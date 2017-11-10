Родственники полковника Захарченко: Миллионы нам подкинули, когда нас не было дома

Продолжают в дозированном ключе публиковаться сведения о так называемом «бриллиантовом полковнике». Речь идёт о бывшем сотруднике МВД, Дмитрии Захарченко, которого обвиняют в совершении коррупционных преступлений в особо крупных размерах. Напомним, что в его квартире были обнаружены гигантские по своим объёмам денежные средства в виде наличности – около 9 миллиардов рублей.Денежные средства при обысках ранее были обнаружены и в квартирах родственников Захарченко. В частности, около 124 тыс. долларов, 342 млн рублей и до полутора миллиона евро оперативники нашли в квартире сестры полковника. Там же был обнаружен полукилограммовый слиток золота.В квартире у матери Захарченко найдены более 19 млн рублей, 600 тыс. евро и примерно 20 тыс. долларов США.Следствие считает, что полковник Захарченко привлекал своих родственников к получению и хранению средств, оказавшихся в его распоряжении в результате использования преступных схем. Отмечено, что в квартирах матери и сестры бывшего сотрудника МВД обнаружены доверенности на имя друг друга и даже завещания. Обе женщины работают педагогами.Сами родственницы «бриллиантового полковника» заявляют, что денежные средства и золото им не принадлежат, и что «были им подкинуты, пока их не было дома».Напомним, что сам Захарченко находится под следствием с сентября прошлого года. Бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД России заявляет, что обнаружение огромных денежных средств у его и его родственников - подлог, и что сам он жил на заработную плату сотрудника полиции. В прокуратуре на это отвечают, что для "подкидывания" такого объёма денежных средств, в котором правоохранителей обвиняют Захарченко и его родственники, не хватило бы и нескольких дней...