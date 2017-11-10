Турчинов пообещал расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией

Единственное, что я хочу сказать, — все, кто сотрудничает с агрессором, должны сидеть за решёткой. Это моя позиция. Кто помогает агрессору — именно туда должны идти. Если будет хоть один намёк, что есть сотрудничество, которое усиливает обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет

Киевская власть будет сажать в тюрьмы и расстреливать всех тех, кто будет уличен в сотрудничестве с Российской Федерацией в оборонной сфере. Именно так заявил глава СНБО Украины Александр Турчинов, на презентации нового беспилотного летательного аппарата на лётно-испытательной базе «Антонов».Аресты и расстрелы — это единственный вариант предотвратить сотрудничество украинских предприятий ВПК Украины с Россией, заявил Турчинов. Причиной угрозы стала информация, что до сих пор несколько украинских предприятий не отказались от контрактов с РФ.— заявил Турчинов.