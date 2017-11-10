17:46 10 ноября

Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник

Запускаемый с плеча уникальный миниатюрный летательный аппарат ТПК-7Э разрабатывается в России. Данный разведывательный дрон будет транспортироваться в контейнере, похожем на обычный ручной гранатомет.

После старта он автоматически расправляет композитные крылья. После чего продолжительное время способен вести обзор местности, развивая в полете скорость до 200 км/ч. Высота полета - 5000 м.

Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник



Время подготовки дрона к работе - от 10 секунд до 2 минут. Все определяется способом управления. Если будет выбран автоматический режим, то беспилотник автономно следует заранее заданному маршруту. При ручном - оператор осуществляет контроль с носимого планшета управления.

На планшет в режиме реального времени будет поступать видео с установленной на БПЛА камеры высокого разрешения. При разведке в ночное время оператор сможет также получать и тепловое изображение с бортового прибора ночного видения с неохлаждаемой матрицей.
Помимо двух камер - телевизионной и тепловизионной - крылатый разведчик может оснащаться множеством других полезных нагрузок, среди которых малогабаритная РЛС с дальностью обнаружения целей до 5 км, ретранслятор связи, а также система целеуказания внешним ударным средствам.

Сообщалось, что аппарат приобретет способность самостоятельного поражения целей, для чего его вооружат бортовым боеприпасом.

Образец данного беспилотного летательного аппарата демонстрировался на ряде выставок, в том числе и на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: РГ\Алексей Моисеев
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Комментарии 14

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  1. злой партизан Сегодня, 13:55
    На очереди -беспилотник, запускаемый из Калаша. yes
    И вообще...Скоро из-за этих беспилотников и повоевать-то не получиться: все ж всё друг про друга знать будут.
    злой партизан
    1. сибиралт Сегодня, 14:00
      Из гранатомета (по габаритам) на 5 тысяч верст вверх? belay Автор ничего не перепутал?
      сибиралт
      1. Самаритянин Сегодня, 14:14
        Цитата: сибиралт
        Из гранатомета (по габаритам) на 5 тысяч верст вверх? belay Автор ничего не перепутал?

        сибиралт а это Вас не смущает:
        малогабаритная РЛС с дальностью обнаружения целей до 5 км

        аппарат приобретет способность самостоятельного поражения целей

        drinks С таким подходом, скоро армию надо сокращать, одного разведчика будет достаточно! fellow
        Самаритянин
      2. SanichSan Сегодня, 14:33
        а что не так? это же летательный аппарат а не ракета. скорость меньше чем у ракеты но двигатель гораздо экономичнее.
        SanichSan
    2. Самаритянин Сегодня, 14:00
      Только на контейнере написано ТПК - 5-100 belay Похоже разработки, то давно идут!?
      Самаритянин
      1. XXXIII Сегодня, 15:27
        Цитата: Самаритянин
        Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
        а другие пишут Малогабаритный контейнернеризированный беспилотный летательный аппарат ТПК-7Э (ТПК-7Э БПЛА)
        http://www.vitalykuzmin.net/Military/ARMY-2017-Ex
        hibition-pavilions/i-xW9dpDn
        Помимо двух камер - телевизионной и тепловизионной - крылатый разведчик может оснащаться множеством других полезных нагрузок, среди которых малогабаритная РЛС с дальностью обнаружения целей до 5 км, ретранслятор связи, а также система целеуказания внешним ударным средствам.
        XXXIII
    3. Anarchist Сегодня, 14:05
      Цитата: злой партизан
      На очереди -беспилотник, запускаемый из Калаша. yes
      И вообще...Скоро из-за этих беспилотников и повоевать-то не получиться: все ж всё друг про друга знать будут.

      Война начнётся, как только жёны этими дронами обзавестись надумают yes
      Anarchist
    4. perepilka Сегодня, 14:17
      Цитата: злой партизан
      На очереди -беспилотник, запускаемый из Калаша.

      Тридцать штук сразу, привет drinks
      perepilka
    5. RASKAT Сегодня, 16:17
      А приземляться он тоже будет обратно в гранатомет?
      Мне кажется что тут уже немного перемудрили. Зачем идти по пути миниатюризации, когда в войсках еще нет ни одного крупного и ударных БПЛА. Что бы можно было за пару тысяч километров отработать, без станций ретрансляции.
      RASKAT
  2. perepilka Сегодня, 14:00
    Теперь главное, чтоб с РПГ не попутали, а то шарахнут, по горячке беспилотником по бэтру belay
    perepilka
    1. Самаритянин Сегодня, 14:03
      Цитата: perepilka
      Теперь главное, чтоб с РПГ не попутали, а то шарахнут, по горячке беспилотником по бэтру belay

      laughing drinks А зачем разведчику по Бетэру шарахать?
      Самаритянин
      1. perepilka Сегодня, 14:12
        А на них охоту порой открывают request
        perepilka
  3. лысова Сегодня, 14:09
    Вот это классно!!! Как это многим не достаёт (Украине)- слады- честь имею.
    лысова
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Vik66 Сегодня, 14:50
    Я так понимаю - он одноразовый будет ? Назад в трубу, сложив крылья, как летучая мышь, нырять он не умеет ? what
    Vik66
  7. skomfit Сегодня, 14:59
    Выглядит как будто Вини Пух в норе застрял laughing laughing Да в принципе не важно как выглядит самое главное его КПД,но смотрится всё же смешно.
    skomfit
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