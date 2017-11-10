СМИ: Посол РФ в Ливане предостерёг Израиль от очередного военного конфликта с "Хизбаллой"

На сегодняшний день ситуацию в Ливане находится под контролем. Мы не ожидаем никакого вооружённого конфликта на ливанской территории.

Ситуация накаляется из-за того, что своё влияние на Ливан пытается распространить Иран. Тегеран вмешивается во внутренние дела стран региона.