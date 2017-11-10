17:51 10 ноября

Родственники полковника Захарченко: Миллионы нам подкинули, когда нас не было дома

Продолжают в дозированном ключе публиковаться сведения о так называемом «бриллиантовом полковнике». Речь идёт о бывшем сотруднике МВД, Дмитрии Захарченко, которого обвиняют в совершении коррупционных преступлений в особо крупных размерах. Напомним, что в его квартире были обнаружены гигантские по своим объёмам денежные средства в виде наличности – около 9 миллиардов рублей.

Денежные средства при обысках ранее были обнаружены и в квартирах родственников Захарченко. В частности, около 124 тыс. долларов, 342 млн рублей и до полутора миллиона евро оперативники нашли в квартире сестры полковника. Там же был обнаружен полукилограммовый слиток золота.

В квартире у матери Захарченко найдены более 19 млн рублей, 600 тыс. евро и примерно 20 тыс. долларов США.


Следствие считает, что полковник Захарченко привлекал своих родственников к получению и хранению средств, оказавшихся в его распоряжении в результате использования преступных схем. Отмечено, что в квартирах матери и сестры бывшего сотрудника МВД обнаружены доверенности на имя друг друга и даже завещания. Обе женщины работают педагогами.

Сами родственницы «бриллиантового полковника» заявляют, что денежные средства и золото им не принадлежат, и что «были им подкинуты, пока их не было дома».

Родственники полковника Захарченко: Миллионы нам подкинули, когда нас не было дома


Напомним, что сам Захарченко находится под следствием с сентября прошлого года. Бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД России заявляет, что обнаружение огромных денежных средств у его и его родственников - подлог, и что сам он жил на заработную плату сотрудника полиции. В прокуратуре на это отвечают, что для "подкидывания" такого объёма денежных средств, в котором правоохранителей обвиняют Захарченко и его родственники, не хватило бы и нескольких дней...

Использованы фотографии: ВК
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. 210окв Сегодня, 15:10
    Да,конечно!Полностью обнесли банк и всё вам подкинули.... wassat"Ва-банк"
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 15:11
      "– Доллары в вентиляции, – задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: – Ваш пакетик?
      – Нет! – ответил Никанор Иванович страшным голосом, – подбросили враги!
      – Это бывает, – согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: – Ну что же, надо остальные сдавать.
      – Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! – отчаянно вскричал председатель.
      Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
      – Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!"

      Воланд опять посетил Москву.
      Zibelew
      1. LiSiCyn Сегодня, 15:36
        А я , верю.. Подкинули сначала в квартиру..., потом думают... не мало , на условку только.. А давайте, еще подкинем родственникам...И обязательно, маме- пенсионерке... У нее, по любому, дверь гвоздем, можно открыть...
        LiSiCyn
        1. 34 регион Сегодня, 15:45
          LiSiCyn Сегодня, 15:36 ↑ Новый
          А я , верю.. Подкинули сначала в квартиру..., потом думают... не мало , на условку только.. А давайте, еще подкинем родственникам...И обязательно, маме- пенсионерке... У нее, по любому, дверь гвоздем, можно открыть... ***И квартиры с машинами ему тоже подкинули?
          34 регион
        2. антивирус Сегодня, 16:11
          я тоже иногда дома отсутствую. Жду!!!
          антивирус
          1. LiSiCyn Сегодня, 16:25
            А, Вы , педагог..? Потому как иначе, вам ничего не светит. wink
            LiSiCyn
            1. ротмистр Сегодня, 17:03
              Я полковник с 1992г , подкиньте мне хоть половину, что подкинули Захарченко.
              ротмистр
            2. антивирус Сегодня, 17:31
              к сожалению-- нет, но я их уважаю и сочуствую
              антивирус
        3. Николай Грек Сегодня, 16:27
          Цитата: LiSiCyn
          А я , верю.. Подкинули сначала в квартиру..., потом думают... не мало , на условку только.. А давайте, еще подкинем родственникам...И обязательно, маме- пенсионерке... У нее, по любому, дверь гвоздем, можно открыть...

          причем, на всё есть соответствующая санкция суда с разрешением подкидывать миллиарды!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. Стирбьорн Сегодня, 16:41
        Цитата: Zibelew
        Воланд опять посетил Москву.

        аплодирую - лучше и не скажешь good
        Стирбьорн
    2. Джедай Сегодня, 15:20
      Сами родственницы «бриллиантового полковника» заявляют, что денежные средства и золото им не принадлежат, и что «были им подкинуты, пока их не было дома»

      Иной реакции и ждать не следовало. Всё враги подбросили.
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 15:32
        Им самим не смешно , самосвал привезли и подкинули.
        cniza
        1. Николай Грек Сегодня, 16:28
          Цитата: cniza
          Им самим не смешно , самосвал привезли и подкинули.

          мешками ночью следаки подкидывали в течении недели!!! laughing laughing
          Николай Грек
      2. Подрезчик Сегодня, 15:47
        Цитата: Джедай
        Сами родственницы «бриллиантового полковника» заявляют, что денежные средства и золото им не принадлежат, и что «были им подкинуты, пока их не было дома»

        Иной реакции и ждать не следовало. Всё враги подбросили.

        Враги какие жестокие! Просто педагогам подкидывать такие суммы...а зачем??? request
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 16:12
          Цитата: Подрезчик
          Просто педагогам подкидывать такие суммы...а зачем???

          что бы показать - как хороши живут у нас педогоги laughing
          Partyzan
    3. лесовозник Сегодня, 15:39
      Этот полкан всего лишь стрелочник, кладовщик этих денег - если будет молчать о том чьи на самом деле эти деньги , то после суда выйдет по отсидке , ну или получит по минималке с перспективой УДО ( уже давно являющееся платной услугой) а , если овяжет ботало то.... сыграет в ящик, поэтому пойдёт паровозом , он не стоя рождённый, так что все казнокрады останутся на своих местах.
      лесовозник
      1. mgero Сегодня, 15:47
        Получит условно, несмогут доказать. Могу спорить
        mgero
      2. Sergei75 Сегодня, 16:25
        Васильева с Сердюковым тому подтверждение.
        Sergei75
      3. Николай Грек Сегодня, 16:32
        Цитата: лесовозник
        Этот полкан всего лишь стрелочник

        дааааа, верно....у нас всегда стрелочников сажают...особенно это было видно по делу, когда дети утонули, а диспетчерша на звонок с просьбой о спасении попросила не баловаться!!! конечно же она была стрелочнице, да??? она ж конечно ж не при делах была..вообще-пообщее, да???!!! и ведь вся же прогрессивная общественность орала, что её сделали крайней!!!
        Николай Грек
    4. лаврентий павлович Сегодня, 15:53
      Цитата: 210окв
      Да,конечно!Полностью обнесли банк и всё вам подкинули.... wassat"Ва-банк"

      Перед арестом Захарченко обанкротилось два банка, там пропала большая сумма наличности, эта мразь (Захарченко) судя по всему прятал эти деньги. Тем не менее справедливый приговор для этого оборотня должен быть расстрел, с полной конфискацией имущество у него и его ближайших родственников. Но при нынешнем воровском правительстве получит лет 5, с учетом что уже отсидел и за хорошее поведение выйдет менее чем через год.
      лаврентий павлович
    5. Венд Сегодня, 16:02
      Ну не то чтобы подкинули, сам полковник и положил на хранение. Ведь он должен был в день зарабатывать около 23 миллионов, куда с такой суммой идти. А если серьезно, то думаю это деньги для беспорядков. С кого теперь западные спонсоры будут взыскивать?
      Венд
    6. Николай Грек Сегодня, 16:26
      Цитата: 210окв
      Да,конечно!Полностью обнесли банк и всё вам подкинули.... wassat"Ва-банк"

      ну а как...наши же правоохранители все дела фабрикуют и на каждом обыске подкидывают всё в соответствии с фабрикуемым делом...захарченке подкинули миллиарды..."артподготовщикам" подкинули коктейли Молотова и холодное оружие...торговцам оружием подкидывают арсеналы оружия, педофилам подкидывают соответствующие видео и т.д и т.п по списку!!! request request laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. Anarchist Сегодня, 15:10
    Кто бы мне подкинул хоть малую часть этих денег?
    Так это только дома нашли, А в гараже искали? Сколько у него гаражей? Чем больше гаражей, тем меньше срок... Может даже условка!
    Anarchist
    1. Dym71 Сегодня, 15:22
      Цитата: Anarchist
      Кто бы мне подкинул хоть малую часть этих денег?

      Пишите адрес и когда Вас не будет дома wassat
      Dym71
      1. 210окв Сегодня, 15:24
        Неужели!Вы Робин Гуд? wassat Или Робин Бед? crying
        Цитата: Dym71
        Цитата: Anarchist
        Кто бы мне подкинул хоть малую часть этих денег?

        Пишите адрес и когда Вас не будет дома wassat
        210окв
        1. Dym71 Сегодня, 15:30
          Цитата: 210окв
          Неужели!Вы Робин Гуд? Или Робин Бед?

          Фанат тульского Арсенала (футбол) у нас так заведено в этом сезоне, у богатых отбираем, бедным отдаем. hi
          Dym71
          1. Partyzan Сегодня, 16:23
            Цитата: Dym71
            у богатых отбираем, бедным отдаем.

            laughing
            Partyzan
            1. Dym71 Сегодня, 16:51
              Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей среднего достатка yes
              Dym71
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:13
    Еще десяток таких полковников, и дефицит бюджета превратится в ПРОФИЦИТ.
    Горный стрелок
    1. 34 регион Сегодня, 15:50
      Горный стрелок Сегодня, 15:13 Новый
      Еще десяток таких полковников, и дефицит бюджета превратится в ПРОФИЦИТ. ***Тут наверно скорее показательная порка перед выборами. Так до выборов дотянут, а потом не найдут состава преступления. Все свидетели, совершенно случайно (кто проболтался) сгинут в мир иной. Вон с Сердюковым расследовали, расследовали (кто сболтнул, сгинул) и ничего не обнаружили!
      34 регион
      1. Николай Грек Сегодня, 16:33
        Цитата: 34 регион
        Горный стрелок Сегодня, 15:13 Новый
        Еще десяток таких полковников, и дефицит бюджета превратится в ПРОФИЦИТ. ***Тут наверно скорее показательная порка перед выборами. Так до выборов дотянут, а потом не найдут состава преступления. Все свидетели, совершенно случайно (кто проболтался) сгинут в мир иной. Вон с Сердюковым расследовали, расследовали (кто сболтнул, сгинул) и ничего не обнаружили!

        не припоминаю, чтобы по "сердюкову" закрыли все дела!!!
        Николай Грек
    2. Стирбьорн Сегодня, 16:40
      Цитата: Горный стрелок
      Еще десяток таких полковников, и дефицит бюджета превратится в ПРОФИЦИТ.

      А если генерала какого-нибудь тряхнуть am
      Стирбьорн
  4. gukoyan Сегодня, 15:14
    Конечно подкинули, прокатили инкассатор ночью и прямо в окно закидывали)
    Ой... Ужас какой, наврал бы хоть по-умнее что ли, типа впоймал золотую рыбку из попросил деньжат...
    gukoyan
    1. voronbel53 Сегодня, 17:22
      ...для того, чтоб подкинуть такую кучу, надо найти, где эту кучу взять. И найти такую организацию, которая согласится эту кучу совершенно безвоздмездно отдать, для того чтоб подставить, то ли сестру, то ли самого полковника. Совершеннейшая чушь, для этого хватило бы и миллиона деревянных и даже меньше, так что, как этот детский лепет квалифицирует наш СК,- может и поверит? Глядя на прошлую практику с некоторыми высокопоставленными деятелями, можно и поверить и вынести приговор с потолка ниже нижнего, а можно и благодарность объявить, за такую кучу денег, всё возможно. Радость-то какая, столько денег и ничьи!!!...
      voronbel53
  5. злой партизан Сегодня, 15:19
    Блин...На их месте должен был быть я... sad
    злой партизан
    1. д^Амир Сегодня, 15:28
      вот будете полковником ГУЭБиПК МВД и посетит Вас счастье... или не посетит.... Добрый день!!!
      д^Амир
      1. злой партизан Сегодня, 15:41
        Цитата: д^Амир
        Добрый день

        hi
        Цитата: д^Амир
        вот будете полковником ГУЭБиПК МВД

        Увы...Уже не успею... request recourse
        злой партизан
        1. д^Амир Сегодня, 15:43
          плюсом там к тем деньгам сразу срок за коррупцию идет.... так что ну его.... одно обидно.... не дотянул чувак до списка Форбс... не дотянул...
          д^Амир
  6. rruvim Сегодня, 15:20
    Интересно вот что (цитата "ленты"): "По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин."
    Это что, целая "контора" не может найти своего штатного высокопоставленного сотрудника, а вся полиция не может найти своего начальника главка? При этом все их связи, ДНК, походка, лицо, привычки и любовницы лежат в толстых папках "личных дел" и в многогегабайтных файлах своих кадровиков и СБ? Типо сбежали за границу? ФСБ-ник и целый генерал? Не верю!!! request
    rruvim
    1. rruvim Сегодня, 15:27
      Скорей всего сидят на дачах своих более высокопоставленных "покровителей", а может и на своих собственных, и АКТИВНО влияют на следствие, вернее, на возврат "задержанного" бабла. И плевать они хотели на "объявление в розыск"...
      rruvim
  7. ul_vitalii Сегодня, 15:21
    Обычно дохлую кошку подкидывают.
    ul_vitalii
  8. Masya Masya Сегодня, 15:22
    Вот блин, почему у нас в городе таких доброжелателей нет? Ведь никто не подкинет!!! Вот жлобы!!! angry
    Masya Masya
    1. д^Амир Сегодня, 15:30
      Добрый день!!! там в комплекте с деньгами сразу срок за коррупцию идет.... может ну его а????
      д^Амир
      1. Masya Masya Сегодня, 15:48
        Дамир, приветик! love
        Цитата: д^Амир
        сразу срок за коррупцию идет....

        Скорее за хранение краденого... не жили богато, нефиг начинать! wink
        Masya Masya
        1. д^Амир Сегодня, 15:50
          тож не мало... а если еще и соучастие припишут???? не-еее.....
          не жили богато, нефиг начинать! wink
          д^Амир
      2. 34 регион Сегодня, 15:54
        д^Амир Сегодня, 15:30 ↑ Новый
        Добрый день!!! там в комплекте с деньгами сразу срок за коррупцию идет.... может ну его а????*** А Сердюкову с Васильевой что дали?
        34 регион
        1. д^Амир Сегодня, 15:59
          а вот не надо путать!!!! там коррупционеры кого надо коррупционеры!!! а тут самодеятельность... можно сказать народное творчество... да еще поговаривали что это черная касса на проведение "народного гнева против прогнившего режима"... на Болотной "геволюцигонеры" тусовались как раз в то время.... москва-майдан организовывали....
          д^Амир
          1. 34 регион Сегодня, 16:10
            д^Амир Сегодня, 15:59 Ну так и Собчак, и Гайдар, и Немцов тоже были оппозицией выдвинувшей Путина! Неужели Путин пойдёт против тех кто его продвинул, а те кто продвинул Путина попытаются его снести? Не ручная ли это оппозиция для стравливания пара? Ну выйдут. Ну пошумят. Дальше что? В Европе вон выходили, бастовали против увеличения пенсионного возраста. И всё. Как власть решила, так и сделала. Для смены власти нужны нужные люди на ключевых постах. И Путин это прекрасно понимает. Видимо поэтому и пошли перестановки перед выборами. Не верю я что демонстрация на площади снесёт власть. Хотя возможно какой то клан и готовится пробить себе место у кормушки. Но не более того.
            34 регион
            1. д^Амир Сегодня, 16:39
              ну уважаемый Коллега!!!! а чему были свидетелями не так давно?????
              Не верю я что демонстрация на площади снесёт власть
              при активной внешней поддержке??? при присутствии послов всея "демократИи" и шикарном финансировании????... при том что силовиков свяжут по рукам ногам приказами о не вмешательстве и не участии???? да эта болотная такой фонтан дерьма бы выдала что и кремль по самую колокольню Ивана Великого залило бы..... не надо недооценивать отработанные приемы по сносу власти... и кстати...
              и Собчак, и Гайдар, и Немцов тоже были оппозицией выдвинувшей Путина!
              никакой оппозицией они тогда не были!!!!! они были властью!!!!! ну ошиблись в человеке... не того правоприемника себе выбрали... вот и оказались оппозицией... и кстати в Вашем списке "оппозиционеров" живых то уж и нету!!!! случайность????
              д^Амир
              1. 34 регион Сегодня, 16:50
                д^Амир Сегодня, 16:39 . Путин совсем не Янукович. И сопли он жевать в этом плане совсем не будет. Он прекрасно знает к чему ведёт жевание. Прежде чем стать властью, тот же Собчак был в оппозиции, как и все пришедшие к власти в 90-е. А то что иных уж нет в живых. На что намёк? На их устранение? Типа: Мавр сделал своё дело и он должен умереть!? hi
                34 регион
                1. д^Амир Сегодня, 17:01
                  да.... из мавра сделали бедного Йорика....
                  Путин совсем не Янукович. И сопли он жевать в этом плане совсем не будет

                  Полностью с Вами согласен!!!! вот абсолютно!!!! и заслужил бы Владимир Владимирович славу наиглавнейшего и наистрашнейшего и наитемнейшего ДИКТАТОРА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ!!!! в комплекте с объявлением наших каких-никаких властей не легитимными и т.д...
                  д^Амир
                  1. 34 регион Сегодня, 17:08
                    д^Амир Сегодня, 17:01 Ну ничего! Пусть побудет диктатором в глазах Запада! laughing Если Путин прогнётся, то у нас тогда будет как в Ливии. Тут выбор, или мирная жизнь, или бандитская свобода. Ну её на фиг эту западную свободу и демократию.
                    34 регион
                    1. д^Амир Сегодня, 17:14
                      так и так не плохо получилось... проскочили между иметых.... и болотную получилось разогнать и славы главнововсемвиновного избежать....
                      д^Амир
  9. JonnyT Сегодня, 15:26
    жадность фраера сгубила
    JonnyT
  10. 76rtbr Сегодня, 15:27
    когда же мне хот пару лярдов подкинуть ??? где ты , боже ???
    76rtbr
    1. Вадим237 Сегодня, 17:20
      Своим умом заработаете.
      Вадим237
  11. Романенко Сегодня, 15:28
    Вот же гады, мне вот ни разу не подкинули ничего приличного, котят подбрасывали, мусор, ну и всякую фигню.
    А вот бабло в чемоданных объемах никогда....
    Адресом малость ошиблись, можно было пару сумок и мне завезти laughing
    Романенко
  12. Кокос Сегодня, 15:29
    Блин а че мне не подкинули..?) я не против)
    Кокос
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:29
    ..
    "Незаметно" подбросили КамАЗ денег..))
    Великие Гудини с Кио, нервно курят в сторонке))
    Сибирский цирюльник
  14. askort154 Сегодня, 15:29
    Да уж.
    Трудно поверить в такую беспредельную алчность.
    askort154
  15. pvv113 Сегодня, 15:33
    Обе женщины работают педагогами

    Наверное учат детей доброте, честности, уважению к старшим
    pvv113
    1. voronbel53 Сегодня, 17:33
      ...за такие деньги любой ангел скинет с себя крылья, не то, что какие-то учительницы...
      voronbel53
  16. Филин Сегодня, 15:42
    Какое вымогательство взяток? Это - "ОБЩАК", только вот чей это "общак? На этот самый главный вопрос никто ответа не даёт...
    Филин
    1. Doliva63 Сегодня, 16:25
      Кому надо, тот знает, чей. И кое-где даже инсайд был. Там не взятки вымогают, а целые состояния. Зато - стабильно, как и обещали laughing
      Doliva63
    2. Вадим237 Сегодня, 17:24
      Это деньги лопнувшего банка, банкиры просто нашли чувака, с помощью которого можно было эти бабки отмыть.
      Вадим237
  17. Влад5307 Сегодня, 15:45
    Цитата: pvv113
    Обе женщины работают педагогами

    Наверное учат детей доброте, честности, уважению к старшим

    по чину, умеющим хранить бабло на квартирах и не только своих. laughing
    Влад5307
  18. Керенский Сегодня, 15:51
    А зачем столько дома иметь налом? Ох! Не его это денюжки!
    Керенский
    1. Николай Грек Сегодня, 16:35
      Цитата: Керенский
      А зачем столько дома иметь налом? Ох! Не его это денюжки!

      конечно..легче их в банк на свое имя положить!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. Керенский Сегодня, 17:21
        Деньги надо или выводить, или вкладывать. Просто так держать бумагу, смысла нет... А вот если деньги предназначались для "раздачи слонов", то всё встаёт на свои места.
        Керенский
  19. Громобой Сегодня, 15:53
    В прокуратуре на это отвечают, что для "подкидывания" такого объёма денежных средств, в котором правоохранителей обвиняют Захарченко и его родственники, не хватило бы и нескольких дней...
    Конечно смешной ответ прокуратуры,но хотелось бы чтоб мы и ещё со временем услышали от прокуратуры "кое-что". А именно полностью распутанную преступную схему и посадки не только бедного господина полковника,но и всех участников этой преступной организации не взирая на звания и должности.В том,что следы ведут на верх у меня сомнений нет,т.к. в одиночку и без прикрытия таких денег добыть невозможно.К тому же характер изъятых ценностей намекает на то,что это просто чья то "копилка".А ещё поражает как глупо их полковник хранил(практически под матрасом).А ведь профессионал.Значит ничего не боялся?Почему..?
    Громобой
    1. Николай Грек Сегодня, 16:37
      Цитата: Громобой
      В прокуратуре на это отвечают, что для "подкидывания" такого объёма денежных средств, в котором правоохранителей обвиняют Захарченко и его родственники, не хватило бы и нескольких дней...
      Конечно смешной ответ прокуратуры,но хотелось бы чтоб мы и ещё со временем услышали от прокуратуры "кое-что". А именно полностью распутанную преступную схему и посадки не только бедного господина полковника,но и всех участников этой преступной организации не взирая на звания и должности.В том,что следы ведут на верх у меня сомнений нет,т.к. в одиночку и без прикрытия таких денег добыть невозможно.К тому же характер изъятых ценностей намекает на то,что это просто чья то "копилка".А ещё поражает как глупо их полковник хранил(практически под матрасом).А ведь профессионал.Значит ничего не боялся?Почему..?

      какой следователь пропадает!!! crying crying crying прям свое следствие лихо провели!!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  20. Всадник без головы Сегодня, 15:55
    Родственники полковника Захарченко: Миллионы нам подкинули, когда нас не было дома

    А миллиарды? wassat
    Если серьезно - хранил скорее всего общак. Больно уж сумма крупная. Общак каких-то шишек (понятно каких).
    Что удивляться. Власть давно уж прогнила - и чем выше к голове, тем сильнее вонь
    Всадник без головы
  21. Shaitan_by Сегодня, 15:56
    В фильма ВаБанк следователь сказал,
    "Я еще не разу не встречал человека, который бы украл пол миллиона, и подкинул другому, что бы его погубить"
    Shaitan_by
  22. XXXIII Сегодня, 15:59
    Берут — посмеиваясь, отдают — плача.
    wink
    XXXIII
  23. Идущий Сегодня, 17:10
    В прокуратуре на это отвечают, что для "подкидывания" такого объёма денежных средств, в котором правоохранителей обвиняют Захарченко и его родственники, не хватило бы и нескольких дней...


    Они , наверное , уезжали на месяц в отпуск , тогда все и случилось. lol
    Идущий
  24. штольц Сегодня, 17:35
    Цитата: LiSiCyn
    Подкинули сначала в квартиру..., потом думают... не мало , на условку только.. А давайте, еще подкинем родственникам...И обязательно, маме- пенсионерке...

    Вот кто бы так мне подкинул и моим родственникам, Я и дверь закрывать не буду, ни днём, ни ночью.
    штольц
  25. Немезида Сегодня, 17:48
    А мне вот никто миллионов не подкинул и моим знакомым тоже...Если говорить серьезно,то судебные процессы над ворьем по путински, а ля Васильева,уже надоели...Вор должен сидеть в тюрьме,а не шляться по бутикам...
    Немезида
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