13:43 10 ноября

Глава МО Ирана: Мы готовы создать собственный тяжёлый истребитель

Министр обороны Ирана генерал Амир Хатами сделал заявление по поводу программы военно-технического развития страны. По словам бригадного генерала, одним из приоритетов оборонной программы для Исламской Республики Иран является развитие и укрепление военно-воздушных сил страны.

По словам Амира Хатами, реализуется программа по совершенствованию ВВС. Одним из сегментов этой программы является создание иранского тяжёлого истребителя. Министр обороны Ирана отметил, что соответствующий документ уже отправлен на рассмотрение в парламент Исламской республики.

На сегодняшний день военно-воздушные силы Ирана – это настоящее лоскутное одеяло из самолётов производства множества иностранных государств. В частности, на вооружении ВВС страны находятся фронтовые бомбардировщики Су-24 советского производства, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, противолодочные самолёты Lockheed P-3MP, самолёты-разведчики RF-4E, учебно-тренировочные Chengdu J-7, PC-7, самолёты F-14, иранские самолёты HESA Saeqeh и другие.


Глава МО Ирана: Мы готовы создать собственный тяжёлый истребитель

На фото - иранский многоцелевой одноместный истребитель-перехватчик HESA Saeqeh (базовая модель Northrop F-5)


Основная проблема иранских ВВС, как отмечено, заключается в сложностях с техническим обслуживанием столь пёстрой массы самолётов, многие из которых были построены больше 30 лет назад. Иранские ведомства подсчитали, что техобслуживание и ремонт относительно старых зарубежных самолётов ежегодно выливается в сумму, которую можно было бы использовать для создания собственных современных истребителей.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 15

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
    ... да уже пусть на наши истребители переходят, чем содержать весь этот винегрет в ВВС...
    a.s.zzz888
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:19
      Из-за санкций в Иран нельзя поставлять авиацию.
      Владыка Ситх
      1. svp67 Сегодня, 13:36
        Цитата: Владыка Ситх
        Из-за санкций в Иран нельзя поставлять авиацию.

        И нельзя им помогать в этом вопросе. Да и честно, пока появление чего то стоящего в ВВС Ирана не интересах России.
        svp67
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:41
          Позапрошлом году удалось поставить для ВВС Ирана 48 двигателей для МиГ-29. Ими можно оснастить 24 самолета.
          Владыка Ситх
    2. Громобой Сегодня, 13:34
      Цитата: a.s.zzz888
      ... да уже пусть на наши истребители переходят

      Санкции наверно мешают,а то бы они с радостью прикупили сотенку-другую Су.
      Громобой
    3. seti Сегодня, 13:42
      Создать новый истребитель да еще и современный.. Сказать можно но вряд ли можно выполнить. Даже в долгосрочной перспективе. Нужно иметь слишком многое в собственной стране, иметь соответствующие технологии, конструкторскую школу и очень очень большие деньги. Если сами ничего не строили и не производили то постройте для начала что то типо Ан-2.
      Словоблудие одним словом.
      seti
  2. Egorovich Сегодня, 13:08
    Создать собственный тяжелый истребитель. Полное словоблудие и фантастика.
    Egorovich
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:19
      Цитата: Egorovich
      Создать собственный тяжелый истребитель. Полное словоблудие и фантастика.

      Именно так...нет школы,нет наработок,нет технологий.О чем вообще речь? Когда такие страны как Иран,Турция,даже Япония говорят о создании истребителя 5 поколения,надо ясно понимать,что это пустой попуризм и ничего более.
      НЕКСУС
      1. svp67 Сегодня, 13:39
        Цитата: НЕКСУС
        Когда такие страны как Иран,Турция,даже Япония говорят о создании истребителя 5 поколения,надо ясно понимать,что это пустой попуризм и ничего более.

        Может быть, но в данном случае Иран сказал о желании и возможности создания "тяжелого истребителя", без указания амбиций о 5-ом поколении. Они просто желают обновить свой парк истребителей и сделать его однородным. И они это могут сделать.
        svp67
  3. Идущий Сегодня, 13:11
    Одним из сегментов этой программы является создание иранского тяжёлого истребителя.


    В добрый путь , одно дело провозгласить , другое дело осуществить.
    Идущий
  4. AlexVas44 Сегодня, 13:16
    Да, замах,конечно, сильный. Но сколько уйдет времени и денег на одну только разработку новой машины. Я уж молчу о доводке и выпуске. Опять же одним истребителем не обойтись, для нормальных ВВС потребуется линейка машин различного назначения.Все равно придется закупать.Так что без пестрой массы не обойтись, наверное, дешевле закупать и машины , и лицензии, если уж хочется, на собственное производство.
    AlexVas44
  5. q75agent Сегодня, 13:19
    Цитата: a.s.zzz888
    да уже пусть на наши истребители переходят, чем содержать весь этот винегрет в ВВС...

    да Иран бы с радостью , так ведь не продают - санкции request
    q75agent
  6. новичок Сегодня, 13:21
    не верю! создать что летающее, конечно можно, но без серъёзной многолетней школы авиастроения_ неа. ну разве кто подкинет идейку, или “руками“ поможет. да и то, результат бедет сомнительный. нужна производственная база.
    новичок
  7. Громобой Сегодня, 13:32
    Основная проблема иранских ВВС, как отмечено, заключается в сложностях с техническим обслуживанием столь пёстрой массы самолётов, многие из которых были построены больше 30 лет назад.
    Я бы ещё добавил,что серьёзной модернизации у этих самолётов не проводилось и они отстают по многим системам от тех же саудовцев, у которых стоят гораздо более современные системы вооружения ,связи и т.д.
    Громобой
  8. XXXIII Сегодня, 13:34
    Все капец Израилю в 2300 году..... wassat
    XXXIII
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