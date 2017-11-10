17:51 10 ноября

Турчинов пообещал расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией

Киевская власть будет сажать в тюрьмы и расстреливать всех тех, кто будет уличен в сотрудничестве с Российской Федерацией в оборонной сфере. Именно так заявил глава СНБО Украины Александр Турчинов, на презентации нового беспилотного летательного аппарата на лётно-испытательной базе «Антонов».

Турчинов пообещал расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией


Аресты и расстрелы — это единственный вариант предотвратить сотрудничество украинских предприятий ВПК Украины с Россией, заявил Турчинов. Причиной угрозы стала информация, что до сих пор несколько украинских предприятий не отказались от контрактов с РФ.


Единственное, что я хочу сказать, — все, кто сотрудничает с агрессором, должны сидеть за решёткой. Это моя позиция. Кто помогает агрессору — именно туда должны идти. Если будет хоть один намёк, что есть сотрудничество, которое усиливает обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет
— заявил Турчинов.


Использованы фотографии: Scr.Sh.YouTube
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Комментарии 57

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  1. perepilka Сегодня, 14:19
    Высокоповажный Гидрант напрягся wassat
    perepilka
    1. bagr69 Сегодня, 14:20
      Товарооборот Украины с Россией вырос в этом году, миллионы украинцев у нас трудятся и отправляют деньги на Родину, бизнесы считай всей верхушки Украины так или иначе с Россией связаны - кого расстреливать будут? Всех?
      С кем останешься, Государь???
      bagr69
      1. 210окв Сегодня, 14:23
        А чего ты,недоумок напыщеный на фоне российского автомобиля позируешь?К стенке захотел? am
        210окв
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:33
          То, что Шура до сих пор жив, и ещё что-то там вякает - только потому, что он нафиг никому не нужен, и от него ничего не зависит.

          Когда он надувает щёчки и выкатывает глазки - такой прикольненький негодяйчик...
          товарищ ШУХЕР
          1. cniza Сегодня, 15:21
            Цитата: 210окв
            А чего ты,недоумок напыщеный на фоне российского автомобиля позируешь?К стенке захотел? am


            Это агония и страх , страх что скоро придется за все отвечать.
            cniza
            1. NIKNN Сегодня, 16:55
              Цитата: cniza
              Это агония и страх , страх что скоро придется за все отвечать.

              Не минуемо расплата настигнет!!! angry Радетель за народ незалежной выбора не оставляет, либо расстреляют, либо с голода сдохните... request
              NIKNN
          2. To be or not to be Сегодня, 15:47
            Комсомольцы перестройки..
            1.Турчи́нов Алекса́ндр Валенти́нович

            1987—1990 годах секретарь райкома комсомола, затем заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола

            2.Тигипко Сергей Леонидович
            -С 1986 года Тигипко в полной мере переключается на комсомольскую работу, становится сначала заведующим отдела агитации и пропаганды днепропетровского областного комитета ЛКСМУ, а затем вторым секретарем.
            В 1989 году избран на должность первого секретаря днепропетровского облкомитета (существенно помог в этом Александр Турчинов). Занимая эту должность знакомится с Юлией Тимошенко и помогает ей открыть бизнес, а также знакомится с Леонидом Куй.»
            После ликвидации комсомола в октябре 1991 года Тигипко занялся банковским делом . Он получил должность заместителя председателя совета правления коммерческого банка «Днипро», но, как писали в прессе, был уволен «за наглость» , а в марте 1992 года возглавил правление созданного при его участии днепропетровского Приватбанка[
            Сам Тигипко был партнером и акционером банка, владельцами которого были Игорь Коломойский, Алексей Мартынов, Леонид Милославский и Геннадий Боголюбов
            == 03.10.2017 Сергей Тигипко покупает банки с российским капиталом, формируя свою новую банковскую империю .
            Создается новая финансовая империя тех же дядей???
            3. Юлия Тимошенко
            В 1989 году Юлия и Александр Тимошенко создали молодежный центр Терминал (под эгидой Днепропетровского обкома комсомола) - Тимошенко работала коммерческим директором центра Терминал (1989-1991).
            Именно тогда Тимошенко знакомится и получает первые общие бизнес-интересы с первым секретарем Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ Сергеем Тигипко и заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского областного комитета комсомола Александром Турчиновым.
            4-7. http://dnpr.com.ua/content/top-5-znamenityh-polit
            ikov-iz-dnepropetrovska-foto laughing
            To be or not to be
          3. KondratKo Сегодня, 16:16
            "Когда он надувает щёчки и выкатывает глазки - такой прикольненький негодяйчик"
            Как по мне, то вижу на его лице печать обострённого хронического запора, даже "губки бантиком" на сфинктер смахивают - какие губки, такие и речи... Видать плохи его дела.
            belay
            KondratKo
            1. Чёрный Сегодня, 16:54
              Пули на него жалко!.Выбор невелик:либо пеньковый галстук,либо вилы в пупок...
              Чёрный
      2. mishaia_23 Сегодня, 14:36
        Товарооборот Украины с Россией вырос в этом году, миллионы украинцев у нас трудятся и отправляют деньги на Родину...кого расстреливать будут? Всех?
        Как сказал кровавый пастор ВСЕХ
        Если будет хоть один намёк, что есть сотрудничество, которое усиливает обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать.
        mishaia_23
      3. INVESTOR Сегодня, 14:54
        Где новость что Скончался Михаил Задорнов?
        INVESTOR
      4. НЕКСУС Сегодня, 15:09
        Цитата: bagr69
        С кем останешься, Государь???

        Как бы его и всю эту мерзость не перевешали сами украинцы.
        НЕКСУС
      5. Partyzan Сегодня, 16:36
        Цитата: bagr69
        бизнесы считай всей верхушки Украины так или иначе с Россией связаны - кого расстреливать будут?

        неужто и пецу тоже?
        Partyzan
    2. 79807420129 Сегодня, 14:29
      Стреляй,стреляй сначала себе в ногу,Порошенке в яйки,Ляшко в задницу,а Кличко в язык. yes
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 14:45
        будем арестовывать и расстреливать.

        Ой, не кажы "гоп!":
        Джедай
        1. Подрезчик Сегодня, 15:01
          извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет
          — заявил Турчинов.

          Во! какой рэйнджер в черном берете! Щеки-то шире берета! С таким то грозным видом (и с такой мордой сытой!) надо на передовой в АТО сидеть! А "демократ либерастный" во всей красе, сразу "арестовывать и расстреливать", без суда и следствия, "других вариантов нет...". Интересно, расстреливать будут только ИТР с руководством, или целыми заводами??? fool
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 15:06
            Саша, привет! hi Пусть по-угрожает, как бы его самого к стенке мордой не прислонили и не раскритиковали из нескольких пулемётов.
            Джедай
            1. Подрезчик Сегодня, 15:16
              [/quote]Привет, Макс! hi А так и будет...или точнее мне хотелось бы, и я на это надеюсь. am
              [quote]Пусть по-угрожает, как бы его самого к стенке мордой не прислонили и не раскритиковали из нескольких пулемётов.
              Подрезчик
              1. Джедай Сегодня, 15:17
                Если не успеет дать дёру - так и будет. yes
                Джедай
    3. Венд Сегодня, 14:56
      Цитата: perepilka
      Высокоповажный Гидрант напрягся wassat

      Демократическая страна однако laughing
      Венд
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:20
    Ну так а чем вы на Донбассе занимаетесь, скакуасы? Только руки коротки...
    Горный стрелок
  3. AVA77 Сегодня, 14:20
    А самому слабо застрелитца?как бовшему партийному деятелю.
    AVA77
  4. лысова Сегодня, 14:21
    Россия -я не могу понять почему он до сир пор жив.
    лысова
    1. 210окв Сегодня, 14:26
      Это Вы к кому?Нам,гражданам Великой Страны?Так от нас ничего в этом вопросе не зависит.Прикажут-пойдем мочить.Если к руководству?То попробуйте у Кремлевской стены получить ответа.Она там самая "говорливая"
      Цитата: лысова
      Россия -я не могу понять почему он до сир пор жив.
      210окв
      1. лысова Сегодня, 14:39
        Я тебя с 2014 го знаю --- нормально,рассудително всегда говоришь -уважаю Турчинова - я бы своими руками уничтожил, я это умею.
        лысова
        1. 210окв Сегодня, 14:45
          Владимир hi Тут многие готовы голыми руками душить гадину..
          Цитата: лысова
          Я тебя с 2014 го знаю --- нормально,рассудително всегда говоришь -уважаю Турчинова - я бы своими руками уничтожил, я это умею.
          210окв
      2. лысова Сегодня, 15:37
        Я с тобой согласен. Самое интерестное- прости пьяный , с воей пругался
        лысова
      3. лысова Сегодня, 15:50
        Я тебя уважаю и соответственно читаю - нормально.
        лысова
    2. ПалБор Сегодня, 14:40
      Цитата: лысова
      Россия -я не могу понять почему он до сир пор жив.

      Большая политика,сэ-эр. yes
      ПалБор
      1. лысова Сегодня, 15:22
        В этом вся и хрення брат.
        лысова
      2. лысова Сегодня, 15:42
        А сам как сщитаешь?
        лысова
        1. ПалБор Сегодня, 17:44
          Да замочить его - это как-то...пошло.Вот бы сделать так,что б он от тоски и отчаянья сам руки на себя наложил recourse
          Но для этого специальные ребята должны работать долго,вдумчиво и с аппетитом winked
          ПалБор
  5. pexotinec Сегодня, 14:22
    Американский пастор во всей красе-миротворец laughing
    pexotinec
  6. DEZINTO Сегодня, 14:22
    Вот упорно он мне напоминает - Рыбу "Фугу".



    Наскакали себе правителей украинцы.....в очередной раз.
    DEZINTO
    1. лысова Сегодня, 14:28
      Этот яд руками нелзя трогать.
      лысова
    2. Skay Сегодня, 14:35
      Такой-же ядовитый.
      Skay
    3. 210окв Сегодня, 14:47
      Это на аэродроме мне напоминает просто напыщеную жабу...Фугу-это как то по самурайски..рискованно.
      Цитата: DEZINTO
      Вот упорно он мне напоминает - Рыбу "Фугу".



      Наскакали себе правителей украинцы.....в очередной раз.
      210окв
  7. Не служил Сегодня, 14:23
    Сказал он на фоне жёлтой "путинской" буханки.
    Не служил
  8. Немезида Сегодня, 14:26
    А это здравая мысль,в том плане,что в России нужно расстреливать за русофобию ,сотрудничество с бандеровцами и исламскими террористами,с конфискацией имущества.
    Немезида
  9. Piramidon Сегодня, 14:26
    Ну, а что на это ответят "братья" украинцы? Или будут с блеянеем идти под управлением этого пастуха на скотобойню?
    Piramidon
  10. Hard Rock Сегодня, 14:27
    Грозный такой...
    Hard Rock
  11. Masya Masya Сегодня, 14:28
    извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет

    Можно подумать сейчас чем-то другим занимаются...
    Masya Masya
  12. Влад5307 Сегодня, 14:28
    Трупчинов оправдывает свое предназначение - обещает завалить трупами уже всю Окраину! Его грызет то, что многие зарабатывают в РФ, на работе с РФ, а он без копейки! laughing
    Влад5307
  13. Сергей-svs Сегодня, 14:29
    Аресты и расстрелы — это единственный вариант предотвратить сотрудничество украинских предприятий ВПК Украины с Россией, заявил Турчинов...

    Интересно, кого, а главное за что, этот свидомый полудурок, собрался расстреливать?! lol Хэрои, уже давно всё сотрудничество похоронили, так что:Сало -Усраине и хЭроям тоже сало! fool А ведь раньше делали двигатели для вертолётов.....
    Сергей-svs
    1. Макаров Сегодня, 14:54
      Харэ этот баян по сети распространять...они эти мясорубки с начала 90-х делали и много чего еще...ну или показывайте все товары народного хозяйства, которые МС делает: бензопилы, мотоколяски и прочее...
      Макаров
  14. д^Амир Сегодня, 14:32
    Аресты и расстрелы — это единственный вариант предотвратить сотрудничество украинских предприятий ВПК Украины с Россией

    Приступайте.... это ж сколько спецов в Россию рванет!!!! а сколько в укропленде заводов встанет!!!! Только сегодня читал прогноз (весьма аргументированный) от Романа Скоморохова что при визовом режиме или разрыве дипотношений большинство специалистов с незалежной из России уедет.... а тут ТАКАЯ новость!!!!! да люди уже сейчас начнут прикидывать "а не свалить ли от греха подальше от этих буйнопомешанных"...
    д^Амир
    1. oldzek Сегодня, 17:08
      ну дак ЕС потом навезет откуда нибуть бежинцов там черненьких,там желтеньких и заселят Краину.
      oldzek
      1. д^Амир Сегодня, 17:10
        эти не будут работать!!!!! а в хохлостане не та ситуёвина чтоб их на дотациях содержать... так что как из трибалтики... очень быстро сбегут обратно где посытнее....
        д^Амир
  15. askme Сегодня, 14:38
    Расстреливать вот прям зенитками будут?
    askme
    1. лысова Сегодня, 15:52
      Да руками голыми.
      лысова
  16. JR-13 Сегодня, 15:00
    Не правы те кто кричит что мы нарушили меморандум подписанный Борей и последующими. Представляете ядерное оружие вывели и должны ,так сказать , после этого быть гарантами независимости и целостности Украины. Простите уважаемые и Собчак в том числе, на случай незаконного гос. переворота в этом меморандуме ничего не сказано. " У нас все ходы записаны." Мы что получается должны теперь еще и гарантами убийств и расстрелов являться?! А что же, ведь чтобы быть этими гарантами с военной и прочей сторон , сотрудничать нельзя и угрожают своим гражданам вплоть до смертной казни. Ничего всех БУДЕМ СУДИТЬ ИХ ВО Львове.
    JR-13
  17. Романенко Сегодня, 15:08
    Патронов не хватит, г.н.и.д.а!
    Романенко
  18. sivuch Сегодня, 15:22
    — заявил Турчинов.
    А что ответил лечащий врач ?
    sivuch
    1. KondratKo Сегодня, 16:40
      "- Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!"

      ...Трупчинова желательно от уха до уха.
      KondratKo
  19. Bosch Сегодня, 15:41
    Кровавого пастора уже давно на кладбище с фонарями ищут.
    Bosch
  20. JR-13 Сегодня, 15:41
    Цитата: д^Амир
    Аресты и расстрелы — это единственный вариант предотвратить сотрудничество украинских предприятий ВПК Украины с Россией

    Приступайте.... это ж сколько спецов в Россию рванет!!!! а сколько в укропленде заводов встанет!!!! Только сегодня читал прогноз (весьма аргументированный) от Романа Скоморохова что при визовом режиме или разрыве дипотношений большинство специалистов с незалежной из России уедет.... а тут ТАКАЯ новость!!!!! да люди уже сейчас начнут прикидывать "а не свалить ли от греха подальше от этих буйнопомешанных"...

    Они не буйнопомешаные. Они бандиты с большой дороги и хорошо проплаченные Вашингтоном и при этом обирают свой и так голодранский народ. Для буйнопомешанных они слишком хорошо устроились. Нет не согласен что они буйнопомешаные. Их судить еще нужно. Политика у них такая под буйнопомешаных косить.
    JR-13
  21. Лена Петрова Сегодня, 16:16
    Цитата: лысова
    Этот яд руками нелзя трогать.

    Рыба Фугу вполне себе готовится. Правда перед этим, от неё отделяются все лишние части, - кожа, печень, голова и пр. Так же и с пастором будет.
    Лена Петрова
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