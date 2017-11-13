Легкий миномет Brixia Modello 35 (Италия)



Общий вид миномета Brixia Modello 35. Фото Jamesdjulia.com



Схема из американского справочника по вооружению противника. Фото Sassik.livejournal.com



Миномет в боевом положении. Фото Sassik.livejournal.com



Подготовка к выстрелу: ствол отведен вперед, в оружие вкладывается мина. Фото Sassik.livejournal.com



Миномет в момент выстрела. Фото Militaryfactory.com



Словенские партизаны с трофейным итальянским минометом, 1944 г. Фото Dlib.si



Оружие, захваченное во время облавы на партизан в Словении. В центре стоит миномет Brixia Mod. 35. Фото Dlib.si

По материалам сайтов:

https://militaryfactory.com/

http://lonesentry.com/

http://warhistoryonline.com/

https://jamesdjulia.com/

http://pobeda.poklonnayagora.ru/

Винтовки и пулеметы не всегда могут дать пехотному подразделению требуемую огневую мощь, и оно может нуждаться в дополнительном вооружении. Хорошим решением такой проблемы является миномет, однако не всегда пехотинцы могут транспортировать орудия сравнительно большого калибра. В таком случае им требуется некий легкий миномет, который будет иметь небольшой калибр при соответствующем удобстве эксплуатации. В середине тридцатых годов такие идеи были реализованы в итальянском проекте Brixia Modello 35.В конце двадцатых годов стрелки итальянской армии получили средство усиления в виде винтовочного гранатомета Tromboncino M28, однако боевые характеристики этого изделия были далеки от идеала. Вскоре стартовала разработка новой легкой системы для пехоты, способной повысить огневую мощь пехотинцев. К ней предъявлялись особые требования, что привели к заметному затягиванию работ. Тем не менее, в 1935 году готовый легкий миномет нового типа все же прошел испытания и был принят на вооружение.Перспективный образец был разработан компанией Metallurgica Bresciana già Tempini (г.Брешиа). Он получил официальное обозначение Mortaio d'assalto 45/5 Brixia, Modello 35 – «Штурмовой миномет «Брешиа», модель 1935 г». При этом нередко использовалось сокращенное название Brixia Mod. 35. Миномет назвали в честь города Брешиа, где находилась организация-разработчик, использовав в официальном обозначении латинское написание.По-видимому, при разработке нового миномета итальянские оружейники приняли во внимание опыт создания и эксплуатации винтовочных гранатометов, однако при этом предложили некоторые новые идеи. В первую очередь, предлагалось сделать это оружие самостоятельным образцом, а не дополнением к имеющимся системам. Кроме того, были разработаны интересные средства, необходимые для улучшения эргономики и упрощения эксплуатации оружия.В соответствии с задумкой итальянских конструкторов, миномет Brixia Modello 35 должен был использоваться с оригинальным станком-треногой. Передние опоры станка были выполнены в виде А-образной системы, на которой помещались устройства вертикальной наводки тела орудия. Качающаяся артиллерийская часть, выполненная на основе люльки, закреплялась на паре боковых опор и управлялась винтовым механизмом с боковой рукояткой, выведенной налево. Ось привода наводки блокировалась рычагом справа, что предотвращало нежелательные смещения миномета.На уровне цапф люльки к передним опорам присоединялись две трубки, образовывающие третью. В рабочем положении четыре элемента трех ног станка скреплялись между собой парой подкосов. Сзади на третьей опоре крепился один из самых интересных элементов станка – платформа с небольшой подушкой. В зависимости от особенностей огневой позиции, ее можно было использовать как сидение или как опору для груди наводчика. Таким образом, конструкторы позаботились об удобстве минометчика в разных условиях.Люлька миномета представляла собой широкое литое устройство U-образной формы. Его боковые элементы устанавливались на полуосях станка и оснащались секторами наводки. В центре имелось массивное крепление для самого миномета. Оно допускало перемещение ствола в пределах сектора шириной 20°. Вертикальная наводка менялась в пределах от +10° до +90°.Тело миномета отличалось специфической конструкцией. Для получения желаемых результатов конструкторы использовали схему с метанием мины при помощи холостого винтовочного патрона. Это привело к необходимости использования нехарактерной для минометов компоновки с отдельной ствольной коробкой. Кроме того, пришлось использовать средства боепитания. При всем этом миномет малого калибра должен был заряжаться с казенной части.Миномет получил сравнительно длинную стальную ствольную коробку, выполненную в виде трубки переменного сечения. Ее передняя часть служила кожухом подвижного ствола и имела внутренние направляющие для него. Такой кожух отличался сложной формой внешней поверхности, обусловленной наличием нескольких внутренних пазов для ствола. Верх кожуха имел крупное окно для заряжания. Многоугольная задняя часть ствольной коробки вмещала несложный спусковой механизм и средства боепитания. Сверху на ней помещался приемник магазина, а внутри располагались средства производства выстрела.Проект предусматривал использование гладкого ствола калибром 45 мм и длиной 260 мм. Сравнительно короткий ствол имел несколько продольных выступов на внешней поверхности, входивших в пазы кожуха. Ствол мог двигаться вперед и назад, для чего использовалась несложная система рычагов, вынесенная на правую сторону ствольной коробки. Управление движением ствола и спуском осуществлялось общим рычагом.В задней части ствольной коробки поместили средства подачи холостого патрона и несложный ударно-спусковой механизм. Механически эти устройства связывались со средствами перемещения ствола, что упрощало эксплуатацию оружия. Средства боепитания обеспечивали извлечение патрона из магазина с последующим досыланием в короткий патронник, помещенный непосредственно за казенником ствола. Также имелся экстрактор для извлечения и выброса стреляной гильзы за пределы оружия. Средства подачи пороховых газов оснащались клапаном для сброса давления, с помощью которого можно было менять дальность стрельбы.Патроны для выброса мины из ствола предлагалось хранить и транспортировать в отъемном коробчатом магазине. Это устройство, вмещавшее 10 патронов, должно было помещаться в приемник на верхней стороне ствольной коробки. Выброс гильзы осуществлялся через отверстие в ее нижней части.Для использования с минометом была разработана специальная мина малого калибра, имевшая максимально возможные характеристики. Это изделие создали на основе выстрела S.R.2 для существующего винтовочного гранатомета, увеличив его размеры и усилив заряд. При этом форма изделия почти не изменилась. Корпус имел полусферическую головную часть с цилиндрическим центром и коническим хвостовым обтекателем. На последнем помещалось Х-образное оперение. Основная часть корпуса изготавливалась из стали, стабилизатор – из алюминия. В головной части помещался ударный взрыватель, оснащавшийся предохранительной чекой. Остальные объемы корпуса заполнялись взрывчатым веществом, зажигательным или дымовым составом. 45-мм минометные мины всех типов весили 465-480 г.Выброс мины обеспечивался холостым патроном с гильзой длиной 40 мм. 10,56 г пороха, помещенные в гильзу, позволяли создать в стволе достаточное давление для разгона боеприпаса до приемлемой скорости.Легкий миномет Mortaio d'assalto 45/5 Brixia, Modello 35 отличался малыми габаритами и массой. Общая длина изделия в боевом положении не превышала 720-730 мм. Вес без боекомплекта – 15,5 кг. Оружие обслуживалось расчетом из двух человек. Переноска миномета возлагалась на одного из бойцов, тогда как второй должен был транспортировать мины и патроны. Огневые характеристики миномета соответствовали требованиям по усилению огневой мощи пехотных подразделений.Для переноски станок миномета оснащался парой плечевых лямок. Передняя опора складывалась поворотом назад, после чего минометчик мог надеть оружие на себя подобно ранцу. В таком положении ствол был направлен вверх, а сидение-опора предохраняло нижнюю часть тела наводчика от ударов задней ногой станка. Развертывание орудия на позиции не отличалось сложностью. Сняв миномет с себя, наводчик должен был разложить передние опоры и разместить станок с нужной горизонтальной наводкой.Перед стрельбой следовало осуществить наводку и установить магазин с холостыми патронами в приемник ствольной коробки. Перед выстрелом минометчик должен был переместить рычаг перезарядки вперед, в результате чего ствол уходил в крайнее переднее положение. Параллельно производилось извлечение патрона из магазина с последующим его досыланием в патронник и взведением ударника. Уходя вперед, ствол открывал окно для заряжания, в которое следовало уложить мину.Затем боковой рычаг управления вручную возвращался в исходное положение, перемещая ствол назад. При движении ствол буквально надевался на мину. В крайнем заднем положении ствол упирался в переднюю стенку ствольной коробки, выполнявшую функции затвора. После этого автоматически спускался курок. Пороховые газы от холостого патрона поступали в канал ствола и выталкивали из него мину. Новое перемещение рычага вперед приводило к смещению ствола для перезарядки и извлечению пустой гильзы.Миномет оснащался краном, регулировавшим подачу газов в ствол. При закрытом кране начальная скорость мины составляла 83 м/с, при открытом – 59 м/с. Закрытый кран обеспечивал дальность прямого выстрела на уровне 450-460 м. Используя приводы вертикальной наводки и газовый кран, расчет мог вести огонь по целям в разных диапазонах дальностей. Так, закрытый кран позволял отправлять мину по настильной траектории к цели на расстояниях от 100 до 500 м. По навесной траектории выстрел улетал на дальность не менее 300 м. При открытом кране минимальная дальность стрельбы составляла 100 м при максимальной около 300-320, в зависимости от угла возвышения ствола.Сравнительная простота конструкции и эксплуатации позволяла расчету делать до 8-10 выстрелов в минуту. После тщательных тренировок этот показатель мог быть заметным образом повышен. В некоторых источниках упоминается возможность стрельбы с темпом до 16-18 выстрелов в минуту. Также тренированные минометчики могли демонстрировать высокую кучность огня.Миномет Brixia Modello 35 прошел все необходимые испытания в 1935 году и получил рекомендацию к принятию на вооружение. Соответствующий приказ вышел в начале октября. Вскоре несколько оружейных компаний получили заказ на массовое серийное производство минометов. Командование считало, что в распоряжении сухопутных войск должно быть максимально возможное количество легких минометов, что сказалось на объемах последовавших заказов и темпах производства. По разным данным, выпуск подобных систем продолжался до осени 1943 года и падения Королевства Италия.45-мм легкие минометы предназначались для использования на уровне пехотного взвода. Интересно, что с определенного времени обращению с орудиями Brixia Mod. 35 учились не только будущие их расчеты, но и все прочие пехотинцы. Таким образом, при необходимости любой боец мог войти в расчет миномета и эффективно использовать его, оказывая поддержку товарищам.Несмотря на определенную сложность производства, первые серийные минометы Mortaio d'assalto 45/5 Brixia, Modello 35 были переданы армии в течение нескольких месяцев после получения заказа. Их распределили между рядом сухопутных частей. По имеющимся данным, часть минометов вместе со своими новыми эксплуатантами достаточно быстро смогла принять участие в боевых действиях.Осенью 1935 года итальянская армия вновь вышла на поля сражений. В Восточной Африке началась Вторая итало-эфиопская война. Этот конфликт стал удобной площадкой для проверки новейших вооружений, в том числе легкого 45-мм миномета. В ходе боев стало понятно, что перспективное оружие отличается высокими эксплуатационными характеристиками и большим удобством использования, однако не может похвастать желаемыми боевыми качествами. Легкая мина малого калибра имела недостаточное могущество; ее осколки могли поражать лишь живую силу на незначительных дистанциях. Дальность стрельбы, скорострельность и другие характеристики миномета не позволяли избавиться от подобных проблем.Впрочем, минометы Brixia Mod. 35 оставались на вооружении и продолжали выпускаться серийно. В 1936 году итальянские солдаты отправились в Испанию для участия в боевых действиях на стороне франкистов. В их распоряжении имелось разнообразное пехотное вооружение, в том числе и новейшие легкие минометы. На этот раз итальянцам пришлось столкнуться с более серьезным противником, и вновь были сделаны выводы о недостаточных боевых качествах имеющегося пехотного миномета. Однако и теперь командование не стало отказываться от него, считая, что и такая сверхлегкая артиллерия способна повышать огневую мощь пехоты, вооруженной только стрелковым оружием.Следующим конфликтом с применением Mortaio d'assalto 45/5 Brixia, Modello 35 стала итало-греческая война 1940-41 годов. Следует отметить, что в ходе этой войны греческим войскам удалось взять множество трофеев, среди которых были и легкие минометы. Вражеское оружие активно использовалось против бывших хозяев, хотя результаты его применения были не слишком примечательными. Впоследствии, после оккупации Греции силами Италии и Германии, часть 45-мм минометов вернулась бывшим хозяевам, но значительное число трофеев перешло в партизанские формирования.Полномасштабное серийное производство позволило за несколько лет полностью укомплектовать армию легкими минометами. В соответствии с нормативами 1939 года, перед самым началом Второй мировой войны, на вооружении пехотной дивизии итальянской армии должно было присутствовать 126 минометов Brixia Mod. 35. Механизированной дивизии полагалось 56 единиц такого оружия, горнострелковой – 54. Также подобное оружие поставлялось частям морской пехоты, штурмовым подразделениям и т.д.В базовой версии изделие Brixia Modello 35 представляло собой носимую артиллерийскую систему. Со временем появилось предложение об установке такого оружия на самоходную платформу. Некоторое количество подобных самоходных минометов было построено путем незначительной переработки танкеток CV-33 / L3-33.По очевидным причинам, основным эксплуатантом 45-мм минометов была армия Италии. Был заключен лишь один официальный договор об экспорте такого оружия. Несколько сотен (по другим данным, тысяч) изделий передали Германии, где они получили собственное обозначение 4,5 cm Granatwerfer 176 (i). Все прочие стороны Второй мировой войны пользовались только трофейным оружием. Значительное число минометов долгое время оставалось на вооружении греческих партизан. Кроме того, они становились трофеями югославских народных формирований. Наконец, минометы Brixia Mod. 35 захватывались красноармейцами, отбивавшими у итальянцев захваченные территории.В течение достаточно длительного периода массового производства итальянская промышленность собрала и передала заказчику несколько десятков тысяч легких минометов Mortaio d'assalto 45/5 Brixia, Modello 35. Все это оружие распределялось между разными частями, прежде всего из состава сухопутных войск. Наличие миномета в пехотном взводе позволяло заметным образом повысить огневую мощь, хотя и не обходилось без претензий.Эксплуатация подобных минометов продолжалась до конца боевых действий в Европе, как до падения Королевства Италия, так и после образования Итальянской социальной республики. Завершение войны привело к отказу от легких артиллерийских систем, к этому времени потерявших почти весь свой потенциал. В послевоенный период определенное количество минометов Brixia Mod. 35 оставалось на вооружении нескольких армий, но со временем все подобные изделия были списаны. Большая часть минометов отправилась в переплавку, а некоторым удалось стать музейными экспонатами.В основе проекта Mortaio d'assalto 45/5 Brixia, Modello 35 лежало желание оснастить пехотный взвод сверхлегкой артиллерией, способной повысить имеющуюся огневую мощь. В целом, поставленные задачи были успешно решены, но результат не в полной мере устроил военных. Специфические боевые характеристики ограничивали фактическую эффективность миномета. До определенного времени с подобными проблемами мирились, но после окончания войны и появления достаточного количества альтернативных систем от Brixia Mod. 35 окончательно отказались. Этот миномет был не самым удачным представителем специфического класса, но все же оставил заметный след в истории пехотных вооружений.