17:48 10 ноября

В Индии решили создать новую танковую платформу

Минобороны Индии намерено заменить все имеющиеся в армии (2 тыс. 414 единиц) танки Т-72, сочтя их устаревшими, сообщает Взгляд со ссылкой на ресурс Livefist Defence.



Причем речь идет не о приобретении других, более современных, танков, а о разработке новой танковой платформы собственного производства. В скором времени должно быть объявлено о начале конкурса.


Всего военное ведомство намерено приобрести около 2-х тысяч танков на новом шасси. Первые машины должны быть переданы армии в 2025-2027 годах.

На основе платформы планируется создать семейство боевых машин. Проект получил название FRCV. Он описывается как «платформа среднего веса», подходящая для эксплуатации в «полупустынной и пустынной местности».

В марте СМИ сообщали, что Россия и Индия начали переговоры о многомиллионной сделке по модернизации танков Т-90. На вооружении Индии более 950 таких машин. Индия традиционно является крупнейшим покупателем российского оружия, в частности, бронетехники.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. igorspb Сегодня, 14:46
    а "старая" танковая платформа им удалась, я правильно понимаю, раз новую решили замутить?
    igorspb
    1. oleg-gr Сегодня, 14:53
      Хотят с Т-14 копию сделать? Так они не китайцы, так работать не умеют.
      oleg-gr
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:15
        Цитата: oleg-gr
        Хотят с Т-14 копию сделать? Так они не китайцы, так работать не умеют.

        Китайцы тоже не способны "слизать" Т-14,тк его и в войсках пока нет. Что до заявления индусов...школы нет,традиций нет,спецов тоже нет,ну и танкисты у них ни о чем,исходя из результатов последнего биатлона.О чем тогда говорить то?
        НЕКСУС
        1. cniza Сегодня, 15:50
          Что до заявления индусов...школы нет,традиций нет,спецов тоже нет,ну и танкисты у них ни о чем,исходя из результатов последнего биатлона.О чем тогда говорить то?


          Если сегодня начнут лет через 50 будет. lol
          cniza
          1. просто экспл Сегодня, 16:39
            они начнут не сегодня , они начали 40 лет назад , а воз и ныне там .
            просто экспл
      2. BerBer Сегодня, 15:41
        Более того и китайцев не всё получается гладко. Но то что пытаются, хорошо.
        BerBer
      3. svp67 Сегодня, 17:45
        Цитата: oleg-gr
        Хотят с Т-14 копию сделать?

        Нет, "Абрамс".... Доллар он ВСЕМОГУЩ... Индия стала на путь САМОУНИЧТОЖЕНИЯ.
        svp67
    2. seti Сегодня, 15:04
      Что не год то та же песня. А как же с их "старой" платформой танка Арджун..? Скорее всего это опять очередной вброс на то чтобы провести модернизацию этих танков но на более льготных условиях. Понятно что свыше 2 тыс единиц машин пускать на металлолом никто не будет. А можно провести неплохую модернизации с доводкой до уровня Т-90.
      seti
      1. DMB_95 Сегодня, 16:06
        Цитата: seti
        Что не год то та же песня. Скорее всего это опять очередной вброс на то чтобы провести модернизацию этих танков но на более льготных условиях. .

        Да , возможно индусы решили просто заставить нас снизить цену на наше вооружение и его тех. обслуживание .
        DMB_95
    3. NIKNN Сегодня, 17:38
      Цитата: igorspb
      а "старая" танковая платформа им удалась, я правильно понимаю, раз новую решили замутить?

      Нет не правильно, старая устарела , нужна новая. fellow laughing Только таких грандтозных планов создать новую платформу и поставить на вооружение
      Первые машины должны быть переданы армии в 2025-2027 годах.
      Ни одна ведущая танковая держава (ну если только Китайцы) не ставит таких сроков... tongue
      NIKNN
  2. Джедай Сегодня, 14:47
    Причем речь идет не о приобретении других, более современных, танков, а о разработке новой танковой платформы собственного производства.

    О как! С "Арджуном" всё получилось - значит, и тут преуспеют. Удачи, индусы! wassat
    Джедай
    1. Anarchist Сегодня, 14:52
      Индия - макака, что между умными и красивыми мечется! Одно не доделали за другое берутся...
      За что не возьмутся - Камасутра получается! ''Камасутра'' с плясками...
      Anarchist
      1. Джедай Сегодня, 14:57
        Подозреваю что индусы очень рассчитывают на помощь новых "друзей" - США. yes
        Джедай
        1. Anarchist Сегодня, 15:00
          Макс, А что американцы танки научились делать?
          Там нужно разобраться - кто на кого рассчитывает...
          Anarchist
          1. Джедай Сегодня, 15:02
            Цитата: Anarchist
            А что американцы танки научились делать?

            Ты что??? А как же супер-пупер "Абрамс"? lol
            Цитата: Anarchist
            Там нужно разобраться - кто на кого рассчитывани...

            Опять Камасутра получится... feel
            Джедай
  3. 210окв Сегодня, 14:48
    Главное чтобы эта платформа не переворачивалась кверху гусеницами...Как кверху килем ваши корабли..Это вы умеете.
    210окв
  4. Арон Заави Сегодня, 14:49

    Однако это даже не смешно.
    Арон Заави
  5. Alex_59 Сегодня, 14:51
    Они уже пробовали свой танк сделать, это был эпический долгострой. Все таки в семье народов мира имеет место быть разделение труда. Автомобили это немцы и японцы, вино - французы, индусы - веселые фильмы, а танки - это русские. Ну не получается у индусов танк, ну что поделать...
    Alex_59
    1. alekc75 Сегодня, 14:57
      по вину ещё не доказано!
      alekc75
  6. Кент0001 Сегодня, 14:54
    Индусы и танки, индусы и подводные лодки, индусы и..много чего высокотехнологичного вещи несовместимые....., а вот индусы и кино,-это да.....))))
    Кент0001
  7. новичок Сегодня, 14:54
    очень интересно, платформа в среднем весе. наверное у турков купят. laughing
    новичок
    1. cniza Сегодня, 15:52
      Цитата: новичок
      очень интересно, платформа в среднем весе. наверное у турков купят. laughing


      У китайце стырят , если получится.
      cniza
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:02
    Собрались солянку делать из технологий России и США? Ну посмотрим, у идусов в минобороне походу тоже пилильщики бюджета появились....
    Alexey-74
  9. Романенко Сегодня, 15:03
    А чё нет, пусть попробуют создать.
    Дело не сложное, для этого и надо то сущую ерунду, 70 лет опыта, побед и ошибок строительства танков, металлургию соответствующего уровня, мозги, двигатели и еще, в обязательном порядке - немного удачи.
    И всё получится!
    Тут главное начать с пустяка - самим сделать свой собственный Т-72, для начала, с теми-же характеристиками.
    Романенко
  10. Горный стрелок Сегодня, 15:06
    Да ну! И кто в это поверит? Опять "гнилые базары" при торговле. Это же офигеть столько денег...
    Горный стрелок
  11. Стройбат запаса Сегодня, 15:06
    Он описывается как «платформа среднего веса», подходящая для эксплуатации в «полупустынной и пустынной местности».
    Бронированный слон с канистрами воды? laughing
    Стройбат запаса
    1. злой партизан Сегодня, 15:25
      Цитата: Стройбат запаса
      Бронированный слон с канистрами воды?

      Т.е. корзины с едой для этого слона не предусмотрены, чтоли? Слон не будет жрать, а будет только пить?? belay Сопьётся. sad
      Привет, историк с III группой допуска по э\б! drinks
      злой партизан
      1. Стройбат запаса Сегодня, 15:40
        Привет, Юра!
        Группа допуска у меня IV, это во-первых, а во-вторых, еда для слона отчасти подножная. И чтоб не спился - не давать ему забродившие фрукты)))
        Стройбат запаса
        1. злой партизан Сегодня, 15:46
          Цитата: Стройбат запаса
          И чтоб не спился - не давать ему забродившие фрукты

          Ага. Хотел бы я посмотреть на тебя: как ты у слона забродившие фрукты отбирать будешь. lol
          злой партизан
          1. Стройбат запаса Сегодня, 15:47
            А ПТРК на что? Я далёк от гуманизма laughing
            Стройбат запаса
            1. злой партизан Сегодня, 15:54
              Цитата: Стройбат запаса
              А ПТРК на что?

              belay
              Цитата: Стройбат запаса
              Я далёк от гуманизма

              Так вот он какой - современный историк... what
              злой партизан
  12. ul_vitalii Сегодня, 15:37
    Они уже достали,толком не воюют, а недоработки находят, притензии предъявляют,то ствол слишком прямой, то выхлоп направлен не в перед, а назад. smile
    ul_vitalii
  13. Влад5307 Сегодня, 15:51
    Цитата: ul_vitalii
    Они уже достали,толком не воюют, а недоработки находят, притензии предъявляют,то ствол слишком прямой, то выхлоп направлен не в перед, а назад. smile

    Видимо хотят замутить модернизацию своих Т-72 по дешевке, вот и пускают "мыльные" пузыри про новую платформу! hi
    Влад5307
  14. faiver Сегодня, 16:17
    инднийская танковая платформа? чур меня, может внуки мои сие и увидят laughing
    faiver
  15. Sergei75 Сегодня, 16:27
    О! Истребитель пятого поколения мы уже с ними сделали, теперь танки.... Всё сольют господа индусы.
    Sergei75
Картина дня