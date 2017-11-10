Очередная атака террористов в Египте

Очередной теракт произошёл сегодня в Египте. Центром своей активности боевики избрали Синайский полуостров. Напомним, что на Синае сильны позиции террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Все усилия местных силовых структур по ликвидации террористической угрозы на данный момент остаются тщетными.На этот раз террористы аффилированной с ИГИЛ (*) группировкой «Ансар Бейт аль-Махдис» (*) атаковали колонну грузовиков, шедшую с одного из заводов, расположенного в центральной части Синайского полуострова. Атака была произведена из засады. В результате нападения не менее 10 человек, включая военнослужащих, погибли. Отмечено, что среди погибших – офицеры. Один из них – полковник Ибрагим Хуссейн Мохаммад.Местные СМИ публикую материалы, в которых говорится, что по колонне был открыт шквальный огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. В итоге семь грузовиков были полностью сожжены. Военный конвой попросту не успел организовать хоть какое-то сопротивление террористам. В руки боевиков попало оружие, принадлежавшее конвою.Если верить официальным сводкам Минобороны Египта, то в грузовиках перевозился цемент.Напомним, что несколько недель назад египетские армейские подразделения пытались уничтожить ядро террористической группировки на Синае. Для этого в регионе были переброшены несколько войсковых подразделений, включая спецназ. Однако операция потерпела фиаско, так как боевики ещё до её начала получили сведения о выдвижении колонны. Несколько десятков египетских военнослужащих были убиты в результате обстрела со стороны террористов, устроивших засаду, подобную сегодняшней.