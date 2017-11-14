Гибридная война как стиль жизни и смерти

«Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами».

Лев Троцкий

«Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует».

Шарль Бодлер

Закончились учения «Запад-2017», отгремели залпы орудий и перестали рычать моторы на полигонах России и Белоруссии. И вроде бы чётко и наглядно была продемонстрирована возможность защитить территорию Белоруссии от любых внешних угроз в ходе даже той самой «гибридной войны». Однако не всё так ясно, не всё так однозначно. Как ни странно, вопросы остаются, и их всё больше и больше. Достаточно почитать белорусскую прессу до, в ходе и после тех самых, ставших легендарными учений, и вопросам поистине не будет конца.Самое неприятное, что в голове сами собой формулируются не только вопросы, но как бы и ответы на эти самые клятые вопросы… А вся беда в том, что в Белоруссии отсутствует самый главный фактор готовности к отражению внешней агрессии — психологическая готовность эту самую агрессию отражать. Что само по себе отнюдь не уникально: достаточно вспомнить 80-е годы 20-го века, и если начало 80-х — это резкий рост военной напряжённости в Европе и даже балансирование на грани войны, то вторая половина 80-х — это перестройка, гласность и дружба с Западом, закончившиеся крахом советского блока и расползанием блока НАТО на восток.В 80-е годы у СССР отсутствовал главный элемент готовности к противостоянию: Запад перестал восприниматься как враг, что имело свои очевидные последствия. Танков, пушек и самолётов как раз хватало с избытком, да и в экономике всё было совсем не так плохо, как нам любят рассказывать. Во всяком случае лучше, чем в 90-е годы.Беда была как раз в этом: советские люди перестали воспринимать людей Запада как врагов, и это вело в политическую катастрофу. В результате «дружбы с Америкой» мы имеем сейчас войска НАТО под Псковом. Замечательное достижение.С Белоруссией ситуация парадоксальна ещё больше: сегодня эта страна не обладает и двадцатой частью военного потенциала СССР, армия РБ практически не перевооружалась с момента «обретения независимости», однако никаких «алармистских» настроений в белорусском обществе не присутствует. Все предостережения о вполне очевидной угрозе со стороны НАТО вызывают почему-то только шутки и смех.Почему-то примеры Югославии, Ливии и Ирака с Сирией никакого влияния на настроения в обществе не оказывают принципиально. Не воспринимают в Белоруссии натовцев как врагов. И почему-то из этого делают весьма странный вывод, что это обезопасит РБ от агрессии НАТО — дескать, если Россия враждует с НАТО, то это её проблемы, а вот белорусы как раз с Европой хотят дружить…В принципе (это если кто не понял), и развал СССР был результатом той самой «гибридной войны», а не «случайным событием» и не результатом «экономических проблем». И тогда широко применялось военное давление, экономические ограничения (под ними СССР жил всю свою историю), пропагандистская война и «работа с элитами». А танки НАТО «как в 1941-м» так через кордон и не рванули.Безусловно, термин «гибридная война» и то, что под ним подразумевается, нуждается в дополнительном исследовании и определении, однако тот самый «крах СССР» можно, как мне кажется, провести именно по этой статье: гибридная война. Примерно так же была уничтожена Югославия: НАТО ей войну не объявляло и объявлять не собиралось. Сначала активно разжигались межнациональные противоречия (их на Балканах до чёрта), потом шли поставки «летального оружия», потом национал-бандиты получали активную иностранную поддержку.Примерно то же самое мы имеем в Сирии. Гибридная война. При этом ни НАТО, ни США на Сириюкрупномасштабно не нападали. Война, по сути дела, носила характер «посреднической», «гибридной». Мир вокруг нас меняется, и характер войны меняется точно так же. Натовские танки не попёрли через сирийскую границу, как немецкие 1 сентября 1939 года.То есть не только генералы готовятся всегда «к прошлой войне», но и «гениальные блоггеры» тоже, как правило, готовятся к войне прошедшей. Даже не так: гениальные блоггеры готовятся, как правило, к войне давно минувшей.С их точки зрения для агрессии необходим А. Гитлер и дивизия «Мёртвая Голова», иначе никак. Увы, дорогие камерады, не всё так однозначно. СССР был наголову разгромлен и стёрт с политической карты мира без всяких гитлеров и танковых ударов, то же самое можно сказать про Югославию. Сегодня (конец 20-го, начало 21-го века) война идёт немного иначе. Нет, чисто военного аспекта никто не отменял, и натовские самолёты бомбили и Триполи, и Белград, но главное направление наступления лежит совсем в другой сфере.Кстати, в 90-е годы Россию не бомбили просто потому, что у неё ещё оставалось то самое ядерное оружие, которое нам так настойчиво рекомендуют сократить. Только по этой и по никакой другой причине. Именно поэтомуне бомбят Северную Корею: у неёесть ядерные боезаряды, а наши «демократические друзья» смелостью не отличаются.Наиболее классически гибридная война велась против Югославии: жёсткие экономические санкции, постоянное военное давление, перетекающее в бомбовые удары (не являющиеся агрессией!), поддержка националистов, сепаратистов, экстремистов… их финансирование и вооружение, и прощение всех грехов. И мощнейшая информационная кампания, направленная на демонизацию Белграда. Вот это и есть — «гибридная война».Один в один мы имели это в случае сверхблагополучной Ливии — экономическая блокада, информационная война, поддержка экстремистов, заброска тренированных боевиков, их снабжение и информационная поддержка, военное вмешательство на позднем этапе. Всё как по нотам. Сирия? Ну, даже смешно всё это повторять. Скучно, господа. Странно, что никто ещё не систематизировал этот опыт и не написал толкового учебника по гибридным войнам для широкого читателя.Их было не одна и не две. Уже и не три. И приёмы вполне и вполне стандартные. И ни разу на 22 июня 1941 года не похожие. В 90-е годы 20-го века мы имели счастье ощутить это на собственной шкуре: война в Чечне имеет к Чечне и чеченцам самое отдалённое отношение. Информационная кампания в западной и российской прессе, заброска боевиков из арабского мира и их снабжение и обеспечение развединформацией. Гибридная война она такая… гибридная! И да! Борьба в ЕСПЧ за права «невинно пострадавших» бородачей! И это тоже элемент войны… а вы как хотели?И против Ирана она ведётся постоянно: экономическая блокада, заброска диверсантов, информационная кампания в «свободной прессе», направленная на дискредитацию «режима аятолл», поддержка «оппозиции» в любых действиях… размещение баз вдоль границ Исламской республики, подготовка к массированным ракетным ударам…Ничего нового — даже скучно. Против КНР гибридная война тоже ведётся от Тайваня до Уйгурии. И приёмчики практически те же самые. Мы по-прежнему почему-то воспринимаем войну через призму опыта Второй мировой, но это не совсем корректно: войны были и до, и после Второй мировой. Арабо-израильские войны и эпоха Наполеоновских войн серьёзно отличаются от «самого большого военного конфликта в истории человечества». Нельзя на эпохе ВМВ полностью зацикливаться. Даже чисто военный аспект серьёзно изменился, начиная с 1945-го года и опытуже впрямую применять никак нельзя даже просто при планировании боевых действий, что уж говорить про аспект политический.Например, в 80-е годы факт плохого обеспечения советского населения ширпотребом по сравнению с Западной Европой широко использовался в антисоветской пропаганде. Сегодня это далеко не так (хотя возникли другие, гораздо более серьёзные проблемы), но это не значит что «мы победили», отнюдь, просто этот аспект больше не используется в антироссийской пропаганде. и всё тут. То есть их интересует не реальное решение внутрироссийских проблем (было бы весьма странно, если бы их это всерьёз интересовало!), а те факты и аспекты нашей жизни, которые можно использовать в антироссийской пропаганде, и всё.Сегодня уровень жизни в России гораздо выше, чем в «независимых» Грузии, Молдавии, или Украине. Но это никому из западных пропагандистов не интересно абсолютно. В антироссийской пропаганде потому что использовать нельзя, потому и неинтересно. Те издания, которые ещё 30 лет назад кляли коммунистический режим в России, сегодня с тревогой в голосе говорят, что в России слишком велик уровень социального расслоения. Ну кто бы мог подумать! И комиссары им не нравятся, и олигархи…Да наплевать им на все наши проблемы с высокой колокольни. Цель их работы не в том, чтобы помочь решить российские проблемы, а в том, чтобы работать «по болевым точкам», что они и делают. Любое ныне живущее общество от таких проблем не избавлено. Просто с американской точки зрения коррупция в штате Нью-Йорк — это их внутреннее дело, а коррупция в Сочи — это дело международной важности…И те из наших, кто эту тему на международном уровне пытаются обсуждать, впадают в откровенную ересь. Не надо играть в подобные игры. И «допинговый скандал» — это всё из той же серии «гибридной войны». Мощное пропагандистское действо с целью обоснования того факта, что Россия — это плохо. Тут беда ещё в чём: дискуссии по подобным темам абсолютно бесполезны — идёт «наброс на вентилятор» в чистом виде. А что вы хотели — это война.Вот тут в ответ обычно раздаётся громкий весёлый хохот пропагандистов — дескать конечно, кругом враги… во всём виновата Америка… Нет, по отдельности… это всё могло бы быть набором случайностей: размещение военных баз по российскому периметру, поддержка террористов/исламистов внутри России и деятельность неправительственных организация в интересах заграницы, истеричные крики про коррупцию и социальное расслоение в западной прессе.Но вот всё это вместе, в комплексе, при одновременном замалчивании любых российских достижений, от Сочи до Арматы… как-то вот это вызывает нехорошие подозрения. Такое впечатление, что речь идёт о спланированной, скоординированной атаке на Россию. О той самой «гибридной войне». При этом те же самые люди категорически не хотят получать ничего в ответ: дескать, и никакой войны-то и нет, и никаких врагов нет у России… одни друзья по всему периметру границ.Вот присутствует у нас эта определённая слабость: мы боимся назвать вещи своими именами… назвать угрозу угрозой, а врага — врагом. Нам почему-то кажется, что этим мы демонстрируем некое мифическое миролюбие и разряжаем ситуацию… Демонстрировать миролюбие — штука по идее хорошая, но не тогда, когда против тебя открыто ведётся война, пусть и гибридная. Тут наше дорогое и любимое правительство ещё и очень здорово «подставляется»: враждебные действия типа введения экономических санкций или организация допингового скандала со стороны врагов — это вполне нормально и ожидаемо и воспринимается вполне как должное, но вот со стороны «друзей»… Тут у нас возникают определённые проблемы.Если «всё хорошо» и врагов у нас нет как нет, то такое вот внезапное введение санкций и дисквалификация наших спортсменов означает, что мы в чём-то не правы? Потом, значится, мы пытаемся «договориться» и не нагнетать, но понимания не встречаем. Все рассуждения на тему, что дескать все эти пакости — дело грязных лапок отдельно взятых редисок в западном истеблишменте, наталкиваются на тот простой факт, что антироссийская политика вполне органично вписывается в общую концепцию современного Западного мира и никакойконфронтации «внутри» Запада антироссийские санкции не вызвали в принципе.Вот когда с момента введения санкций прошло 3 года, а политического результата достигнуто не было… вот тогда и только тогда начались разговоры о том, что надо бы найти с Россией общий язык. Или, по крайней мере, поискать точки соприкосновения. То есть сначала они внимательно наблюдали: а не «кирдыкнется» ли Рассея? И вот когда этого не случилос,ь в них вроде бы «проснулся разум». Но дело, безусловно, не в «проснувшемся разуме», дело в том, что что-то «пошло не так» и планы приходиться переписывать на ходу.И идут поиски путей, как Европе и России взаимодействовать. То есть их беда в чём: Россия — вот она рядом и никуда деваться не собирается, то есть совсем никуда. А нормальные дипломатические, военные и экономические каналы общения с ней разрушены, поэтому у них в головах формируется отдельная интересная тема: как работать с Россией, не признавая Крыма и санкций не снимая. И продолжая движение НАТО на восток.Так что сам по себе тот самый формируемый псевдокомпромисс — «нормальные отношения без отмены санкций» — нам интересен быть не может никак. Переворот в Киеве и введение санкций — это по факту акт войны. Война — это толькополитики, политика больше и значительнее, чем просто война, именно поэтому сражения и кампании выигрывают генералы, но войны, как правило, только политики.Так вот, ни «отменять» переворот и судить хунту, ни снимать одномоментно все санкции никто на Западе (ни в США, ни в Европе) не собирается. Хунта — forever! Россия должна «заслужить» снятие санкций. Таковы лозунги европейских политиков сегодня. И где вы увидели базу для «компромисса»? Так, небольшая передышка в ходе большой кампании на Востоке. И то, больше на словах чем на деле. Вообще Украина — лишь эпизод этой самой кампании.Поэтому разговоры о «возврате Крыма» как условие снятия санкций — бредовы изначально. И Майдан-2, и Крым, и ЛДНР — это эпизоды Большой Игры. Не более и не менее. И Украина, и санкции «за Украину» — это всего лишь эпизоды этой самой Игры против России. Сегодня эту Игру называют — «гибридная война», и именно в ведении этой самой войны активно обвиняют Россию. Так сказать, оговорка по Фрейду — именно против нас эта самая «гибридная война» и ведётся.Как будет выглядеть «война будущего»? — спрашивают редакцию благодарные читатели… А дурацкий вопрос — тут не «редакцию» надо спрашивать, а смотреть последние новости . Имеет место сочетание информационной атаки, экономической, банковской… ну и чисто военные методы, которые, к счастью, против современной России не очень-то и применишь. В принципе, поддержка террористов на Кавказе (и не только!) — это элемент той самой «гибридной войны». Даже скучно объяснять — настолько всё очевидно. Но у нас почему-то любят «отделять мух от котлет»: санкции — это отдельно, а террористы в Питере — это отдельно, ну и скандал с российскими спортсменами — совсем другая история.А военные учения НАТО у наших границ — что-то ну совсем «из другой оперы». Опасная ошибка, опасное заблуждение. Понимаю, что некорректно и нетолерантно обращать внимание на тот простой факт, что все эти «процессы» управляются из одного центра и финансируются из одного кошелька. Если прямо это сказать,то кому-то это может не понравиться. Недипломатично. Но по факту так оно и есть. В Сирии это уже прямо признано (пришлось). В смысле что «демоппозиция» и исламисты воюют на одной стороне и имеют одних боссов.Нет, а у нас дома — всё по-другому… И за террористическим подпольем никто из зарубежных спецслужб не стоит, вернее так — за террористическим подпольем стоят одни зарубежные спецслужбы, за работу с «национальными окраинами» отвечают другие, а «демоппозицию» курируют третьи... Ситуация в России, Китае, Иране, Сирии, Северной Корее, быв. Ливии, быв. Югославии, быв. Украине, быв. Ираке различается в деталях, но в целом «план работы с клиентом» можно прочитать «по губам». Потому что «калька». И «неизвестные снайперы» то там, то тут, и «пламенные правозащитники-борцы с коррупцией», и «воины джихада».В принципеможно садиться и писать абсолютно деидеологизированный учебник по гибридным войнам — материала примерно как по использованию Panzerwaffe к лету 1942-го… Но все продолжают гадать и прикидывать, а как оно будет в будущем (нейросети, стаи «хитровыгнутых» дронов)? А вот так и будет… просто и брутально, как в 1991-м в СССР или как в десятке других, менее значимых странах после того. При этом сегодня можно обойтись и без Panzerwaffe и без стай дронов, объединённых в нейросеть… Язов не даст соврать. И да, Белоруссия эту войну уже проиграла. Макей соврать не даст, «адназначна».