тяжёлого истребителя. Министр обороны Ирана отметил, что соответствующий документ уже отправлен на рассмотрение в парламент Исламской республики.На сегодняшний день военно-воздушные силы Ирана – это настоящее лоскутное одеяло из самолётов производства множества иностранных государств. В частности, на вооружении ВВС страны находятся фронтовые бомбардировщики Су-24 советского производства, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, противолодочные самолёты Lockheed P-3MP, самолёты-разведчики RF-4E, учебно-тренировочные Chengdu J-7, PC-7, самолёты F-14, иранские самолёты HESA Saeqeh и другие.Основная проблема иранских ВВС, как отмечено, заключается в сложностях с техническим обслуживанием столь пёстрой массы самолётов, многие из которых были построены больше 30 лет назад. Иранские ведомства подсчитали, что техобслуживание и ремонт относительно старых зарубежных самолётов ежегодно выливается в сумму, которую можно было бы использовать для создания собственных современных истребителей.