17:54 10 ноября

СМИ: Посол РФ в Ливане предостерёг Израиль от очередного военного конфликта с "Хизбаллой"

Израильский портал News.co.il, ссылаясь на новостное агентство «Кан Хадашот», пишет о заявлении российского посла в Ливане Александра Засыпкина. В материале говорится о том, что российский дипломат сделал заявление о пагубности нового противостояния Израиля и «Хизбаллы» - группировки, которая официальными властями Израиля признана террористической.

Издание приводит заявление российского посла, характеризующего ситуацию в Ливане:
На сегодняшний день ситуацию в Ливане находится под контролем. Мы не ожидаем никакого вооружённого конфликта на ливанской территории.


Напомним, что необходимость самого комментария о положении дел в Бейруте обусловлена объявлением о своей собственной отставке премьер-министром Саадом Харири, который покинул страну и улетел в Саудовскую Аравию. По словам Харири, лидеры «Хизбаллы» предали национальные ливанские интересы.


Харири:
Ситуация накаляется из-за того, что своё влияние на Ливан пытается распространить Иран. Тегеран вмешивается во внутренние дела стран региона.


По словам Харири, иранские спецслужбы покушались на его жизнь.

Возвращаясь к публикации в израильской прессе заявления российского посла в Ливане, нужно отметить следующее: по утверждениям израильских СМИ, Александр Засыпкин высказался о том, что если Израиль пойдёт на очередной конфликт с «Хизбаллой», то это приведёт к большим потерям, в том числе и к потерям со стороны самого Израиля.

СМИ: Посол РФ в Ливане предостерёг Израиль от очередного военного конфликта с "Хизбаллой"


Официального подтверждения этого заявления на данный момент не публикуется.

На самом деле, и так понятно, что любая новая война на Ближнем Востоке, если таковая вдруг начнётся, приведёт к жертвам среди всех участников вооружённого конфликта. Остаётся рассчитывать на то, что никакого вооружённого конфликта в этом регионе не вспыхнет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Anarchist Сегодня, 16:46
    Предостерег он, и что? ''озабоченная политика'' надоедать стала...
    Там ещё и США масло ''падлы''вать будут...
    Anarchist
    1. 79807420129 Сегодня, 17:08
      Официального подтверждения этого заявления на данный момент не публикуется.

      Давайте подождем официоза и там увидим.
      Цитата: Anarchist
      Там ещё и США масло ''падлы''вать будут...

      А вот от этих всякой гадости ожидать нужно. hi
      79807420129
    2. Банщик-М Сегодня, 17:10
      Не спроста наш дипломат сделал такое заявление...Что то задумали Израиль и США явно!
      ИГИЛ мы почти уничтожили на территории Сирии , пора уже о восстановлении мирной жизни думать и планировать что то...
      Но видать не дадут нам с сирийцами мирно жить и созидать ..Ну падлы! Аж зубами заскрипел..
      Попробуйте только устроить очередную бойню .. negative
      Банщик-М
      1. Krasnodar Сегодня, 17:35
        Цитата: Банщик-М
        Не спроста наш дипломат сделал такое заявление...Что то задумали Израиль и США явно!
        ИГИЛ мы почти уничтожили на территории Сирии , пора уже о восстановлении мирной жизни думать и планировать что то...
        Но видать не дадут нам с сирийцами мирно жить и созидать ..Ну падлы! Аж зубами заскрипел..
        Попробуйте только устроить очередную бойню .. negative

        В знак протеста Вы не выйдете на работу? :)
        Krasnodar
      2. Pirogov Сегодня, 17:37
        Цитата: Банщик-М
        Но видать не дадут нам с сирийцами мирно жить и созидать ..Ну падлы! Аж зубами заскрипел..
        Попробуйте только устроить очередную бойню .

        И что им будет ? Лавров выступит с озадаченно озабоченной речью ? Или Вы Виталик серьёзно думаете ,что Россия пойдёт на конфронтацию ,сразу и с Америкой и Израилем ? Посмотрите на фамилии российских олигархов и не говорите глупости . На территории России проводят диверсии и даже на это нет ни какой реакции ,а тут Ливан .
        Pirogov
  2. shans2 Сегодня, 16:47
    Это будет реальным концом для Израиля.) Они этого кажется еще не поняли, верещат, устроим им бесполетную зону над всем Израилем). Как обычно сионистских гитлеров придется успокаивать сапогом в рыло.
    shans2
    1. Арон Заави Сегодня, 17:06
      Цитата: shans2
      Это будет реальным концом для Израиля.) Они этого кажется еще не поняли, верещат, устроим им бесполетную зону над всем Израилем). Как обычно сионистских гитлеров придется успокаивать сапогом в рыло.

      М-да если бы не мои 7 предупреждений, можно было бы ответить на этот мерзкий пост. А так увы. Нормативной лексикой такое не прокоментируешь.
      Арон Заави
      1. shans2 Сегодня, 17:26
        Терпи, а то Путин нападет, ухаха). Кажется так Вальцманы на Украине верещат для лохтората?)
        shans2
        1. Лекс. Сегодня, 17:37
          Кажется так Вальцман
          Вам мерещятся Вальцманы ,Порошенко ваш не наш
          Лекс.
        2. Krasnodar Сегодня, 17:39
          Цитата: shans2
          Терпи, а то Путин нападет, ухаха). Кажется так Вальцманы на Украине верещат для лохтората?)

          Ой, а шо россиянам говорят Дворковичи, а шо делают Ротенберги? ))))
          Krasnodar
    2. Krasnodar Сегодня, 17:07
      Цитата: shans2
      Это будет реальным концом для Израиля.) Они этого кажется еще не поняли, верещат, устроим им бесполетную зону над всем Израилем). Как обычно сионистских гитлеров придется успокаивать сапогом в рыло.

      Как обычно в конце Любой арабо-израильской войны, зигующая Хизбалла побежит от имени Ливана в ООН для заключения перемирия ...
      Krasnodar
    3. Лекс. Сегодня, 17:39
      Не надо пугать ваши уже пробовали раз и не досчитались 5 мигов
      Лекс.
  3. профессор Сегодня, 16:57
    Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем. Будет террористическая шиитская группировка сидеть тихо и не будет войны. У нас на севере уже 11 лет тишина и спокойствие. Нас эта ситуация устраивает. Война плохо для бизнеса.
    профессор
    1. Anarchist Сегодня, 17:05
      Профессор, вы это своим заокеанским друзьям скажите! А они убедят вас в том, что на вас уже нападают... гипотетически...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 17:51
        Сегодня Соединенные Штаты и Израиль являются двумя наиболее ненадежными странами на Земле, и эти две страны считаются самой большой угрозой миру.

        Пол Крейг Робертс.
        Идущий
    2. Horst78 Сегодня, 17:09
      Цитата: профессор
      Нас эта ситуация устраивает.

      Вас устраивает когда лаве в карман течет.
      Цитата: профессор
      Война плохо для бизнеса.

      Цитата: профессор
      Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем.

      Да ну? А что ваши ракеты в Сирии бомбят?
      Horst78
    3. Банщик-М Сегодня, 17:13
      Цитата: профессор
      Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем.

      Только исподтишка если..хе хе С хим оружием не прокатывает, что то новенькое придумали..профессор колись давай?
      Банщик-М
    4. APASUS Сегодня, 17:14
      Цитата: профессор
      Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем.

      Вот незадача,на Израиль напал аж целый исследовательский центр!
      Amos Yadlin @YadlinAmos
      1.התקיפה המדווחת הלילה אינה שגרתית.מדובר במרכז צבאי-מדעי סורי בו מפתחים ומייצרים,בין השאר,טילים מדויקים, אשר חלקם במערכה הבאה יהיה משמעותי
      Amos Yadlin @YadlinAmos
      2.המפעל במציאף שנתקף מייצר גם נשק כימי וחביות נפץ שהרגו אלפי אזרחים סורים.אם התקיפה ישראלית,זו סופסוף אמירה מוסרית ישראלית על הטבח בסוריה
      9:03 AM - Sep 7, 2017

      А самое главное ,что особенно скрывать то не собираются .Бомбят ВПК Сирии и пишут об этом в Twitter
      APASUS
      1. Krasnodar Сегодня, 17:23
        Цитата: APASUS
        Цитата: профессор
        Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем.

        Вот незадача,на Израиль напал аж целый исследовательский центр!
        Amos Yadlin @YadlinAmos
        1.התקיפה המדווחת הלילה אינה שגרתית.מדובר במרכז צבאי-מדעי סורי בו מפתחים ומייצרים,בין השאר,טילים מדויקים, אשר חלקם במערכה הבאה יהיה משמעותי
        Amos Yadlin @YadlinAmos
        2.המפעל במציאף שנתקף מייצר גם נשק כימי וחביות נפץ שהרגו אלפי אזרחים סורים.אם התקיפה ישראלית,זו סופסוף אמירה מוסרית ישראלית על הטבח בסוריה
        9:03 AM - Sep 7, 2017

        А самое главное ,что особенно скрывать то не собираются .Бомбят ВПК Сирии и пишут об этом в Twitter

        Завод при НИИ, разрабатывающем хим. оружие и точные ракеты.
        Krasnodar
    5. MMX Сегодня, 17:18
      Цитата: профессор
      Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем. Будет террористическая шиитская группировка сидеть тихо и не будет войны. У нас на севере уже 11 лет тишина и спокойствие. Нас эта ситуация устраивает. Война плохо для бизнеса.


      Не совсем понимаю о каком спокойствии Вы говорите? Ближний Восток полыхает уже далеко не первый год. И севернее, и западнее, и южнее Израиля, война. К чему это приведет и может ли данная ситуация "устраивать" - большой вопрос.
      MMX
    6. svp67 Сегодня, 17:20
      Цитата: профессор
      Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем

      Ха ха ха.... а в 1967 году?
      svp67
      1. Krasnodar Сегодня, 17:33
        Цитата: svp67
        Цитата: профессор
        Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем

        Ха ха ха.... а в 1967 году?

        А в 1967 году египтяне закрыли Израилю выход в Красное море блокадой проливов, а также подвели свою армию к израильско-египетской границе, выгнав оттуда войска ООН. Casus belli. Конечно можно было отморозиться, как Сталин в июне 1941-го, но Израиль решил иначе, избежав многочисленных потерь среди своего мирного населения, да и армии.
        Krasnodar
    7. Чёрный Сегодня, 17:29
      Цитата: профессор
      Война плохо для бизнеса.

      Можно анекдот для разрядки ( про бизнес) smile
      Маленький Мойша заходит в парикмахерскую. Парикмахер сразу же его узнает и говорит своим клиентам:
      — Смотрите, это самый глупый мальчик среди всех на свете! Сейчас я вам докажу.

      В одной руке парикмахер держит доллар, в другой 25 центов. Зовет мальчика, тот подходит и выибарет 25 центов. Все смеются, мальчик уходит.
      По дороге обратно, мальчика догоняет один клиент и спрашивает:
      — А почему все-таки ты выбрал 25 центов а не 1 доллар?
      — Потому что в тот день, когда я выберу 1 доллар, игра будет окончена. smile
      Чёрный
  4. Дратуй Сегодня, 17:04
    Цитата: профессор
    Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем. Будет террористическая шиитская группировка сидеть тихо и не будет войны. У нас на севере уже 11 лет тишина и спокойствие. Нас эта ситуация устраивает. Война плохо для бизнеса.

    Американцы, считают по другому! Война это good для бизнеса!
    Дратуй
    1. Krasnodar Сегодня, 17:16
      Цитата: Дратуй
      Цитата: профессор
      Мы никогда первыми ни на кого не нападали и сейчас не нападаем. Будет террористическая шиитская группировка сидеть тихо и не будет войны. У нас на севере уже 11 лет тишина и спокойствие. Нас эта ситуация устраивает. Война плохо для бизнеса.

      Американцы, считают по другому! Война это good для бизнеса!

      Израиль это не Штаты - у этой страны нет 300 млн населения с самой высокой покупательской способностью в мире.
      Для сравнения - среднеамерская зарплата 4000$ в месяц, пенсия - 2100$
      Израиль - 8,5 млн населения, средняя зарплата 2200$, средняя пенсия 1500$
      Нет тех возможностей, нет права Ветто в Совбезе ООН и т.д.
      Krasnodar
  5. Идущий Сегодня, 17:04
    Официального подтверждения этого заявления на данный момент не публикуется.


    Если нет официального подтверждения , то и новости нет.
    Идущий
    1. Банщик-М Сегодня, 17:16
      Цитата: Идущий
      Если нет официального подтверждения , то и новости нет.

      Так же как и с Россией , нет официального подтверждения в "мировых СМИ" , что Россия не сбивала боинг ..Значит ВИНОВНЫЕ ! Шаблон стандартный
      Я уверен будет провокация в Ливане и Сирии , уже скоро..Виновата будет Россия и Хесболла , Иран и т.д.
      А еще уверен , что Путин этого не допустит, любыми методами...Давай ВВП , Россия за тебя..! Поддержим..
      Банщик-М
  6. Livonetc Сегодня, 17:35
    Посол выступил вполне конкретно, корректно и достаточно.
    Добавлять эмоциональных фантазий ни к чему.
    Livonetc
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