Шойгу: НАТО на восточном фланге отрабатывает вопросы применения ядерного оружия

Созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. На восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия

В непосредственной близости от наших границ наращивается военное присутствие НАТО, размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов

Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом

Созданный западными СМИ ажиотаж вокруг учений "Запад-2017" является прикрытием для возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии, в том числе для отработки вопросов применения ядерного оружия, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.Он напомнил, что в сентябре на полигонах России и Белоруссии прошли совместные стратегические учения "Запад-2017". Шойгу подчеркнул, что несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, маневры сопровождались "постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров".- сказал министр.- отметил министр. По его словам, "эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера".- заключил Шойгу, передает ТАСС