СМИ: Посол РФ в Ливане предостерёг Израиль от очередного военного конфликта с "Хизбаллой"
Израильский портал News.co.il, ссылаясь на новостное агентство «Кан Хадашот», пишет о заявлении российского посла в Ливане Александра Засыпкина. В материале говорится о том, что российский дипломат сделал заявление о пагубности нового противостояния Израиля и «Хизбаллы» - группировки, которая официальными властями Израиля признана террористической.
Издание приводит заявление российского посла, характеризующего ситуацию в Ливане:
Напомним, что необходимость самого комментария о положении дел в Бейруте обусловлена объявлением о своей собственной отставке премьер-министром Саадом Харири, который покинул страну и улетел в Саудовскую Аравию. По словам Харири, лидеры «Хизбаллы» предали национальные ливанские интересы.
Харири:
По словам Харири, иранские спецслужбы покушались на его жизнь.
Возвращаясь к публикации в израильской прессе заявления российского посла в Ливане, нужно отметить следующее: по утверждениям израильских СМИ, Александр Засыпкин высказался о том, что если Израиль пойдёт на очередной конфликт с «Хизбаллой», то это приведёт к большим потерям, в том числе и к потерям со стороны самого Израиля.
Официального подтверждения этого заявления на данный момент не публикуется.
На самом деле, и так понятно, что любая новая война на Ближнем Востоке, если таковая вдруг начнётся, приведёт к жертвам среди всех участников вооружённого конфликта. Остаётся рассчитывать на то, что никакого вооружённого конфликта в этом регионе не вспыхнет.
Издание приводит заявление российского посла, характеризующего ситуацию в Ливане:
На сегодняшний день ситуацию в Ливане находится под контролем. Мы не ожидаем никакого вооружённого конфликта на ливанской территории.
Напомним, что необходимость самого комментария о положении дел в Бейруте обусловлена объявлением о своей собственной отставке премьер-министром Саадом Харири, который покинул страну и улетел в Саудовскую Аравию. По словам Харири, лидеры «Хизбаллы» предали национальные ливанские интересы.
Харири:
Ситуация накаляется из-за того, что своё влияние на Ливан пытается распространить Иран. Тегеран вмешивается во внутренние дела стран региона.
По словам Харири, иранские спецслужбы покушались на его жизнь.
Возвращаясь к публикации в израильской прессе заявления российского посла в Ливане, нужно отметить следующее: по утверждениям израильских СМИ, Александр Засыпкин высказался о том, что если Израиль пойдёт на очередной конфликт с «Хизбаллой», то это приведёт к большим потерям, в том числе и к потерям со стороны самого Израиля.
Официального подтверждения этого заявления на данный момент не публикуется.
На самом деле, и так понятно, что любая новая война на Ближнем Востоке, если таковая вдруг начнётся, приведёт к жертвам среди всех участников вооружённого конфликта. Остаётся рассчитывать на то, что никакого вооружённого конфликта в этом регионе не вспыхнет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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