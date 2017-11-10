В Индии решили создать новую танковую платформу
Минобороны Индии намерено заменить все имеющиеся в армии (2 тыс. 414 единиц) танки Т-72, сочтя их устаревшими, сообщает Взгляд со ссылкой на ресурс Livefist Defence.
Причем речь идет не о приобретении других, более современных, танков, а о разработке новой танковой платформы собственного производства. В скором времени должно быть объявлено о начале конкурса.
Всего военное ведомство намерено приобрести около 2-х тысяч танков на новом шасси. Первые машины должны быть переданы армии в 2025-2027 годах.
На основе платформы планируется создать семейство боевых машин. Проект получил название FRCV. Он описывается как «платформа среднего веса», подходящая для эксплуатации в «полупустынной и пустынной местности».
В марте СМИ сообщали, что Россия и Индия начали переговоры о многомиллионной сделке по модернизации танков Т-90. На вооружении Индии более 950 таких машин. Индия традиционно является крупнейшим покупателем российского оружия, в частности, бронетехники.
Причем речь идет не о приобретении других, более современных, танков, а о разработке новой танковой платформы собственного производства. В скором времени должно быть объявлено о начале конкурса.
Всего военное ведомство намерено приобрести около 2-х тысяч танков на новом шасси. Первые машины должны быть переданы армии в 2025-2027 годах.
На основе платформы планируется создать семейство боевых машин. Проект получил название FRCV. Он описывается как «платформа среднего веса», подходящая для эксплуатации в «полупустынной и пустынной местности».
В марте СМИ сообщали, что Россия и Индия начали переговоры о многомиллионной сделке по модернизации танков Т-90. На вооружении Индии более 950 таких машин. Индия традиционно является крупнейшим покупателем российского оружия, в частности, бронетехники.
Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
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