17:46 10 ноября

Очередная атака террористов в Египте

Очередной теракт произошёл сегодня в Египте. Центром своей активности боевики избрали Синайский полуостров. Напомним, что на Синае сильны позиции террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Все усилия местных силовых структур по ликвидации террористической угрозы на данный момент остаются тщетными.

На этот раз террористы аффилированной с ИГИЛ (*) группировкой «Ансар Бейт аль-Махдис» (*) атаковали колонну грузовиков, шедшую с одного из заводов, расположенного в центральной части Синайского полуострова. Атака была произведена из засады. В результате нападения не менее 10 человек, включая военнослужащих, погибли. Отмечено, что среди погибших – офицеры. Один из них – полковник Ибрагим Хуссейн Мохаммад.

Местные СМИ публикую материалы, в которых говорится, что по колонне был открыт шквальный огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. В итоге семь грузовиков были полностью сожжены. Военный конвой попросту не успел организовать хоть какое-то сопротивление террористам. В руки боевиков попало оружие, принадлежавшее конвою.


Очередная атака террористов в Египте


Если верить официальным сводкам Минобороны Египта, то в грузовиках перевозился цемент.

Напомним, что несколько недель назад египетские армейские подразделения пытались уничтожить ядро террористической группировки на Синае. Для этого в регионе были переброшены несколько войсковых подразделений, включая спецназ. Однако операция потерпела фиаско, так как боевики ещё до её начала получили сведения о выдвижении колонны. Несколько десятков египетских военнослужащих были убиты в результате обстрела со стороны террористов, устроивших засаду, подобную сегодняшней.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 14

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  1. Anarchist Сегодня, 14:31
    А не из Сирии ли эта шушера понаехало? Куда то же Янки бородачей девают?
    Все знают, что исламская весна их рук дело...
    Арабы, заканчивайте заигрывать с Америкой. Америкосы вами как оловянными солдатиками играют!
    Anarchist
    1. donavi49 Сегодня, 14:39
      Там местный Вильят Синай. Он параллельно с Шамом существует. Они там вполне зубастые - на контрабандных потоках из восточной и северной Африки. И М-60 захватывали/птурили и Апачей сбивали.
      donavi49
    2. 79807420129 Сегодня, 14:43
      Однако операция потерпела фиаско, так как боевики ещё до её начала получили сведения о выдвижении колонны.

      Наследники фараонов ищите кротов в вашем окружении.Иначе такие засады будут повторятся с пугающей периодичнотью.
      79807420129
  2. 210окв Сегодня, 14:34
    Напали на колонну с цементом?Не поверю.Тем более там были военные.Что,там уже все так плохо?Раз стройматериал приходится сопровождать?К нам в итоге за помощью побегут,если успеют..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 14:37
      Цитата: 210окв
      Напали на колонну с цементом?Не поверю.Тем более там были военные.Что,там уже все так плохо?Раз стройматериал приходится сопровождать?

      Цемент был белого цвета! Это не сколько строительный, сколько растительный материал! Египту деньги нужны, героином промышлять стали... Наверное...
      Anarchist
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:38
        Это, уже фантастика laughing Не климат, там для мака.. А, транзит оружия, самое то... Везли умеренным, неумеренные отобрали...
        LiSiCyn
    2. LiSiCyn Сегодня, 14:56
      Да, на расслабоне ,там военные... Уж, на, что турки научены, и то постоянно попадают.. Синай, не такой уж и гористый... Мест, для засад, не много..Если было боевое охранение , могли бы и разведку маршрута провести.. Плюс, продажные они, египтяне... Сливают, инфу, на всех уровнях..
      LiSiCyn
    3. Вежливый Лось Сегодня, 15:24
      Цитата: 210окв
      Напали на колонну с цементом?Не поверю.Тем более там были военные

      Оказывается не только у нас солдаты генералам дачи строят.
      Вежливый Лось
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:37
    Да, арабы и предательство - синонимы. Для них это не предательство. Это бизнес. И эти бизнесмены сидят в штабах.
    Горный стрелок
  4. Чёрная вода Сегодня, 14:46
    Если недооценивать противника и должным образом не организовывать охранение колонны" грузовиков с цементом", то так и будет продолжаться......
    Чёрная вода
  5. alekc75 Сегодня, 14:54
    надо побольше туристов в египет-там же всё хорошо!!!!!
    alekc75
    1. 210окв Сегодня, 15:18
      Я так думаю что найдутся.."туристы".Главное что бы нашелся "туроператор"по Синаю..
      Цитата: alekc75
      надо побольше туристов в египет-там же всё хорошо!!!!!
      210окв
  6. БВС Сегодня, 15:10
    Цитата: LiSiCyn
    Да, на расслабоне ,там военные... Уж, на, что турки научены, и то постоянно попадают.. Синай, не такой уж и гористый... Мест, для засад, не много..Если было боевое охранение , могли бы и разведку маршрута провести.. Плюс, продажные они, египтяне... Сливают, инфу, на всех уровнях..

    Синай довольно гористый на востоке и юге. Дорог всего то пару по восточному и западному побережью. Все автоколонны (в том числе и туристические) ходят в сопровождении вооруженного конвоя. Территория довольно малолюдная и безводная. (Личные наблюдения октября 2017 года).
    БВС
  7. Влад5307 Сегодня, 15:23
    Цитата: БВС
    Цитата: LiSiCyn
    Да, на расслабоне ,там военные... Уж, на, что турки научены, и то постоянно попадают.. Синай, не такой уж и гористый... Мест, для засад, не много..Если было боевое охранение , могли бы и разведку маршрута провести.. Плюс, продажные они, египтяне... Сливают, инфу, на всех уровнях..

    Синай довольно гористый на востоке и юге. Дорог всего то пару по восточному и западному побережью. Все автоколонны (в том числе и туристические) ходят в сопровождении вооруженного конвоя. Территория довольно малолюдная и безводная. (Личные наблюдения октября 2017 года).

    А произвести разведку опасного маршрута у полковников ума не хватает, вот и результат подготовки. А что простейших беспилотников с видеокамерой по маршруту запустить нельзя или партнеры не поставляют?
    Влад5307
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