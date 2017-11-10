17:49 10 ноября

Шойгу: НАТО на восточном фланге отрабатывает вопросы применения ядерного оружия

Созданный западными СМИ ажиотаж вокруг учений "Запад-2017" является прикрытием для возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии, в том числе для отработки вопросов применения ядерного оружия, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Он напомнил, что в сентябре на полигонах России и Белоруссии прошли совместные стратегические учения "Запад-2017". Шойгу подчеркнул, что несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, маневры сопровождались "постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров".

Шойгу: НАТО на восточном фланге отрабатывает вопросы применения ядерного оружия



Созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. На восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия
- сказал министр.

В непосредственной близости от наших границ наращивается военное присутствие НАТО, размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов
- отметил министр. По его словам, "эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера".

Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом
- заключил Шойгу, передает ТАСС

Использованы фотографии: пресс-служба Минобороны РФ
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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 15:38
    Совсем сбрендили..Хотя и понятно что Европа будет отдана на заклание полосатым дядей..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 15:41
      По его словам, "эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера".


      Маховик гонки раскручивается на полную.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 15:50
        Цитата: cniza
        Маховик гонки раскручивается на полную.

        он уже раскрутился, вот интересно когда рванет, от центробежной силы
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 15:53
          Главное не повторить ошибки СССР , а так пусть крутится.
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 15:56
            если будет крутится, то, как любой механизм, обязательно рванет, а шибки, будем надеяться, не будут повторять, а то как то 4-й раз на те же грабли - уже не смешно будет hi
            Partyzan
            1. cniza Сегодня, 15:58
              Грабли Россия подложит им , ошибки тщательно проанализированы и учтены , пусть дуются.
              cniza
              1. Partyzan Сегодня, 16:02
                Цитата: cniza
                Грабли Россия подложит им

                такие что ли?
                Partyzan
          2. лаврентий павлович Сегодня, 16:08
            Цитата: cniza
            Главное не повторить ошибки СССР , а так пусть крутится.

            Вы правы, нужно первыми нанести сокрушающий ядерный удар по полосатикам, а Европа тогда быстро притихнет. Сталин смалодушничал - не стал брать всю Европу в 1945, меченный - все завоевания дедов отдал, алкаш - без комментариев. Сейчас ВВП слишком заигрался в дипломатию, для кого мы хотим быть честными, "белыми и пушистыми"? Для Запада, для "исключительных" - так они понимают только один язык, язык силы.
            лаврентий павлович
            1. Владимир16 Сегодня, 16:12
              Цитата: лаврентий павлович
              для кого мы хотим быть честными, "белыми и пушистыми"?

              Для себя. Для всех, кто живет в России. Мирное небе во стократ важнее Вашей неудержимой спеси.
              Владимир16
              1. лаврентий павлович Сегодня, 17:44
                Цитата: Владимир16
                Цитата: лаврентий павлович
                для кого мы хотим быть честными, "белыми и пушистыми"?

                Для себя. Для всех, кто живет в России. Мирное небе во стократ важнее Вашей неудержимой спеси.

                Не смешите, быть честными, "белыми и пушистыми" для тех кто живет в России с нашей госдумой и правительством, где вор на воре и вором погоняет, где вся система работает на олигархов и на чиновников. Снимите розовые очки. Мирное небо будет, только тогда когда мы победим. По кому ударили санкции, по чиновникам или богатым? Санкции ударили по простым россиянам. Уровень жизни упал, цены в магазинах растут, для чиновников, депутатов с заработками более 1000 000 руб. в месяц это вообще не ощутимо. Санкции это такая же война, только на этом поле мы слабее. Нужно использовать наши сильные стороны, а единственная сильная сторона это армия, флот, ВКС. Мирное небо - при правлении меченного и алкоголика мы потеряли больше людей, чем во всех войнах после 1945 г. Это есть западная война против нас, особенно когда црушники сидели во всех министерствах. Я считаю, что если человек умирает от голода, нищеты это тоже боевые потери. Какая разница умереть от голода или от пули -это безвозвратные потери. Нам спокойно жить не дадут, так чего нам ждать?
                лаврентий павлович
        2. Pirogov Сегодня, 17:29
          Цитата: Partyzan
          он уже раскрутился, вот интересно когда рванет, от центробежной силы

          Так чего тогда ждать ? ....бать например по Кракову так глядишь про евроамерико героев ещё лет на пятьдесят забудем. Дать им конкретно понять ,что панькатся с ними ...ками не кто не будет.
          Pirogov
    2. Anarchist Сегодня, 15:41
      Зачем с ними договариваться? Не стоит! ''41 год'' на пороге... Нужно оборону выстраивать! Грамотную!
      С Гитлером договаривались уже!
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 15:46
        Если выстраивать аналогию то скорее всего"39"..Минский (Мюнхенский)сговор состоялся..Ждем крупную провокацию с амерзскими военными(Глайвецкий инцидент)..
        Цитата: Anarchist
        Зачем с ними договариваться? Не стоит! ''41 год'' на пороге... Нужно оборону выстраивать! Грамотную!
        С Гитлером договаривались уже!
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 15:48
          Так и провокация Готова уже! Осталось только миротворцев на Донбасс ввести и...
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 15:55
            И что ? откроют войну на два фронта ...провокация на Донбассе развяжет руки России и преподнесет Украину на блюдечке.
            cniza
            1. Anarchist Сегодня, 15:58
              Миротворческий контингент будет разношерстный, из разных стран Европы! Удар по ним - это объявление войны той стране, из которой они прибыли...
              Чем не провокация?
              Anarchist
              1. cniza Сегодня, 16:00
                Все миротворцы будут сохранены и эвакуированы , а Украина будет вычищена от скакунов.
                cniza
                1. Anarchist Сегодня, 16:04
                  Футуристические сценарии! Боинг помните? Нанесут удар по миротворцам скакуны, а yanki всем внушат, что русские!
                  Anarchist
            2. Стирбьорн Сегодня, 16:46
              Цитата: cniza
              И что ? откроют войну на два фронта ...провокация на Донбассе развяжет руки России и преподнесет Украину на блюдечке.

              феерический бред - руки были развязаны после сожжения одесситов в Доме Профсоюзов, просто к Путину прилетел Бюстгалтер (или как там его) и убедил не делать резких движений
              Стирбьорн
      2. cniza Сегодня, 15:46
        Пытаться договариваться надо , но не верить ни одному их обещанию.
        cniza
        1. Anarchist Сегодня, 15:50
          Договариваться? Ну если только в целях дезинформации...
          Anarchist
    3. BerBer Сегодня, 15:48
      Европа на этот раз видит руки кукловодов. В целом, ситуация не та, что была во времена СССР. Нас пытаются развести на траты, втягивая в гонку вооружений, а мы не ведёмся. По принципу "необходимо и достаточно". Думаю, ничего критического тут нет.
      BerBer
    4. To be or not to be Сегодня, 15:53
      Сергей Кужугетовича Шойгу 21 мая 1955 г. (62 года), Чадан, Россия....в Президенты РФ!!!! hi
      To be or not to be
      1. Anarchist Сегодня, 15:55
        Сергей Кужугетович, Не забывайте, что вы здесь инкогнито! Не палитесь!
        Anarchist
      2. новичок Сегодня, 15:58
        да уж, с 39 вплоть до 22июня 41го нам тоже не верилось, что запад заклинило, от слова клиника. та же ситуация сейчас. но поменялось оружие и геополитическая конфигурация, не в нашу пользу. надеюсь все планы действий против врага уже лежат на столе Шойгу. ибо для импровизации времени не будет, очень резко возросло качество оружия. разигрываться оборона должна как по нотам.
        новичок
  2. DEZINTO Сегодня, 15:42
    Блин но это-же всё безумие! Неужели они не понимают что творят? Ведь могут таких дел наворотить! Капец клинические самоубийцы какие-то! sad

    Ведь могут вот так выпендриваться выпендриваться а потом как полыхнёт. Где-то уже написали "бензин по всей Европе разлили, осталось только спичку бросить".
    DEZINTO
    1. cniza Сегодня, 15:48
      Цитата: DEZINTO
      Блин но это-же всё безумие! Неужели они не понимают что творят? Ведь могут таких дел наворотить! Капец клинические самоубийцы какие-то! sad


      Им все денег мало и кто то их них ещё думает , что можно найти способ как завоевать Россию.
      cniza
  3. Какой-то Компот Сегодня, 15:45
    Подобрались таки
    Трамплинщики
    Какой-то Компот
  4. Sergey53 Сегодня, 15:48
    Задача матрасников нас ослабить любым способом. Санкциями, втягиванием в гонку вооружений, созданием нестабильной ситуации на наших границах, идеологическое давление в соцсетях и т.д. Вот что делать нам ??
    Sergey53
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:58
    500 млн человек нс очень ограниченной территории. Какое ядерное оружие? Разве что все срочно решат совершить суицид? На территории Европы даже тактическое ядерное оружие приведет к таким жертвам... 2-я мировая покажется детскими играми в песочнице...
    Горный стрелок
  6. Громобой Сегодня, 16:02
    Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом
    Так или иначе,но конфронтация со стороны НАТО уже есть и на неё всё таки приходится давать ответ для сдерживания.
    А терроризм вещь хитрая.Если НАТО будет выгодно,то она будет изображать совместную борьбу.А если нет,то может просто обратить это оружие против России.Да и уже обращает и из нашего МО уже всевозможные обвинения звучали на это счёт.
    Громобой
    1. Кент0001 Сегодня, 16:09
      А толку-то. Ведь мы так и не сказали что США открыто поддерживает международный терроризм. Про это открыто сказали только Иран и Сирия.
      Кент0001
  7. Идущий Сегодня, 16:05
    Окружают и подтягиваются со всех сторон , одна надежда на нашу триаду.
    Идущий
  8. ИванИванов Сегодня, 16:05
    "мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог"

    А нас кто-то спрашивает чего мы хотим и к чему готовы?
    ИванИванов
  9. Кент0001 Сегодня, 16:07
    Чета мы исключительно оправдываемся и уже начали по некоторым направлениям пресмыкаться (по крайней мере складывается такое вот ощущения, надеюсь я не прав), так может озвучить уже что если че, то РФ оставляет за собой право превентивного применения всего имеющегося арсенала против любой угрозы. Надоела наша беззубость. Хотя чего ждать, вся элита страны сооринтерована на Запад.
    Кент0001
  10. Стирбьорн Сегодня, 16:48
    Может тоже будем отрабатывать вопросы применения ЯО по условным противникам, а то все у нас учения сводятся к борьбе с бандформированиями, как будто Росгвардии для этого мало - а НАТО готовится, именно к войне с нами
    Стирбьорн
  11. Doliva63 Сегодня, 17:03
    Я попытался представить Гречко или Устинова в майке яичного цвета на официальной фотогорафиии, не получается. Как и у этого типа - быть министром обороны. Тьфу, блин.
    Было, правда, время, когда и тельник нараспашку осуждался, но он себя оправдал героизмом
    простых солдат. Чем себя оправдает нательное бельё бывшего дорожного строителя? Не дорогами, понятно, их нет, а чем? И что говорит этот МО, тоже не важно, он поставлен финпотоками рулить, не более.
    Doliva63
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