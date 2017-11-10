13:38 10 ноября

Украинские танковые двигатели, поставленные в Пакистан, массово выходят из строя

«Пакистанская история» началась в 2016 году. Завод им. Малышева передал Министерству обороны Пакистана 30 комплектов моторно-трансмиссионных установок для танков «Аль Халид». Однако вскоре двигатели стали выходить из строя, пишет блогер Диана Михайлова.

Украинские танковые двигатели, поставленные в Пакистан, массово выходят из строя


Экспертиза установила, что с двигателями всё в порядке, а вот масло оказалось очень низкого качества. Единственным лицензированным производителем этого масла в Украине является бердянское предприятие «Агринол».


«Самое интересное начинается дальше. Выясняется, что на «Агриноле» ни сном ни духом не ведают ни о каких поставках масла в Пакистан. Предприятие выиграло тендер и отправляло масло в украинские войска. Но в течение 2016-2017 годов бердянский завод не экспортировал масло «Азмол Гарант» в Пакистан. Откуда же корпорация «Укрспецэкпорт», поставлявшая пакистанцам как сами моторы, так и все сопутствующие комплектующие, взяла это злополучное масло?», – задается вопросом автор.

Оказалось, что в прошлом лицензией на выпуск данной продукции также владел фастовский завод «Ариан». Но после аннулирования лицензии предприятие продолжило выпуск масла незаконно, фактически поставляя на рынок контрафакт.

В течение последних 2-х лет сигналы о контрафакте под маркой «Азмол» неоднократно поступали во все компетентные ведомства. И «Укроборонпром», и «Укрспецэкспорт», и Минобороны об этом знали.

Тем не менее, при закупке масла для пакистанских танков выбор чиновников «Укрспецэкпорта» пал на «Ариан». В течение 2015-2017 годов корпорация поставила в Пакистан почти 200 тонн абсолютно непригодного моторного масла.

«Руководство "Укрспецэкспорта" организовало схему, по которой подделка закупается вдвое дороже, чем масло от легального производителя. Тонна оригинального "Азмол Гарант" стоит не более 80 тыс. грн. Средняя цена, по которой госкорпорация покупает фальсификат "Ариана", при аналогичных условиях доставки колеблется в районе 162-163 тыс. грн за тонну. Разницу между реальной и официальной стоимостью чиновники отправляют на свои офшорные компании», – говорится в статье.

Естественно, масштабная афера возможна только под покровительством гендиректора Укроборонпрома Романа Романова. Его имя пока не фигурирует в материалах расследования. Но с 2014 года, когда чиновник возглавил концерн, регулярно звучит в журналистских расследованиях о коррупции в оборонном комплексе.

Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    а вот масло оказалось очень низкого качества.

    ... разбадяжили масло, укрокаклы... bully
    a.s.zzz888
    1. RASKAT Сегодня, 13:23
      Очередная перемога. Хорошо хоть что реакторы в украине пока еще работают, интересно надолго ли? Печально все это request
      RASKAT
  2. Anarchist Сегодня, 13:11
    Сомнительная новость! Вот почему
    пишет блогер Диана Михайлова.e]

    Кто она, откуда она это взяла? Столько вопросов...
    Anarchist
    1. XXXIII Сегодня, 13:30
      Цитата: Anarchist
      Кто она, откуда она это взяла? Столько вопросов...
      Танцорка "мамбы" написала статью о военных закупках...... belay
      XXXIII
    2. Scoun Сегодня, 13:31
      Цитата: Anarchist
      Сомнительная новость! Вот почему
      пишет блогер Диана Михайлова.e]

      Кто она, откуда она это взяла? Столько вопросов...

      Я бы как говорится пожарил.... но?
      Тьфу анархист... попутал девушек.
      Что за цена?!!!
      Тонна оригинального "Азмол Гарант" стоит не более 80 тыс. грн. Средняя цена, по которой госкорпорация покупает фальсификат "Ариана", при аналогичных условиях доставки колеблется в районе 162-163 тыс. грн за тонну.

      Мобил и другие масла для чпушных станков, 10000 красна цена, или я чтото не догоняю? Ценники известны хоть шелл, хоть лукойл.
      Scoun
  3. Комментарий был удален.
    1. AlexVas44 Сегодня, 13:33
      Цитата: DEZINTO
      Как там к слову весь исчезнувший в миг полигон военной техники из Чернобыля? Уже расползлось всё по зоне АТО?


      А что имеете в виду? Если о технике, использовавшейся для ликвидации последствий, то уже в начале 90-х она годилась только на металл.Каюсь, закрывал глаза на использование двигателей оттуда, но уже в 92-м выбора практически не было, все годное поснимали.Транспорта в зоне было много, но острота момента уже прошла, а вместе с ним и снабжение тихо кончилось.
      AlexVas44
  4. svp67 Сегодня, 13:22
    Двухтактный танковый дизель ОЧЕНЬ привередлив к маслу и не дай Бог будет испытывать "масляное голодание" или будет применено не качественное масло, он очень быстро начинает выходить из строя. В СССР для этих двигателей было специально разработано масло М16ИХП3 и кажется и тут Украина решила провести работы по "декоммунизации".... А итог плачевен, российско-китайско-украинский "гибрид" пакистанский танк «Аль Халид» его не пережил
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 13:34
      На днях статья на WarFiles была о массовом "падеже" танков в Укрорейхе. Так там при расследовании оказалось что поставили под видом новых двигуны с выработанным ресурсом. Хотя поначалу поставщики апеллировали тоже к низкому качеству ГСМ, что оказалось сказкой венского леса.
      Джедай
  5. igorspb Сегодня, 13:23
    дык а паки чего ожидали то?
    igorspb
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:27
    Ну так и хорошо. Пусть продолжают. Скоро любые заказчики при виде укрофлага будут вздрагивать и креститься...
    Горный стрелок
  7. ПалБор Сегодня, 13:35
    Китайские берите,они из строя выходят не массово,а согласно ранжира,как завещал великий Кун-цзы. winked
    ПалБор
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